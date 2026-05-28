«Майкл». Рецензия на байопик о легендарном короле поп-музыки

Майкл Джексон — это настоящая легенда поп-музыки, и спорить с этим бессмысленно. Вот только практически все в курсе, что Майкл был очень непростым человеком с весьма серьёзными психологическими проблемами. Здесь и знаменитая операция на нос (вернее, всего лишь первый шаг в бесконечной череде видоизменений) и, конечно же, обвинения в педофилии, которые, впрочем, не были доказаны. К сожалению, «Майкл» обходит все эти сложные темы стороной, оставляя зрителям только гламурный образ.

История начинается в 1966 году. В этот момент обычный крановщик Джозеф Джексон (Колман Доминго) собирает из собственных детей группу под названием «The Jackson 5», то есть на сцене буквально собирается пять поющих Джексонов. Они пользуются неплохим успехом, все, естественно, особенно отмечают малыша Майкла (Джулиано Вальди).

Несмотря на то, что всем ребятам нравятся выступления, в особенности Майклу, Джозеф не даёт им расслабиться ни на минуту: только закончили выступление — сразу же новая репетиция, любое проявление своеволия — наказание. И с небольшими оговорками так продолжается больше 20 лет, пока Майкл не станет достаточно уверенным в себе, чтобы разорвать отношения с отцом-менеджером-тираном.

На самом деле как персонаж самым интересным кажется как раз таки главный антагонист — Джозеф. Он похож, пусть и не на самого приятного, но целеустремлённого человека. Он не боится проявлять эмоции, манипулирует семьёй, а иногда даже применяет силу. И актёр Колман Доминго отлично подходит для этой роли, иногда его опасаешься, но определённо понимаешь.

А вот сам выросший Майкл в исполнении Джаафара Джексона (кстати, настоящего племянник самого Майкла) кажется ненастоящим. Он общается преимущественно супергеройскими мотивационными фразами из посредственной фантастики, и вообще не раскрывается перед зрителем хоть как-то. Да, он вечно одинок, у него нет друзей и каких-либо близких людей, а свободное время он проводит в обществе игрушек и животных, но о чём он думает — остаётся загадкой.

Более того, из всего семейства Джексонов больше не выделяется никто, то есть все многочисленные братья — всего лишь фоновые персонажи, которые никак друг от друга не отличаются. У них вообще нет своей индивидуальности, а нужны они здесь исключительно для подпевки Майклу.

Даже складывается ощущение, что режиссёр Антуан Фукуа останавливается в одном шаге от того, чтобы показать нечто пугающее. Все эти сцены с мягкими игрушками, визитами в больницы к больным детям, игры в твистер с маленьким шимпанзе, а ещё жираф и лама в доме, как будто пытаются донести нам о чём-то тёмном, скрытом за образом суперзвезды. Однако это может быть всего лишь домыслами.

Но как огромный фильм-клип «Майкл» определённо удался. Многочисленные песни, танцевальные номера, съёмки телевизионных клипов — действительно впечатляют. В такие моменты забываешь, что вообще-то смотришь художественное кино о личности поп-короля и растворяешься в музыке.

Не ждите глубины от картины, написанной совместно с многочисленными родственниками Майкла Джексона и армией их адвокатов, но как фильм-аттракцион он всё равно весьма хорош. А если вы фанат творчества музыканта, то лента гарантированно западёт вам в душу.

7 из 10