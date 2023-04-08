Что подарить ребенку на 2-3 года

Что подарить ребенку на день рождения в 2 или 3 года. Какой подарок понравится малышу в этом возрасте? Что любят девочки и мальчики в два и три года? А любят они, понятное дело, играть, подражать взрослым, чувствовать себя самостоятельным.

Играя, дети учатся и познают мир. Значит и игрушки должны быть соответствующими и по возможности максимально разнообразными. Предлагаем идеи подарков, которые можно подарить деткам в этом возрасте.

Физическое развитие

Движения и координация малыша становятся все лучше, он может все больше и готов пробовать себя на любом новом поприще. В качестве подарка можно рассмотреть:

– спортивный комплекс/шведская стенка – польза на много лет, а сейчас малыш уже может висеть на руках на время, поднимать согнутые ноги, приседать, держась руками за перекладину и др;

– качели для квартиры или на дачу (развлекают, расслабляют, тренируют чувство равновесия и координацию движений);

– горка с песочницей для дачи;

– беговел (выбирается по росту ребенка);

– трехколесный самокат (лучше выбирать тот, у которого регулируется ручка по высоте, тогда хватит на несколько лет);

– трехколесный велосипед (есть велосипеды с родительской ручкой);

– балансир (классная вещь, но использовать поначалу придется только под присмотром взрослых);

– из зимнего: санки-коляска, ватрушки с поддержкой спины, снежколепка, форма для лепки снежных кирпичей;

– мяч – кажется, ни один ребенок еще не вырос без мячей;

– игрушки для развития ловкости типа «кольцеброса», «рыбалки», «попади в цель». Возможно, пока у малыша будет не все получаться, но через несколько месяцев прогресс точно будет.

Интеллект+Творчество

Порадовать малыша в этом возрасте может любая мелочь, в том числе и то, что мы действительно считаем мелочью и расходниками. Кстати, вместо одной большой вещи можно подарить много маленьких недорогих презентиков. Дети в этом возрасте особенно ценят разнообразие:

– пальчиковые краски, фломастеры, карандаши, мелки;

– наборы с аппликациями;

– наборы тесто для лепки с формочками;

– кинетический песок;

– раскраски с любимыми героями;

– мягкая мозаика;

– детское лото, домино;

– крупные пазлы – деревянные, пластмассовые, картонные;

– бизиборд – с каждым годом они становятся все разнообразнее;

Фото: ozon.ru

– набор для песочницы с формочками;

– набор для игры в ванной (книжки-непромокайки, заводные плавающие или резиновые игрушки);

– шнуровки (смотрите на указываемый возраст, есть разного уровня сложности);

– сортеры (оценивайте рекомендуемый возраст и то, какие навыки тренирует, чтобы не было слишком легко);

– вкладыши;

– кубики (мягкие, деревянные, пластмассовые);

– тактильно-сенсорное лото;

– конструкторы по возрасту;

– книжки по возрасту с большими хорошими картинками;

– матрешка.

Фото: ozon.ru

Музыкальный слух

Для развития чувства ритма и музыкального слуха некоторые бабушки и дедушки берут себе за правило на каждый праздник дарить внуку по музыкальному инструменту. Благо что сегодня можно купить много чего, например:

– детская гитара,

– ксилофон,

– барабан,

– синтезатор,

– дудочка,

– маракас,

– бубен,

– трещотка,

– свистулька.

Игрушки-транспорт

В этом возрасте подобными игрушками с удовольствием могут играть не только мальчики, но и девочки. Так же как и мальчишки с интересом нянчат пупсиков. Это нормальный этап развития. Варианты презентов:

– железная дорога;

– самолет, вертолет, автобус, скорая помощь, пожарная, полиция со звуком и мигалками;

– мусоровоз или самосвал с большим кузовом (можно играть в песке, возить игрушки, собирать фантики и т.д);

– каталка с ручкой/палочкой (может быть как машинкой, так и зверушкой или птичкой);

– гараж для машин;

– лошадка-качалка.

Фото: Музыкальная качалка ozon.ru

Интерактивные игрушки

Подобных игрушек продается очень много, детки их обожают. Но из-за звукового шума не все родители их «любят», особенно, когда в доме несколько таких музыкальных и поющих вещиц. Поэтому уточните сначала у мамы необходимость в громком подарке, если семья не против, то рассмотрите:

– разговаривающие игрушки;

– игрушки-повторюшки, повторяющие слова и фразы – обычно малыши в восторге от них;

– музыкальный руль – симулятор вождения;

– микрофоны и телефоны с песенками и сказками, малыши легко выучивают их и начинают подпевать и повторять;

– юла музыкальная.

Для создания собственного детского пространства/уголка

Уже в таком возрасте у детеныша есть потребность в личном уголке, где он может уединиться и заняться своими делами. Что можно подарить:

– домик-палатка или вигвам – нравится детям во все времена;

– светильники и гирлянды на батарейках (можно положить в домик);

– подушки-сердца, подушки-облачка-солнышки, подушки-любимый сказочный герой и т.д. (украсят кровать ребенка и опять-таки можно разложить в палатке);

– детское постельное белье с любимым принтом (сердечки, звездочки, динозаврики и т.д.);

– детский стол и стулья;

– красивый детский коврик;

– кроватка для кукол с постельным бельем;

– коляска для кукол;

– детская посудка;

– детская кухня с плитой, раковиной, шкафчиками и «едой» (фрукты, овощи, пирожные, сыр, колбаса, особенно если их можно «порезать» или разделить и т.д).

Фото: aliexpress.ru

Для ролевых игр

Детки в этом возрасте как раз начинают их осваивать. Скорее всего в самом начале вам будет нужно показать, как играть с конкретной игрушкой. «Долгоиграющие» подарки:

– набор доктора (халат, шапочка, очки, градусник, шприц и т.д);

– набор полицейского (пистолет, рация, очки, наручники с ключом);

– набор пожарного (каска, жилет, огнетушитель, топор, маска);

– игрушечный кассовый аппарат (в магазин рано или поздно играют почти все дети);

– кукла-пупс интерактивный с одеждой и одеялком (для игры «дочки-матери»);

– куколка сюрприз ЛОЛ (приятные сюрпризы нравятся и малышкам);

– мягкая игрушка (можно уточнить, какого именно зверька хочет малыш получить);

– кукольный домик и игрушечная мебель в него;

– игрушечная бытовая техника – утюг, пылесос, кофемашина, стиральная машина и т.д.;

– фигурки или набор фигурок из любимой сказки, мультика;

– домашний кукольный театр;

– детский рюкзак или сумочка на плечо (летом можно будет брать их на улицу – ходить в магазин с мамой);

– пижамы кигуруми, которые светятся в темноте;

– костюм супергероя (маска и плащ);

– костюм феи (юбочка, крылышки и волшебная папочка).

Одежда

Если это не ваш ребенок, то посоветуйтесь с родителями, что именно из одежды ему нужно. Сезон, размер, предпочтения в цвете и принте (они уже могут быть у малыша). Часто бывает, что детеныш в этом возрасте абсолютно равнодушен к одежде, поэтому обязательно захватите дополнительно более интересный презент для него, например, мягкую игрушку.

Девочковое

В этом возрасте многие малыши начинают идентифицировать себя по полу. Девочки подражают во внешнем виде маме, мальчики – папе. Маленьким модницам подойдут в качестве презента:

– золотые сережки;

– браслеты, бусики, кольца, ободки, повязки;

– наборы красивых резиночек, заколочек;

– детская расческа с зеркалом;

– платье принцессы (лучше если оно будет с хлопковым подкладом);

– туфельки принцессы.

Подарочные сертификаты

Если решились на такой вариант подарка, то обязательно приложите к нему что-то лично для малыша (ведь сертификат для него просто бумажка). Как вариант – небольшую игрушку, машинку или что-то из вышеприведенного списка. Подарочные сертификат могут быть:

– в бассейн,

– на детский массаж,

– к остеопату,

– на семейную фотосессию,

– в магазин детских товаров.

Любимые игрушки

Именно в этом возрасте начинают появляются любимые игрушки, которые помнят и хранят всю жизнь. Чаще всего (но не всегда!) они дарятся значимыми людьми. Обычно детка переносит на игрушку свои чувства к маме или другому человеку, которого очень любит. На определенном этапе это помогает справляться с её/его отсутствием.

Родителям стоит быть внимательными к таким вещам и постараться сохранить детское сокровище, даже когда (через год или два) ребенок потеряет к нему интерес. Лет через …дцать сын или дочь это оценят и вспомнят с особой теплотой.