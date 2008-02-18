Дети и родители: кризис трех лет

Переход от раннего детства к так называемому дошкольному детству получил название кризиса трех лет — это переломный момент в жизни малыша. Его называют трудным возрастом: относительно послушный, во всем полагающийся на взрослого и подражающий ему ребенок превращается в упрямого строптивца с непредсказуемым поведением и бурными реакциями. Сроки возникновения такого кризиса обычно приходятся на конец третьего — начало четвертого года жизни.

Как это бывает?

Первые его признаки — появление негативизма и повышенной тяги к самостоятельности. Они могут озадачить и огорчить взрослых, заставить искать причины такого поведения в нарушениях психического развития. Нередко жалобы на испортившийся характер или желание досадить взрослому, бурную капризность в отстаивании своих иногда абсурдных желаний, повышенную чувствительность к оценке своих достижений, сопровождающуюся гневом и слезами приводят к поиску неврологических причин такого поведения. Психологический анализ особенностей развития ребенка успокаивает - налицо реакции эмансипации, попытки отделить свое «я» от взрослого, то есть прогрессивные тенденции развития.

Знаменитый кризис трех лет был описан впервые Эльзой Келер в работе «О личности трехлетнего ребенка». Она выделила следующие симптомы этого кризиса: негативизм, упрямство, строптивость, своеволие, обесценивание взрослых, протест-бунт, стремление к деспотизму.

Но за этим букетом отрицательных характеристик, родитель должен видеть попытку ребенка установить новые, более высокие формы отношений с окружающими, видеть попытки ребенка выделить свое «Я». Поведение ребенка трех лет часто сопровождается словами: «Я сам». Феномен «Я сам» означает не только внешнюю самостоятельность, самостоятельность в поведении, но и психологическое отделение ребенка от взрослого. Чем быстрее взрослый поймет необходимость перестройки отношений и пойдет на это, тем менее негативным будет поведение ребенка.

Негативизм и упрямство в поведении ребенка идут от того, что малыш не в состоянии ни осознать, ни объяснить свои намерения - вот они и выглядят как бессмысленное противостояние очевидному. В этот период он особенно чувствителен к оценке себя и своих действий, у него более ярко проявляется обидчивость, он может долго помнить несправедливое к себе отношение, хитрить, демонстрировать чувства, которые не испытывает. Он становится гораздо более настойчивым - до настырности, - добиваясь желаемого, и отвлечь его внимание от конфликтной ситуации переключением на другое действие или интересный предмет уже не получается.

Сам по себе кризис трех лет является естественным явлением, но то, насколько быстро и благополучно он минует, зависит от поведения взрослых.

Что делать родителям?

Если они проявляют доброжелательное внимание к инициативности и достижениям ребенка, не заостряя внимания на негативных проявлениях кризиса, проявляют терпение и понимание, то ребенок достаточно быстро овладевает своим новым «я» и идет по пути дальнейшего развития своих возможностей и способностей. Иногда взрослые, боясь избаловать или пропустить безнаказанным неправильное поведение, упорно стараются сломить сопротивление и обнаруживают, что отстаивание ребенком своих намерений становится лишь более стойким и изощренным. При чрезмерном ограничении самостоятельности ребенка, пренебрежении к его достижениям капризность, раздражительность и гневливость ребенка, бессмысленное противостояние взрослым усиливаются и закрепляются, приобретая характер истерик. Чрезмерно возбудимые дети в этот сложный период могут давать пугающую родителей картину эмоциональной бури с громким плачем, падениями на пол, а иногда и «закатываниями» вплоть до остановки дыхания.

Взрослому нужно понять, что конфликты по разным поводам в данный возрастной период неизбежны. Их может быть только больше или меньше, но обойтись совсем без них не удастся. Поэтому не стоит требовать всегда и во всем беспрекословного подчинения старшим, вы же не хотите вырастить безвольного, полностью зависимого от мнения окружающих человека? К тому же подобная личность не может быть здоровой, так как постоянное «упрятывание» своих собственных потребностей и стремлений внутрь, тревожное стремление угадать мнение окружающих и поступить так, чтобы быть хорошим для всех, обязательно приводят к развитию неврозов.

Родителям трехлетнего упрямца приходится нелегко. Прежде всего, они сами тоже учатся гибкому поведению во время конфликта и умению отстраняться от своих эмоций. Ребенок часто испытывает родительское терпение, познавая уровень допустимого поведения. Его провокации порой могут быть вполне осознанны. Родители попадают в своеобразные «ножницы».

Если в столкновениях со взрослыми всегда побеждает ребенок, он начинает переоценивать себя и свои возможности. Он твердо усваивает, что своими настойчивыми требованиями, капризами, криками, плачем он может добиться всего на свете. Он привыкает обращать внимание только на свои желания, которых с каждым разом становится больше и больше. В результате растет эгоист, не способный согласовывать свои действия с реальными возможностями. Кроме того, «победив» родителей, ребенок автоматически устраняет их из процесса воспитания. Они для него становятся неавторитетными, и все свои дальнейшие неудачи он будет отыгрывать в семье, подобно тирану, гоняющему верных вассалов.

С другой стороны, если сильная воля родителей во всем подавляет развивающуюся волю малыша, можно получить уже описанный выше тип невротика. Причем внешне такой ребенок может выглядеть вполне привлекательно - послушный, аккуратный, вежливый, серьезный. Окружающим взрослым он будет нравиться, потому что с ним нет никаких проблем. Вот только хорошо ли это для самого ребенка? Таким детям очень трудно самоутвердиться в жизни, они склонны к тревожности и пассивности. Они нуждаются в постоянном руководстве со стороны более сильного, и если в детском возрасте в этих качествах как будто не видно ничего плохого, то во взрослой жизни им придется очень трудно, так как они все время будут зависимы от окружения, обстоятельств.

Родители должны понять, что все разумные требования ребенка, его попытки к самостоятельности должны быть удовлетворены, а демонстративное своеволие однозначно пресечено.

Больше всего дети в кризисный период упрямства нуждаются в поддержке, понимании и терпении любящих взрослых. Не стесняйтесь хвалить ребенка за его правильное поведение. Если в ответ на неудачу малыша вы постараетесь объяснить ему ошибку и причину дурного настроения, это будет самой правильной реакцией. Чтобы окончательно снять состояние стресса у ребенка, предложите ему сделать что-то интересное вместе с вами, так вы поможете ему переключиться и вновь обрести самоуважение и душевное равновесие.

А каково вашему трехлетке?

Поскольку период упрямства является кризисным не только для вас, но в первую очередь для самого ребенка, он часто бывает подвержен негативным эмоциям. Дети очень чувствительны и ранимы в этом возрасте. Они объективно не могут быть всегда «хорошими». Для них очень важно знать, куда им деть злость, обиду, страх, если что-то не получается, что-то идет не так, как хочется. Не стоит внушать малышу, что «хорошие мальчики никогда не сердятся» или «нельзя обижаться на мамочку» и т. п. Подобным образом вы даете ребенку запрет на переживание отрицательных эмоций. Но он, как любой другой человек, не может быть лишен их. В различных ситуациях он все равно испытывает «плохие чувства», но запрещает себе показать их или сказать о них. Рано или поздно они прорываются наружу, и зачастую, в преувеличенной форме, так что справиться с ними самостоятельно малыш уже не может. Он переживает страшное чувство вины, готов наказать себя - и нервной системе, а вслед за ней и здоровью может быть нанесен непоправимый вред. Что же делать?

Нужно показать малышу разрешенные способы отработки негативных эмоций. Такие эмоции, как обида и злость, прекрасно отыгрываются в подвижных играх. Побросайте с малышом мячик, устройте бой на воздушных шариках, поиграйте в кричалки пли сопелки по примеру Винни Пуха, поколотите непослушную глину, из которой никак не выходит мишка. Будьте сами как можно более эмоциональны в этих играх. Играя со своим ребенком, вы не только поможете ему освободиться от неприятных эмоций, но сможете ненавязчиво проследить за тем, чтобы «буйство» не вышло за рамки допустимого и безопасного. Кроме того, малыш поймет, что в любых ситуациях вы его любите, стремитесь понять и поддержать. Он будет более откровенен с вами, а значит, вы легче сможете помочь ему в трудные для него моменты. Вы можете рассказать малышу о том, что с вами тоже случались похожие неприятности в детстве, и поделиться опытом, как можно избавиться от них, Ребенок будет благодарен вам за откровенность, для него это знак поддержки и доверия. Только не ждите, что он тут же воспользуется именно вашим рецептом выхода из сложной ситуации. У него должно созреть свое собственное решение.

Специалисты установили, что если родители поощряют желание ребенка самостоятельно принимать решения и предоставляют ему возможность свободного выбора, он быстрее начинает вести себя более ответственно. При этом, конечно, нужно помнить, что организация безопасного пространства для ребенка целиком лежит на родителях.

И еще один важный момент, говоря о необходимости терпения и поддержки со стороны родителей, взрослому нужно понимать, что терпение не означает вседозволенности, а поддержка – беспрерывного восхваления любых детских проявлений.

Для ребенка важно иметь разумный набор ограничений, и слово «нельзя» должно входить в круг известных ему понятий.

Взрослым следует помнить несколько правил пользования словом "нельзя":

• Запретов должно быть немного, чтобы у ребенка оставалась возможность выбора форм поведения и развития функции самоконтроля.

• Запреты должны быть согласованы между всеми членами семьи. Маме и папе нужно выступать единым фронтом, не внося сумятицу в сознание ребенка.

• Запреты нужно высказывать доброжелательно, но твердо, не позволяя ребенку использовать шантаж для достижения своих целей. Лучше всего это сделать, переключив внимание ребенка на что-нибудь другое.

Успешно преодолев кризис трех лет, ребенок становится относительно независимым от окружающей его среды. Он осознает себя как отдельную личность, достаточно ловко и независимо передвигается, может обслужить многие свои потребности. Он начинает овладевать собой и своим поведением - может сам решить, чего он хочет, что и как ему делать, что хорошо и что плохо. Он постоянно и интенсивно учится - но только тому, в чем испытывает необходимость, что его интересует. Он играет - придумывает, воображает, действует по правилам, общается с другими детьми - и развивается в процессе игры. Чем интересней и активней живет ребенок в дошкольные годы, тем больше пользы принесет этот период для его развития.

«Период «упрямого» кризиса - серьезное испытание для родителей и детей. И тем и другим приходится многому учиться, но это стоит того. Можно сказать, что это время - залог ваших будущих отношений с ребенком и фундамент для них вы закладываете сами».

Журнал "Baby Land"

Консультант: Наталья Викторовна Никорчук, психолог ГОУСО РЦ «Талисман» г. Екатеринбурга