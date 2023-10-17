Как разбудить ребенка утром без истерик

Ранний подъем и для взрослых бывает проблемой, что уж говорить о детях с незрелой психикой. Резкий яркий свет, требуется быстро встать с постели, умыться (бррр), одеться и по холоду и темноте бежать в садик. Как следствие – истерики и невозможность договориться. Разберемся в причинах «плохого» пробуждения и поговорим о том, что можно предпринять.

Ребенок не выспался

Самая распространенная и банальная причина. Особенно зимой, когда потребность в сне возрастает. В каждом возрасте есть свои приблизительные нормы сна (но у некоторых детей есть индивидуальные особенности, и сна нужно больше или меньше средних норм).

Примерная потребность сна (ночной +дневной) в часах по возрастам:

2 года –12-13 часов

3 года – 12 часов

4 – 7 лет – 11 часов

1 – 4 класс – 10-11 часов

5 – 7 класс – 10,5 часов

6 – 9 класс – 9– 9,5 часа

10 – 11 класс – 8–9 часов

Если сна недостаточно, то ребенок не успевает восстановиться, как следствие хуже, чем мог бы, справляется с эмоциями. Качества сна тоже влияет – беспокойные тревожные сны не дают полноценно высыпаться. Здесь поможет режим дня и правильная подготовка ребенка ко сну.

Как бы не было жалко отправлять разыгравшегося ребенка спать вовремя, но придется. Высчитайте сколько ему нужно спать, чтобы проснуться бодрым, и за 20-60 минут вводите ритуал отхода ко сну. Дети до 8-9 лет (а иногда и старше) нуждаются в особом внимании родителей перед сном. Расслабляющая ванна, чтение книжки, поболтать, расспросить о пяти хороших вещах, произошедших за день, пообниматься, поцеловать в макушку, подоткнуть одеяльце и т.д. Время перед сном – очень важное для детеныша, настраивает на определенный лад и от того, какой заряд вы дадите своими действиями и словами, зависит качество самого сна и часто влияет на тяжесть или легкость утреннего подъема. Поэтому по возможности – никаких серьезных конфликтов перед сном, только добро и ласка.

Также на сон могут влиять температура воздуха (оптимально 18-22 градуса), влажность воздуха (45-60%) – во время работы отопительных приборов с большой вероятностью понадобится увлажнитель воздуха.

Советы от наших мам:

Неромантик: Первое: будить за час до выхода, чтобы времени был запас большой, и тогда все эти сопли/слезы легче воспринимаются. Второе и банальное: класть ребенка спать в 8 вечера. Да, первое время жутко тяжело, надо месяц перетереть. Третье и самое сложное: на больничных/выходных не давать слабину, режим держать такой же, как и в будни. Тогда истерик станет поменьше.

А а дальше действовать уже исходя из причин истерик. Из-за одежды ревёт - давать выбор из двух вариантов, например. Тут уже у каждого своё, только методом подбора.

фиг знат: Если дочка выспалась, собирать легче, если нет – туши свет. В садик ходить любит, но вот поднять с кровати это тихий ужас. Помогает – разбудить пораньше минут на 15, полежит, посмотрит мультики, а потом завлекаю, чем только можно. Сейчас помогает зонтик новый, в любую погоду идем с ним. Помогает, когда скажу: «Пошли Маше (из группы) покажем игрушку», либо что-то унести в садик нужно.

Ребенка неправильно будят

Как бы вы предпочли проснуться ранним утром? Вскочив от резкого света, громкого недовольного крика, поторапливаний, недовольных лиц вокруг? Настрой на день был бы соответствующий, а если так происходит изо дня в день, то просыпаться совсем не хочется. Или вы просыпаетесь от тихих звуков любимой музыки, запаха любимого блюда, доносящегося из кухни, ласкового голоса мамы, которая тихонечко будит вас вместе с любимым котом Барсиком? Настрой совсем другой уже.

Постарайтесь сделать так, чтобы ребенка при пробуждении ждало что-то приятное для него: мультик, что-то из любимой еды, платье, которое давно хотели купить, или обещание, что сегодня вечером вы идете в интересное для ребенка место и т.д.

Пробуждение должно быть плавным. Во время сна организм работает в замедленном режиме, и мозгу нужно время, чтобы включиться в режим бодрствования. Предложите ребёнку теплую воду из его любимой чашки - пока пьёт, начнет потихоньку просыпаться.

Резкий подъем неприятен даже взрослым, что уж тут говорить о детях. Поэтому не удивительно, когда не оставили запас времени на «мягкое» пробуждение, детеныша пришлось разбудить и поднять быстро – и получили в ответ нытье, плач и истерику.

Не нужно все стремиться делать правильно и требовать от маленького сонного ребенка обязательно самостоятельно одеться, застелить постель и т.д. Если вы заметили, что все эти действия на данном этапе вызывают волну протеста и криков по утрам, то для успокоения нервов (своих и ребенка) на какое-то время уступите, помогите ему. Малыш обязательно все научится делать, когда подрастет или в другое время дня или недели.

В какой-то период (лет с 7-10) вам предстоит научить ребенка постепенно самостоятельно пробуждаться по будильнику и уходить в школу. Что ему стоит уяснить? Быть добрым к самому себе, давать себе время на пробуждение, а не вскакивать. Собирать вещи и портфель с вечера. Придумывать, как сделать себе «приятное утро». Не требовать от себя сразу идеала. Ну что-то не получилось, и ладно, это можно учесть в следующий раз.

Советы от наших мам:

НаталЪя: У нас был ритуал: спинку погладили, на руках унесли умываться, на руках – на кухню что-то поесть. Причем часто ел одно и тоже месяцами – бутер с нутеллой или шарики с молоком. Потом сама одевала, к этому моменту уже немного отходил от сна. В садике снова сама раздевала, переодевала и потом обязательно нужно было помахать в окно рукой. Не дай бог забуду - воспитателю кровь свернет.

Анонимно: Когда стал постарше, то стали ходить в садик с какой-то целью. Целый год у нас, например, была цель угостить воспитательницу конфетой, каждый день, так было легче спровадить его в группу.

Маригри: Мне очень помог ритуал - мультик + плюс угощение (печенье и конфетка). Дочка просыпалась, умывалась скорее и садилась смотреть мультик с печеньками, пока я её заплетала, одевала. Да, это очень вредно начинать день со сладкого на голодный желудок, но по-другому я не справлялась и знала, что это временно. Со временем перешли на порезанные фрукты вместо печенья, но ритуал остался. Сейчас ей 5,5 лет, собираемся без скандала.

ko6ka1988: Я приноровилась так: одевала дочку в кровати, полусонную в теплую одежду – на батарее грела перед одеванием. Уже одетую приносила дочку за стол на руках. На завтрак всегда была еда, которую она любит. Через 20 минут мы выходили из дома. Выручал самокат: дочка на него вставала, я катила сонную. Пока до трамвая шли - просыпалась.

Анонимно: минимум одежды( одни теплые штаны, один лонгслив, без всяких рубашечек и пуговичек, и сверху слитный комбез). Завтрак в садике. Никаких сверх планов. Выходить заранее.

Анонимно: Несколько способов:

1. Наливала чай и маленький бутерброд с маслом. Почему-то хотел. Подходила и спрашивала : Мишенька, чай будешь? Иди умывайся, а я чайник пока поставлю.

2. Любил надевать теплую одежду, поэтому я приходила с утюгом и просила освободить место для глажки трусов/маек и пр.

3. Давала утром натощак пыльцу, поэтому приходила будить с ложкой сразу, а там уже пока рассасывает просыпался.

Психологические причины

Иногда просыпаться тяжело, потому что не ждет ничего хорошего там, куда надо идти. Это один из симптомов того, что ребенка что-то не устраивает в садике или школе. Если такое случается периодически, то пережить можно, но если постоянно, то родителям нужно разбираться и что-то менять.

Бывает, что в школе все относительно нормально, но ученик «устал» или ему «просто лень». В первом случае нужно подумать, как снизить школьнику нагрузку, на что «забить», быть может, увеличить количество сна. Во втором случае, возможно, следует позволить возникнуть естественным последствиям.

Например, недовольству учителей (пока школьник еще не умеет его выдерживать), увеличению количества домашней работы, снижению успеваемости и т.д. Но «естественные последствия» сработают, если имеют значение для самого ребенка.

Неврологические причины

Кто бы что не говорил об отсутствии режима, воспитания, избалованности и прочих причинах утренних истерик, иногда действительно ничего не помогает. Причина – в неврологических особенностях ребенка. Иногда этот период можно «переждать» и «перетерпеть». А иногда требуется коррекция. Возможно, будут нужны не обычные успокоительные травяные сборы и Магне В6 (хотя нередко и они хорошо помогают), а более серьезные препараты, что может назначить только невролог. Бывает, достаточно добавить на этапе формирования режима медикаментозную помощь, и у малыша появляется полноценный сон, и как следствие, чадо становится спокойнее. Поэтому если естественные методы не принесли результата, а сил больше терпеть нет, то стоит озвучить проблему неврологу.

Советы от наших мам

Алопеция: Нам помогала "антивредность": не садись за стол, не дадим тебе кашу (как миленький садится и лопает); не чисти зубы, не надевай пуховик... Но это, конечно, приëмчик не на каждый день.

Анонимно: Все подряд рассказывайте, как в садике круто, что туда берут только самых лучших деток, как ему повезло туда ходить, какие там поделки будут, какие там игрушки, что увидите по пути. Мы ходим еще с песней на телефоне детской, его любимой, поем - это и мне легче, иначе куча вопросов. По пути играем в шпионов.