Куклы из ниток. Мартинички. Делаем вместе с ребенком

Мы сделаем вместе с детьми самый весенний оберег - куколку мартиничку. Раньше эти куклы являлись неизменным атрибутом обряда «закликания» весны, в которых в основном участвовала молодежь и дети.

Кукол вязали парами: из белых ниток – символ уходящей зимы, из красных – символ весны и жаркого солнца. Такие пары куколок развешивали на ветвях деревьев.

Детям 4 - 10 лет.

Нам потребуется:

1. Нитки двух контрастных цветов (у меня нашлась ярко оранжевая и синяя акриловая пряжа).

2. Ножницы.

3. Вата.

4. Бусинки, ленточки, тесемочки и всякие прочие украшения.

5. Коробочки или гладкие прямоугольные дощечки.

* Сначала мы будем делать тело. Намотайте нитки на вашу основу. Не жалейте ниток, пусть будет поплотнее.

Теперь помогите потуже завязать узелок с одной из сторон нашей «моталки». Аккуратно отрежьте с противоположной стороны, чтобы получилась такая вот кисточка.

Расправьте нашу основу, как показано на фото.

Возьмите небольшой ватный шарик и положите его близко к узелку.

Закройте ваш шарик второй половинкой, чтоб ватку было не видно, и другой ниткой затяните.

У нас получилась голова.

Теперь мы сделаем ручки. Вы можете сделать ручки одного цвета с телом, а можно сделать контрастным. Мы также наматываем нитки, и уже, не перевязывая, срезаем с одного края.

Завязываем с двух сторон, лучше почаще обмотать ниточкой контрастного цвета, чтобы было понаряднее и попрочнее. Подравняйте кончики ручек.

Осталось вставить ручки в тело. Затяните под ручками потуже «поясок».

Теперь нужно подравнять юбку и в целом основная часть готова.

А теперь о способах украшения нашей куколки

1. Ручки можно сделать тоненькими, достаточно обмотать ниточкой нашу заготовку ручек, перед вставкой их в тело.

2. Куколке можно сделать волосы, причем, на ваше усмотрение, и косы, и распущенные, и хвосты.

3. Если юбку поделить на две части и затянуть манжетки, как на руках, получится мальчик. Или куколка с ножками.

4. Разноцветные ленточки, тесёмочки, бусинки - тут ваша фантазия не ограничена.

Играйте с удовольствием!