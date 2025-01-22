Как научить малыша самостоятельно одеваться

Научиться самостоятельно одеваться для ребёнка очень важно, ведь если ребенок посещает детский сад, но при этом испытывает трудности с самостоятельным одеванием, процесс не только занимает много времени, но и формирует у ребенка чувство тревожности и неуверенности, когда он сравнивает себя со сверстниками.

Предлагаем несколько подсказок из опыта мам и советов психологов о том, как научить ребенка одеваться самостоятельно.

Не учить ребёнка одеваться

К какому-то конкретному моменту. Например, осенью в садик - срочно учимся одеваться! В итоге естественный интерес ребёнка к процессу будет подавляться вынужденной необходимостью научиться. А если его торопят, ругают, выхватывают одежду и показывают, как надо, то интерес сменится стойким нежеланием обучаться.

Пусть обучение начнется с первого проявленного интереса малыша к самостоятельному надеванию вещей. Поощряйте, хвалите, предоставьте возможность играть в одевание и раздевание. Дайте простор для полезной игры и, самое главное, время.

Одеваться, играючи

Играйте в «прятки» - радуйтесь, когда из горловины выглянут родные глазёнки: «Где же наша Лизонька? Вот она где!» Или представим ручку в виде паровозика, который проходит через тоннель: «Ту-тууу!». А кулачок станет мышонком, юркающим в норку. Такие игры создают у малыша позитивный настрой по отношению к процессу.

Постоянно проговаривайте понятия «правое» - «левое»: «Просунем в рукав правую ручку, а теперь левую» или «Подними левую ножку… а теперь правую..» Позже малыш будет меньше путаться в ботиночках-варежках и пр.

Приобретите или изготовьте сами специальный тренажер для развития мелкой моторики: деревянные дощечки с дырочками для шнуровки, развивающие игрушки с вшитыми молниями, кнопками, крупными пуговицами и петельками.

Устраивайте «показ мод» — малыши любят примерять родительскую одежду, к ней всегда есть повышенный интерес. Используйте это, как игру, а малыш немного потренируется!

Раздевая и одевая кроху, создавайте ему положительный настрой играми и прибаутками. Например, такими:

Наша Света маленька,

На ней шубка аленька,

Опушка бобровая,

Света чернобровая.

У нас Женечка один,

Мы в обиду не дадим.

Мы пальто ему сошьем,

И гулять его пошлем.

Топ ногой, топ другой,

Я большой уже такой,

И шагают сами

Ноги прямо к маме.

Простые правила, ведущие к успеху

Ближе к трем годам малыш уже готов осваивать премудрости самостоятельного одевания. Родителям же нужно запастись изрядной порцией терпения.

- Уроки одевания ни в коем случае не следует проводить в спешке, когда вы куда-то торопитесь. Копошащийся в ворохе одежды ребёнок – зрелище не для слабонервных! Если время поджимает, лучше оденьте малыша сами. Раздражением, подстёгиваниями можно отбить всякую охоту учиться натягивать непослушные колготки и пр.

- Для обучения самостоятельности возьмите ту одежду, которая нравится малышу. Хорошо, если он сам проявит инициативу и выберет, что ему по душе. Предложите несколько вариантов одежды по погоде, которые вас устраивают в любой комбинации.

- На этапе обучения главное, чтобы одежду можно было надеть легко и быстро. Вот что советуют опытные мамы:

Не кофта с застежкой, а свитер или водолазка с длинным горлом. (Толстовка с капюшоном подойдет детям постарше - капюшон нужно еще суметь вытащить поверх куртки).

Не комбинезон, а штаны на резинке.

Обувь на липучках, а не на шнуровке.

Олимпийский подход к тренировкам!

Начинайте тренироваться на куколках и зайчиках. Проговаривайте последовательность и логику одевания любимых игрушек вместе с ребенком.

Есть множество иллюстрированных книг (образовательное пособие для развития навыков), которые можно рассматривать вместе с ребёнком, чтобы запоминать последовательность и разучивать одевательные стишки.

Мне не надо помогать –

Куртку сам сумею снять,

Сам разуюсь и ботинки

Сам поставлю в шкаф с картинкой.

Слушайте внимательно:

Я самостоятельный!

Для ребёнка постарше прибаутки и потешки уступают место сказочным персонажам. С «нехочухой» и «капризулей» вспоминаем подробности гардероба любимых персонажей сказок. Раздеваться можно под завораживающий ритм «Репки» - тянем-потянем сапожок – вытянули!

На начальном этапе обучения делите «работу» пополам: Вы надели трусики – малыш их подтянул. Вы продели головку в горловину майки – малыш просовывает ручки в отверстия. Потом наступит очередь длинных рукавов и т.д.

Попросите малыша «помочь» вам разобраться, что следует надеть сначала, что потом. Изобразите «Рассеянного с улицы Бассейной»: «Куда же надеть сандалики? На ручку? На ушки повесить? Ах, да! На ножки!.. А что сначала: пальто или маечку? А это что? Шапочка? Значит, её на голову? Ой, как же я могла перепутать – это же трусики!» Такие игры-перевертыши приводят в восторг любого ребенка.

Не так-то просто разобраться ребенку с рукавами и штанинами. На первых порах подавайте малышу колготки или термобольё, скатав немного верхнюю часть, чтобы были видны отверстия для ножек. Водолазку или футболку положите передом вниз, отогнув немного спинку.

Устройте «параллельное одевание». Положите рядом два одинаковых по количеству и назначению предметов комплекта одежды, детский и свой, и одевайтесь одновременно. Когда первые навыки уже приобретены, можете соревноваться, кто быстрее оденется.

Если пуговиц и молний не избежать:

- Пуговицы для обучения выбираем крупные. Петли не тугие, чтобы пуговица входила в них без усилий.

- Самое трудное – соединить половинки разъемной молнии. Не ждите, что ребенок быстро освоит эту премудрость. Скажите малышу: «Я знаю, что это самое трудное. Давай я начну, а дальше ты сам». Придерживайте молнию снизу, пока ребенок тянет «собачку» вверх.

- Хорошо срабатывает прием «Я - тебе, ты – мне». Попросите чадо застегнуть ваши пуговицы, кнопочки или молнии. На маме это сделать гораздо легче (и интереснее!), чем на себе самом.

Как научить ребёнка самостоятельно надевать обувь

С ботиночками, сапожками и сандаликами тоже придется «побороться».

Осваивать азы обувания лучше с ботиночек на липучках.

Накупите забавных игрушек-«шнуровок». Очень полезный тренажер!

Если нет такой игрушки, пусть малыш потренируется на ваших ботинках.

Расшнуровывайте ботиночек как можно шире, чтобы ножка легко встала на место.

На валеночках-самокатках сделайте фигурные надрезы с наружной стороны или вышейте на них маленькие снежинки (фантазии нет границ), потому что валенки труднее всего различаются по «правости-левости».

Если ботиночки надеты не на ту ногу, покажите малышу, что они «поссорились» и не смотрят друг на друга. Давай их помирим?

И напоследок.. В процессе обучения следите и за своей речью: ребенка вы Одеваете, а одежду - Надеваете. («Надеть одежду - одеть Надежду»).