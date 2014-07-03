Адаптация ребенка к детскому саду

Вся наша жизнь – это адаптация, т.е. приспособление к окружающему нас пространству и времени. Так человек, проживая периоды своего взросления и становления как личности, учится преодолевать сложные жизненные ситуации, находить выходы и решать поставленные перед ним задачи.

Начиная с зачатия, эмбриону приходится выживать в организме матери, используя свои внутренние резервы, приспосабливаться к особенностям женского организма, рациону питания, физической активности, ритму жизни и пр. Момент появления ребенка на свет является кульминационной точкой, критическим периодом в жизни каждого малыша. Теперь это самостоятельный организм, проявляющий активность, обменивающийся с внешней средой информацией и пытающийся максимально адаптировать ее под свои нужды.

Каждый этап развития ребенка представляет собой палку о двух концах: есть потребность, но нет возможности для ее удовлетворения. Решение, которое находит ребенок в этой ситуации, будет являться новообразованием, характеризующим конкретный возрастной период, а также ступенью в социализации и адаптации его к окружающей действительности.

К году ребенок начинает проявлять интерес к детям. Сначала малыши ощупывают друг друга, затем учатся обмениваться игрушками. Важно, чтобы ребенок получил на втором году опыт общения со сверстниками, однако о качестве такого общения психологи говорят: «играют рядом, но не вместе». И только к трем годам, когда возникает ролевая игра (в «дочки-матери», «врачей и пациентов», «покупателей и продавцов»), общение приобретает самостоятельную ценность.

Малыши учатся смотреть на себя со стороны, подчиняться и лидировать, проявлять инициативу и уступать, договариваться и отстаивать свои интересы; в игре формируется внутренний план действия, необходимый для любой умственной деятельности. К трем годам создаются физиологические предпосылки для развития произвольной регуляции действий, а, следовательно, ребенку становится легче действовать по инструкции, вслушиваться в слова взрослого и реагировать на них.

Три года – это возраст, когда у ребенка созревает потребность во взаимодействии с коллективом сверстников, и имеются физиологические, психологические и социальные предпосылки для адаптации к детскому дошкольному учреждению.

Физиологическими предпосылками могут являться:

1. Фразовая речь, понятная как взрослому, так и ребенку.

2. Физиологическое здоровье (отсутствие частых простудных заболеваний).

3. Соответствие ребенка основным возрастным критериям, которые оценивает врач: рост, масса тела и окружность грудной клетки; биологический возраст – количество прорезавшихся зубов, достижение определенных пропорций тела соответственно возрасту; комплексная оценка состояния здоровья.

Психологическими предпосылками являются:

1. Желание ребенка действовать самостоятельно, активное проявление инициативы.

2. Произвольность действий.

3. Потребность в общении и играх со сверстниками.

4. Мотивационная заинтересованность ребенка в посещении дошкольного учреждения.

5. Соответствующий возрасту уровень развития психических процессов (мышление, память, внимание, воображение, восприятие).

Ребенок может:

сочинять простые истории;

напевать детские песенки или мелодии;

устанавливать элементарные причинно-следственные связи: «небо нахмурилось, значит, будет дождь»;

заниматься организованным видом деятельности в течение 3-5 минут, например: собирать конструктор, вклеивать в журнал картинки соответствующей тематики;

выполнять инструкции воспитателя.

Социальными предпосылками могут быть:

1. Умение пользоваться столовыми приборами.

2. Имеется режим дня.

3. Присутствуют навыки элементарной гигиены.

4. Имеются элементарные коммуникативные навыки.

Адаптация – процесс индивидуальный, он обусловлен, прежде всего, физиологическими и психологическими особенностями ребенка, средой его воспитания и формирования. Чтобы облегчить адаптацию ребенка в детском коллективе, родителям следует обращать внимание на развитие коммуникативных навыков задолго до поступления в детский сад.



Развить навыки общения можно посредством использования простых техник:

* Родителям важно комментировать свои действия в момент манипуляции различными предметами, например: при сервировке стола, готовке блюд, уборке помещений нужно рассказывать ребенку о своих действиях, дать возможность малышу проявить свою инициативу.

* Во время прогулки попросить ребенка прокомментировать какую-либо увиденную ситуацию.

* Обсуждать дома прожитые в течение дня события.

* Научить ребенка вежливому общению.

* Научить ребенка говорить "нет".

* Постепенно вводить запреты и правила, аргументируя свои действия.

* Развивать его устойчивость к стресс-факторам, случающимся в повседневной жизни, через беседы и личный пример.

* Способствовать формированию уверенности в себе.

* Научить ребенка прощать и мириться, лучше в игровой форме, через незатейливые стишки и прибаутки.

* Научить ребенка выражать просьбу.

* Научить выражать свои эмоции, комментируя и объясняя реакцию ребенка.

Основными причинами дезадаптации или возникновения сложностей в процессе естественной адаптации детей к дошкольному учреждению являются:

1. Особенности воспитания ребенка в семье, частота возникновения конфликтных ситуаций. Дети непроизвольно усваивают и присваивают манеры поведения своих родителей, что обуславливает их отношения со сверстниками. Поэтому, одни дети ведут себя агрессивно, воинственно настроены по отношению к ближнему, другие, наоборот, проявляют неуверенность, нерешительность, волнуются, сомневаются, поэтому сверстники могут не принимать их в свой круг общения.

2. Психофизиологические и социальные особенности самого ребенка (его темперамент, характер, состояние здоровья).

3. Психологический настрой и готовность родителей к поступлению ребенка в детский сад.

Непременный залог успешного посещения ребенком садика - контакт родителей и воспитателей, доверительные отношения, умение и желание взаимно сотрудничать. Очень важно родителям проявлять неподдельный интерес к успехам малыша, его новым друзьями, заданиям, которые он выполняет, и трудностям, которые у него возникают, обсуждать с воспитателем формы и методы взаимодействия с ребенком вне детского коллектива, консультироваться по возникающим вопросам.

Что делать родителям

- Настроиться на положительный исход событий. Привыкание к новому всегда занимает какое-то время, для некоторых это 2 недели, для других несколько месяцев. Следует набраться терпения и быть и верно идти к намеченной цели, поскольку сомнения родителей, страхи и переживания передаются ребенку, отсюда могут возникать капризы и нежелание оставаться в детском саду.

- Начните формировать желание ребенка посещать детский сад заранее. Расскажите ему о том, чем дети занимаются в дошкольном учреждении, о дружбе в детском коллективе, о совместных праздниках и затеях.

- Родителям накануне зачисления ребенка в детский сад необходимо встретиться с его руководителем и будущим воспитателем малыша. Расспросить о графике работы учреждения, об образовательной программе, о режиме дня воспитанников. Познакомиться с перечнем дополнительных образовательных услуг, предоставляемых дошкольным учреждением. Рассказать воспитатели об увлечениях и предпочтениях ребенка.

- Лучше заранее выработать режим дня, максимально соответствующий режиму дня в детском саду.

- Выбрать время для первичного посещения ребенком детского сада в эпидемиологически безопасный период. Лучше если это будет летнее время, когда детей в саду не так много и группы только-только сформированы.

- Нужно начинать приводить ребенка в дошкольное учреждение на несколько часов в день, постепенно увеличивая длительность посещения сада до «полного» дня.

- Можно приносить с собой в сад любимые игрушки ребенка, находясь рядом с которыми, малыш чувствует себя в безопасности, так сказать, на «своей территории».

- Ежедневно интересоваться у ребенка и воспитателя как прошел день, чем дети были заняты, возникали ли какие-нибудь трудности. Спрашивать советы и рекомендации у педагогов по дальнейшему развитию ребенка.

