Интервью с мамой финалиста шоу «Суперниндзя. Дети»

«Суперниндзя. Дети» — детская версия популярного экстремального спортивно-развлекательного шоу «Суперниндзя».

Мы поговорили с мамой 11-летнего скалолаза Максима Вахрушева из Екатеринбурга о том, как попасть на телевидение, совмещать школу и восемь тренировок в неделю, а также о том, как воспитать сына, который выберет спорт вместо компьютерных игр.

— Как вы с сыном решили принять участие в шоу?

— Вообще сын смотрел шоу «Русский ниндзя». Это было примерно три-четыре года назад. Он начал его смотреть и понял, что ему это интересно: всякие турники, лазание, прыжки, бег. Тогда был только взрослый формат, детского еще не существовало. Когда появилось первое детское шоу, он был еще маленьким для участия, но очень хотел, прямо загорелся этой идеей. Поэтому он начал заниматься скалолазанием именно для того, чтобы попасть на это шоу и принять в нем участие. То есть это было многолетнее желание.

— Максим с детства занимается спортом?

— На самом деле мы перепробовали много разных видов спорта. Это были и плавание, и единоборства, айкидо, тхэквондо. Но после того как он посмотрел «Русский ниндзя» и понял, что там выигрывают скалолазы, мы пошли в секцию скалолазания. Этим видом спорта он занимается уже три года. Ниндзя-спортом занимается один год. Поэтому я бы не сказала, что он занимается спортом с самого раннего детства. Нет, это был его осознанный выбор. Он целенаправленно выбрал тот вид спорта, который позволит ему принять участие в этом шоу.

— Расскажите алгоритм: как попасть в шоу и как вы туда попали? Буквально прошли кастинг. Инструкция для мам.

— Я узнала, когда начинается кастинг. Для участия нужно заполнить анкету. Она очень подробная. Перед этим желательно снять видео продолжительностью несколько минут. В анкете есть инструкция, как его записывать. Это видео должно показать спортивные навыки и физическую подготовку ребенка, чтобы кастинг-директора могли оценить его возможности. Плюс на видео желательно проявить харизму, потому что это все-таки телевизионное шоу, и харизматичные дети там очень ценятся.

Соответственно, вы заполняете анкету, отправляете ее вместе с видео и ждете приглашения на кастинг. В прошлом году был еще бонус. На некоторых соревнованиях участники, занявшие первые три места, автоматически получали приглашение на кастинг «Суперниндзя. Дети». Моего ребенка дважды приглашали именно по этой причине, а в третий раз его пригласили после рассмотрения анкеты.

В определенный день вас приглашают на площадку. Ребенок проходит полосу препятствий. Если он показывает достойный результат, его приглашают на интервью. Там примерно полчаса задают различные вопросы. Родители при этом не присутствуют и не знают, что именно говорил ребенок и какие вопросы ему задавали.

Потом могут пригласить родителей на дополнительное интервью, а могут и не пригласить. После этого вы уходите домой и ждете результатов.

Где-то в конце декабря нам позвонили и сказали, что приглашают на дополнительное интервью. Мы прошли его по Zoom: отдельно ребенок, отдельно я. А уже потом нам сообщили, что мы прошли кастинг и нас приглашают на съемки шоу. Конечно, мы очень радовались.

Дальше начинается самая сложная часть подготовки к шоу, потому что организаторы высылают требования к внешнему виду. Все это строго регламентируется телевизионными правилами.

Также присылают список документов, которые необходимо подготовить, в том числе медицинские справки, подтверждающие, что ребенок здоров и может принимать участие в подобных соревнованиях.

После этого остается ждать билеты и даты съемок. Так мы и попали на шоу.

— Как происходят съемки?

– Съемочный день начинается задолго до выхода ребенка на трассу. С момента, когда автобус с участниками и родителями приезжает на площадку, до самого выступления может пройти несколько часов.

Сначала всех, кто будет находиться в кадре, проверяют костюмеры. Одежда должна соответствовать требованиям проекта: без заметных логотипов, определенных цветовых сочетаний и других элементов, которые не подходят для съемок. После этого участников готовят гримеры. Причем грим приходится обновлять несколько раз, потому что дети активно двигаются и до своего выхода могут провести на площадке довольно много времени.

Само прохождение трассы снимается одним дублем. То, что зрители видят в эфире, — это реальное выступление ребенка от начала и до конца. Без повторов, репетиций и пересъемок. Ребенок выходит на старт и проходит трассу так, как может именно в этот момент.

Конечно, вокруг работают камеры, но на сам результат это не влияет. Есть только одна попытка, и именно она попадает в эфир. Поэтому для участников это не просто телевизионное шоу, а самые настоящие соревнования, где важно справиться не только с препятствиями, но и с волнением.

- Дети взаимодействуют между собой на площадке?

— По-разному. Были дети из прошлых сезонов — те, кто уже не один и не два раза принимал участие в этом шоу. У них уже есть свое комьюнити, они дружат и общаются вне проекта.

Мы приехали, и мой сын никого не знал. Поэтому он сидел, слушал музыку, настраивался на прохождение трассы. Потом, конечно, ребята немного познакомились, начали общаться, но каких-то близких дружеских отношений у него не появилось. Он приехал конкретно за результатом, у него не было цели приобрести много новых знакомств.

— А вы планируете участвовать в следующих сезонах?

— Конечно, планируем. Он уже работает над ошибками. Ждите в следующем сезоне.

— Как дети справляются морально?

— В этом сезоне было достаточно мало детей, которые вообще не могли выйти на трассу. В предыдущих двух сезонах были участники, которые выходили на старт, плакали, у них случались нервные срывы, и они не могли пройти даже первое препятствие. В этом сезоне, по-моему, таких детей не было. Все старались и были морально готовы к прохождению трассы.

Перед выходом на трассу обязательно проводится брифинг. Детям рассказывают технику безопасности и правила прохождения каждого испытания. Они не проходят препятствия заранее, но видят, как им объясняют: за какое кольцо нужно хвататься, где прыгать, где нельзя касаться элементов, а где можно. Поэтому определенная подготовка все-таки есть. Но самое сложное — это, конечно, ожидание. Несколько часов ожидания — это серьезное нервное напряжение.

— А трассу они видят впервые?

— Да. Конечно, какие-то похожие элементы они уже проходили на тренировках, но здесь невероятный масштаб. Трасса имеет протяженность более 80 метров, и иногда одно испытание по размерам сопоставимо с целым спортивным залом.

Я знаю, например, что в Тюмени есть небольшой спортивный зал, и весь этот зал по масштабу примерно соответствует одному испытанию. А испытаний на трассе пять. Поэтому к таким масштабам невозможно привыкнуть.

Даже в Москве, где очень много спортивных залов, нет подобных конструкций. Есть типичные движения, базовые элементы: кольца, крючки, батуты. Но такой масштаб невозможно воспроизвести и натренировать где-либо еще, кроме как на самой площадке шоу. Поэтому все дети проходят трассу впервые. Это делается для того, чтобы все находились в равных условиях.

— Как вы совмещаете учебу в школе и тренировки?

— Проблем нет. Мы учимся в обычной школе. Основной вид спорта у ребенка — скалолазание. У него восемь тренировок в неделю. Бывает, что по две тренировки в день. Практически каждые выходные проходят соревнования, поэтому нагрузка очень серьезная. Но он учится во вторую смену, поэтому все удачно складывается: утром тренировка, потом школа, вечером снова тренировка. На соревнования и сборы его спокойно отпускают. Он учится на одни пятерки, поэтому школа всегда идет навстречу.

— Как вы считаете, почему именно скалолазов так много в шоу?

— На самом деле скалолазание очень хорошо развивает не только физические качества, но и когнитивные способности, потому что это достаточно интеллектуальный вид спорта. Здесь недостаточно просто куда-то залезть или закинуть руки и ноги. Нужно продумать, спрограммировать, спроектировать прохождение трассы. Поэтому когнитивные способности развиваются на очень высоком уровне.

Во-вторых, это сила рук. В-третьих, фантазия, потому что в современном скалолазании очень много динамичных элементов. Современное скалолазание даже в чем-то сравнивают со спортивной гимнастикой и цирковым искусством.

Спортсмен смотрит на трассу и должен самостоятельно придумать, как именно его тело и его возможности позволят пройти ее. Высокий он или низкий, сильные у него руки или ноги — все это влияет на стратегию. Каждый скалолаз продумывает собственную тактику прохождения трассы. То же самое происходит и в ниндзя-спорте. Испытание для всех одинаковое, но каждый ребенок решает сам, как будет его проходить: быстро или медленно, пошагово или более рискованно. Поэтому у скалолазов, конечно, есть определенное преимущество и в технике прохождения, и в тренировочной подготовке, и в психологической устойчивости.

— Изменилось ли что-то в жизни ребенка после того, как его показали по телевизору?

— Особо ничего не изменилось, потому что он у меня достаточно скромный. У него нет какой-то звездной болезни, и у него не было цели прославиться. Для него было важно выступить, показать себя и свои способности. Иногда в школе его просят сфотографироваться. Да, его кто-то узнает, но какого-то бешеного ажиотажа вокруг него нет. Все спокойно.

— Кем сын мечтает стать, когда вырастет? Спортсменом или, например, пойдет в IT?

— У него есть конкретная цель. Он хочет стать олимпийским чемпионом в двух видах спорта — в скалолазании и ниндзя-спорте. Он хочет стать таким уникальным олимпийским чемпионом, поэтому целенаправленно идет к своей цели. Постоянно просит больше тренировок.

— Фраза «Надеюсь, по телевизору маму увидит ее будущий муж...» — это действительно слова Максима или выдумка сценаристов?

— Нет, это полностью наша история. Я одинокая мама, воспитываю сына самостоятельно. У него нет папы, и через участие в проекте он хотел помочь мне устроить личную жизнь. Его фраза на съемках звучала так: «Моя мама много лет не может найти мужа, поэтому я решил взять все в свои руки». Это действительно наша история. Это и мечта ребенка — чтобы у него был папа. Он переживает за меня и хочет, чтобы мама была счастлива. Но как дальше сложится жизнь, зависит не только от шоу.

— Как планируете готовиться к новому сезону в этом году?

— На самом деле, наверное, больше нужно работать не над физической подготовкой, а над психологической. Я увидела, насколько сильно он волновался. Для него это вообще нетипичное поведение. Его буквально трясло. После выхода серии он мне сказал, что ему заранее приснился его результат. Получается, он выходил на трассу уже с ощущением того, каким будет итог. Его это расстроило. Можно посмотреть выпуск и увидеть, что именно его расстроило. Но он выходил на трассу с конкретным ожиданием своего результата. И эти ожидания подтвердились. Поэтому психологическая подготовка здесь очень важна, как и в любых соревнованиях. Физически возможно все. Абсолютно все финалисты — очень сильные ребята, и каждый из них мог пройти трассу до конца. Вопрос в переживаниях, нервах, концентрации и внимании.

— Как подготовиться ребенку в Екатеринбурге к участию в шоу «Суперниндзя. Дети»?

— Конечно, это профильные ниндзя-залы, которые готовят спортсменов именно к такому формату соревнований. В Свердловской области их три.

Первый — «Чисто с кайфом» на территории старого хлебозавода. Это самый большой зал в Екатеринбурге, и там работает потрясающая команда тренеров.

На Уралмаше есть «Ниндзя Спорт МТМ Екатеринбург». Это небольшой зал для начинающих ниндзя-спортсменов. Там хорошие базовые элементы, упражнения и тоже очень сильная команда тренеров. Среди них есть участники проекта, поэтому они хорошо понимают специфику соревнований и могут дать полезные советы.

Также в Косулино есть тренировочная база под открытым небом. Это уличная площадка, но тренировки там проходят круглый год, поэтому заниматься можно и на свежем воздухе.

Как правило, все тренеры имеют опыт участия в этом проекте. Поэтому, если кто-то целенаправленно хочет попасть на шоу, стоит общаться с теми, кто уже там был, чтобы знать определенные нюансы и понимать, к чему быть готовым.

— Это всё дорого?

— Я бы не сказала, что это дорого. На самом деле любые платные спортивные секции стоят примерно одинаково. Это не какие-то баснословные деньги — обычные расходы на занятия спортом. Плавание, единоборства, футбол, волейбол — все находится примерно в одном ценовом диапазоне.

Плюс ниндзя-залов и тренировок в том, что для них не нужна специальная экипировка. В чем ребенок обычно ходит — футболка, шорты, кроссовки, — в том же самом он и занимается. Что касается, например, скалолазания, там требуется специальная обувь, которая стоит недешево, магнезия, различное снаряжение, страховочное оборудование. То есть появляются дополнительные расходы. А в ниндзя-спорте все гораздо проще: в чем пришел, в том и тренируешься. Это очень удобно.

— Чем занимается сын, когда не учится и не тренируется?

— Когда он идет гулять с друзьями, у нас дома есть огромный ящик с ниндзя-оборудованием. Он набивает рюкзак этим оборудованием и идет на улицу строить трассы вместе с друзьями. Человек буквально живет этим. Вот сейчас, например, он находится в лагере. Получил путевку от Федерации скалолазания России и поехал в «Артек» на профильную скалолазную смену. И там тоже спорт, без него никак. Он не играет в компьютерные игры и практически не играет в телефон. Все это у него есть, но интереса к этому нет.

— Как вы к этому пришли?

— У него начала падать концентрация внимания, стали ухудшаться спортивные результаты. И я показала ему это на простом примере: вот ты поиграл несколько минут, получил удовольствие, но результаты стали хуже. Когда не играешь — результаты хорошие. Я спросила его: что для тебя важнее — поиграть или добиться результатов в спорте? Он выбрал спорт. Поэтому привычки играть у него как-то и не сформировалось. Для него это выглядит так: зачем делать то, от чего мне становится хуже?

В это воскресенье (7 июня) в 17.30 на СТС покажут финальную серию спортивного шоу «Суперниндзя. Дети». Именно в этот день станет известно, кто получит главный приз.

фото: телеканал СТС, предоставлены мамой мальчика Ларисой.