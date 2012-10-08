Как перестать ревновать?

Ревность – это боязнь потерять. А теперь спросите у себя, почему вы боитесь его (ее) потерять? Ответ очевиден – либо вы сомневаетесь в его (ее) чувствах к вам, либо не уверены в себе, в своей привлекательности, сексуальности и т.д. Вот и начните с решения этих вопросов.

Доверяй, не проверяя!

Ревность – это неуверенность в себе и своем партнере. Научитесь доверять ему, ведь доверие – одно из главных составляющих великого слова – любовь. Сколько бы нам ни говорили, что мы лучше всех – мы не верим, потому что не верим себе. Даже если все будет на самом деле замечательно, каждый из нас непременно найдет способ отравить жизнь себе и любимому человеку. Это невыносимо. И неизвестно как долго у него хватит сил это терпеть. Каждый день доказывать, что ты не верблюд – утомительно и унизительно. И еще: страх все разрушает. Страх потерять рано или поздно создает настоящую потерю в нашей жизни. Чего мы боимся, то и притягиваем. А ведь все в наших руках. Теперь мы знаем, какие могут быть последствия. Это ли не повод убить в себе ревность? Не давайте ей никаких шансов, пресекайте все мысли о ней, переключайтесь на что-то позитивное – и вы победите.

Больше уверенности

Мы ревнуем, когда чувствуем в себе неуверенность, а в других видим соперников. Найдите причину неуверенности в себе и устраните ее. Хотя, довольно часто, и этого не требуется. Ведь если человек с вами, это ли не подтверждение вашей исключительности в его глазах. Поэтому и ревность – бессмысленна. Полюбите себя. Уважайте себя. Верьте в то, что вы не хуже тех, к кому ревнуете. Вы – исключительны, и будет сложно найти вам достойную замену. Поймите, что ревнуют только слабые! Вы красивы, умны, вы лучше всех! И если он променяет вас на кого-то... он покажет, что не достоин вас!

Без права собственности…

Ревность – это порок, характеризующийся властностью, от него необходимо избавляться. Право собственности уместно в рыночных отношениях. Любовь и власть – несовместимы. Любите по-настоящему! Без эгоизма, без желания владеть. Просто любите человека всем сердцем, уважайте его и его свободу. Сделайте жизнь проще! Любить себя – это самое главное! Ведь любовь должна дарить радость, а не постоянные муки, вроде: «кто это?», «с кем ты был(а)?», «чей это номер?».

Зачем? В жизни достаточно других проблем. Реже проверяйте по «кармашкам», живите по принципу «меньше знаешь – спокойнее спишь». Занимайте себя, развивайтесь, чтобы меньше глупых мыслей лезло в голову. Ведь ревнуй, не ревнуй – ситуацию этим не изменить, а вот нервный срыв может произойти.

А был ли… повод?

Есть замечательные строки:

– «…Бабушка, почему мне так больно? Я ревную буквально к каждому произнесённому слову, к каждому женскому имени. Когда он не поднимает трубку, я тут же представляю, что он с другой. Когда он рассказывает о какой-то женщине, я сразу начинаю думать: «было ли»? Ревную к бывшим, к друзьям, к работе...

– Внученька, ревность – это обманчивое чувство. Ты не ревнуешь, ты боишься потерять. Но ты не бойся, внученька, это бессмысленно. Потому что если повода для ревности нет – то ревновать глупо, а когда уже есть – то поздно...»





Источник: http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-4586/