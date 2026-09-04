В первое воскресенье сентября в России ежегодно отмечается День озера Байкал. Учрежден этот праздник в 1999 году в Иркутской области. А 5 декабря этого года исполнится 30 лет с момента включения Байкала в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Про Байкал нужно знать три факта:

Байкал – это самое древнее озеро на Земле.

Байкал – это самое глубокое озеро на Земле. Максимальная глубина составляет 1642 метра.

Байкал — это крупнейший резервуар пресной воды на Земле, 20% всех мировых запасов.

Стоит ли ехать на Байкал? Мы считаем, что стоит. Ведь после этого вы можете сказать: «Я видел самое древнее и самое глубокое озеро на Земле!»

Самое популярное туристическое место на Байкале – остров Ольхон.

Добираемся сюда вначале автобусом из Иркутска до посёлка Сахюрта, затем через Ольхонский пролив, летом – на пароме, зимой – по льду на машине, и после преодоления пролива ещё 35 км до посёлка Хужир, где можно найти жильё на любой вкус и кошелёк.

Основные достопримечательности в Хужире - это скала Шаманка, он же мыс Бурхан, и 13 столбов сэргэ.

Сэргэ для местных жителей — это священный символ бурятских богов, который связывает наш мир с подземным царством и небесами. «Сэргэ» переводится с бурятского как «коновязь». Если посмотреть на столб, он разделён на 3 части, каждая зона предназначена для привязывания коней обитателей каждого из миров.

Повязывая на столб цветную ленту или шарф (хадак), человек обращается к духам с просьбой. Каждый цвет имеет свой сакральный смысл. Ленты можно купить в любом близлежащем магазинчике.

Вход на Шаманку закрыт, но полюбоваться скалой можно издалека.

Зимой Шаманка выглядит не так живописно.

В Хужире можно найти разнообразные экскурсии. Из самых популярных летних – путешествие на УАЗиках по острову до мыса Хобой с обратным возвращением на кораблике и поездки по острову до внутренних озёр и красивых мысов. А вот с купанием будет сложнее, даже в жару вода в Байкале ледяная.

Но, по нашему мнению, на Байкал нужно ехать зимой, когда озеро замёрзло, когда на скалах фантастически красивые ледяные наплески, на поверхности льда небесно-голубые торосы, сквозь прозрачный лёд к поверхности устремляются гигантские пузыри, когда можно попробовать самый необычный коктейль «Поцелуй Байкала», и, прислонив ухо к поверхности льда, услышать, как дышит Байкал.

Каждое путешествие в любое время года обязательно сопровождается приготовлением ухи из омуля.

Зимой возможны разные варианты поездок по Байкалу.

Можно приехать на один день, чтобы сделать красивые фотографии или покататься на коньках, а ещё это может это быть целое многодневное приключение пешком с ночевками в палатках прямо на льду, или многодневное путешествие по Байкалу на коньках.

Зимой можно посетить фестиваль ледовой скульптуры.

Или встретить на льду восход солнца.

А ещё на Байкале просто необходимо:

Попробовать местную кухню — позы, они же буузы, урмэ (десерты из сметаны и молотой черёмухи), десерт из замороженной брусники, кедровых орешков и мёда, а также боовы, блюдо, очень похожее на наш хворост.

Отведать сагудай из омуля.

Удивительных всем путешествий!

Фото Сергей Макаров, Маша Десятова.