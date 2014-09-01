Первый раз в детский сад. Адаптация ребенка

Осень - пора не только сбора урожая. Для многих родителей это еще и время отдавать ребенка в детский сад. Оставляя позади вопрос о том, в каком возрасте лучше всего ребенку идти в дошкольное учреждение (это отдельная тема для разговора), представим, что вы уже приняли оптимальное для вас решение. Давайте рассмотрим поэтапно адаптацию ребенка в детском саду.



В первую очередь я хочу, чтобы вы задали себе несколько вопросов. И честно (мысленно) на них ответили:

1) Вы действительно хотите, чтобы ваш ребенок пошел в детский сад сейчас, в этом году, в ближайшее время?

2) Вы уже придумали, чем будете заниматься, когда ваш ребенок пойдет в детский сад (работа, хобби, учеба и т.д.)?

3) Устраивает ли вас предстоящая перспектива работы, хобби, учебы и … (напишите свой вариант)?

4) Есть ли у вас на данный момент готовый список критериев (близость от дома, цена вопроса, профессионализм воспитателей и т.д.) «хорошего» детского сада для вашего ребенка, по которому вы будете оценивать дошкольное учреждение.



Если вы ответили на все вопросы, можно сказать, что первый этап в подготовке к детскому саду вы прошли. Пойдемте дальше.

Опыт работы воспитателя в детском саду, личный родительский опыт и, наконец, опыт работы психологом определили мое отношение в настоящее время к слезам ребенка во время адаптации в детскому саду. Я считаю, что слез во время адаптации к детскому саду быть не должно!

Если ребенок плачет и кричит, значит, он не хочет, чтобы мама или папа уходил/ла. Других вариантов нет и быть не может. Почему родитель должен вдруг перестать слышать просьбы и мольбы ребенка и уйти – мне непонятно… Отговорки воспитателей «из прошлого века» в виде «он поплачет и перестанет», «давайте я подержу, а вы идите», не должны быть направляющей силой вашего поведения. Они, скорее, должны стать сигналом того, что перед вами человек, не понимающий природу слез ребенка. Потому что единственное, что может усвоить ребенок из такого опыта, так это то, что для мамы или папы важнее не он и его чувства, а «работа, хобби, учеба» (то место, куда вы так торопитесь от него уйти).

В детский сад - без слез!

Что же делать, чтобы ребенок пошел без слез в детский сад? А еще лучше, что сделать, чтобы он вам на прощание помахал ручкой и сказал: «мама/папа иди»? Или думаете, так не бывает?

Уверяю вас, так бывает, так было у моего ребенка и у детей, с которыми мне посчастливилось работать (несмотря даже на их предыдущий негативный опыт).

Итак, предлагаю вашему вниманию примерный план действий:

Примерно за месяц (в идеале, или просто как можно раньше) до начала похода в детский сад желательно начать придумывать причины, по которым ребенку там должно ОБЯЗАТЕЛЬНО понравиться и озвучивать их при каждой удобной возможности. Например, там много игрушек, есть возможность завести новых друзей, там гуляют два раза в день и так далее. Тем самым вы создадите положительное впечатление у ребенка о предстоящем походе в детский сад.

Обратите внимание на режим детского сада, в который вы собираетесь отводить ребенка. Постарайтесь привести домашний режим сна и бодрствования к режиму садика как минимум за три дня.

Если у вас есть такая возможность, оставьте запас времени на адаптацию ребенка (одну- две недели). Не исключено, что это вам не пригодится, и ваш ребенок сразу включится в новый коллектив (так тоже бывает). Зато вы будете чувствовать себя спокойно и уверенно, и не будете подгонять ребенка, если что-то пойдет не по ранее задуманному плану.

По возможности заранее сходите и посмотрите помещение с ребенком. Покажите, где он будет проводить большую часть времени.

Первый вариант - в первый день постарайтесь прийти пораньше, чтобы ребенок успел свыкнуться с мыслью, что он здесь останется без вас.

Если видите, что ребенок не хочет вас отпускать, посидите полчаса – поговорите с ним, расскажите, как вы ходили в детский сад (если вам нравилось ходить, если нет, не поднимайте эту тему). Если ребенок ни в какую не поддается уговорам – идите домой! Сегодня вы сделали достаточно.

Второй вариант (или следующий шаг после первой попытки) - придите на прогулку и погуляйте вместе с ребенком. На следующий день приходите уже с утра (все те же рекомендации, что и при первом варианте).

Подсказка! Я неоднократно использовала в работе один прием – он отлично работает с детьми, у которых был уже неудачный опыт хождения в детский сад (обычно заканчивающийся частыми болезнями ребенка). Прием заключатся в том, что вы заранее договариваетесь с ребенком, что заберете его, например, через час. Затем через два, три (в зависимости от того, как себя чувствует и ведет ребенок). Тут главное - не опаздывать, прийти вовремя. Таким образом, вы продемонстрируете ребенку, что все «под контролем» и ему не о чем волноваться. Даже если ребенок при этом захочет еще остаться, все равно забирайте его – сдержите слово (это важно)!

В течение недели увеличивайте промежуток времени (1,2,3 и т.д.).

Чего нельзя делать во время адаптации к детскому саду

Еда. Не настаивайте, чтобы в период адаптации ребенок «хорошо» питался в детском саду, т.е. так же, как дома. Желательно, чтобы с момента рождения ответственность за количество принятой пищи ребенком лежала на его плечах, а родители оставили бы за собой право регуляции качества этого питания. Тем более неуместно и вредно докармливать ребенка в возрасте двух-трех лет. Важно знать, что первый и самый распространённый протест ребенка против новых условий (в детском саду) будет выражаться в виде определенного «отношения к еде» и туалету. Может так случиться, что ребенок во время адаптации будет отказываться есть в детском саду совсем или частично, а также может не ходить в туалет «по-большому». Пусть вас это не пугает, это нормальный процесс. И он закончится, как только ребенок привыкнет к окружающей обстановке (к воспитателю и детям).

Игрушки. Наверняка ребенок заинтересуется игрушками в садике, скажите ему, например: «когда ты придешь сюда в следующий раз – ты сможешь с ними поиграть» (подогрейте интерес к детскому саду). Ни в коем случае не покупайте домой игрушки, которые понравились ребенку в детском саду. Оставьте ребенку ощущение «предвкушения».

В результате несложных действий ваш ребенок сможет спокойно и максимально безболезненно войти в новый коллектив.

Если же все усилия окажутся напрасными, предлагаю не спешить менять детский сад, а вернуться к первому этапу. И задать себе еще раз вопросы:

1). Вы действительно хотите, чтобы ваш ребенок пошел в детский сад сейчас, в этом году, в ближайшее время?

2). Вы уже придумали, чем будете заниматься, когда ваш ребенок пойдет в детский сад (работа, хобби, учеба и т.д.)?

3). Устраивает ли вас предстоящая перспектива работы, хобби, учебы и … (напишите свой вариант)?

4). Есть ли у вас на данный момент готовый список критериев (близость от дома, цена вопроса, профессионализм воспитателей и т.д.) «хорошего» детского сада для вашего ребенка, по которому вы будете оценивать дошкольное учреждение.

Потому что часто дети улавливают сомнения и тревоги родителей, начинают болеть, выражая таким образом свой протест, тем самым помогая родителю обратить внимание на эти чувства и разобраться с ними.

Однако, если после двух недель «мягкого» ввода в коллектив, ребенок не хочет вас отпускать и ни при каких условиях не хочет оставаться в детском саду, стоит серьезно задуматься о поиске другого детского сада.

Причины, почему ребенку не нравится этот детский сад, могут быть разными:

1) Неготовность самого родителя отпускать ребенка (после трех лет ребенок готов отсоединиться от матери);

2) Личность воспитателя (воспитатель не смог найти подход к ребенку);

3) В коллективе ребенок чувствует себя небезопасно - есть шансы, что у ребенка не сложились отношения с другим ребенком или с несколькими детьми (в этом случае грамотный педагог должен проговорить родителям, в чем заключается проблема и наметить примерный план действий).

Неразрешимых ситуаций не бывает, и мне искренне хочется верить, что адаптация вашего ребенка пройдет легко и безболезненно!