Забыли про пёселя и размножили Евгения Ткачука: рецензия на семейный фантастический фильм «Космическая собака Лида»

Если взглянуть на актёрский состав (Евгений Ткачук, Сергей Безруков, Юлия Пересильд, Александра Бортич и другие), приглашённый для съёмок в новое семейное фантастическое кино «Космическая собака Лида», а также на короткое описание и трейлер, может создаться впечатление, что на большие экраны выходит отличный российский фильм. Сразу оговоримся: это впечатление ошибочное. На деле, не очень понятно, для кого это снято и кому подобный кинопродукт может искренне понравиться.

Сюжет фильма переносит зрителя в 2000-ый год. В это время 13-летний школьник Игорь (Данила Харенко) любит прогуливать занятия, в перерывах пытаясь привлечь внимание симпатичной одноклассницы. Живёт он в небольшом городке с мамой (Пересильд) и отчимом (Евгений Стычкин), родной отец парня (Безруков) давно ушёл из семьи, променяв, по словам самого мальчика, того на Байконур (он работает там астронавтом). На день рождения папа подсылает к Игорю коллег с подарком — собакой Лидой, которую сердобольный родственник спас от опытов, куда четвероногую хотели отправить после полёта в космос. Сам же он, как вы понимаете, не приезжает.

Видимо, этого для испорченного дня было недостаточно, поэтому вечером к Игорю заглядывает отчим и говорит о скором зачислении школьника в кадетское училище, где тому и предстоит дальше жить. Тут дело такое: у мамы главного героя вот-вот должна родиться девочка, а Игорь им тут мешает и просто занимает жилплощадь. Тут парень не выдерживает и уходит из дома. Вернее, не просто уходит — пытается добраться до отца. Конечно, в это путешествие он берёт Лиду.

Тут же выясняется, что пёсель может каким-то образом вытягивать из будущего образы тех, кого она укусит. Так на экране появляется постаревшая версия Игоря (Ткачук). Любопытно, что в зависимости от действий юнца меняется образ старшего, причём кардинально: внешность, характер, приоритеты. Вот он толстый неудачник, а через 20 минут превращается в костлявого уголовника, а потом — в бизнес-тренера. Пожалуй, эти преображения — лучшее, что есть в фильме. Но тут такое дело: больше в этом кино ничего и нет.

Но почему эта кинолента плоха? Сейчас разберёмся. Во-первых, интригующая (и действительно оригинальная) завязка быстро выдыхается, и за дальнейшим развитием сюжета становится всё труднее уследить. Сюжетных линий, персонажей и развилок настолько много, что к середине нет желания пытаться выстраивать цельную картину: вот только парень убегает из дома, как за ним уже гонятся братья-цыгане, ещё через пару минут он вместе с собой же захватывает телевизионную студию, а затем попадает в плен к казахам, пересмотревшим «Безумного Макса».

Во-вторых, хвалёный актёрский состав. Нет никаких претензий к Евгению Ткачуку, ведь по сути весь фильм — это его бенефис, где он отыгрывает четыре совершенно разные роли. А что до остальных? Безруков появляется лишь в самом конце ради одной сцены, у Бортич примерно 8 минут экранного времени, а роли Пересильд и Стычкина довольно незначительны. Короче говоря, сомнительно записывать разнообразие артистов в достоинства.

В-третьих, авторы забывают, что фильм вообще-то о собаке. Причём почти сразу после представления Лиды (настоящая кличка — Шани) зрителям. Да, иногда она всё же появляется в кадре, чтобы укусить очередного персонажа, но это всё. Она почти не взаимодействует с актёрами, у неё нет никакой сюжетной линии (хотя других, не очень нужных, в избытке), о ней периодически забывает даже главный герой. Спрашивается: а зачем она вообще здесь нужна? Только чтобы сделать очередной кусь. Сомнительная причина называть кино «Космическая собака».

А ещё здесь слишком много, особенно для «детского» кино, романтизации бандитской культуры. Чтобы вы понимали, это не одна локальная шутка, а чуть ли не четверть хронометража так или иначе затрагивает весьма сомнительную субкультуру. Не хватало только блатного шансона в семейном фильме…

Несмотря на все недостатки, у фильма имеются сильные черты: здесь есть просто прекрасная сцена, снятая как бы из глаз пациента психиатрической лечебницы. Происходящее мы видим от первого лица, что явно отсылает к отличному российскому боевику «Хардкор». Тем более что и наш псих здесь несколько бузит. А ещё в очередной раз стоит отметить актёрскую игру Евгения Ткачука, поскольку это, правда, вызывает восхищение.

У «Космической собаки Лиды» были все шансы стать хорошим поводом собраться всей семьёй в кинозале, но все они были упущены. Возможно, картину оценят фанаты Ткачука, а также те, кто очень сильно ностальгирует по нулевым. Но вряд ли дети относятся к какой-либо из этих категорий.

3 балла за 4 образа Ткачука (сумасшедший вышел не очень);

0,5 балла за Шани;

1 балл за экшен-эпизод от первого лица.

Итого: 4,5 балла из 10