Готовность ребенка к школьному обучению или О чем будет спрашивать психолог

Готов ли ребенок к школе? Этим вопросом задаются родители, похоже, уже с 2-х - 3-х летнего возраста своего чада. Школы развития, почти принудительная социализация, подготовительные курсы. И никакой гарантии, что ребенок хорошо адаптируется и в школе проблем не будет. Бывает наоборот – практически никаких занятий, а в школе у ребенка все нормально, ну, во всяком случае, так утверждает мама. Да и еще напасть – предстоит собеседования со школьным психологом. Что будет на собеседовании с учителем, можно предположить: игры со словами, счет, чтение, возможно, логические ряды. А вот психолог? К чему готовиться?

Диагностика школьной готовности психологом начинается с того момента, когда ребенок вошел в кабинет…

Вот заходит молодой человек, а родители привычно снимают с него куртку, шапку, приглаживают волосы (мда, кто ж тебе в сентябре, ребенок, куртку с шапкой снимет, стресс – все разделись, а ты не успел, да еще вещи постоянно теряются). Девочка – зашла и, театральным жестом закрыв лицо руками, отворачивается к стене. Мама: «Она у нас такая стеснительная, с ней надо подружиться». А в классе 25 детей, и каждый имеет право на доброжелательное внимание и особое отношение. Интересно, будет ли готова мама объяснять дочери в сентябре, что учитель не может спрашивать только ее, хвалить только ее. А если учитель сегодня уделил особое внимание другому ребенку, то это совсем не значит, что учитель тебя не любит.

Важная процедура – знакомство. Называю себя, говорю, что я психолог. Спрашиваю, знает ли, зачем сюда пришел. Частые ответы: «В школу записываться» (ну, я-то в школу не записываю). Иногда пожимает плечами, иногда говорит, что родители сказали, что надо в школу идти. Называет свои фамилию, имя, отчество (отчество могут назвать далеко не всегда.) Как зовут маму, папу? Иногда вдруг совсем детсадовское - «папа Дима», ладно, может, волнение, поможем. Домашний адрес... Камень преткновения: кем работают родители. Ответы: «на работе; за компьютером; директором; не знаю, они мне не говорили».

Папы и мамы! Даже первокласснику можно объяснить, кто такой менеджер, программист, бухгалтер. Ему же очень надо знать про вас, про свою семью больше. Это то, что будет его поддерживать в нелегкий период адаптации к школе. Да и связь с вами крепче будет.

Беседуем о школе. Вопрос «Хочешь ли в школу?» можно не задавать, даже если не хочет, не скажет. А вот интересно, как ты думаешь, какой у тебя будет любимый предмет в школе? КАК химия? Вынуждена тебя огорчить, малыш, химию в первом классе не изучают. Но посыл интересный… А сколько лет в школе учатся, знаешь? А сколько уроков в день будет? Если не знает, рассказываю. Интересна реакция: «Письмо каждый день? У-у-у, я это не люблю…» (а вот это вопрос уже к родителям: когда ваш ребенок успел приобрести негативное отношение к письму?). А читать любишь? А какую тебе вчера книжку читали? Родители начинают объяснять, что именно вчера так сложилась ситуация… (Знали бы вы, что именно это же самое сказали уже родители троих детей до вас).

А теперь давай сыграем в школу. Я буду давать тебе задания, а ты их постараешься выполнить.

Память. Сколько слов запоминает из 10 случайных простых слов (лес, окно, вода). 3-4 – маловато. А если я еще раз слова скажу, сколько сможешь повторить?

Мальчик. Запомнил с первого предъявления четыре слова.Читаю слова еще раз – повторяет пять, но… других. Читаю еще раз – снова пять, и снова нет слов из предыдущего повтора. А теперь представьте, если учитель на уроке попросила его повторить правило. Снова мальчик. Запомнил 7 слов, но … «гроза» вместо «грома», «лоб» вместо «носа». Запоминаешь ассоциативно? Молодец. Но хорошо ли ты слышал те слова, которые я произносила? И умеешь ли отличать похожее от одинакового? А если я прочитаю тебе небольшой рассказ, несколько предложений, сможешь ли запомнить, о чем он был?

А картинки как запоминаешь? Можно смотреть полминуты, потом я картинки закрою, а ты мне скажешь, что запомнил… А интересно, почему ты взглянул на картинки и отвернулся со словами «Я запомнил». Ты еще не знаешь, что узнать и запомнить – это не одно и то же? И никогда не играл в «Парочки» и «Что изменилось?». Это очень увлекательные игры! Только не на компьютере. Карточки надо руками, а не «мышкой» переворачивать. Правда, для такой игры нужен партнер. А мама так устала вечером…

Осведомленность. Основа мышления. Несколько лет наблюдаю интересную картину. Осведомленность будущих первоклассников стала мозаичной. Может знать планеты Солнечной системы и не знать, кто такой карась. А как называется столица нашей Родины?

Собеседование в тот раз проходило 10 мая. Вчера был праздник, цветы ветеранам, салют. Какой праздник был вчера? – День Победы. Скажи, пожалуйста, а какую победу мы празднуем? Кто кого победил? – Молчание, вопросительный взгляд в сторону родителей...

Есть такое задание. Я называю слова, а ты к моим словам придумай два своих, чтобы подходили. Я начинаю «Стул, диван…» Здесь проблем, обычно не бывает: «стол, кресло и т.д» Иногда пугаются, что слишком просто, начинают искать подвох. А как все это одним словом назвать ? Правильно, мебель.

Девочка. Я называю: «Москва, Париж…», продолжает «Арбат, Штальман» А как назвать все это одним словом? Магазины…

Исключение лишнего. Я тебе назову слова (покажу картинки). Все слова (картинки) друг к другу подходят, а одно лишнее. Найди его. «Молоко, сметана, колбаса, сыр, ряженка…». Варианты: «нет лишнего; ряженка, мы ее не покупаем, а что такое ряженка (помните про осведомленность?), сыр, он твердый…» Задание очень показательное. Для того, чтобы обобщать и сравнивать, необходимо уметь относить предмет к определенной категории. А для этого нужно понимать, что здесь главное. В нашем примере – не твердость, а сырье (молоко или мясо).

Это наболевшее. В погоне за творчеством мы иногда забываем дать основы. В тетрадке для младшей группы «Раз ступенька, два ступенька» есть недопустимые, на мой взгляд, задания: «Две рыжие кошки, черная кошка, рыжая собака (картинки). Кто здесь лишний?» Предполагается, что правильных ответов два: собака, потому что все остальные кошки. Черная кошка, потому что остальные - рыжие. Так нельзя. Ребенок должен сначала усвоить, что принадлежность к кошачьему племени важнее цвета. Из той же тетради, только для другой группы: собака, шкаф, стол на трех ножках. Кто здесь лишний… Какие варианты будут, уважаемые родители?

Задания на аналогии. Это многим взрослым знакомо: что подходит к ноге так же, как перчатка к руке? Стол-скатерть, пол - … (выбери из моих слов: мебель, ковер, пыль, доски, гвозди). Знаете, какой ответ самый частый после правильного? Пыль! Что же у нас на полу-то лежит… Задание это сложное, логическое мышление только начинает развиваться. Именно с этим заданием плохо справляются шестилетки, год - разница серьезная. И еще это задание хорошо показывает, понимает ли ребенок, что между предметами/явлениями есть связь. А то иногда возникает проблема определить связь между градусником и температурой.

А мы продолжим. Можешь ли скопировать образец? Вырезать кружок из бумаги? Завязать шнурок на моем планшете-шнуровке?

Все это время ребенок себя как-то ведет, ему интересно или нет, он сталкивается с неудачей и реагирует на нее. Это бывает показательней, чем само выполнение заданий.

И еще… Если мы с будущим первоклассником встретились первый раз, можно предположить, что на результаты диагностики повлияла незнакомая ситуация и волнение. Пусть встреча со школьным психологом не становится для Вашего ребенка стрессом.