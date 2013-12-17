Искусство дарить подарки или Зачем делать подарки своими руками

Простодушные детские поделки, созданные неумелыми ручками, стремительно уходят в прошлое вместе с другими уютными приметами патриархального праздничного быта: пышными пирогами, натуральными елками, крахмальной бабушкиной скатертью, долгими неспешными застольями…

Тотальная занятость как родителей, так и самих детей – суровая реальность нашей жизни. И выкроить дополнительное время в расписанном по минутам недельном графике, чтобы смастерить с малышом к празднику поделки или открытки для родных и близких, действительно довольно сложно. Да и надо ли? Ведь кривоватые аппликации и фигурки из пластилина лишь пылятся потом по углам, никак не вписываясь в элегантный интерьер современной квартиры.

Конечно, номинальная стоимость детских подарков невелика, да к тому же их изготовление сопряжено с суматохой и дополнительными хлопотами, которые неизменно появляются у родителей в результате любой бурной детской деятельности.

Так, может, и не тратить силы и время на изготовление неуклюжих сувениров и слегка фальшивое исполнение новогодних песенок для родных и близких, а заняться чем-то действительно стоящим?

Но изготовление и вручение подарков само по себе способствует развитию массы навыков, необходимых для успешной учебы. А значит, может стать важным и в то же время весьма приятным элементом вашей программы подготовки к школе. Оставив в стороне положительное влияние детского творчества на развитие мелкой моторики, координации «глаз-рука» и прочих незаменимых для учебы навыков, остановимся на том, чему при подготовке к школе нередко уделяют незаслуженно мало внимания.

Эмпатия

Умение поставить себя на место другого, представить себе, что именно порадует другого человека, – величайшее искусство, овладев которым, ребенок сможет избежать многих проблем и разочарований в школьной жизни. Заранее обсудите с детьми, что именно может понравиться папе, умилит бабушку, удивит дедушку, развеселит сестренку. Предложите вспомнить, какой характер у каждого из домочадцев, каковы их вкусы, чем они увлекаются. Очень важно научить ребенка не переносить собственные желания на близких – это нередко становится причиной школьных неурядиц. «Дедушке не стоит дарить воздушного змея. Он ведь не может бегать так быстро, как ты!»

Наш совет:

Расскажите ребенку, как вы сами выбираете подарки для близких. Объясните, чем вы руководствуетесь при выборе: «Ты же знаешь, тетя Аня очень любит классическую музыку. Так что билеты на концерт «Виртуозов Москвы» – то, что надо».

Навыки общения

Поздравление – важнейший коммуникативный навык, и нужно сделать все возможное, чтобы ребенок сумел им овладеть.

Постарайтесь объяснить: поздравление – это не просто формула вежливости, но еще и проявление любви или уважения (если речь идет не о домашних, а, к примеру, об учителе в прогимназии, тренере в спортивной секции и т.д.), без которых подарок просто обесценивается.

Научите сына или дочку общепринятым коммуникативным формулам, попробуйте их отрепетировать в ролевой игре: что скажет зайка, придя к мышке на день рождения? Не обидится ли лисичка на медвежонка, если он сунет ей, не глядя, подарок, что-то невнятно буркнув? Пусть вас не смущает, что ребенок уже много раз мог слышать подобные формулы. Ведь совершенно не факт, что он не подзабыл их с прошлого торжества и умеет использовать точно по назначению.

Наш совет:

Если ребенок не может преодолеть смущение, оказавшись в непривычной для себя роли – это случается не только с трехлетками, но и со старшими дошкольниками, – превратите вручение подарков в карнавальное шоу. Перевоплощение часто помогает детям справиться с застенчивостью. Самым робким можно предложить спрятаться за ширмой и надеть на руку куклу-перчатку.

Планирование

Умение планировать свое время и доводить начатое дело до конца – важнейший навык, которым дошколенок обязательно должен овладеть до поступления в первый класс. И подготовка праздничных подарков – отличный способ этому научиться. Ведь чтобы не оплошать в праздник, нужно начать готовиться к нему… ну, как минимум до его начала.

За неделю-другую до праздника предложите сыну или дочке составить список всех тех, кому нужно сделать подарки, обсудите, кому и что можно подарить, и – внимание! – сколько времени может потребоваться на изготовление каждого подарка.

Наш совет:

Периодически напоминайте о необходимости закончить подарки в срок, можно даже предложить свою помощь, но не берите на себя всю ответственность.

Адекватная самооценка

Не менее важна и способность более или менее критически относиться к результатам своего труда. И тут очень многое зависит от того, как воспринимают подарки малыша взрослые. К сожалению, большинство впадает в крайности, либо вообще не придавая никакого значения детскому труду, либо восхищаясь любым творением рук деточки, даже если результат – откровенная халтура. Конечно, ни в коем случае нельзя критиковать подарок в момент его торжественного вручения. Не стоит и активно вмешиваться в процесс детского творчества, стараясь собственноручно довести поделку ребенка до воображаемого совершенства. А вот предложить в доброжелательной форме слегка доработать подарок вполне можно и даже нужно: «Прекрасная открытка! Маме будет очень приятно! Жаль, она немного не закончена. Давай подумаем, что еще можно доделать?»

Совет:

Далеко не всем детям нравится мастерить самодельные сувениры. Не надо делать это через силу, превращая радость в обязаловку. Есть масса других, в том числе и весьма неожиданных, способов поздравить домашних и создать праздничное настроение:

- кукольное представление;

- новогодняя игра-квест для всей семьи;

- выпуск рукописного или электронного журнала с комиксами;

- передача домашней радиостанции.

Источник: Журнал "Здоровье школьника"

Если после прочтения этого материала вы решили, что стоит не медля приступить к изготовлению подарков, множество идей для творчества есть в наших статьях на сайте u-mama!

Читайте статьи в разделе Идеи для творчества с ребенком