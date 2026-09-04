«Я видел самое древнее и самое глубокое озеро на Земле!»
В первое воскресенье сентября в России ежегодно отмечается День озера Байкал. Учрежден этот праздник в 1999 году в Иркутской области. А 5 декабря этого года исполнится 30 лет с момента включения Байкала в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
Про Байкал нужно знать три факта:
- Байкал – это самое древнее озеро на Земле.
- Байкал – это самое глубокое озеро на Земле. Максимальная глубина составляет 1642 метра.
- Байкал — это крупнейший резервуар пресной воды на Земле, 20% всех мировых запасов.
Стоит ли ехать на Байкал? Мы считаем, что стоит. Ведь после этого вы можете сказать: «Я видел самое древнее и самое глубокое озеро на Земле!»
Самое популярное туристическое место на Байкале – остров Ольхон.
Добираемся сюда вначале автобусом из Иркутска до посёлка Сахюрта, затем через Ольхонский пролив, летом – на пароме, зимой – по льду на машине, и после преодоления пролива ещё 35 км до посёлка Хужир, где можно найти жильё на любой вкус и кошелёк.
Основные достопримечательности в Хужире - это скала Шаманка, он же мыс Бурхан, и 13 столбов сэргэ.
Сэргэ для местных жителей — это священный символ бурятских богов, который связывает наш мир с подземным царством и небесами. «Сэргэ» переводится с бурятского как «коновязь». Если посмотреть на столб, он разделён на 3 части, каждая зона предназначена для привязывания коней обитателей каждого из миров.
Повязывая на столб цветную ленту или шарф (хадак), человек обращается к духам с просьбой. Каждый цвет имеет свой сакральный смысл. Ленты можно купить в любом близлежащем магазинчике.
Вход на Шаманку закрыт, но полюбоваться скалой можно издалека.
Зимой Шаманка выглядит не так живописно.
В Хужире можно найти разнообразные экскурсии. Из самых популярных летних – путешествие на УАЗиках по острову до мыса Хобой с обратным возвращением на кораблике и поездки по острову до внутренних озёр и красивых мысов. А вот с купанием будет сложнее, даже в жару вода в Байкале ледяная.
Но, по нашему мнению, на Байкал нужно ехать зимой, когда озеро замёрзло, когда на скалах фантастически красивые ледяные наплески, на поверхности льда небесно-голубые торосы, сквозь прозрачный лёд к поверхности устремляются гигантские пузыри, когда можно попробовать самый необычный коктейль «Поцелуй Байкала», и, прислонив ухо к поверхности льда, услышать, как дышит Байкал.
Каждое путешествие в любое время года обязательно сопровождается приготовлением ухи из омуля.
Зимой возможны разные варианты поездок по Байкалу.
Можно приехать на один день, чтобы сделать красивые фотографии или покататься на коньках, а ещё это может это быть целое многодневное приключение пешком с ночевками в палатках прямо на льду, или многодневное путешествие по Байкалу на коньках.
Зимой можно посетить фестиваль ледовой скульптуры.
Или встретить на льду восход солнца.
А ещё на Байкале просто необходимо:
- Попробовать местную кухню — позы, они же буузы, урмэ (десерты из сметаны и молотой черёмухи), десерт из замороженной брусники, кедровых орешков и мёда, а также боовы, блюдо, очень похожее на наш хворост.
- Отведать сагудай из омуля.
Удивительных всем путешествий!
Фото Сергей Макаров, Маша Десятова.
Была, видела, ела..)) всем рекомендую)
25 лет ежегодно езжу, люблю безгранично, но со стороны Бурятии.
Этот год не исключение .
Была. Навсегда в сердце остается Байкал.