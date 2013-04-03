Как научить малыша ходить, ползать и сидеть правильно

Первый год жизни ребенка — ответственный период: кроха при поддержке родителей осваивает много новых навыков и умений. Например, он учится сидеть, ползать и ходить. И от того, правильно ли ребенок это делает, зависит его здоровье в будущем.

Поэтому вооружитесь терпением и знаниями, чтобы:

* избежать типичных ошибок, которые часто допускают родители в стремлении помочь ребенку;

* понять, когда малыш готов начать сидеть, ползать, ходить;

* подготовить ребенка к получению новых навыков и умений, стимулировать его интерес к ним путем выполнения необходимых упражнений и поощрением.

Каковы типичные ошибки родителей

Первая и самая частая

Многие родители интересуются, когда малыш должен начать сидеть, ползать и ходить. На самом деле, слово «должен» не совсем применимо по отношению к малышу до года.

Это вы обязаны усвоить: кроха начнет постигать новые навыки и умения, когда будет к ним готов. Понять и не упустить эти моменты — ваша обязанность!

Ведь каждый ребенок индивидуален: он может родиться как доношенным, так и недоношенным, иметь заболевания или врожденные патологии и пр. По этим причинам его физическое развитие иногда несколько запаздывает, а костно-мышечная система не готова к повышенным нагрузкам.

Следовательно, начинать сажать ребенка, учить его ползать и ходить раньше времени — затея бесперспективная и вредная. Поскольку она может привести к печальным последствиям: неправильному развитию скелета в виде искривлений позвоночника, грудной клетки и пр.

Конечно, слишком медлить тоже нельзя. Будет лучше, если ориентиром для вас станет календарь развития здорового ребенка. Однако, при возникновении явных отклонений от него, обращайтесь к педиатру.

Вторая ошибка

Многие родители полагают, что для усвоения навыков сидения необходимо помогать малышу: подкладывать опору под спинку. Например, подушку. Но этот распространенный подход ошибочный, поскольку спинке не нужна опора, а ребенок сядет, когда будет готов к этому.

Третья ошибка

Некоторые мамы и папы считают, что если малыш пропустит период ползания, ничего страшного не произойдет.

На самом деле «перепрыгивание» этого этапа ни к чему хорошему не приведет. Ведь мышцы рук, позвоночника и плечевого пояса не готовы к физическим нагрузкам, которые возрастают в разы при вертикальном положении тела. Кроме того, у ребенка на этом этапе нет уверенной координации в движениях.

Четвертая ошибка

Существует стереотип: родители полагают, что перед тем, как встать на ноги, ребенок должен натренировать руки для подтягивания и опоры.

На самом деле, ему намного больше нужны подготовленные бедра, сильные мышцы плечевого пояса и спины, поскольку он должен вставать, опираясь на мышцы ног, а не подтягиваясь на руках.

Самый верный знак, того, что ходить пока рано — если малыш, стоя на ногах с опорой, наступает на цыпочки.

Поэтому если ваше чадо начинает вставать на ножки, но вы видите, что он пока еще не готов к ходьбе, не торопите природу: не держите его за руки и не пытайтесь помогать пойти, совершая первые прогулки по комнате.

Это будет ошибкой, поскольку такими действиями вы навредите крохе : нарушите нормальное развитие костно-мышечной системы и создадите условия для возникновения травм, за счет того, что тельце будет заваливаться назад или вперед при ходьбе.

Запомните! Вы всегда должны ориентироваться на то, что малыш способен делать самостоятельно!

Когда ребенок готов к новым навыкам и умениям

Чтобы это понять, вы должны усвоить несколько моментов:

Пора сидеть?

Если ваше чадо начинает уверенно и активно переворачиваться со спинки на животик и обратно, он способен ощущать равновесие и скоро настанет время для самостоятельного сидения. Обычно это происходит в 6-7 месяцев.

Ребенок готов к тому, чтобы начать ползать, если он:

* сидя на боку, опирается на одну ручку, а второй тянется за игрушкой, но при этом удерживает себя и не заваливается назад;

* стоя на четвереньках:

– наклоняется вперед, тянет одну ручку, стучит ею по полу или пытается схватить находящуюся впереди интересную игрушку;

– качается назад и вперед, держа спинку параллельно полу и не прогибая ее;

– пятится назад: это происходит, потому что поначалу ему трудно поднять ручку и переставить ее вперед, а двигаться и осваивать новые территории очень хочется;

* лежа на животе , сгибает ножку под животик самостоятельно, либо вы сами сгибаете ее (она должна остаться согнутой), и при этом малыш пытается ползти.

Эти моменты означают, что кроха развивается правильно и не спеша, может переносить свой вес, у него окрепли боковые мышцы, мышцы плечевого пояса и он скоро начнет ползать. Как правило, это происходит в 7-8 месяцев.

Уже пойти?

Когда малыш стабильно сидит и ползает, так что вам трудно за ним угнаться по комнате, он готов к следующему этапу — ходьбе. Дети уверенно начинают ходить на 11-15 месяце жизни.

Однако мало знать, когда ребенок готов к усвоению новых навыков и умений. Ваша задача — помочь малышу приобрести их правильно, так, чтобы не навредить здоровью.

Как научить малыша сидеть, ползать и ходить

На самом деле, все довольно просто. Достаточно того, чтобы вы:

* следовали инстинктам ребенка, которые заложены природой;

* прививали ему новые навыки и умения в соответствии с физической подготовленностью к очередному этапу развития путем выполнения комплекса упражнений.

Это не сложно, главное — не опережайте события.

Упражнения для сидения

Их цель — укрепление мышц плечевого пояса и спины.

1. Научите ребенка делать упор на локтях.

Положите его на пол, прижмите к полу одну ручку полным локотком, а второй помогите ему действовать: дотянутся до игрушки. Во время выполнения упражнения следите за тем, чтобы ножки малыша не напрягались, а одна из них (противоположная действующей руке) была согнута — это даст устойчивость. Потом поменяйте ручки.

2. Научите малыша опираться на свободные ладошки.

Сядьте на пол, вытяните ноги и положите кроху на свои бедра животиком. После этого его ладони обоприте об пол, предварительно положив перед ним яркий предмет, чтобы малыш тянулся к нему.

Во время упражнения придерживайте карапуза за крестец и поясницу таким образом, чтобы он не валился вперед.

3. Укрепляйте мышцы на разных вспомогательных средствах:

* Упражнение на небольшом овальном мяче.

Положите ребенка на мяч животиком, а перед ним яркую игрушку. Затем обоприте кроху ручками об пол. В этой позе совершайте покачивающие движения вперед, при этом ребенок будет тянуться к игрушке. Во время упражнения придерживайте рукой крестец и поясницу крохи.

* Упражнение на большом круглом мяче.

Положите ребенка на мяч животиком, придержите его одной рукой за крестец и поясницу, а другой согните одну ножку. Затем начните раскачивать мяч из стороны в сторону, периодически сгибая то одну ножку, то другую. Хорошо, если малыш станет попеременно отрывать одну руку от мяча и тянуться к интересующему его предмету.

* Постройте полосу препятствий.

Возьмите обычную диванную подушку и расположите ее на полу, затем положите на нее малыша животиком, а перед ним — интересную игрушку. Потом обоприте ладошки крохи об пол и попеременно сгибайте то одну ножку, то другую, помогая ему ползти вперед, к цели.

Во время упражнения, если понадобится, придерживайте кроху рукой за поясницу и крестец.

4. Учите малыша раскачиваться на четвереньках.

Расположите ребенка на четвереньках и раскачивайте его назад и вперед, придерживая за ягодицы и бедра таким образом, чтобы ножки были немного согнуты под тельце.

Выполняя все упражнения каждый день, наверняка, вы задаете себе вопрос: когда же ваше чадо сядет? Все просто: если он, сидя на боку и опираясь на одну руку, вторую отрывает от пола, вполне уместна «барабанная дробь», поскольку навык сидения ребенок уже приобрел.

Теперь можно смело переходить к следующему этапу — обучению ползанию.

Упражнения для ползания

Цель — укрепление мышц плечевого пояса и глубоких мышц спины, а также боковых мышц.

Все упражнения, способствующие усвоению навыка сидения, подготавливают кроху также и к ползанию. Однако этого недостаточно, поэтому этот комплекс необходимо дополнить.

1. Похлопывайте по животику.

У малыша, готовящегося ползать, как правило, еще не окрепли мышцы. Поэтому, стоя на четвереньках, спинка у него прогибается. Чтобы исправить это, слегка похлопайте по животику — тогда кроха напряжется и постарается держать спинку прямо.

2. Преодолевайте препятствия.

На пол положите мешок, наполненный пластмассовыми шариками, или подушки, и помогите карапузу преодолеть это препятствие на четвереньках.

3. Играйте в «туннель».

На стол постелите длинную скатерть или одеяло — так, чтобы края свешивались до пола. Таким образом, у вас получится самодельный туннель, в конце которого находится любимая игрушка или мама, зовущая кроху к себе.

3. Ползайте вместе с малышом.

В возрасте 7-8 месяцев ребенок становится маленьким повторяшкой, поэтому будет великолепно, если вы на несколько дней «переселитесь» вместе с ним на пол.

Малыш, желающий познать мир, быстрее усвоит новый навык, повторяя различные упражнения, такие как ползание за двигающейся игрушкой, прохождение по туннелю и другие.

4. Укрепляйте глубокую мускулатуру.

Карапуз с удовольствием учится новым навыкам, если у него имеется цель, к которой он стремится — любимая игрушка. Однако неправильно располагать ее прямо по курсу, поскольку вперед двигаться ему сложно. Поэтому гораздо лучше, если игрушка находится сбоку от него. Тогда ваше чадо, опираясь на ручку, дотягивается до своей цели легко.

Итак, пройден еще один этап: ребенок научился ползать. Теперь необходимо закрепить достигнутые результаты и подготовиться к уверенной ходьбе. Ведь предстоит встать на крошечные ножки и удержаться на них.

Упражнения для ходьбы

Их цель — укрепить мышцы бедер и стимулировать интерес к новым открытиям.

1. Учите ребенка самостоятельно вставать, ползать и опускаться на четвереньки.

Вначале малыш поднимается и, удерживаясь за опору, раскачивается, но в таком положении быстро устает. Как правило, это длится несколько дней.

В этот период задача родителей — ставить ребенка, взяв его за подмышки и попку, на четвереньки или сажать посреди комнаты, поскольку он самостоятельно этого делать пока не может.

Цель — стимулировать ребенка поползти обратно к интересующему объекту и встать.

Через неделю после таких активных тренировок у карапуза окрепнут ноги, и он научится опускаться на четвереньки.

2. Делайте приятные перерывы.

Первые уроки даются с трудом, поэтому малыш иногда устает. Вы это поймете, если увидите, что у опоры он стоит на цыпочках. Тогда снимите его с «трассы» и дайте немного отдохнуть: повторите упражнения для ползания, разрешите посидеть и поиграть на полу.

Кроме того, помогите карапузу расслабиться: положите его животиком на большой мяч и делайте круги. Во время этого простого упражнения массируйте ему попку, похлопывая по ней.

3. Учите ходить правильно вдоль опоры.

Спустя месяц активных тренировок малыш должен уже уверенно шагать вдоль опоры приставным шагом (в бок). Но не всегда он делает это правильно, поэтому помогайте ему обучаться: двигайте ножки ребенка своими руками.

4. Учите ходить за игрушками, которые можно передвигать.

Для этого подойдут машинки или велосипед с высокими поручнями. Малыш, держась за них, будет более уверенно перемещаться по комнате.

И вот цель достигнута — ребенок пошел! Ура!

Напоследок приведем два противоречивых факта об усвоении ребенком навыка ходьбы:

* Необходимость обуви.

Когда карапуз только начинает вставать на ноги, определенно обувь ему нужна, потому что он часто хочет поставить ножку неправильно, поскольку ему так удобнее. В этом случае обувь будет фиксировать лодыжку.

* Необходимость ходунков.

Большинство педиатров пришло к мнению, что ходунки — не такой уж хороший помощник в физическом развитии ребенка. Поскольку в них малыш вынужден стоять, не может опуститься на четвереньки, отдохнуть и поползать. Более того, такие тренировки не совсем полезны для позвоночника.

Пожалуй, всю необходимую информацию о том, как правильно научить ребенка сидеть, ползать и ходить вы уже получили. Как видите — это совсем не сложно.

Главное — не торопитесь и не стимулируйте ребенка раньше времени!

Лучше терпеливо дождитесь, когда маленький первооткрыватель мира будет готов к очередному этапу развития, помогайте ему осваивать новые территории и выполнять упражнения, постоянно поощряйте похвалой.

И у вас все получится!

фото: http://globallookpress.com/

Автор: Корецкая Валентина Петровна, педиатр,

врач-ординатор детского отделения