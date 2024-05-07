Решили завести шпица? Расскажем, что скрывает его ангельская внешность!

Расскажем об истории шпицев, особенностях поведения, характере, а также для кого подходит эта собака и легко ли она обучается.

- Мама, а где у собачки голова, а где хвост?

Из разговора маленькой девочки и ее мамы у ринга померанских шпицев на выставке собак.

Устами младенца глаголет истина. Настоящий современный померанский шпиц так и должен выглядеть: пушистый комок меха с четырьмя черными точками: два глаза, нос и, скажем так, противоположная сторона. Хвост там, где черная точка одна. Как же получилась такая порода, которую в 99% случаев выбирают по умилительности этих четырех точек и количеству шерсти вокруг них? Ну и чтоб цвет подходил. К интерьеру. Или к шубе. Или к обивке авто? Виноваты во всем женщины и немного блохи.

Но обо всем по порядку. Речь у нас пойдет только об одной разновидности достаточно большой группы пород – шпицев – о померанце. Он же померанский шпиц. Удивительная порода, всю историю которой можно изложить одной фразой: как из умного превратиться в красивого.

История породы шпиц

Чтобы понять, как такое превращение свершилось, конечно же, обратимся к истории. Отбросим разнообразные легенды о том, что шпицы сопровождали волхвов к колыбели Иисуса, а фараонов в счастливую загробную жизнь и остановимся на относительно достоверных сведениях.

Жили–были немецкие и голландские крестьяне. Виноград выращивали. И были у них сторожевые собаки. Часть двор охраняла, могла преступника задержать. А часть служила в тех самых виноградниках. Требовалось от последних немного: увидел постороннего – ори громко, зови хозяина. Как бонус – неплохо бы еще от винограда птиц отпугивать. То есть тоже – громко лаять. Ведь летать собак научить даже немецкие заводчики не могли. И вот над охранниками виноградников и начались первые эксперименты. Ловить и задерживать воров от них не требовалась. Значит, зачем крупных собак кормить? Пусть будут помельче. Но не сильно мельче. А природа, знаете ли, эксперименты над собой не любит. Поэтому среди вполне себе крупных (но не очень) щенков стали появляться совсем не крупные (скорее даже мелкие). Их прагматичные немецкие фермеры пытались извести, называя ругательным словом Zwerg. Но вмешались фрау. Разбираться в том, почему дамы и барышни запали на крохотных бесполезных собачек, наверное, надо специалистам женской и семейной психологии, может им просто внимания мужского не хватало или материнский инстинкт такую шутку сыграл.

Но факт остается фактом – спасение карликов от мужей стало повсеместной забавой, особенно в провинции Померании. А тут еще из Померании в Англию в замуж за короля отправилась 17-летняя Шарлотта. С собой она прихватила семейный рецепт яблочного пирога (шарлоткой его потом стали называть) и парочку собачек – предков современных померанских шпицев. А дальше все случилось по вечным законам человеческого общества: в высшем свете королеве только стоит показаться с новой шляпкой, сумочкой или собачкой. И она станет нужна всем.

А шпицы еще и полезными оказались. Если вы помните, то еще со Средневековья в высшем свете, да и не только, была общая проблема несколько интимного характера. То есть блохи. И со Средневековья с ней боролись, приспосабливая для этого все, что можно - начиная от костяных изящных коробочек для пойманных насекомых, меховых горжеток и заканчивая мелкими животными – считалось, что блохи на них перескакивают из-за того, что температура тела зверюшек выше человеческой (помните картину Да Винчи – «Дама с горностаем» – она как раз про это). Так что шпицы с их шерстью оказались весьма кстати. Но Шарлоттины шпицы были еще вполне себе крупными собаками – весили в районе 10 кг. Хотя, прошу обратить внимание, про их умственные способности и характер уже тогда почти не упоминается. Довела дело до конца, точнее почти до современного веса, померанских шпицев внучка Шарлотты, королева Виктория, совместно с померанскими заводчиками. А ведь это были в основном немцы. А немецким заводчикам, как известно, только дай над породой поработать, с их-то прагматичностью и прямолинейностью. Возьмите любую немецкую породу собак, поймете, о чем речь. Нужен был идеальный полицейский пес – нате вам добермана. Нужен красивый веселый микро пес? «Яволь», - отвечают немецкие заводчики. И наступает у померанского шпица полная виктория красоты.

Как ведет себя шпиц?

И вот такое чудо, пушистое и с четырьмя точечками, купленное, кстати, за немалые деньги, появляется в среднестатистической российской семье. На мужа, уверенного, что за такие деньжищи он получит как минимум Эйнштейна собачьего, нападает когнитивный диссонанс: этот микрокомок шерсти бесконечно лает почти на грани ультразвука, не пускает сесть рядом с женой на диван, а расходы на один поход к собачьему парикмахеру превышают расходы на парикмахера главы семьи за год. И только одно радует – жена счастлива и теперь можно смотреть футбол каждый вечер. Она шпица чешет.

Ну, а чего ты хотел, среднестатистический российский муж? Все же просто. Шерсть у твоей собаки специально так задумывалась: чтобы она была похожа на облако, она должна быть мягкой и с густым подшерстком. Тебе, конечно, никто не объяснял, но такая шерсть требует почти ежедневного ухода, кучи дорогой косметики и грумера. «Под бокс», как тебя, шпица не подстрижешь: во-первых, теряется его смысл, а во-вторых, может наступить алопеция. И тут твоему кошельку наступит она же: полное облысение.

Ну, а то, что лает, так сам подумай. Предок твоего шпица только этим и занимался – звал хозяина из виноградника. А виноградник-то не в доме, отсюда голос нужен громкий. А тут еще его, несчастного померанца, так уменьшили, чтоб жене твоей было нетяжело его часами на руках по бутикам таскать. Вот и видит шпиц вокруг огромных монстров, огромные предметы и мерещится ему везде огромная опасность. Вот и зовет на помощь, охранять виноградник (то бишь твою квартиру). Кстати, отсюда же нелюбовь шпица к твоим отпрыскам - большие, шумные, опасные.

А то, что с женой теперь рядом место отвоевывать приходится – так это опять же, историю изучать надо. Помнишь, что герры с карликами пытались сделать? Правильно – изничтожить. А фрау спасали. Вот и нынешний твой шпиц за хозяйку и спасительницу твою жену считает. А ты – уничтожитель и вражина.

Зато твоей фрау за защиту и спасение померанец благодарен и предан. И свою преданность проявляет, как может. Помнишь, уважаемый муж, что заводчикам никаких требований про мозги не предъявляли? Поэтому шпиц получился просто веселый. Некоторые специалисты даже говорят, что он, чтобы быть не изгнанным за свою никчемность, приобрел повадки маленького ребенка, дабы будить в фрау материнский инстинкт. Отсюда его бесконечные мелкие пакости по типу погрызенной обуви и луж в неположенном месте и якобы необучаемость.

Хотя последнее – полнейшая неправда. Шпицы отлично учатся. Только обычно сами и чему хотят. Так как почему-то считается, что маленькой собачке дрессировка не нужна. Тут, надо тебе, муж, узнать новый термин. Он из кинологии. Называется «неосознанное подкрепление». Помнишь тот момент, когда микроскопический комок меха первый раз попытался прогнать тебя с дивана? Что сделала твоя фрау? Со смехом и поглаживая, фрау ласковым голосом стала просить своего милого масика не прогонять тебя. А что услышал масик? Что он молодец, а значит, так и надо делать. Ведь голос-то был ласковый и любимая защитница его гладила. Точно так же и ты, и фрау подкрепили его лай на соседского алабая, ведь это так мило, когда он защищает вас от страшного пса. Так что необучаемым шпица назвать нельзя. Другое дело, что учить его нужно хорошему, а не повадкам избалованного неуправляемого трехлетнего человеческого ребенка.

Кстати, на эту тему есть очень интересное видео. В нем как раз то самое «неосознанное подкрепление» шпица. Результатом, скорее всего, будет агрессия к ребенку до конца шпицовых дней:

Итак, подводим итоги. Померанский шпиц ваша собака, если:

- Вы готовы регулярно расчесывать собаку и не боитесь шерсти в квартире.

- Вы знаете, что такое алопеция или готовы про нее почитать.

- У вас нет маленьких детей.

- Вы готовы заняться серьезным воспитанием щенка.

Иначе лучше не надо. Купите Энциклопедию собак. Там, кроме померанского шпица, еще примерно 400 пород.