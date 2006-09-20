Календарь развития: Одиннадцатый месяц

Учимся ходить!!!

Из книги Уильяма и Марты Сирс «Ваш малыш: от рождения до двух лет». «Ребенок начинает ходить - рано или поздно? Около половины детей обычно начинают ходить к году, но могут быть совершенно нормальные, хотя и значительные, отступления от этого срока. Обычным считают период с 9 до 16 месяцев. Ходьба зависит от трех взаимосвязанных факторов: мускульной силы, равновесия и темперамента. Последний больше всего влияет на то, в каком возрасте ребенок начнет ходить. Дети со спокойным темпераментом зачастую не торопятся и действуют более осмотрительно. Поскольку на начальном этапе передвижение ползком оказывается более быстрым способом, чем ходьба, они совершенствуются в нем и носятся по полу, как ракеты. Малышей, которые начинают ходить поздно, похоже, в большей мере занимает возможность рассматривать и изучать разные предметы, а не осваивать новые двигательные навыки. Они в своем темпе проходят этот этап развития, можно сказать, взвешивая каждый свой шаг. Но уж когда они начинают ходить, то сразу держатся довольно уверенно. Другие начинают ходить рано - это очень импульсивные, подвижные дети, преодолевающие каждую веху развития настолько стремительно, что родители не успевают схватить фотоаппарат. Хотя довольно трудно предположить, кто начнет ходить рано, скорее всего, это может быть ребенок с повышенными запросами, который стремится поскорее сползти с колен родителей или вывернуться из детского креслица. Существенно влияет и тип телосложения ребенка. Худенькие малыши обычно осваивают ходьбу раньше. Дети, начавшие рано ходить, как правило, отличаются резвым характером и больше подвержены риску несчастных случаев, чем их более осмотрительные сверстники. Родители, принимающие стиль сближения и много носящие детей на руках, иногда задаются вопросом: "Не станет ли в этом случае малыш позже ходить?" Нет. Наш собственный опыт и исследования других ученых доказывают, что дети, при воспитании которых предполагается тесная привязанность родителей к ребенку (например, когда малыша по несколько часов в день водят на помочах), зачастую осваивают двигательные навыки даже более быстрыми темпами. В принципе же, совсем не важно, пойдет раньше ваш или соседский ребенок и кто выиграет это состязание в скорости: возраст, в котором ребенок начинает ходить, не имеет ничего общего с развитием его умственных способностей или физических данных. То, когда и как малыш начнет ходить, характеризует уникальность его собственной личности.»

Дневничок развития: нашим малышам - 11 месяцев!

dianИЩa:

Грудь – 47, голова – 44. Остальное, видимо, ленилась записывать, никаких суперновых навыков. Стоит без опоры. Ждем начала прямохождения, затаив дыхание.

Lioness:

А мы говорим осмысленно "мама", "папа", "дядя" (это про любого мужчину, временами включая и папу, чему папа не очень рад), "ади" (это брат Владик), "Ай-яй" (когда лезет куда нельзя), "титя" (когда кушать хочет).

Еще очень любит рычать "рррр" (причем у него очень хорошо этот звук получается) и умеет говорить свое имя Андрррей (правда, неприменительно ни к чему, просто так).

Умеет играть в ладушки, махать "пока-пока" и иногда получается повторить за мамой "полетели-полетели на головку сели". Постоянно играет в прятки, прячется за шторы, накрывается любыми тряпочками, которые под руку попадутся и хитро выгдядывает из-под них.

Coalla:

Сделала первые шаги! Потом падает на попу с озадаченным видом :). Много времени проводит на улице – обожает песочницу! Учится делать куличи. Без ума от качелей. Подает все предметы, которые ей называешь.

Береза:

Зубов 4/2.

Вот какие мы стали большие! Только вот сердечко наше пошаливает, опять сказали пить лекарства. Я расстроилась... а в остальном мы здоровы!

12.08.2204: в этот понедельник нас опять снимали для передачи "Растем вместе!" в сюжете про первые шаги. Минут 40 я заставляла Саньку ходить, он, бедный, устал, но все выдержал с достоинством, как всегда!

Саша начинает активно ходить, но часто падает.

20.08: ну вот, Саша уже довольно хорошо ходит, практически совсем уже не ползает. Саша очень любит все за мной повторять, конечно, не все получается, но очень нравится! Я ему грожу пальчиком: "Ай-яй-яй" и он мне тоже, я кричу: "Ирина!" и он с той же интонацией: "Иа!" Так забавно! Говорит: "Мама!" Кушаем все так же, только порции увеличились до 250 г. Спать ложимся вечером в 22.00, просыпаемся в 8.30-9.00, ну и ночью просыпается, чтобы пососать. Днем спим 2 раза: 11.00-12.00 и 16.00-17.00.

lyuchia:

10 месяцев 1 день: Делает 6-12 шагов, в общем ПОШЕЛ наш парень! Лезет 6 зуб

10 месяцев 2 дня: Вес 8100, рост 75 см

10 месяцев 5 дней: Подстригли машинкой. Начал говорить мама, не только когда плачет и что-то нужно.

10 месяцев 10 дней: Засыпает в кровати под песенку и качание

10 месяцев 15 дней: Ходит в другую комнату и кухню.

10 месяцев 19 дней: Начал говорить папа

10 месяцев 25 дней: Лезет 8 зуб, танцует под музыку, показывает ежика, как лает собачка.

Lenka-Penka:

Умеем: быстро ползать на четвереньках, встаем и ходим у опоры или держась за руки. За одну ручку боится ходить. Любимая игрушка – конь на котором можно качаться.

Едим:

Утро: творог 50 гр или/и фруктовое пюре 100 гр

День: овощное пюре 70 гр и печененка с молоком

Вечер: каша 150 гр, обожаем кукурузную, едим гречневую, овсяную, мультизлаковую, рисовую не любит.

В остальное время титя.

Ели арбуз, понравилось очень.

З игрушек предпочитаем: горшок, шнуры, утюг (это одно из первых его слов было). Обожает ходить у опоры, даже один раз уснул стоя, вышла из комнаты, прихожу, а он около дивана стоит, и спит, верхней частью лежа на диване.

Вес ляликов в 11 месяцев: dianИЩa: 9810 (+715) S_K_B: 6800 (+200) Coalla: 7930 (+155) Береза: 1110 (+450) Sova: 11300 Рост ляликов в 11 месяцев: dianИЩa: 72 (+2) S_K_B: 69 (+1) Coalla: 70 (0) Береза: 77 (+2) Sova: 76

А вот такими были наши 11-месячные карапузики:

Алиска (мама Coalla) Вета (мама Льва) Лиза, мама Ladybird Катюша, мама Nady Катюша, мама Nady Златёна, мама Мега Женечка, мама Linok

А как прошел Ваш одиннадцатый месяц с малышом??? Поделитесь с другими мамочками: как Ваш малыш прибавлял в росте/весе, что научился делать, с какими проблемами Вы столкнулись?