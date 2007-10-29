Мясное изобилие для взрослых и детей

Для начала разберемся: зачем человеку мясо...

Мясные продукты содержат полноценный белок. Как известно, белки бывают полноценными и неполноценными, в первом случае присутствуют все необходимые аминокислоты. Если вы не получаете белковую пищу, вы не растете и не развиваетесь, особенно если вы – ребенок. Когда говорят, что мужчинам и детям обязательно нужно включать в рацион мясо, имеют в виду количество энергозатрат. По умолчанию считается, что мужчина занят на тяжелой работе, требующей физических усилий, а ребенок от него отстает ненамного: растущий организм нуждается в непрерывном поступлении «строительного материала» для клеток – полноценных белков. Аминокислоты в свою очередь бывают незаменимыми, это означает, что организм их не вырабатывает сам. Получает с пищей, и жить без них не может. Эти аминокислоты и содержатся в полноценных белках.

Отсюда мораль: люди, расходующие много физической энергии на работе, а также дети должны каждый день хотя бы в небольшом объеме (треть рациона) получать следующие продукты: мясо, бобовые, овощи, молоко, яйца.

Норма взрослого человека: 100-200 г мяса в день (зависит от образа жизни), ребенка – 50-80 г. Всего лишь?.. Да. Полезной еды должно быть совсем немного для полноценного эффекта, нельзя считать полезными полуфабрикаты с различными добавками, копчености и т.д. Для полного счастья хватит одного куска мяса, сваренного на пару.

Также мясо содержит большое количество клетчатки и жиров, витаминов и минералов. Усваивается долго. Имеет значение способ приготовления: чем дольше вы его жарили, заливали мучными соусами, чем больше вложено труда, тем выше гарантия, что мясо будет перевариваться долго и трудно. Этот продукт дружит с овощами, они помогают наилучшему усвоению.

Ни в коем случае нельзя переедать мяса, если у вас проблемы с сосудами, сердечные болезни, склонность к гипертонии. Из-за высокой жирности могут появиться жировые бляшки в сосудах, это ведет к возникновению тромбов. Беременным в последнем триместре рекомендуют ограничить мясные блюда для повышения эластичности тканей.

Какое оно, хорошее мясо?

Высшие сорта мяса – это тазобедренная и поясничная части. В жестком мясе (с нижних частей туши) содержится много малоценных белков - коллагена и эластина - и оно плохо усваивается организмом. Легкое мясо: индейка, баранина, кролик. Для приготовления мясных блюд лучше всего употреблять мясо молодых животных. Его легко отличить по цвету: от светло-розового до светло-красного, жир плотный, белый. Мясо взрослых животных – красное, старых – темно-красное, жир желтый. Доброкачественное мясо покрыто тонкой корочкой бледно-розового или бледно-красного цвета, в месте разреза - слегка влажное. Узнать качество и свежесть мяса можно и таким способом: надавите на него пальцем: если образовавшаяся ямка быстро выровняется, значит, оно свежее. Если прикоснуться пальцем к поверхности мороженого мяса, на ней появляется красное пятно. У повторно замороженного мяса поверхность красная, от прикосновения заметного пятна не образуется, жир розовый.

Мясной бульон

К сожалению, его истинная польза осталась далеко позади, когда наука еще не достигла таких небывалых высот, а коров и птиц кормили, в основном, незатейливой и неумной пищей: травой, злаками. Все слышали, что в современных хозяйствах животинку подкармливают антибиотиками и гормональными стимуляторами. Чем дальше, тем больше. Мясо, кроме своей пользы, еще и очень токсично. Любой токсичный продукт (а к ним относятся и баклажаны, и красная фасоль, и грибы) ни в коем случае нельзя вымачивать для того, чтобы потом эту воду пить. Пену, образующуюся при кипении – снимаем. Воду после готовки аккуратно выбрасываем (закапываем под землю в 20 км от жилых помещений). Это была шутка. Специалисты шутят: мясные продукты настолько накачены антибиотиками, что воспаление лёгких моментально исчезает. Если у вас в морозильнике припасено мясо от своей коровы или из проверенного экологически чистого села от знакомых честных-пречестных фермеров – это замечательно. Наслаждайтесь качественным бульоном со всеми витаминами и минералами. В остальных случаях мясной бульон в обязательно порядке разводят водой 1:2. Детям мясной бульон из магазинской косточки не нужен вовсе – либо разведите его побольше. Бульон содержит токсичных веществ гораздо больше, чем полезных, эти вещества разрушают почки и печень. Куриный бульон стимулирует выделение желудочного сока, его следует с осторожностью употреблять при заболеваниях ЖКТ и исключить из рациона при язве желудка и язвенном колите, болезни почек.

Как выбрать качественные полуфабрикаты

Сейчас существует огромный выбор мясных продуктов, но самыми раскупаемыми остаются три вида: мясо развесное, колбаса (сосиски) и консервы. Чтобы купить правильные консервы, внимательно изучите информацию на банке. В графе "состав" не должно значиться ничего, кроме мяса, пряностей и соли. На жестяной крышке ищите тиснение "В" - высший сорт или "1с" - первый сорт. Затем ГОСТ 5284-84. Смотрите срок годности. На некоторых мясных консервах вместо ГОСТа значится ТУ. Это говорит о том, что консервы изготовлены из мяса более низкого сорта, прошедшего процессы заморозки и разморозки, и хранятся они гораздо меньше. На банке хорошей тушенки должно быть написано просто "Говядина (свинина) тушеная". Варианты типа "Тушенка столичная" ("по-домашнему", "калорийная") указывают, что внутри рубленое мясо с добавлением сои, при этом сдобренное не самыми полезными добавками. Рубленое прессованное мясо (особенно импортное) низкого качества представляет собой смесь перемолотых хрящей, шкурок, жил, зато оно дешевле. Часто импортные мясные консервы - это колбасный фарш, обогащенный разными растительными добавками и ароматизаторами, имитирующими запах мяса и аромат специй.

Цифры на крышке должна быть выпуклыми, а не вдавленными! Это важно. Подделку изобличаем по цифрам, вдавленным внутрь. Если банка с консервами вздулась, она отравлена. Если банку тронула ржавчина, то содержимое есть можно, но предварительно прокипятив.

В колбасе не должно быть переизбытка крахмала: при покупке можно попросить продавца отрезать тонкий ломтик колбасы и свернуть его трубочкой — качественная колбаса не ломается и не крошится.

Первое правило: сосиски и колбасу выбирайте не по ярко-красному цвету, а по составу, который мелко-мелко, но всё-таки указывают на этикетке. Чем состав длиннее, тем больше в продукте жира, крахмала, растительного белка. Чтобы всё это замаскировать, нужны всё те же неполезные добавки с индексом «Е».

Второе: никогда не покупайте мясные изделия, в составе которых указан «пищевой краситель». Эта кокетливая строчка-загадка - прямое нарушение законодательства.

Третье: в нормальном мясном и колбасном продукте из добавок должен быть только нитрит натрия (Е250). Это неизбежное «зло» — он является консервантом. К несчастью, нитрит натрия тоже канцероген, но пусть он будет хотя бы один.

ГОВЯДИНА

Содержит: незаменимые аминокислоты, цинк, витамины группы В, натрий, калий, магний, фосфор, железо, медь, цинк, кобальт.

В говядине много каротина, поэтому цвет ее жира – желтый. Он довольно тяжелый и плохо усваивается. Очень полезна говяжья печень, в ней много витамина А, Е, С и группы В. Интересный факт: при железодефицитной анемии, если она доказана, советуют употреблять говядину (гемное железо), а вот при других формах анемии – яблоки, гранаты, свеклу, то есть негемное железо. Гемное – это железо, содержащееся в гемоглобине. Овощи у нас существа бескровные, поэтому содержат негемное железо, которое усваивается несколько хуже.

СВИНИНА

Содержит: самое большое количество витаминов группы В. Фосфор, калий, цинк, магний, железо.

Представление о свинье как о грязном животном пришло из прошлого и достаточно сильно укоренилось, создав полный запрет на употребление свинины в пищу у некоторых наций. Свинка и правда может жить, где придется, и кушать что попало. Вдобавок она болеет теми же паразитами, что и человек, отличаясь этим свойством от других животных. В наше время купить в магазине зараженную свинину практически невозможно. Витамины, содержащиеся в свинине, являются водорастворимыми, поэтому готовьте ее в малом количестве воды – или поджаривайте, запекайте. Свиное мясо – сильный аллерген из-за большого количества гистаминов, поэтому его исключают из рациона при аллергиях, кожных болезнях, а также холецистите и атеросклерозе.

КРОЛИК

Содержит: витамины B6, B12, PP, лецитин, железо, фосфор и кобальт, марганец, фтор, калий.

Крольчатина бедна солями натрия и жирами, что делает ее незаменимой в диетическом питании, она относится к так называемому белому мясу. По витаминному и минеральному составу превосходит почти все иные виды мяса. Кролик – это великое животное-монстр, не пускающее в свой организм тяжелые металлы и радиацию, его мясо содержит вещества, способные лечить аллергии, заболевания ЖКТ, гипертонию, атеросклероз.

БАРАНИНА

Содержит: лецитин, соли калия, натрия, магния, железа, цинка, йод, фтор, витамины группы B, PP.

Баранина – это мясо овец. Усваивается она плохо из-за наличия тяжелого тугоплавкого жира, поэтому баранину не рекомендуют детям, а также взрослым, имеющим проблемы со здоровьем. У кавказских народов баранина является не только традиционным национальным блюдом, но даже лекарственным - бульон из свежего мяса овец, выращенных в экологически чистой зоне, очень ценится по содержанию белков, витаминов и минералов. Печенка овец богата железом.

ИНДЕЙКА

Содержит: витамины группы В, фосфор, калий, магний, железо, цинк, а также триптофан - аминокислоту, обладающую успокаивающими свойствами

Индейка – единственный вид мяса, не вызывающий аллергию и даже повышающий иммунитет. Она практически не содержит жиров, стимулирует работу сердца, сосудов.

Мясо индейки содержит много протеина. Индюшек вывели, как видно по названию, индейцы, в нашей стране эта самая крупная домашняя курица не столь распространена из-за сурового климата: индейки любят юг.

КУРИЦА

Содержит: много полноценного белка и протеина, витамины группы В, железо, фосфор, магний, цинк.

Курица не птица, но хороша только в свежем виде. Если мясо замораживалось и размораживалось, ценные вещества вымываются вместе с соком. Курицу называют едой, продлевающей жизнь, из-за большого количества полноценных аминокислот в мясе. Куриное мясо желательно употреблять вместе с овощами, особенно зелеными. Они не только нормализуют кислотность, но и улучшают переваривание мяса. Польза куриного бульона нынче оспаривается специалистами: в производстве птицы используются антибиотики и другие вредности, легко переходящие в бульон. Откармливают птиц генетически модифицированными продуктами (из-за дешевизны). После болезней куриный бульон из магазинской куры тоже не восстановит. Лучше не рисковать лишний раз. Если при варке тушка птицы буквально разваливается на части, это означает, что ее кормили некачественными кормами.

РЫБА

Cодержит: все заменимые и незаменимые аминокислоты, легкоусвояемый белок. Минералы: йод, фосфор, кальций, магний, железо, бром, фтор, витамины: В, А и D.

Чем хороши морепродукты: вещества, содержащиеся в них, находятся в идеальном сочетании. То есть они превосходно усваиваются, особенно белок. Рыбий жир издавна принимают при нехватке витаминов А и D. Рыба бывает красная и белая. К красной относятся: белуга, осетр, шип и севрюги, семга (лосось), форель и горбуша. Белая рыба: камбала, сом, судак, тарань, лещ, карп, акула, минтай, карась. Красная рыба считается благородной, она живет в морях, белая – в реках, но красная тоже в реки заплывает в определенные периоды. Рассказывают, что в старину деревенские люди редко ловили речную рыбу, считая ее, как бы сейчас сказали, отстойной, они всем гуртом ждали, пока в реки пойдет морская рыба. Ошибочно считать, что рыба различается по цвету мяса – у красной оно тоже бывает белым. Слово «красная» раньше означало «красивая», отсюда и название у благородной рыбы. К сожалению, в наше время рыба тоже бывает заражена различными канцерогенами, особенно ртутью. Поэтому экзотические для нас сорта рыб, вроде акулы или рыбы-меча оставьте на совести ресторанов – эти долгоживущие рыбы прекрасно накапливают ртуть. Лососей, выращиваемых в фермах, тоже кормят канцерогенами. В любом случае питание рыбой считается куда более здоровым, чем мясное, в рыбах токсичных веществ меньше, а полезные вещества усваиваются намного лучше, чем из мяса. Ткани многих видов рыб обладают антибактериальными свойствами, из рыбы получают инсулин, панкреатин и другие лекарства.

МЯСО И РЫБА В ДЕТСКОМ ПИТАНИИ

По традиции цитируем мнение врача-педиатра с кафедры пропедевтики детских болезней (информация взята с сайта ymama.ru) Татьяны Викторовны Бородулиной.

«Для питания детей раннего возраста лучше всего использовать нежирные сорта мяса: говядину, телятину, мясо кур, цыплят, а также нежирную свинину, мясо индейки, кролика, нежирную баранину, конину или оленину. Наряду с мясом малышу старше десяти месяцев можно предложить и рыбу. Рыба - это один из лучших источников высококачественного белка, жира и минеральных веществ, особенно калия, магния и фосфора. Однако следует обратить внимание, что у некоторых детей рыбные продукты могут вызывать аллергические реакции. Поэтому вводить рыбу в рацион ребенка нужно с осторожностью, учитывая индивидуальные реакции детей на различные продукты питания. В условиях современной неблагоприятной экологической ситуации предпочтительно использовать готовые консервированные продукты детского питания, которые производятся из высококачественного, экологически чистого сырья. Производство этих продуктов контролируется органами государственного эпидемиологического надзора. Гомогенизированные, пюреобразные детские мясные консервы заводского приготовления гораздо лучше усваиваются детским организмом, чем пюре, которые приготовлены в домашних условиях.

Лучше всего начинать с говядины, а потом постепенно вводить другие мясные продукты. Перед употреблением баночку с продуктом нужно открыть и разогреть на водяной бане до температуры 37ºС».

Ввод мяса

Часто в рекомендациях по вводу мяса указывается возраст 7 месяцев. Но если ребенка начали прикармливать по новым схемам, то есть с полугода, мясо вводят не ранее восьми месяцев. Это один из самых тяжелых продуктов, мясо трудно усваивается, поэтому спешить с его вводом не нужно, особенно если ребенок находится на грудном вскармливании. Начинают вводить мясное пюре с половины чайной ложечки. Дня три можно давать эту норму и следить за реакцией. Желательно сразу смешивать мясо с овощным пюре (для наилучшего усвоения), которое вы уже ввели давно и знаете, что на него нет аллергии. Если мясо хорошо идет, объем увеличивается до ложечки, двух и т.д., к десяти месяцам ребенок может получать 40 г мяса, к году – 50-70 г. Помните, что 100-200 г мяса в день – это норма взрослого человека. Ребенку неполезно увеличивать кол-во мяса, учитывая белковую нагрузку (как правило, ребенок до года получает достаточно белка из ГМ или смеси).

Мясо, которое лучше оставить на потом из-за его особой «тяжести» и аллергичности: телятина, курятина, свинина и красные сорта рыбы

Мясо можно смешивать с грудным молоком или смесью. Лучшая смесь – с овощами. Не с картошкой! Картошку и мясо обязательно разделяем, эти два продукта воюют друг с другом и не усваиваются в смеси. В 10 месяцев ребенку можно предложить фрикадельки и смеси из разных видов мяса, а после года – паровые котлеты. Мясные бульоны в питании детей не используются, в них содержатся вредные вещества, вываренные из мяса. Бульон обладает способностью очень быстро всасываться в кишечник, детская печень не в состоянии отфильтровать все канцерогены. Страдают и почки: из-за огромного количества солей может развиться мочекаменная болезнь. Суп детям варят на овощном бульоне без соли. В него можно добавить детские мясные консервы – получится «бульон». Мясные блюда, приготовленные для детей, не хранятся нисколько, их нужно употребить сразу, лучшее время для мяса – это обед.

Если вы предпочитаете покупать мясо в баночках, выбирайте пюре, сделанное из мяса одного вида (монопродукт) без добавления специй и картофельного крахмала с пометкой «1-я ступень». Разогревайте мясные консервы непосредственно перед употреблением.

Открытую стеклянную баночку с неиспользованным пюре можно хранить в холодильнике не более суток. Если мясо вводится впервые, ищите на банках указание «гомогенизированное» (тонко измельченное).

Готовим мясо дома: пропущенное 2 раза через мясорубку мясо варится на пару до готовности (в зависимости от самого мяса процесс может занимать различное время). Потом сваренный фарш протирается через ситечко или через блендер.

Для первого прикорма, все-таки, лучше использовать баночное пюре. Мясо содержит огромное количество волокон, в домашних условиях невозможно превратить его в легко усваиваемое блюдо. Ну, и вы элементарно не найдете в магазине мясо для первого прикорма, которое можно считать здоровым по составу.

Мясные консервы для детей с минимумом добавок, подходящие для первого мясного прикорма: Gerber, Beech Nut, Агуша (некоторые виды содержат крахмал), Фруто-няня (некоторые с крахмалом). Консервы других фирм (Тихорецк, Хайнц, Нестле, Сэмпер) лучше пробовать ближе к году из-за высокого содержания добавок и соли.

Ввод рыбы

Рыбку вводят не ранее 10-ти месяцев, употребляют ее не чаще 1-2 раза в неделю. Начальная доза: ½ чайной ложки. Сначала даем половину ложки раз в неделю, на следующей неделе – чайную ложку, затем – два раза в неделю по чайной ложке, проверяем реакцию. К году норма рыбы: 50-70 г. Нельзя в этот же день давать мясо: обозначьте «рыбные» дни. Только после года можно давать мясо и рыбу в один день, разделяя их по времени. До трех лет ребенку не дают рыбный бульон: ценных веществ в нем крайне мало, зато вредных – достаточно.

Начинают прикорм с белой рыбы

Если вы готовите рыбу дома, проварите филе в небольшом количестве воды в течение 15—20 минут, охладите, пропустите через мясорубку, а затем измельчите блендером. Для детского питания необходимо покупать только филе нежирных сортов рыбы (хек, треску, минтай). Оттаивать лучше в соленой воде, чтобы уменьшить потерю минеральных веществ при размораживании. Филе не рекомендуется полностью размораживать. Слегка оттаявшую рыбу моют в холодной воде и подвергают тепловой обработке, которая, в отличие от мяса, не должна быть слишком длительной. Рыбу кладите только в кипящую воду, после чего огонь сразу убавляется.

Если ребенок не любит мясо

Для ребенка до года-двух лет мясо не является обязательной едой: белков, витаминов и минеральных веществ в его рационе достаточно. Если ребенок плохо прибавляет в весе, его не нужно откармливать мясом. Вес тела зависит от наследственности, функции эндокринной системы и от многих других факторов, питание в этом списке не в первых рядах. Мясо – тяжелый продукт, увеличение объема дает нагрузку на кишечник, избыток белка тоже неполезен. Бабушки часто приводят аргумент: мясо нужно всем, мясо необходимо «при нашей жизни». В старину люди гораздо больше употребляли здорового мяса: оно не было отравлено гормонами и антибиотиками, жизнь у людей была тяжелее в плане физической нагрузки. Дети с малого возраста уже помогали родителям в поле или в доме. Сейчас потребность в мясе не столь велика. Многие современные диетологи советуют вводить мясо после того, как у ребенка вылезут все зубы, то есть после двух лет. До двух лет ребенок ничего не теряет, не употребляя мясо, при условии, что в его рационе преобладают молочные (кисломолочные) продукты. В советское время хорошее мясо было в дефиците, поэтому бабушки и ныне испытывают понятное благоговение перед ним – и перед колбасой с сосисками, стараясь накормить ребенка посытнее. Ребенок не в состоянии переварить добавки, содержащиеся в колбасе. Ребенку не нужен концентрат солей в бесполезных сосисках и мясном бульоне. Ребенок – это растущий организм, и расти ему надо на чистых полезных продуктах. Отсутствие в рационе мяса ни в коем случае нельзя заменять сосисками или взрослыми мясными полуфабрикатами, если здоровье ребенка вам хоть сколько-нибудь дорого. Мясо, размолотое блендером (фарш) можно понемногу добавлять в каши, овощные блюда, овощные котлеты, голубцы с рисом. Всего 50 г мяса в день – чудесная норма для ребенка. Детям старше трех лет можно предлагать и жареное мясо (рыбу), но обжарка осуществляется только на высокой температуре и очень быстро, далее мясо тушат на пару или в воде. Если мясо долго обжаривается, в нем образуются токсические вещества, их еще называют ракообразующими. Ничего страшного не произойдет, если ребенок съест «неправильное» мясо где-нибудь на отдыхе или в гостях, просто не надо делать это традицией и уж тем более под флагом «пусть хоть что-нибудь съест».

Чем можно заменить мясо, если ребенок не употребляет его ни в каком виде? Животный белок содержится в молоке, сыре, йогурте, твороге, яйце. Незаменимые аминокислоты содержатся в бобовых (горох, фасоль, соя – это полноценный белок, идентичный мясному), рисе, баклажанах (баклажан по содержанию аминокислот соперничает с говядиной), твороге, картофеле.

Почему детям до трех лет категорически нельзя давать сосиски и колбасу?

«Взрослые» мясные полуфабрикаты содержат вещества, которые не перевариваются и не усваиваются. Организм в полном недоумении пытается с ними бороться, затрачивая собственные витамины, ферменты и пр. Сосиски – это концентрат солей. Никакой питательной ценности они не содержат. Зато - быстро, скажут многие мамы, зато ребенок их съест. Основная проблема детского питания кроется в неукротимом желании родителей что-либо втолкнуть в ребенка, иногда от бессилия скормить что-либо полезное. Те же сосиски некоторые мамы дают ребенку уже с года. Почитаем состав сосисок:

«говядина, свинина нежирная, шпиг колбасный, сердце свиное, шкура свиная, сыр, соль, ароматизаторы, нитрит натрия, вода, смесь пищевых фосфатов, молочная кислота, эритробат натрия, метилцеллюлоза, гуаровая камедь, лактат натрия, паприка, соя-концентрат или соевый изолят, молоко сухое обезжиренное, чеснок гранулированный, крахмал, экстракт белого перца, краситель пищевой, смесь сахара-песка и декстрозы, экстракты специй».

Трудно поверить, что все это нужно детям в любом возрасте. Сосиски обязательно содержат синтетические красители и консерванты, а соевые добавки, чаще всего, являются ГМИ. Если ребенок перекусывает колбасой раз в неделю у заботливой бабушки, большого зла не будет, нельзя допускать, чтобы химия накапливалась в организме, нельзя кормить ребенка химической, жирной и чересчур соленой продукцией постоянно.

Детям после трех лет можно разнообразить рацион так называемыми детскими сосисками и детской колбасой не чаще 1-2 раз в неделю. В идеале все компоненты полуфабрикатов для детей жестко нормируются: там гораздо меньше жиров, нитратов и поваренной соли. Кроме того, детские изделия строго проверяются на наличие токсических элементов, антибиотиков и пестицидов. На продукте должна присутствовать пометка о том, что он рекомендован для питания детей дошкольного возраста и прошел экспертизу в НИИ питания РАМН. Это в идеале. На деле специалисты часто проверяют полуфабрикаты, результат одной из проверок показал, что только три вида «детских» сосисок из десяти соответствовали гордому названию «продукт для детского питания». Выводы делайте сами, все люди взрослые и умные, выбор – за вами.

