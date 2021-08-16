Топ-5 вещей, которые не нравятся вашей собаке

Собака для многих – полноценный член семьи, но иногда собаководы не обращают внимания на сигналы, которые подает их питомец. Хозяину может казаться, что, например, прикрикнув на собаку, он учит её определенной модели поведения. Но не всегда то, что кажется разумным и понятным человеку, приятно и доступно для собак.

«Часто люди в общении с собакой ориентируются на «человеческие» правила общения. Хозяину может казаться, что, повышая голос на собаку, он научит её хорошему поведению. Что весёлые передразнивая – это забавная игра, собаке она понравится. Или что, делая какие-то поблажки в установленных правилах, вы показываете свою любовь и расположенность.

Но это не так: у животных другое мышление и другой язык тела. Для того, чтобы лучше разбираться в том, что нравится вашей собаке, проконсультируйтесь с кинологом, изучите специальную литературу», – прокомментировал президент Российской кинологической федерации Владимир ГОЛУБЕВ.

Итак, что не нравится вашей собаке.

Отсутствие правил и последовательности действий

Последовательность действий и введение правил – очень важные составляющие дрессировки собаки. Некоторые питомцы ощущают тревогу, поскольку не понимают границ дозволенного. И, находясь в стрессе, собака может проявлять деструктивное поведение.

Правила облегчают жизнь питомцу, делая его жизнь более предсказуемой. Поэтому с первых дней нахождения питомца в доме необходимо вводить правила и соблюдать последовательность действий. Если вы твердо решили, что собака не может заходить на кухню, то даже в хорошем настроении нельзя пускать туда питомца.

Дрессировка собак – это системный и последовательный процесс. Это связано с их психологическими особенностями. Для собаки нет понятия: сейчас можно, а завтра нельзя. То, что один раз было разрешено, разрешено всегда. А то, что запрещено, должно быть запрещено всегда.

Если вы нарушаете эту последовательность, то питомец живет в постоянном стрессе, каждый раз не зная, как поступить. Из-за этого собака становится тревожной и непослушной. Чтобы этого не происходило, необходимо сформировать правила и следовать им всегда.

Поддразнивания

Для кого-то поддразнивания – это просто веселая игра, которая кажется забавной для собаки. Но это заблуждение. Не нужно имитировать лай и дразнить свою или чужую собаку, также не стоит размахивать руками и издавать громкие звуки, если собака возбуждена. Тем более не стоит тянуть собаку за хвост, за лапы, дотрагиваться до носа. Список можно продолжать бесконечно.

То, что вы делаете ради забавы, может привести к серьезным поведенческим проблемам, к тому же, собака вас просто может укусить.

Крик во время наказания

Не пытайтесь кричать на собаку, если вы хотите ей показать, что её поведение вам не нравится. Она просто не поймет вашу речь. Вам может показаться, что после крика питомец все осознал и больше не будет вести себя подобным образом. Но дело в том, что крик только смутит и напугает вашего питомца. Он прекратит делать то, за что его наказывают, но не от понимания, а из испуга.

Собака лучше всего реагирует на короткие команды, которым вы её обучили. Лишь они имеют для нее смысл. Если вы понимаете, что у вас есть проблемы с обучением вашего любимца, не тратьте время на крик, пересмотрите подход к дрессировке. Иногда лучше избавить собаку от соблазна совершить неправильное действие (например, убрав со стола остатки ужина вовремя), чем ругать за непозволительное поведение.

Пугающие громкие звуки

Резкие громкие звуки могут вызывать у собаки панику, стресс и настороженность. Многие собаки очень боятся звуков фейерверков, выстрелов или грозы. Некоторые животные могут остро реагировать на громкую музыку или звуки пылесоса.

Приучить собаку к фейверкам и громким звукам очень важно в городских условиях. Но это не просто. И главное очень легко допустить ошибку, которую потом придется долго исправлять. Поэтому, как сделать лучше, нужно спросить у кинолога. Он подскажет лучший вариант именно для вашего питомца. Лучше всего начинать это делать с раннего возраста, чтобы исключить развитие фобии.

Принуждение играть с теми, кто собаке не нравится

Каким бы хорошим другом не являлся для вас ваш сосед, собаке он может совершенно не нравиться. Если питомец с опасением или без интереса относится к какому-либо человеку, нельзя насильно заставлять его давать ему лапу, терпеть поглаживания и объятия.

Находясь в незнакомом для собаки обществе, внимательно следите за сигналами, которые подает вам собака: прячется ли она за вас, рычит, пытается уйти или еле терпит прикосновения. Такое поведение – это первый звонок, что питомцу не нравится назойливое желание с ним пообщаться. Если вы не оградите животное от подобных приставаний, собака может начать защищать себя и вас от возможной опасности, даже если никакой

угрозы нет.

Все животные разные: кому-то нравится, когда их чешут за ушами, а других будет раздражать этот жест. Собаки не всегда любят, когда мы совершаем конкретные действия: некоторые терпят, испытывают страх или раздражение.

Внимательно изучите привычки и предпочтения своего питомца, чтобы в очередной раз не пугать его своими криками или похлопыванием по морде.

Текст: Пресс-служба Российской Кинологической Федерации

Источник фото: pixabay.com