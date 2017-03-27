Естественное родительство: ручные дети, педприкорм и другое

В первой части статьи о естественном родительстве мы рассказали об отношении сторонников этого направления к беременности, родам, кормлению, совместному сну и гигиене. Однако на этом «естественные» родители не останавливаются. Им есть что сказать и по другим важным вопросам ухода за детьми и о воспитании.

Ручные дети

Как можно чаще брать ребёнка на руки, не боясь приучить к этому - ещё один из принципов «естественных» родителей. А слинги и другие приспособления для переноски детей могут облегчить ношу, буквально с каждым днём становящуюся всё более нелёгкой.

Необходимость ношения на руках или в слингах приверженцы естественного родительства объясняют тем, что детям очень важно как можно чаще (в идеале – постоянно) чувствовать рядом родителей. Никакие коляски, шезлонги, качели и прочие «гаджеты» обеспечить эту базовую потребность младенцев не в состоянии. Кроме того, многие слингомамы отмечают, что слинги помогают быть намного мобильнее, одновременно гулять с несколькими детьми и при этом освобождают руки.

Мнение специалистов

Давно канули в Лету те времена, когда мамам советовали поменьше носить детей на руках, чтобы не разбаловать их. Теперь же многие родители выбирают «ручной» режим воспитания, а специалисты их в этом только поддерживают. Но призывают обратить внимание на некоторые важные моменты:

Выбирая между слингом или кенгуру, лучше приобрести именно первое приспособление для переноса. Особенно, если речь идёт о новорождённом. Важно внимательно изучить инструкцию и выбирать рекомендованные способы ношения, подходящие именно для возраста вашего ребёнка.

Носить детей на руках или в слингах целыми днями нежелательно. Малыши должны иметь возможность полежать на спинке, животике, поиграть с ручками, ножками, изучить игрушки, своё тело и окружающую обстановку, что в условиях постоянного пребывания в слингах невозможно.

Для детей старше полугода – восьми месяцев выбирайте такие положения слинга, в которых они смогут сидеть (ношение на бедре или за спиной). Это позволит им лучше видеть происходящее вокруг.

Воспитывать, «сближаясь»

Одни из основоположников естественного родительства, американские педиатры и родители восьми детей Уильям и Марта Сирс, выработали подход к детям, который назвали «сближающим» воспитанием. Они призывают относиться к детям последовательно, доброжелательно и при этом умеренно строго. По их мнению, даже самый крохотный ребёнок – отдельная личность, поэтому его потребности должны вызывать у взрослых уважение и интерес, но ни в коем случае не раздражение или равнодушие.

При таком воспитании вместо существования строго в рамках жёстких запретов дети получают возможность относительно свободно изучать окружающий мир и самим делать выводы из совершаемых ошибок. Однако при этом родители должны в случае необходимости поддерживать детей, не отказывать им в помощи.

Мнение специалистов

Такой подход, пожалуй, понятен и симпатичен большинству из нас. Особенно тем, у кого было счастливое детство, возможность подолгу играть с друзьями на улице, проводить лето на природе, придумывать развлечения, общаться без тотального контроля взрослых.

Уважительное и внимательное отношение к личности ребёнка можно только приветствовать. Главное, чтобы не было перекосов, при которых «естественному» ребёнку не разрешают общаться с «обычными» детьми, выстраивают вокруг него замкнутый и довольно обособленный от общества мир единомышленников. Рано или поздно детям приходится сталкиваться с социумом. И лучше, если они подготовлены к такой встрече, а не жили до этого в своеобразных закрытых коммунах.

Жить «экологично»

«Естественные» родители обычно являются последовательными сторонниками бережного отношения к окружающей среде.

Для этого они

нередко переезжают подальше от больших городов;

строят дома из экологически чистых природных материалов;

отказываются от привычной нам бытовой химии, используя мыльный орех, соду, горчицу и другие натуральные средства;

покупают продукты без химических добавок или выращивают их сами;

отдают предпочтение самодельным игрушкам или уменьшенным, но вполне функциональным копиям «взрослых» вещей: инструментам, маленьким швабрам, гладильным доскам и т.д. (в этом «естественники» близки к идеям знаменитой М. Монтессори).

Мнение специалистов

Вполне понятное и заслуживающее уважения стремление беречь природу и быть ближе к ней в последние годы находит отклик у многих. Если люди готовы отказаться от привычного комфорта ради своих принципов – это их право. Однако важно не забывать и о правах детей, например, о праве на образование, получить которое вдали от цивилизации довольно затруднительно, ведь не все родители в состоянии сами дать детям необходимые знания, а школы есть далеко не везде.

Есть всем вместе

По поводу еды у сторонников естественного родительства тоже есть свои соображения:

никакой специальной «детской» еды, малышей сначала долго кормят грудью, а потом начинают сажать за общий стол, одновременно продолжая грудное вскармливание, если ребёнок нуждается в нём и сам не отказывается от груди;

малыши могут взять и попробовать всё, что есть на столе;

строгого расписания, регламентирующего время приёма пищи, тоже не существует: дети едят, когда голодны;

питаясь вместе со взрослыми, крохи естественным путём учатся обращению с разными блюдами и видами пищи, нормам поведения за столом.

Считается, что при таком отношении к еде у детей реже встречаются проявления аллергии (поскольку малыши интуитивно выбирают то, что им не навредит) и отказ от пищи или капризы (ведь дети сами выбирают, когда им есть и что).

Мнение специалистов

Подобное отношение к еде во многом попадает под определение педагогического прикорма. Безусловно, в таком подходе много разумного и удобного. Однако важно помнить, что в случае внедрения в жизнь ребёнка педагогического прикорма, своё отношение к еде должна пересмотреть вся семья. Ведь иначе на общем столе могут оказаться и сильные аллергены, и неполезные для малышей продукты. При этом если семья питается правильно и сбалансированно, то педагогический прикорм вполне допустим.

Подробнее о правилах педагогического прикорма.

Лечимся натурально

Стремление к естественности привело к тому, что сторонники этого направления отказываются и от традиционной медицины, отдавая предпочтение народным или альтернативным методам лечения. Профилактические прививки так же отвергаются многими «естественными родителями».

Мнение специалистов

По этому вопросу можно спорить бесконечно. Но статистика неумолимо свидетельствует: до того, как стали проводить вакцинацию, до широкого распространения «официальной» медицины детская смертность была не просто высокой, а невероятно высокой (в одной семье всего 2–3 доживших до совершеннолетия детей из более чем десяти рождённых). И среди самых распространённых причин смертей в те времена была оспа, дифтерия, полиомиелит, вирусные инфекции и пневмония.

Именно вакцины и антибиотики с антисептиками стоят на пути страшных эпидемий. Конечно, бесконтрольное употребление лекарственных препаратов и самолечение тоже недопустимы. Важно, чтобы подход был разумным и взвешенным, без перегибов ни в одну, ни в другую сторону.

Очевидно, что многие принципы «естественного» родительства интересны и вполне применимы в нашей жизни. Более того, наверняка многие из нас, сами того не зная, используют их. Главное, чтобы следование каким бы то ни было правилам и принципам не было слепым и безраздумным, шло на пользу детям и делало их и нас вместе с ними счастливее.

