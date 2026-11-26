В Екатеринбурге появился необычный музей. Да и музей ли он вообще? В центре пространства находится огромный миниатюрный город, по улицам которого можно самому погонять на радиоуправляемой микромашинке, а потом рассматривать десятки, сотни сцен и спрятанных деталей.

За созданием этого города стоят несколько лет кропотливой работы. Абсолютно всё создатели делали с нуля: от отдельных элементов макета до системы, которая защищает миниатюры от пыли. А началось всё с подарка ребёнку на Новый год. Но одному в квартире играть в радиоуправляемые машинки неинтересно. Поэтому папа решил построить для своего сына и всех остальных детей и их родителей целый город.

Посещение музея начинается с небольшой тренировки: гости осваивают управление машинкой, которую выбирают сами, привыкают к масштабу трассы и даже играют в ляпы.

https://vkvideo.ru/video-1167987_456240941

Затем можно выехать на основной макет — по улицам миниатюрного города проходят заезды и гонки. После этого остаётся время спокойно рассмотреть сам город: персонажей, здания, автомобили и множество спрятанных деталей. Для тех, кто не хочет управлять машинкой, предусмотрен тариф «Зритель» — можно просто наблюдать за макетом и разглядывать его с помощью бинокля.

Около тысячи человечков здесь раскрашены вручную. У всех отличаются одежда, причёски и лица. Некоторые фигурки меньше спичечной головки, а у миниатюрных голубей, размером меньше спичечной головки, даже прорисовано оперение.

Машины в городе - это редкие модели настоящих автомобилей, их тоже собирали постепенно. Остальные элементы изготавливали самостоятельно, в том числе с помощью 3D-принтера.

В скором будущем в городе появится полноценный режим «день — ночь» с освещением домов и улиц, заправок и других объектов.

Город в миниатюре не является прототипом какого-то конкретного мегаполиса. Но здесь есть элементы, узнаваемые екатеринбуржцами. Например, «легендарный» мост на Сортировке. Сохранили даже граффити.

Одна из улиц названа в память о мальчике, который проходил лечение от рака в Екатеринбурге. По словам создателей, он хотел, чтобы после его ухода из жизни дети продолжали играть с его игрушками. Его игрушку использовали при создании одной из сцен, а на макете установили памятник Антону — маленькому мальчику, который пытается удержать на себе земной шар.

Создатели специально не показывают большинство сцен на фотографиях: говорят, что тогда пропадает эффект неожиданности. Поэтому часть экспозиции придётся открывать уже непосредственно на месте. По факту, кстати, так и у нас вышло: реальность превзошла ожидания.