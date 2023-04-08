Что подарить ребенку на 2-3 года
Что подарить ребенку на день рождения в 2 или 3 года. Какой подарок понравится малышу в этом возрасте? Что любят девочки и мальчики в два и три года? А любят они, понятное дело, играть, подражать взрослым, чувствовать себя самостоятельным.
Играя, дети учатся и познают мир. Значит и игрушки должны быть соответствующими и по возможности максимально разнообразными. Предлагаем идеи подарков, которые можно подарить деткам в этом возрасте.
Физическое развитие
Движения и координация малыша становятся все лучше, он может все больше и готов пробовать себя на любом новом поприще. В качестве подарка можно рассмотреть:
– спортивный комплекс/шведская стенка – польза на много лет, а сейчас малыш уже может висеть на руках на время, поднимать согнутые ноги, приседать, держась руками за перекладину и др;
– качели для квартиры или на дачу (развлекают, расслабляют, тренируют чувство равновесия и координацию движений);
– горка с песочницей для дачи;
– беговел (выбирается по росту ребенка);
– трехколесный самокат (лучше выбирать тот, у которого регулируется ручка по высоте, тогда хватит на несколько лет);
– трехколесный велосипед (есть велосипеды с родительской ручкой);
– балансир (классная вещь, но использовать поначалу придется только под присмотром взрослых);
– из зимнего: санки-коляска, ватрушки с поддержкой спины, снежколепка, форма для лепки снежных кирпичей;
– мяч – кажется, ни один ребенок еще не вырос без мячей;
– игрушки для развития ловкости типа «кольцеброса», «рыбалки», «попади в цель». Возможно, пока у малыша будет не все получаться, но через несколько месяцев прогресс точно будет.
Интеллект+Творчество
Порадовать малыша в этом возрасте может любая мелочь, в том числе и то, что мы действительно считаем мелочью и расходниками. Кстати, вместо одной большой вещи можно подарить много маленьких недорогих презентиков. Дети в этом возрасте особенно ценят разнообразие:
– пальчиковые краски, фломастеры, карандаши, мелки;
– наборы с аппликациями;
– наборы тесто для лепки с формочками;
– кинетический песок;
– раскраски с любимыми героями;
– мягкая мозаика;
– детское лото, домино;
– крупные пазлы – деревянные, пластмассовые, картонные;
– бизиборд – с каждым годом они становятся все разнообразнее;
Фото: ozon.ru
– набор для песочницы с формочками;
– набор для игры в ванной (книжки-непромокайки, заводные плавающие или резиновые игрушки);
– шнуровки (смотрите на указываемый возраст, есть разного уровня сложности);
– сортеры (оценивайте рекомендуемый возраст и то, какие навыки тренирует, чтобы не было слишком легко);
– вкладыши;
– кубики (мягкие, деревянные, пластмассовые);
– тактильно-сенсорное лото;
– конструкторы по возрасту;
– книжки по возрасту с большими хорошими картинками;
– матрешка.
Фото: ozon.ru
Музыкальный слух
Для развития чувства ритма и музыкального слуха некоторые бабушки и дедушки берут себе за правило на каждый праздник дарить внуку по музыкальному инструменту. Благо что сегодня можно купить много чего, например:
– детская гитара,
– ксилофон,
– барабан,
– синтезатор,
– дудочка,
– маракас,
– бубен,
– трещотка,
– свистулька.
Игрушки-транспорт
В этом возрасте подобными игрушками с удовольствием могут играть не только мальчики, но и девочки. Так же как и мальчишки с интересом нянчат пупсиков. Это нормальный этап развития. Варианты презентов:
– железная дорога;
– самолет, вертолет, автобус, скорая помощь, пожарная, полиция со звуком и мигалками;
– мусоровоз или самосвал с большим кузовом (можно играть в песке, возить игрушки, собирать фантики и т.д);
– каталка с ручкой/палочкой (может быть как машинкой, так и зверушкой или птичкой);
– гараж для машин;
– лошадка-качалка.
Фото: Музыкальная качалка ozon.ru
Интерактивные игрушки
Подобных игрушек продается очень много, детки их обожают. Но из-за звукового шума не все родители их «любят», особенно, когда в доме несколько таких музыкальных и поющих вещиц. Поэтому уточните сначала у мамы необходимость в громком подарке, если семья не против, то рассмотрите:
– разговаривающие игрушки;
– игрушки-повторюшки, повторяющие слова и фразы – обычно малыши в восторге от них;
– музыкальный руль – симулятор вождения;
– микрофоны и телефоны с песенками и сказками, малыши легко выучивают их и начинают подпевать и повторять;
– юла музыкальная.
Для создания собственного детского пространства/уголка
Уже в таком возрасте у детеныша есть потребность в личном уголке, где он может уединиться и заняться своими делами. Что можно подарить:
– домик-палатка или вигвам – нравится детям во все времена;
– светильники и гирлянды на батарейках (можно положить в домик);
– подушки-сердца, подушки-облачка-солнышки, подушки-любимый сказочный герой и т.д. (украсят кровать ребенка и опять-таки можно разложить в палатке);
– детское постельное белье с любимым принтом (сердечки, звездочки, динозаврики и т.д.);
– детский стол и стулья;
– красивый детский коврик;
– кроватка для кукол с постельным бельем;
– коляска для кукол;
– детская посудка;
– детская кухня с плитой, раковиной, шкафчиками и «едой» (фрукты, овощи, пирожные, сыр, колбаса, особенно если их можно «порезать» или разделить и т.д).
Фото: aliexpress.ru
Для ролевых игр
Детки в этом возрасте как раз начинают их осваивать. Скорее всего в самом начале вам будет нужно показать, как играть с конкретной игрушкой. «Долгоиграющие» подарки:
– набор доктора (халат, шапочка, очки, градусник, шприц и т.д);
– набор полицейского (пистолет, рация, очки, наручники с ключом);
– набор пожарного (каска, жилет, огнетушитель, топор, маска);
– игрушечный кассовый аппарат (в магазин рано или поздно играют почти все дети);
– кукла-пупс интерактивный с одеждой и одеялком (для игры «дочки-матери»);
– куколка сюрприз ЛОЛ (приятные сюрпризы нравятся и малышкам);
– мягкая игрушка (можно уточнить, какого именно зверька хочет малыш получить);
– кукольный домик и игрушечная мебель в него;
– игрушечная бытовая техника – утюг, пылесос, кофемашина, стиральная машина и т.д.;
– фигурки или набор фигурок из любимой сказки, мультика;
– домашний кукольный театр;
– детский рюкзак или сумочка на плечо (летом можно будет брать их на улицу – ходить в магазин с мамой);
– пижамы кигуруми, которые светятся в темноте;
– костюм супергероя (маска и плащ);
– костюм феи (юбочка, крылышки и волшебная папочка).
Одежда
Если это не ваш ребенок, то посоветуйтесь с родителями, что именно из одежды ему нужно. Сезон, размер, предпочтения в цвете и принте (они уже могут быть у малыша). Часто бывает, что детеныш в этом возрасте абсолютно равнодушен к одежде, поэтому обязательно захватите дополнительно более интересный презент для него, например, мягкую игрушку.
Девочковое
В этом возрасте многие малыши начинают идентифицировать себя по полу. Девочки подражают во внешнем виде маме, мальчики – папе. Маленьким модницам подойдут в качестве презента:
– золотые сережки;
– браслеты, бусики, кольца, ободки, повязки;
– наборы красивых резиночек, заколочек;
– детская расческа с зеркалом;
– платье принцессы (лучше если оно будет с хлопковым подкладом);
– туфельки принцессы.
Подарочные сертификаты
Если решились на такой вариант подарка, то обязательно приложите к нему что-то лично для малыша (ведь сертификат для него просто бумажка). Как вариант – небольшую игрушку, машинку или что-то из вышеприведенного списка. Подарочные сертификат могут быть:
– в бассейн,
– на детский массаж,
– к остеопату,
– на семейную фотосессию,
– в магазин детских товаров.
Любимые игрушки
Именно в этом возрасте начинают появляются любимые игрушки, которые помнят и хранят всю жизнь. Чаще всего (но не всегда!) они дарятся значимыми людьми. Обычно детка переносит на игрушку свои чувства к маме или другому человеку, которого очень любит. На определенном этапе это помогает справляться с её/его отсутствием.
Родителям стоит быть внимательными к таким вещам и постараться сохранить детское сокровище, даже когда (через год или два) ребенок потеряет к нему интерес. Лет через …дцать сын или дочь это оценят и вспомнят с особой теплотой.