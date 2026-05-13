Программа «Ночи музеев 2026» для малышей и подростков

16 мая 2026 года «Ночь музеев» в Екатеринбурге пройдёт уже в 20-й раз. Дневная программа начнётся в 11:00 и закончится в 17:00. Основная программа стартует в 18:00.

Редакция U-mama.ru выбрала самые интересные, на наш взляд, события «Ночи музеев 2026».

Центр опережающей профессиональной подготовки Свердловской области

12+

На площадке для всех желающих проведут мастер-классы 15 свердловских колледжей.

Посетителям расскажут о традициях, народных промыслах и культурных особенностях региона, которые являются объединяющей силой, отражены в профессиях и передаются от мастера к ученику.

Всем будет предоставлена возможность изготовить куклу-оберег, сделать роспись по дереву, украсить кокошник, попробовать себя в роли химика, электрика, повара, парикмахера, медика или пожарного, а также поучаствовать в познавательных конкурсах и квизах.

11:00 – 15:00

Екатеринбург, ул. Малышева, 117, вход со двора колледжа.

Культурный центр «Новый Акрополь»

12+

11:00 и в 12:00 — Мастерская «Птица — душа» у народов России. Участники познакомятся с символикой птиц у народов России, и сделают птицу в выбранном стиле и из выбранных материалов (лоскутки, глина, соленое тесто).

16:00 — Мастерская «Пермский звериный стиль». Участники познакомятся с пермским звериным стилем и распишут гипсовую реплику.

Бесплатно.

Екатеринбург, ул. Шевченко, 20

Центр традиционной народной культуры Среднего Урала

6+

Дневная программа "Игры народов Урала" (начало программ в 11:00, 12:30, 14:00, 15:30).

Детская программа «Игры народов Урала» (30 минут): юные гости Центра смогут сыграть в старинные игры, которыми забавлялась детвора XIX - нач. XX в. башкирских, татарских, мансийских и русских поселениях Среднего Урала.

С 11:00 до 17:00 бесплатно для всех категорий посетителей.

Екатеринбург, ул. Чапаева, 10

Музей истории Екатеринбурга (Дом Качки)

4+

11:00 Мастер-класс «Бумажный кораблик»

В Зале Почетных граждан можно будет собрать и раскрасить бумажную «Каравеллу» в технике оригами. Творческое занятие для всех желающих проходит в режиме нон-стоп.

6+

12:00 Интерактивное занятие «Морское приключение»

Участники мастер-класса отправятся в опасное плавание с помощью большой настенной игры. Чтобы открыть главный секрет экспедиции, ребята посоревнуются в меткости, фехтовании и завязывании морских узлов, а также решат головоломки и познакомятся с выставкой «Острова и Капитаны».

Стоимость: 300 рублей с ребенка. Купить билет можно по ссылке

13:00 Советские дворовые игры

В главном зале музея пройдут активные игры советского времени, ставшие легендарными для многих поколений: «Съедобное-несъедобное», «Колечко» и «Резиночки». Программа позволит взрослым ненадолго вернуться в атмосферу своего детства и поностальгировать, а юным посетителям – познакомиться с историей и узнать, во что играли герои книг Владислава Крапивина. Это отличная возможность для всей семьи весело провести время и вместе освоить правила любимых дворовых забав.

15:00 Мастер-класс «Украшение из морских узлов»

На парусном корабле без веревок не обойтись, а где веревки – там всегда есть место узлам. Главное отличие морских узлов в том, что они быстро вяжутся и развязываются буквально одним движением. Любителям морского творчества предлагается попрактиковаться в технике макраме и сплести собственное украшение на основе классических морских узлов.

Стоимость: 350 рублей с ребенка. Купить билет можно по ссылке

Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 26

Ельцин центр

6+

11:00 - 12:00, 14:00 - 15:00 Музейная мастерская «Расписной брелок»

У каждого из нас есть любимые мелочи, которые приятно носить с собой или просто рассматривать. Участники мастерской придумают свои неповторимые узоры, распишут бусины акриловыми красками, а затем соберут их в уникальный брелок, который можно повесить на рюкзак или подарить другу.

Музей Бориса Ельцина. Регистрация обязательна по ссылке

8+

12:30 - 13:30, 15:30 - 16:30 Музейная мастерская «Дружба на запястье»

Дружба и поддержка близких людей важна для каждого из нас. А подарки, сделанные своими руками, становятся особенными и дорогими сердцу. В ходе мастерской участники смогут создать браслеты из ниток мулине - маленький символ крепкой дружбы или яркий памятный сувенир.

Музей Бориса Ельцина. Регистрация обязательна по ссылке

Музей советского детства

6+

13:00 до 16:00 Мастер-класс по выжиганию. В порядке "живой" очереди. Стоимость 300 руб.

Входной билет для взрослых 400 руб., дети до 18 лет - бесплатно.

Екатеринбург, пр.Ленина, 69/8

Екатеринбургский зоопарк

6+

11:00-17:00 — «Собери звериную рок-группу», тематический квест (терриитория зоопарка).

11:00 — «Виртуозный хруст» показательные кормления медведей Екатеринбургского зоопарка (старт от комплекса вольеров «Бурые медведи»).

12:00 — «Шипящий оркестр», знакомство с беспозвоночными.

13:00 — «Ансамбль Екатеринбургского зоопарка», познавательная викторина.

14:00 — экскурсия «Музыкальная прогулка: главные певцы зоопарка» (старт от комплекса вольеров «Белые медведи»).

15:00 — «Симфония для Даши», концерт.

15:30 — «Звуки дикой природы», познавательная викторина.

16:00 — экскурсия «Музыкальная прогулка: главные певцы зоопарка» (старт от комплекса вольеров «Белые медведи»).

Стоимость: 500 рублей — цена билета для взрослых, для детей до 18 лет вход на программу с 11:00 до 17:00 бесплатный.

Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 189

Студия живописи «Воздух»

7+

18:00 Мастер-класс по живописи пастелью «Тёплые голоса цвета: пастельная импровизация». Длительность 1,5 часа.

18:00 Мастер-класс по живописи акварелью «Линии, которые объединяют: акварельная открытка-зарисовка». Длительность 1,5 часа.

18:00 Мастер-класс по живописи акрилом по созданию картины на магните «Миниатюра на магните». Длительность 1 час.

20:30 Мастер-класс по живописи акрилом «Мозаика впечатлений». Длительность 1,5 часа.

20:30 Мастер-класс по живописи акрилом по созданию картины на магните «Миниатюра на магните». Длительность 1 час.

20:30 Мастер-класс по живописи в технике Флюид-Арт «Город в потоке и в движении». Длительность 1,5 часа.

Стоимость: 1200 рублей, льготные категории* (школьники**, студенты, пенсионеры, люди с инвалидностью) – 1000 рублей.

Екатеринбург, ул. Чернышевского, 4б

Парк научных развлечений NEWTONiq

6+

Интерактивная экскурсия «Фантастические волны и где они обитают»



Начало в 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 15:00; 16:00.



Приглашаем детей в увлекательное путешествие по миру волн! На этой интерактивной экскурсии ребята узнают о том как рождаются звуковые волны, где они обитают и куда исчезают.

И ребят, и взрослых ждут захватывающие эксперименты, интерактивные задания и увлекательные истории о звуке и его волне. Вы сможете увидеть, как волны ведут себя в разных средах, и узнать, какие тайны они хранят.

Необходима предварительная запись по телефону+7 (343) 227-32-07. Стоимость 350 рублей.

Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3

