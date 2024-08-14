12 товаров для творчества из «Fix Price» для дошколят

Для дошколят требуется много разнообразных товаров для творчества, тут и обширный список канцтоваров для садика, и для домашних занятий с родителями. В «Fix Price» есть хорошие краски, пластилин, карандаши для детского творчества, по низким ценам и с положительными отзывами в сети.

Полимерная глина Lori, 7 цветов

Хороший вариант для тех, кто хочет попробовать в деле полимерную глину. Произведено в России.

«Недавно тестировали полимерную глину из «Фикс-прайс». Интересно. Правда, липнет к рукам. Цвета смешиваются легко и остаются яркими даже после запекания в духовке. Из нее можно лепить что угодно: фигурки для игр, кольца и браслеты, магнитики на холодильник, брелки и т.д».

«Классный набор. Но глина для четырехлетней малышки жесткая, пришлось мне сначала размять. Налепили зверей всяких. Дочке очень понравилось, что после запекания игрушки стали твердыми и ими теперь можно играть».

Цена: 99 рублей.

Мелки восковые "Мультики", Гамма, 12 шт.

Для творческих личностей любого возраста.

«Первый их плюс – невысокая цена. Второй – для рисования ими не нужно прилагать усилия (для многих других мелков нужен сильный нажим). Третий – цвета яркие и насыщенные. Для маленьких детей отличный вариант. Минус - ломаются напополам, когда ребёнок нажимает сильно, но рисовать можно и половинками...».

Цена: 62 рубля.

Мягкий восковой пластилин «Кроха», Луч, 9 цветов

Еще один удачный продукт от компании «Луч».

«Самый лучший пластилин для детей. Яркий, мягкий, пластичный. Его не надо греть и мять в руках, он сразу готов к работе. Цвета отлично смешиваются. К рукам немного прилипает, но вода с мылом все исправит. Подходит для создания картин из пластилина».

«С другим пластилином лепка с трехлетним сыном была мучением, а с восковой «Крохой» дело пошло. Мягкий и податливый. У ребенка наконец-то стали получаться «колбаски», «колобки», «колечки» и другие элементы. Для нас это большой прогресс. Без запаха, не вызывает аллергических реакций».

Цена: 99 рублей.

Гуашь «Престиж», Луч, 12 цветов

Краски известного российского бренда, специализирующегося на детском творчестве.

«Почему выбрала этот набор гуаши - яркие цвета, хорошо рисует, плотная, легко смешивается, большие баночки, удобная коробка. Быстро сохнут».

Российский производитель, давно и хорошо зарекомендовавший себя на рынке. Состав аллергию не вызывает, хорошо отмывается от рук и отстирывается от одежды.

Цена: 199 рублей. В других магазинах может стоить в 2 раза больше.

Набор красок «Акварель классическая», Гамма, 24 цвета

Предприятие «Гамма» с вековой историей, несколькими «реинкарнациями» и сменами названий. Ее краски до сих пор считаются одними из лучших среди отечественных.

«Прекрасная медовая акварель. Интересные и сочные цвета, а также золотой и серебряный! Для школы идеальный вариант. Большой и удобный пенал, есть место для кисточки. Быстро сохнет. Младший и старший сыновья с удовольствием рисуют этой акварелью даже дома. Краска легко смывается с рук, отстирывается со школьной формы».

Цена 149 рублей. В других магазинах стоимость может быть выше в 1,5-2 раза.

Тесто для лепки ГАММА, 12 цветов

Тесто для лепки более мягкое, чем пластилин. С ним удобно начинать учиться лепить малышам. Оно хорошо мнется и хооршо держит форму.

«Мне очень понравилось тесто для лепки Гамма. Оно с хорошим составом, не токсичное, не прилипает к рукам и хорошо мнется. Благодаря играм с тестом у ребенка развивается мелкая моторика, ребёнок учится лепке и моделированию, приучается к ручному труду и творчеству. Вообще не нашла для себя минусов в этом тесте, поэтому к покупке однозначно рекомендую!»

Цена 99 рублей.

Набор мелков для рисования на асфальте, Sport&Fun, 24 шт.

Большой размер и круглая форма позволяют легко держать мелок в руке. Удобный закрывающийся контейнер. В наборе 24 мелка длиной 10,5 см. Состав: мел, гипс (карбонат кальция, сульфат кальция).

«Мелки крупные, но при этом ребенку держать их в руках удобно и он не выскальзывает из них. Мелки большие, но по своему весу лёгкие, в руке вообще не чувствуются. Поэтому для малышей это очень хороший вариант. Рисуют мелки хорошо, они оставляют равномерный и яркий след на асфальте и на других поверхностях. Не крошатся и не ломаются. Цвет на поверхности плотный и яркий. Хоть они пачкают руки и одежду, но отстирываются с поверхностей без проблем.»

Цена 129 рублей (по карте).

Картон белый мелованный, 14 листов

Российская фирма АппликА. Её товары на маркетплейсах оценивают довольно высоко, от 4,6 баллов.

«Отличный плотный белый картон. В сравнении с другими фирмами ничем не уступает. Гораздо дешевле приобретать именно тут. Однозначно рекомендую.»

Цена 62 рубля.

Альбом для рисования, А4, 24 л

Каждый родитель знает, что новый альбом для рисования - это на неделю! Поэтому тут цена очень даже имеет значение! 24 листа бумаги, на которой можно рисовать хоть красками, хоть фломастерами, хоть карандашом. И всего за 43,5 рубля.

Цена 43,5 рубля.

Стакан-непроливайка, двойной

«Одно время брала непроливайки одинарные, потом увидела двойные - решила, что лучше два в одном взять дочке. Достоинства: удобный, вода не проливается, недорогой»

Цена 33 рубля.

Набор цветных утолщённых карандашей, Kid's Fantasy, 12 шт.

Прекрасно подойдёт для детского творчества. Трёхгранная форма особенно удобна для маленьких пальчиков. Прочный грифель толщиной 5 мм.

«Мне нравится, что карандаши мягко рисуют. Ребенку проще такими рисовать и закрашивать поверхность без разводов. Кончаются при этом быстро, потому что мягкие. Плотно, ярко, насыщенно рисуютТ. ак что если в доме художник, то карандашей нужен запас, но это и с любыми другими так будет.»

Цена 149 рублей.

Клей-карандаш ErichKrause «Extra», 19 г

Один из лучших канцелярских клеев среди огромного разнообразия на рынке.

«Синий клей-карандаш ErichKrause «Extra» проверен временем. Не растекается, наносится мягко и равномерно, не тянет за собой бумагу. Быстро сохнет, не оставляя никакого цвета. Прочно склеивает и бумагу, и картон. Я даже обои как-то подклеивала им. Для моего школьника он тоже хорош, и для младшей дочери тоже – клей легко отмывается от кожи, не токсичен. А если вдруг что-то неправильно сделали, то в течение минуты можно отклеить бумагу и переклеить так, как надо».

Цена: 79 рублей.