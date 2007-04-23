8 правил дошколенка

http://www.nanya.ru/

Рано или поздно перед родителями встает вопрос о том, стоит ли отдавать ребенка в ясли или детский сад. Надо сказать, что сегодня это решение далеко не всегда продиктовано необходимостью. Многие семьи, которые имеют возможность не водить своего ребенка в садик, у которых есть няни и помощники по хозяйству, являются сторонниками дошкольного воспитания. В то же время приверженцы «семейной педагогики» выдвигают множество аргументов не в пользу детских дошкольных учреждений, основными среди которых являются частые болезни ребенка и психологическая травма - следствие вероломного разрыва с мамой.

Кроме того, многие склонны считать детский сад причиной едва ли не всех нарушений в поведении малыша. «Плохие слова», обман, попытки воровства, агрессивное поведение - все это считается следствием подражания дурному примеру других детей. С другой стороны, те родители, которые предпочитают воспитанию в домашних стенах детский сад, в первую очередь аргументируют свою точку зрения тем, что сад - это первая школа общения, которую ребенок обязательно должен пройти. Ведь умение общаться с людьми - одно из главных условий того, что, столкнувшись в дальнейшем с более взрослым коллективом сверстников, ребенок не потеряется в нем, а сумеет отыскать свое место.

Кроме того, детский сад, как организационная система, учит маленького человека волевому поведению, умению соотносить свои желания с желаниями других детей и требованиями взрослых. У ребенка формируется произвольное поведение и саморегуляция, в уровне развития которых (а вовсе не в умении читать и считать) залог успешности будущего первоклассника. Важно и то, что в детском саду, вопреки мнению сторонников семейного воспитания, все вышеперечисленные качества формируются и воспитываются не в процессе армейской муштры, а в игровой деятельности. Игра для дошкольника - это не просто возрастная потребность, к которой стоит относиться снисходительно. Это ведущий вид деятельности ребенка, в ходе которого формируются важнейшие качества личности маленького человека.

Кроха учится жить в коллективе, учится самостоятельности. Особенно важен детский сад для ребенка, который в семье единственный, а также для тех детей, которые по тем или иным причинам не имеют возможности проводить свободное время в кругу своих ровесников.

Что касается частых болезней, то некоторые дети, поступая в детский сад, действительно начинают часто болеть. Частые простуды бывают вызваны тем, что организм адаптируется к новым условиям существования. Ребенок чаще болеет, посещая детский сад, совсем не потому, что воспитатели за ним плохо смотрят, как считают многие. Как правило, количество заболеваний и их продолжительность существенно сокращаются уже на втором году посещения детского сада, когда период адаптации завершается.

Главное преимущество детского сада - это общение и приобретение первого социального опыта. Находясь в коллективе сверстников, ребенок учится общаться с другими детьми, отстаивать свое собственное мнение и прислушиваться к чужому. У него формируется не только система представлений об окружающем его мире, но и о самом себе: о своих истинных способностях и возможностях, которые могут оценить не только мама и папа, но и другие люди и, прежде всего, сверстники.

С какого возраста?

Самое подходящее время для начала посещения детского дошкольного учреждения - это трехлетний возраст.

В этот период дети гораздо быстрее приспосабливаются к детскому саду и проявляют большее желание ходить туда, чем в более старшем возрасте. В три года ребенок начинает испытывать потребность в общении со сверстниками. Как правило, до этого момента дети обращают мало внимания друг на друга и предпочитают играть самостоятельно. Общения с родителями и другими членами семьи малышу вполне хватает. Однако со временем границы его мира расширяются и ребенок начинает проявлять интерес к другим детям. Постепенно он переходит в настоятельную потребность детской психики, неудовлетворение которой влечет за собой затормаживание развития.

Исключительно важно уловить этот момент. Если интерес к общению со сверстниками в нем еще не проснулся, если чадо очень сильно привязано к матери и не испытывает потребности в том, чтобы расширить свой мир, ему будет очень сложно адаптироваться в детском саду.

Частые случаи заболеваний в младших группах детского сада или в яслях, повышение нервной возбудимости, обидчивость, плаксивость и боязливость - все эти неприятности, как правило, являются следствием того, что родители поторопились отдать ребенка в детский сад или ясли. Как показывают наблюдения, дети, поступающие в дошкольное учреждение «по собственному желанию», адаптируются в детском саду гораздо быстрее, чем те, которые не испытывали потребности в том, чтобы расширить свой круг общения.

Сложно и долго адаптируются в детском саду дети, которые:

являются единственными в семье;

находятся под чрезмерной опекой родителей или бабушек;

привыкшие к тому, что их капризам потакают;

пользующиеся исключительным вниманием взрослых;

не имеющие элементарных навыков самообслуживания;

неуверенные в себе;

страдающие ночными страхами;

эмоционально неустойчивые;

пережившие психологическую травму;

имеют ярко выраженные дефекты (в более старшем возрасте).

.

Чем сильнее эмоциональная связь матери и ребенка, тем сложнее будет протекать период адаптации в детском саду.

Определенные психологические проблемы, возникающие у маленького человека в период адаптации к детскому учреждению, - явление вполне нормальное и естественное. Более того, в определенной степени их возникновение свидетельствует и о высоком интеллектуальном и психическом уровне развития ребенка, о его способности испытывать сильные эмоции. Проблем адаптации в детских учреждениях, как правило, полностью избегают только умственно неполноценные дети или же дети алкоголиков, у которых отсутствует глубина переживаний. И все же следует различать нормальные эмоциональные переживания и невроз, который может развиться у ребенка, психика которого травмирована стрессовой ситуацией.

Нормальной может считаться адаптация, не выходящая за рамки временных ограничений. Чем старше ребенок, тем дольше он адаптируется к новым условиям. В яслях этот период не должен превышать семи-десяти дней, в детском саду, для детей в возрасте около трех лет, - две-три недели, в старшем дошкольном возрасте - один месяц.

Для периода адаптации могут быть характерны различные психофизиологические реакции - беспокойство, страх, заторможенность или, напротив, повышенная возбудимость (в зависимости от темперамента ребенка), капризность, раздражительность и упрямство.

Отдельная группа детей, которые плохо адаптируются к саду, представляет собой малышей, чьи родители слишком сильно переживают в связи с необходимостью отдавать их в дошкольное учреждение. Как быть? Во-первых, помнить, что проблемы и переживания, связанные с выходом в сад, не исчезнут сами собой. Скорее всего, с возрастом ребенка они только усугубятся. И столкнуться с ними малышу придется не в садике, когда он мал, а коллектив детей, окружающих его, не имеет перед ним преимуществ в умении общаться, а в первом классе. Тогда, помимо очень сложной социальной адаптации к новому коллективу детей, большинство из которых, как правило, детсадовские, ребенку будет нужно решать и образовательные задачи.

Во-вторых, переживающим и сочувствующим родителям следует неукоснительно соблюдать несколько правил поступления ребенка в садик, изложенных ниже. Это поможет избежать серьезных проблем и психологических нарушений у крохи.

Правило № 1. Учитывайте возраст и эмоциональную привязанность. Как правило, мальчики проявляют интерес к общению со сверстниками в три года, девочки - несколько позже, в три с половиной. Это наиболее благоприятный момент для того, чтобы отдать ребенка в дошкольное учреждение. Однако следует учитывать также и индивидуальные особенности.

Правило № 2 . Ребенок должен идти в детский сад с желанием. Садик - это не тюрьма и не клетка, в которую помещают кроху от безвыходности ситуации. Это - радость общения, радость творчества, радость познания окружающего мира. Только с этой позиции родители должны рассматривать детский сад и только на радость должны настраивать ребенка.

Правило № 3 . Ваши собственные детские воспоминания могут пробудить у ребенка желание (нежелание) посещать детский сад. Прежде чем отдать малыша в садик, поговорите с ним об этом. Для того чтобы сформировать у чада положительный настрой, расскажите ему о том, как вы сами в детстве его посещали. Постарайтесь сделать рассказ интересным - в этом случае ребенок не будет бояться, что его ждет что-то плохое, а станет с радостью ожидать первого дня своей новой жизни. Если же ваш собственный опыт был неудачным - не проецируйте его на вашего кроху.

Правило № 4. Подготовительный период должен начаться задолго до дня первого посещения группы детского сада.

Лучше уберечь ребенка от неожиданностей. К примеру, за несколько недель до первого посещения начните гулять с ним возле детского сада или, если есть такая возможность, непосредственно на его детской площадке. На знакомой территории кроха будет чувствовать себя более уверенно.

В том случае, если детский сад находится поблизости от дома, в будущем коллективе у ребенка наверняка найдутся знакомые дети. Именно с ними он и станет общаться в первые несколько дней - до тех пор, пока не найдет себе новых друзей. В том случае, если группу не посещает ни один ребенок, с которым бы дружил ваш малыш, лучше заранее познакомить его с кем-нибудь из ребят. Это поможет ему быстрее наладить общение в коллективе.

Прежде, чем отвести чадо в детский сад, познакомьте его с воспитателями, с детьми. Первые несколько дней не оставляйте его там на полный день, даже если, по мнению педагога, ребенок не выказывал никакого беспокойства по поводу нахождения в новом коллективе.

Правило № 5 . Избавьте ребенка от трудностей адаптации к новому режиму. Дети, не посещающие детский сад, живут по своему собственному расписанию: кто-то просыпается рано, кто-то - поздно; в разное время разные малыши ложатся спать, садятся за стол... В детском коллективе - свое расписание, свой режим, соблюдать который обязан каждый ребенок. Поэтому лучше приучить кроху заранее именно к такому режиму дня, который он будет соблюдать в детском саду. Его вы легко сможете узнать у воспитателя или заведующей.

Правило № 6 . Приучайте ребенка к самостоятельности. В детском саду ребенку, конечно, помогут есть, но не будут уговаривать «скушать ложечку за маму, за папу» или включать мультфильмы. Совсем маленьким детям помогают одеться воспитатели; в более старшем возрасте ребенок должен уже кое-что уметь и сам. Безусловно, навыки самостоятельности прививаются не сразу. Однако в привычной домашней обстановке малышу будет гораздо проще научиться надевать колготки, застегивать пуговицы...

Самостоятельному ребенку будет проще, чем неприспособленному к самообслуживанию.

Правило № 7. Любя, не воспитывайте эгоиста. Проявляя свою любовь к ребенку, восторгаясь им, старайтесь не спровоцировать возникновения в его сознании мысли о собственной исключительности. Малыш должен знать, что родители и близкие люди с радостью выполняют его желания, а иногда и капризы, восхищаются им совсем не потому, что они обязаны это делать, а только потому, что любят его. Уступая ребенку, иногда просите и его пойти на уступки. Эгоистично настроенным детям в коллективе сверстников приходится порой туго. Не стоит забывать об этом.

Правило № 8. Предоставьте ребенку возможность эмоциональной разрядки. В первые несколько дней малыш чувствует себя в детском саду скованно. Постоянное сдерживание эмоций может привести к нервному срыву, поэтому в период адаптации крохе просто необходимо «выпускать пар» эмоции в привычной домашней обстановке, не вызывающей скованности. Не ругайте его за то, что он слишком громко кричит или быстро бегает - это ему нужно.

В том случае, если адаптационный период проходит слишком остро и значительно превышает допустимые сроки, имеет смысл посоветоваться с психологом.

«Не садовские дети»

Особенности привыкания ребенка к новой обстановке зависят от многих факторов: от типа нервной системы и состояния здоровья, личностных черт, семейной атмосферы, условий пребывания в детском саду. Наибольшие трудности в адаптации испытывают дети с ослабленным здоровьем, быстро устающие от шума, с трудом засыпающие днем, имеющие плохой аппетит.

Тяжело привыкают к детскому саду единственные в семье и поздние дети, чрезмерно опекаемые, малыши, у которых сильно развита эмоциональная связь с матерью, привыкшие к исключительному вниманию, не имеющие навыков самообслуживания, не уверенные в себе, беззащитные, тревожные. В детском саду такие крохи чувствуют себя несчастными, находятся в состоянии нервного стресса. Это состояние ослабляет защитные силы организма, и ребенок начинает часто болеть. В старшем дошкольном возрасте у плохо адаптированных детей могут даже появиться нервные тики - заикание, грызение ногтей...

Влияет на то, как ребенок будет посещать сад, и тип темперамента. Замечено, что быстро и легко привыкают к новым условиям сангвиники и холерики. А вот флегматикам и меланхоликам приходится туго. Они медлительны и поэтому не успевают за темпом жизни детского сада: не могут быстро одеться, собраться на прогулку, поесть, выполнить задание. Их часто подгоняют, подстегивают (причем не только в садике, но и дома тоже), не давая возможности побыть самим собой. Следует отметить, что многие дети так и не могут привыкнуть к детскому саду. Тревожными сигналами для родителей, говорящими об эмоциональном неблагополучии ребенка, о том, что он сильно страдает в условиях детского сада, тяжело переносит расставание с матерью, служат устойчивое нежелание посещать его, плач, капризы по утрам, частые болезни, плохой аппетит, беспокойный сон. Но важно отметить и то, что «виноват» в этом необязательно детский сад, а глубокие психологические проблемы вашего малыша или особенности общения в вашей семье. И отодвинуть их решение к школе - вовсе не значит их решить.

Кузнецова Анастасия