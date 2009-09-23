В детский сад? С удовольствием!

«Пойдем в садик!» - для нашего ребенка эти слова на протяжении 2,8 лет значили насколько иное, чем для остальных. «Пойдем в садик», - значит, пройдем из двора в калитку и будем гулять с родителями на территории садичных площадок. Там интересно: другие песочницы, лесенки, горки, полукруглые «радуги», на которых Наташка мастерски болтается чуть ни вниз головой.

И вот нынче нашему ребенку Наташке пришло время идти в сад по-настоящему. Сад обычный, муниципальный, во дворе. Да, повезло… Опасения: как это моё тепличное чудо попадет в чужие руки? – общее место в разговорах всех родителей. Что ж, не будем дрожать, будем действовать.

Ясельная группа открылась 1 сентября. Только сутки до этого мы вернулись из отпуска. Значит, не пойдем в первых рядах. Пусть дочь снова привыкнет к дому, двору, друзьям, обычному режиму и родной песочнице, все перемены - потом. За 20 дней, которые прошли от отпуска до похода в сад, мы успели досдать все анализы и предстать пред светлые очи завполиклиникой на ясельной комиссии. «Ой, какая большая девочка!» - удивились врачи. - «Угу», - согласились мы с папой – немаленькие люди ростом 180 и 190 соответственно.

Папа приколотил в группе новые карнизы для штор, подремонтировал шкафчики в раздевалке, наклеил на дверцы цветные карточки с именами, прибил в игровой вешалку для «уголка ряжения». Попутно заметил, что кукольная кроватка стоит в углу без дна – смастерил дно из фанерки. Всей работы - на пару часов вечером. Но эту пару часов дочка проводила с нами в группе: изучала игрушки, каталась с пластмассовой горки и завела пару любимых кукол. Смекаете? Отправить ребенка в сад не будет проблемы: игрушки знакомы, любимая кукла скучает без Наташи – кто же споет ей колыбельную? (Колыбельную, кстати, тоже выучили).

Чем занималась я, пока папа пилил-строгал, а дочь играла? Самозабвенно хулиганила. Вам приходилось рисовать на стенах? Да «по-настоящему», а не украдкой на обоях за дверью? Какой же это на самом деле кайф! По бледно-желтым стенам спальни теперь взмывают к потолку воздушные шары. Тот, что оказался ниже всех, дочь припечатала ладошкой по свежей краске: пусть так и остаётся – на память, даже забавно.

Я совершенно не умею рисовать. Срисовывать еще куда ни шло. И то, чем проще картинка, тем лучше. Итак, воздушный шар – обведенная карандашом… крышка от сковородки. Держать удобно – раз, круг выходит ровным – два.

Курица, подмигивающая червячку, гриб с улиткой и синие птицы неизвестного, но очень симпатичного вида – картинки из малышовой раскраски.

Там как раз всё простое, с четкими линиями. Перерисовала крупнее, вырезала из бумаги, приложила к стене и обвела карандашом. Осталось раскрасить. Акриловые краски – набор из 12 цветов плюс дополнительная банка белого акрила – обошлись в сумму около 270 рублей. Израсходовалась только половина, остатки красок сгодятся дома.

Идей, какие рисунки разместить на стенах, было море, но оказалось, что в прошлом году стены в игровой расцветили неровными горошинами по всем стенам. Половину горошин позже закрасили («чтобы не было похоже, будто в группе карантин по ветрянке»), часть горошин я решила превратить в картинки. Так родились подсолнухи и ромашки (горошины стали серединками цветов); домик улитки, курица, пригорок под червяком, ножка гриба - всё это замаскированные «круги на стенАх».

В углу с девственно голубой стенкой (чудо, что осталась такая после «карантина»!) поселился диснеевский Винни-Пух. В детской раскраске он смотрит на Кристофера Робина, в группе детского сада – на друга своего меньшего пчёлку (нарисовать мальчика человеческих пропорций – это не ко мне).

Об интимном. Туалет, как правило, одно из самых комфортных мест дома: обстановка расслабляющая. В садике – малоуютное помещение с сиреневатой плиткой на стенах – моей ровесницей. Благодаря трудолюбивым китайцам, наштамповавшим виниловых наклеек (15 рублей лист в магазине канцтоваров), туалет превратился… в позитивный аквариум со смешными рыбками.

Сегодня, пока дочь была в саду, я сшила для кукольной кроватки набор постельного белья, совершенно «взрослый»: с матрасом, подушкой и стёганым одеяльцем. Завтра вместе с Наташкой торжественно отнесем обновку «в гьюппу, детям и Тёте Юйьевне».

Кстати, с воспитателями мы познакомились тоже задолго до первого Наташиного дня в саду. С их разрешения мы стали приходить на прогулку к дочиным будущим одногруппникам. Дети подружились, Наташа привыкла к воспитателям - «Тёте Юйьевне» и «Тёте Егеньевне», - а я удовлетворила свое любопытство. Всем родителям хочется знать, как общается «вторая мама» с их ребенком. Придите на прогулку, возьмите в руки метлу и помогите воспитателю прибрать листья на участке. В нашем старом добром саду этим по-старинке занимаются педагоги, которым вообще-то некогда следить за листопадом, им бы за шустриками уследить.

Пока я сгребала в кучу опавшую листву, понаблюдала за тем, как дочь находит общий язык с ребятами и взрослыми, как наши воспитатели – совсем молоденькие девушки – подбадривают малышей, если у тех что-то не выходит. Впечатление осталось самое благоприятное, надеюсь пронести его через все садичное детство нашей дочери.

Мораль? А нет ее. Только пожелание: больше позитива, и окружающий мир ответит тем же.