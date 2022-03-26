Кинологи рассказали, как поменять собаке корм и не навредить ей

Взрывной рост цен на корм для животных из-за ограничения поставок и изменения курса валют вызывает опасение у многих собаководов. Некоторые виды корма уже не доступны в зоомагазинах, другие подорожали на 100%. Одни собаководы начали вынужденно сокращать расходы на покупку корма для своих питомцев, другие делают запасы, а кто-то пытается подобрать замену.

Но резкое изменение рациона может навредить собаке. Российская кинологическая федерация рассказывает, как перейти на другой корм без вреда для здоровья питомца.

«В нынешней ситуации, к сожалению, могут пострадать животные. Особенно тяжело может быть тем собаководам, чьи питомцы нуждаются в лечебных кормах. В этом случае необходимо проконсультироваться с лечащим врачом и подобрать альтернативное питание. Важно понимать, что резкая смена рациона может сказаться на здоровье собаки, поэтому к этому вопросу нужно отнестись серьезно и без спешки. При выборе другого корма учитывайте размер, возраст, физиологические особенности и энергетические потребности вашей собаки.

Также не забывайте про жизненно важные питательные вещества, которые должны содержаться в суточном рационе в сбалансированном соотношении. Совокупность этих факторов – гарантия безопасного перехода на

другое питание», – пояснил президент Российской кинологической федерации Владимир ГОЛУБЕВ.

Чтобы смена корма прошла без проблем, дайте время организму вашего питомца приспособиться к новой пище. Постарайтесь не отказываться от привычной еды сразу, заменяйте ее постепенно, добавляя новый корм в уже привычный, каждый раз меняя соотношение старого корма и нового. Любая смена рациона – стресс для пищеварительного тракта, кишечная флора должна постепенно привыкать к изменениям.

Как выбрать новый корм

В первую очередь учитывайте физиологические особенности и энергетические потребности вашей собаки, также обратите внимание на полезные элементы. Сбалансированный рацион должен содержать животные белки, жиры, углеводы, микроэлементы и витамины, а также пищевые волокна, которые регулируют деятельность кишечника.

Прежде чем выбрать новый корм, ознакомьтесь с составом вашего привычного корма и попробуйте подобрать ему альтернативную замену. Если есть такая возможность, то переходите на более бюджетную линейку внутри привычного для вас бренда. Дело в том, что ингредиенты, входящие в состав, схожи – это позволит минимизировать риск возникновения аллергии и расстройства кишечника. Если такой возможности нет, подбирайте корм с похожим составом из линейки отечественных брендов.

Выбирайте корм для конкретной породы и возраста, на упаковке содержится вся необходимая информация. Также не забывайте о дозировке корма: следуйте инструкции на упаковке, каждый корм имеет свою пищевую ценность, объем для каждой собаки индивидуальный.

Лучше всего обратиться за консультацией к ветеринарному врачу. Это особенно касается тех владельцев, чьи собаки питаются диетическими и лечебными кормами. Ветеринарный врач поможет подобрать альтернативный корм, который подойдет конкретной собаке.

Натуральное питание

Отказавшись от производственных кормов, помните, что все что привычно для человека, не всегда полезно для собаки. Остатки семейного ужина могут навредить собаке, не нужно кормить питомца едой с вашего стола.

Рацион должен быть составлен таким образом, чтобы около 85% в нем составляли белковые продукты и продукты животного происхождения (постное мясо, птица, мясные субпродукты, морская рыба, нежирный творог, кефир, яйца) и лишь 15% – овощи, фрукты, каши.

Обратите внимание: трубчатые кости птиц нельзя давать собакам ни в каком виде, а любые вареные кости исключаются категорически, поскольку они могут серьезно повредить пищеварительный тракт собаки и стать причиной закупорки кишечника.

При выборе овощей и фруктов отдавайте предпочтение несладким и некрахмалистым продуктам, избегайте быстроусвояемых углеводов. Лакомства должны составлять минимальную долю суточного рациона, поскольку большинство из них не содержит минеральных и питательных веществ.

Как перевести собаку на другой корм

Не отказывайтесь от привычного корма сразу. Если есть такая возможность, купите несколько пачек старого корма, чтобы постепенно приучить собаку к новому рациону. Собаке нужно будет время, чтобы привыкнуть к новой пище. Не переводите питомца сразу на другое питание, у собаки может начаться запор или диарея, поскольку микрофлора не справится с такими изменениями; не исключено и возникновение аллергии. Если же перевод на новый рацион осуществляется постепенно, организм успеет к нему адаптироваться.

Итак, чтобы минимизировать риски, к текущему корму собаки добавьте небольшую порцию нового корма, примерно одну четверть от ежедневной порции. В течение нескольких дней эту часть необходимо постепенно увеличивать, до тех пор, пока вы полностью не замените прежний корм. Будьте внимательны к состоянию собаки в это время, следите за реакцией организма.

Главные ошибки, которые могут допустить владельцы, переходя на другой корм, – это недостаточное или несбалансированное питание.

Когда вы поменяете рацион собаке, следите за состоянием шерсти, за реакцией кишечника и физическим состоянием любимца. Если у собаки сохранился нормальный стул, шерсть не потеряла цвет и блеск, а хорошее настроение и самочувствие и дальше сопровождают её, смена рациона прошла благополучно.

Текст: Пресс-служба Российской Кинологической Федерации

Источник фото: pixabay.com