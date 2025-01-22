Как научить малыша самостоятельно одеваться
Научиться самостоятельно одеваться для ребёнка очень важно, ведь если ребенок посещает детский сад, но при этом испытывает трудности с самостоятельным одеванием, процесс не только занимает много времени, но и формирует у ребенка чувство тревожности и неуверенности, когда он сравнивает себя со сверстниками.
Предлагаем несколько подсказок из опыта мам и советов психологов о том, как научить ребенка одеваться самостоятельно.
Не учить ребёнка одеваться
К какому-то конкретному моменту. Например, осенью в садик - срочно учимся одеваться! В итоге естественный интерес ребёнка к процессу будет подавляться вынужденной необходимостью научиться. А если его торопят, ругают, выхватывают одежду и показывают, как надо, то интерес сменится стойким нежеланием обучаться.
Пусть обучение начнется с первого проявленного интереса малыша к самостоятельному надеванию вещей. Поощряйте, хвалите, предоставьте возможность играть в одевание и раздевание. Дайте простор для полезной игры и, самое главное, время.
Одеваться, играючи
- Играйте в «прятки» - радуйтесь, когда из горловины выглянут родные глазёнки: «Где же наша Лизонька? Вот она где!» Или представим ручку в виде паровозика, который проходит через тоннель: «Ту-тууу!». А кулачок станет мышонком, юркающим в норку. Такие игры создают у малыша позитивный настрой по отношению к процессу.
- Постоянно проговаривайте понятия «правое» - «левое»: «Просунем в рукав правую ручку, а теперь левую» или «Подними левую ножку… а теперь правую..» Позже малыш будет меньше путаться в ботиночках-варежках и пр.
- Приобретите или изготовьте сами специальный тренажер для развития мелкой моторики: деревянные дощечки с дырочками для шнуровки, развивающие игрушки с вшитыми молниями, кнопками, крупными пуговицами и петельками.
-
Устраивайте «показ мод» — малыши любят примерять родительскую одежду, к ней всегда есть повышенный интерес. Используйте это, как игру, а малыш немного потренируется!
- Раздевая и одевая кроху, создавайте ему положительный настрой играми и прибаутками. Например, такими:
Наша Света маленька,
На ней шубка аленька,
Опушка бобровая,
Света чернобровая.
У нас Женечка один,
Мы в обиду не дадим.
Мы пальто ему сошьем,
И гулять его пошлем.
Топ ногой, топ другой,
Я большой уже такой,
И шагают сами
Ноги прямо к маме.
Простые правила, ведущие к успеху
Ближе к трем годам малыш уже готов осваивать премудрости самостоятельного одевания. Родителям же нужно запастись изрядной порцией терпения.
- Уроки одевания ни в коем случае не следует проводить в спешке, когда вы куда-то торопитесь. Копошащийся в ворохе одежды ребёнок – зрелище не для слабонервных! Если время поджимает, лучше оденьте малыша сами. Раздражением, подстёгиваниями можно отбить всякую охоту учиться натягивать непослушные колготки и пр.
- Для обучения самостоятельности возьмите ту одежду, которая нравится малышу. Хорошо, если он сам проявит инициативу и выберет, что ему по душе. Предложите несколько вариантов одежды по погоде, которые вас устраивают в любой комбинации.
- На этапе обучения главное, чтобы одежду можно было надеть легко и быстро. Вот что советуют опытные мамы:
- Не кофта с застежкой, а свитер или водолазка с длинным горлом. (Толстовка с капюшоном подойдет детям постарше - капюшон нужно еще суметь вытащить поверх куртки).
- Не комбинезон, а штаны на резинке.
- Обувь на липучках, а не на шнуровке.
Олимпийский подход к тренировкам!
- Начинайте тренироваться на куколках и зайчиках. Проговаривайте последовательность и логику одевания любимых игрушек вместе с ребенком.
- Есть множество иллюстрированных книг (образовательное пособие для развития навыков), которые можно рассматривать вместе с ребёнком, чтобы запоминать последовательность и разучивать одевательные стишки.
Мне не надо помогать –
Куртку сам сумею снять,
Сам разуюсь и ботинки
Сам поставлю в шкаф с картинкой.
Слушайте внимательно:
Я самостоятельный!
- Для ребёнка постарше прибаутки и потешки уступают место сказочным персонажам. С «нехочухой» и «капризулей» вспоминаем подробности гардероба любимых персонажей сказок. Раздеваться можно под завораживающий ритм «Репки» - тянем-потянем сапожок – вытянули!
- На начальном этапе обучения делите «работу» пополам: Вы надели трусики – малыш их подтянул. Вы продели головку в горловину майки – малыш просовывает ручки в отверстия. Потом наступит очередь длинных рукавов и т.д.
- Попросите малыша «помочь» вам разобраться, что следует надеть сначала, что потом. Изобразите «Рассеянного с улицы Бассейной»: «Куда же надеть сандалики? На ручку? На ушки повесить? Ах, да! На ножки!.. А что сначала: пальто или маечку? А это что? Шапочка? Значит, её на голову? Ой, как же я могла перепутать – это же трусики!» Такие игры-перевертыши приводят в восторг любого ребенка.
- Не так-то просто разобраться ребенку с рукавами и штанинами. На первых порах подавайте малышу колготки или термобольё, скатав немного верхнюю часть, чтобы были видны отверстия для ножек. Водолазку или футболку положите передом вниз, отогнув немного спинку.
- Устройте «параллельное одевание». Положите рядом два одинаковых по количеству и назначению предметов комплекта одежды, детский и свой, и одевайтесь одновременно. Когда первые навыки уже приобретены, можете соревноваться, кто быстрее оденется.
Если пуговиц и молний не избежать:
- Пуговицы для обучения выбираем крупные. Петли не тугие, чтобы пуговица входила в них без усилий.
- Самое трудное – соединить половинки разъемной молнии. Не ждите, что ребенок быстро освоит эту премудрость. Скажите малышу: «Я знаю, что это самое трудное. Давай я начну, а дальше ты сам». Придерживайте молнию снизу, пока ребенок тянет «собачку» вверх.
- Хорошо срабатывает прием «Я - тебе, ты – мне». Попросите чадо застегнуть ваши пуговицы, кнопочки или молнии. На маме это сделать гораздо легче (и интереснее!), чем на себе самом.
Как научить ребёнка самостоятельно надевать обувь
С ботиночками, сапожками и сандаликами тоже придется «побороться».
- Осваивать азы обувания лучше с ботиночек на липучках.
- Накупите забавных игрушек-«шнуровок». Очень полезный тренажер!
- Если нет такой игрушки, пусть малыш потренируется на ваших ботинках.
- Расшнуровывайте ботиночек как можно шире, чтобы ножка легко встала на место.
- На валеночках-самокатках сделайте фигурные надрезы с наружной стороны или вышейте на них маленькие снежинки (фантазии нет границ), потому что валенки труднее всего различаются по «правости-левости».
- Если ботиночки надеты не на ту ногу, покажите малышу, что они «поссорились» и не смотрят друг на друга. Давай их помирим?
И напоследок.. В процессе обучения следите и за своей речью: ребенка вы Одеваете, а одежду - Надеваете. («Надеть одежду - одеть Надежду»).