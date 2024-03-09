Куклы из ниток. Мартинички. Делаем вместе с ребенком
Мы сделаем вместе с детьми самый весенний оберег - куколку мартиничку. Раньше эти куклы являлись неизменным атрибутом обряда «закликания» весны, в которых в основном участвовала молодежь и дети.
Кукол вязали парами: из белых ниток – символ уходящей зимы, из красных – символ весны и жаркого солнца. Такие пары куколок развешивали на ветвях деревьев.
Детям 4 - 10 лет.
Нам потребуется:
1. Нитки двух контрастных цветов (у меня нашлась ярко оранжевая и синяя акриловая пряжа).
2. Ножницы.
3. Вата.
4. Бусинки, ленточки, тесемочки и всякие прочие украшения.
5. Коробочки или гладкие прямоугольные дощечки.
* Сначала мы будем делать тело. Намотайте нитки на вашу основу. Не жалейте ниток, пусть будет поплотнее.
Теперь помогите потуже завязать узелок с одной из сторон нашей «моталки». Аккуратно отрежьте с противоположной стороны, чтобы получилась такая вот кисточка.
Расправьте нашу основу, как показано на фото.
Возьмите небольшой ватный шарик и положите его близко к узелку.
Закройте ваш шарик второй половинкой, чтоб ватку было не видно, и другой ниткой затяните.
У нас получилась голова.
Теперь мы сделаем ручки. Вы можете сделать ручки одного цвета с телом, а можно сделать контрастным. Мы также наматываем нитки, и уже, не перевязывая, срезаем с одного края.
Завязываем с двух сторон, лучше почаще обмотать ниточкой контрастного цвета, чтобы было понаряднее и попрочнее. Подравняйте кончики ручек.
Осталось вставить ручки в тело. Затяните под ручками потуже «поясок».
Теперь нужно подравнять юбку и в целом основная часть готова.
А теперь о способах украшения нашей куколки
1. Ручки можно сделать тоненькими, достаточно обмотать ниточкой нашу заготовку ручек, перед вставкой их в тело.
2. Куколке можно сделать волосы, причем, на ваше усмотрение, и косы, и распущенные, и хвосты.
3. Если юбку поделить на две части и затянуть манжетки, как на руках, получится мальчик. Или куколка с ножками.
4. Разноцветные ленточки, тесёмочки, бусинки - тут ваша фантазия не ограничена.
Играйте с удовольствием!