Послеотпускной синдром у детей и их родителей: есть ли жизнь после отпуска?

Анекдот в тему:

- У моей жены весь отпуск плохое настроение.

- Почему?

- Ее раздражает, что она вынуждена сидеть на ю-маме в нерабочее время!

Некоторые люди – неисправимы. Они своими руками строят себе жизнь, в которую не хочется возвращаться из отпуска. Любой отдых становится лакмусовой бумажкой для проверки: так ли у вас все хорошо? Нравится ли вам работа, не давит ли атмосфера в семье, отношения с друзьями… отпуск всех выводит на, извините за тавтологию, чистую воду.

Отпуск – это прекрасный шанс проверить себя, проанализировать свою жизнь по возвращению. Что именно тяготит больше всего – не пора ли это поменять? Может, наступило время для больших перемен? Послеотпускной синдром приобретает массовый характер: вернувшись с отдыха, люди хандрят. И ладно еще, если им всего лишь жалко расставаться с красивыми видами, теплым солнышком и морской водой. Такое сожаление укладывается в норму. Повздыхают и оклемаются. Хуже, если человек воспринял свой отпуск как возможность убежать от… (длинный список).

В этом случае возвращение из отпуска превращается в кошмар. И невинный диагноз «послеотпускной синдром» переходит в синдром депрессивный. Результатом может быть настоящая депрессия, а то и болезни тела: слабость, мигрени. Такую реакцию организма медики называют защитной: человек продлевает себе отдых. Всеми силами. Оставшимися…

Основные причины послеотпускного синдрома:

Не хватило времени на адаптацию.

По мнению ученых, минимальный срок отпуска - две недели, норма - три. Неделя нужна для адаптации к новому климату. Причем, акклиматизация может проходить без каких-либо симптомов. Ведь даже к безделью нужно привыкнуть. Еще неделя нужна для отдыха – и несколько дней обязательно отводится для так называемой реакклиматизации: привыканию к прежней жизни.

Сбой биоритма.

Некоторые люди буквально насилуют себя полжизни: например, человек-«сова» вынужденно ходит на работу с раннего утра. В отпуске этот человек расслабится на всю катушку и наконец-то будет вставать часов в 11… нетрудно догадаться, что его ждет после возвращения.

Контраст между отпуском и большим напряжением на работе/дома.

Он приводит к тому, что возникает страх не войти в привычную обстановку. Ошибочно считают, что эти проблемы возникают у владельцев заводов и пароходов. Как раз у них есть возможность оставить свои дела на помощников, многие наши богачи летают в отпуск 3-4 раза в год. Зато непередаваемая игра контрастов между работой и отдыхом поджидает владельцев среднего и малого бизнеса, менеджеров среднего звена, врачей и учителей, секретарей.

Как с наименьшими потерями войти в рабочий режим?

Советы от психологов:

- Сразу после приезда не поддавайтесь панике. Огромная куча дел, нападающая с порога, может подождать. Вспомните принцип медитации: для принятия любого решения, для перемен в жизни нужно обязательно создать в голове пустоту. Отбросить все, что роится в ней. Вместо того чтобы сломя голову печатать тысячи фотографий, досконально разбирать все чемоданы, узнавать все новости, колотить по клавишам с шумахерской скоростью и пытаться вникнуть в рабочие дела – сделайте паузу. Самое время для чтения книг. Посмотрите любимые фильмы. Съездите с ребенком в ботанический сад. Пригласите лучшую подругу в кафе и посидите там часа три, предаваясь праздной беседе. Сделайте паузу в первый день-два. А уж потом…

- Это очень важно: если вы считаете себя человеком нервным и впечатлительным, если вам трудно концентрироваться – особенно после отдыха, когда IQ по результатам исследований падает на 20% - планируйте отпуск так, чтобы вернуться за несколько дней до работы. Конечно, вам будет жаль этих дней. Но они вам жизненно необходимы, просто поверьте умным людям, которые все это рассчитали и доказали. Не кидайтесь в омут с головой.

- Не поддавайтесь нарастающему комплексу вины за свое неумение въехать в прежний режим на раз-два. ВСЕ люди немножко глупеют после отпуска. У ВСЕХ не сразу получается разобраться с делами. И очень многие чувствуют не прилив сил, а недомогание. Вы не одиноки, ведь отдых – это тоже стресс, как ни смешно. Любите себя - и не позволяйте себе себя обижать. Все наладится, для этого просто нужно время.

- Не забывайте про природные антидепрессанты: каждый день ешьте бананы, апельсины и горький шоколад в умеренных дозах, а также салаты с большим количеством зелени.

Никакого синдрома не существует?..

Анекдот в тему:

На нелюбимой работе отпуск коллеги тянется невообразимо долго, а собственный пролетает незаметно. На любимой работе наоборот. Отпуск с женой тянется долго, а с любовницей пролетает незаметно. Отпуск на даче так же тянется намного дольше, чем на Карибах. Таким образом, тот, кто отдыхает на даче с женой от нелюбимой работы, отдыхает значительно дольше, чем тот, кто любит свою работу и отдыхает на Карибах с любовницей…

Психологи утверждают, что не существует никаких «послеотпускных» и «предотпускных» синдромов, это всего лишь красивые термины, помогающие сбежать от ответственности за свое разболтанное состояние. Если вам не нравится ваша работа/семья/друзья – отпуск не виноват! Он всего лишь открыл вам глаза на некрасивое положение дел.

Об этом газета "Московский Комсомолец" расспросила врача-психиатра Республиканского центра психического здоровья Михаила Попкова.

- Как вы объясните тот факт, что в период отпуска обостряются хронические заболевания? Может, срабатывает установка: весь год мы держим себя в ежовых рукавицах, а во время отдыха расслабляемся?

- Действительно, нередко отпуск - сигнал самому себе: "Ну, теперь можно и поболеть!". Причем мы сигнализируем неосознанно, автоматически, ведь на работе запрещено болеть, а дома - запросто. Этот механизм срабатывает четко. Вообще-то, упадническое настроение, нежелание заниматься текущими делами - признаки того, что человек не отдохнул по настоящему. В идеале в конце отпуска нас уже должно тянуть на рабочее место. Или, может быть, мы просто не той работой занимаемся... Одна моя пациентка, например, так отзывалась о любимой работе: "Я в нее хорошо влилась и классно смотрелась в таком амплуа". А потом она была вынуждена проходить у нас курс лечения. Работа должна приносить удовлетворение, тогда и будет тянуть словно магнитом! И еще, я думаю, что послеотпускной синдром - сугубо интернетовский термин, и выдуман он как оправдание, как психологическая защита.

- Значит, по вашему мнению, противопоказано полностью посвящать себя работе?

- Все верно! Ведь так рано или поздно можно и "сгореть". Нужно отдыхать не только в отпуске, но и после каждого рабочего дня.

- Тогда давайте поставим сроки: какое время считается оптимальным для адаптации к работе после "каникул"?

- Если интерес к работе отсутствует не более двух-трех недель, тревогу бить не нужно. Потому что это время перестройки биологических часов, привыкания к прежнему режиму дня.

- Работодатель тоже должен с пониманием относиться к опозданиям работника во время "вхождения в ритм"?

- В законе о труде, конечно, ничего такого нет, поэтому остается надеяться только на личную совесть работодателя. Но мы говорим о проявлениях симптомов, которые не мешают человеку делать основную работу. Пусть имеют место вялость и малоинициативность, но работа худо-бедно идет. Если же по возвращении из отпуска у вас вообще ничего не получается, руки опускаются, это признак психологической проблемы.

- Что делать в таком "тяжелом" случае?

- Первая рекомендация: забыть о планах работы к чертовой матери. Оценить свои силы здесь и сейчас. Ни в коем случае не ставить перед собой грандиозную задачу - выполнить весь объем работы во что бы то ни стало. Думаю, работодатель может пойти навстречу, если ему важно, чтобы сотрудник был психологически здоров. Но последний в таком случае должен показать, что он что-то сделал. Так что работодателю совет: не спешите увольнять человека, подождите некоторое время, условно - до двух недель.

- Отсутствие интереса к работе не является поводом бежать к психологу или психиатру?

- Нет! Поводом будет следующий симптом: несмотря на усилия, вам не удается забыть о конечной цели работы, о соблюдении плана. Часто всем нашим существом мы переносимся в будущее: думаем, какие неприятности нас ждут в случае невыполнения планов - работа зависнет, образуются "хвосты". И мы тревожимся, и текущая работа страдает.

- Одна моя знакомая приводила такой пример: у нее больше месяца напрочь отсутствовало желание работать, хоть заявление об увольнении подавай. Что делать?

- Значит, у вашей знакомой депрессия. Это расстройство психики у нее было явно и до отпуска, просто тогда она тешила себя иллюзиями: вот наступят "каникулы", и все изменится. Нет, депрессия - сложная штука! Ее отпуском из головы не вышибешь.

- Затяжной послеотпускной синдром - признак депрессии?

- У депрессии много масок. Иногда она примеряет и маску послеотпускного синдрома. Видимо, эта тема нашла резонанс в средствах массовой информации: просто она приятно и нестигматизирующе говорит о психическом здоровье человечества.

- В случае депрессии нужно идти к врачу?

- Обязательно!

Бывает, что любые тактические маневры не помогают разорвать порочный круг отрицательных эмоций. Вы невольно сравниваете то, «что было», и то, «что есть». Конечно, не в пользу своим нынешним впечатлениям. Да, в отпуске жизнь была яркой, праздничной, а здесь, в обычной обстановке, она тусклая, монотонная, неинтересная... 99% депрессий случаются по причине осознания собственной ненужности, невостребованности. Вы можете вылечить себя за один день, став кому-то нужным.

Например, займитесь сбором вещей для малоимущих или отказников. Организуйте для своей семьи или друзей чудесные выходные за городом. Придумайте тематическую тусовку у себя дома, чтобы все присутствующие могли чем-либо поделиться. Либо поиграть в «Монополию» - тоже настраивает на рабочий лад. Это вам после отпуска кажется, будто никто никому не нужен, и люди равнодушны друг к другу. На самом деле большинство людей только и ждут, чтобы их куда-нибудь пригласили. Также вас может «спасти» еще один мини-отпуск: например, в другой город. В областной городок, где есть какая-нибудь достопримечательность. Информацию об этом можно узнать и на нашем сайте: http://www.u-mama.ru/read/razdel.php?id=283.

В любом случае – не затягивайте свое состояние до депрессии. Найдите способ хотя бы банально выговориться кому-то. Но если вам кажется, что отпуск окончательно загнал вас в порочный круг – посетите психолога.

Журнал «Мама и малыш» предложил своим читателям небольшой тест.

Всех нас по отношению к работе условно можно разделить на 4 категории – определите, к какой категории относитесь вы:

Работа как зло.

Таким людям, увы, трудно позавидовать. Для них каждый рабочий день – это наказание. Просыпаясь, они представляют свою работу исключительно в черном цвете. Их не устраивает ни коллектив, ни начальник. Объем работы, который они изо дня в день выполняют, кажется непомерным, а задания практически невыполнимыми. Отпуск для них – это отдушина. Но чтобы вернуться на работу, таким людям требуются просто сверхъестественные усилия. Ведь придется снова изо дня в день мучиться, дожидаясь вожделенного отпуска. В предотпускной период они уже не могут думать ни о чем кроме отдыха. Все валится из рук. Если вам «повезло» попасть в эту категорию работников, очень рекомендуем обратиться к специалистам по подбору кадров, психологам, которые, протестировав вас и ваши профессиональные потребности, помогут найти дело по душе.

Работа как необходимая нагрузка.

Люди с таким отношением к работе считают, что она существует только для того, чтобы зарабатывать деньги. «Надо так надо» - вот их девиз. Они отличаются рациональным подходом к последним дням перед отпуском, стараясь переделать уйму дел. Ведь, что ни говори, а отпуск не вечен и через какие-то пару недель снова придется «впрягаться» в работу.

Работа как спорт. Такие люди склонны к азарту и соревновательности. Они расценивают работу как стремительное восхождение по карьерной лестнице. А отпуск - лишь как временный перерыв в своем достижении профессиональных целей. Как и предыдущая категория, они рационально подходят к последним предотпускным дням: все должно быть сделано, делегировано, разложено по полочкам. Как правило, им присущ структурированный подход к работе, дружба с «тайм-менеджментом» - наукой об управлении временем. В противном случае первое место достанется кому-то другому, а это не в их интересах.

Работа как самореализация, самовыражение.

Если вы относитесь к этой категории, то считайте, что вам крупно повезло. В ваших ежедневных походах на работу есть смысл. Каждый день вы открываете для себя что-то новое, учитесь, приобретаете навыки, строите дальнейшие планы. Даже в отпуске думаете о том, что сможете сделать, выйдя на работу. Вас вряд ли коснется своим крылом постотпускной синдром. Разве что смена климатических условий по возвращении заставит несколько дней входить в рабочий ритм. Правда, у этой категории работников есть и свои минусы. Такие люди далеко не всегда отличаются собранностью. Уже сидя в поезде, отправляющемся на юг, они могут вспомнить о той куче невыполненных дел, которые остались дома. Часто им бывает трудно полностью отключиться, в голове постоянно возникают мысли о совершенствовании проектов. Мы бы рекомендовали им внести здоровую долю рационализма в свой подход к работе – и особенно к последним дням перед отпуском. Сосредоточиться на текущих делах и отложить то, что может подождать. А в отпуске постараться отвлечься от мыслей о работе и получать максимум удовольствия от отдыха.

Родителям не угодишь!

Анекдот в тему:

Мальчик пишет письмо родителям: «Некоторые ребята в нашем пионерлагере просятся домой, а я буду терпеть изо всех сил - мне здесь нравится!»

У многих родителей есть возможность отправить ребенка летом восвояси. В лагерь, на деревню дедушке или на юг. Сейчас отправляют детей даже в самом нежном возрасте. Казалось бы, родители при этом должны испытывать только удовлетворение – ну, слегка потревожиться. Судя по нашему форуму, все опять не так…

Небольшое исследование на эту тему предлагает газета «Труд».

- Никогда не думала, что буду так тосковать по сыну, - рассказывает Ирина. - Хотя и раньше мы отправляли на все лето Сережку на дачу с бабушкой и ездили к нему лишь по выходным, таких эмоций я не испытывала никогда. Это лето - первые каникулы сына, он перешел во второй класс. О том, что целых три месяца я смогу отдохнуть от проверки уроков, 20 обязательных страниц чтения в день, готовки овощных супчиков и прочих забот, связанных с ребенком, я мечтала, начиная с зимы. А теперь без этих повседневных забот мне кажется, что моя жизнь скучна и неинтересна. Я чувствую, что постепенно отдаляюсь от сына, а он - от меня. Когда я приезжаю, он со мной здоровается и тут же убегает по своим делам. Или отвык от меня, или чувствует недостаток родительского внимания... А еще я за него боюсь: вдруг он уедет куда-то один на велосипеде, вдруг он откажется есть суп, а бабушка не сумеет его уговорить, и у ребенка начнется гастрит... Потому езжу я на дачу не только на выходные (это само собой), но и в будни после работы. Муж недоволен, называет меня курицей-наседкой. Я тоже на него злюсь, ведь отцу не интересен собственный ребенок! Мы ругаемся, боюсь, что, если и дальше так пойдет, дойдем до развода. Но я, до безумия любя своего сына, постоянно срываю на нем злость за ссоры с мужем. Так что ребенку я тоже становлюсь в тягость.

- Стыдно признаться, но я очень довольна, что Саша сейчас в лагере, а потом до конца лета поедет к бабушке в другой город, - говорит Ольга, мама 9-летней дочери. - Конечно, лагерь я тщательно выбирала: он с интересной программой, хорошим питанием, внимательными вожатыми, да и бабушка для дочери - родной человек. Но я рада не столько за дочку, сколько за себя. Без ребенка я чувствую себя не матерью-лошадью (поработай - приготовь - подай-прибери), а нормальной молодой женщиной без особых проблем. Хочу - задержусь на работе, зависнув в интернете, вместо того чтобы галопом мчаться домой проверять уроки. Хочу - пойдем с мужем в кино на последний сеанс, не мучаясь угрызениями совести, что ребенок остался один. Даже коллеги отметили, что я помолодела - взгляд, говорят, у меня стал более беззаботный. Муж тоже заметил, что я совсем не скучаю по дочке. Он, как мне кажется, считает, что я не люблю Сашку. Может быть, он и прав: мне очень хорошо, когда ее нет рядом.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА:

- Проблема у этих мам не в наличии или отсутствии дома детей, а в их отношении к ребенку, самой себе, своей роли в семье, - считает социопсихолог Галина Веретенникова. - Судя по всему, у мамы-наседки ее собственная жизнь так слилась с жизнью сына, что она просто себя потеряла. Ведь пока ребенок был маленьким, полностью от нее зависящим, Ирина так не тосковала - согласитесь, глупо скучать по самому себе. Сейчас, когда сын выходит из-под ее контроля, у него появляются свои собственные интересы, привязанности, мама в панике, у нее появляется ощущение ненужности. Такие чувства могут испытывать не только мамы-домохозяйки, но и социально и профессионально успешные женщины, и не только по отношению к ребенку, но и к мужу, собственным родителям и даже друзьям. Это просто такой тип личности. Если Ирина не хочет задушить ребенка в объятиях, ей надо совершить над собой усилие и поменять свое отношение к сыну.

Известный психолог Юлия Гиппенрейтер в своей книге "Общаться с ребенком. Как?" советует родителям написать на одной половине листа бумаги список дел, с которыми ребенок в силу возраста может уже справляться самостоятельно (колонка "Сам"), а на другой половине - то, что он пока делает с помощью родителей. Юлия Борисовна считает, что если родители не будут вмешиваться в дела из колонки "Сам" и постепенно, шаг за шагом, переводить в нее то, что написано в другой колонке, то ребенок станет более ответственным и самостоятельным. Мне кажется, подобный список поможет Ирине понять, что ее сын уже многое умеет делать сам, что он растет и развивается. Однако взросление, самостоятельность и ответственность не отменяют нужности и любви к родителям. Что же касается второй ситуации, то проблема "нелюбви" к своему ребенку пока надуманна. Здесь есть, видимо, всепоглощающая усталость, тоска по беззаботной юности, вероятно, проблемы во взаимоотношениях с мужем. В этом надо признаться в первую очередь самой себе и разбираться, пока ребенок действительно не стал казаться источником всех бед, именно с этими вопросами. Чтобы лучше организовать свой быт, перестать быть "лошадью", по типу предыдущего упражнения стоит написать на листе три колонки - "Это делаю только я", "Это делает муж", "Это делает дочь". Делегируйте свои обязанности домочадцам, только позвольте им их выполнять так, как они могут и умеют: не ругайте и не критикуйте их.

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ РОДИТЕЛЯМ:

Ни один человек не будет заботиться о вашем ребенке так, как вы. Это не значит, что няня или вожатый в лагере будут выполнять свои обязанности плохо. Они, другие, отличные от вас люди, будут следить за ребенком по-другому (естественно, принципиальные моменты - например, безопасность - с родителями должны быть согласованы). Для детей общение с разными людьми - хороший социальный опыт. Если вас беспокоят какие-то моменты в поведении ребенка, оставшегося без вашего присмотра, попробуйте сделать такое упражнение.

Поставьте два пустых стула - "ребенок" и "родитель". Сядьте сначала на стул "родитель" и выскажите свою претензию. Например: "Мне не нравится, что ты не ешь в лагере суп, у тебя будет болеть живот". Потом сядьте на стул "ребенок" и посмотрите на ситуацию его глазами: "Мама, у меня не болит живот. Когда на первое дают борщ, я его ем. А вообще нас хорошо кормят". И так по каждому пункту, который вас беспокоит.

С помощью этого упражнения вы сможете лучше понять мотивы того или иного детского поступка. Часто бывает, что дети, только недавно уехавшие из дома, звонят родителям с просьбой их забрать из лагеря или с дачи. Жалобы на то, что "все плохо", рвут родительское сердце. Сохраняйте спокойствие - идет процесс адаптации (безусловно, речь не идет о чем-то криминальном). Ребенок, да и взрослый тоже, какой бы он ни был самостоятельный, первые день-два тоскует по привычному для себя укладу жизни, людям, вещам, которые его окружают. И вот, ребенок возвращается с каникул, которые он провел вместе с родителями или самостоятельно. И у него тоже начинается «синдром». Ведь впереди его ждут школа или детский садик с установленным режимом.

Летом одинаковые проблемы испытывают родители, чьи дети ходят в детский сад без перерывов – и те, кто приводит детей после отпуска. Одни мешают другим. «Послеотпускные» дети проходят всю адаптацию заново, расхолаживая коллектив. Ребенку очень сложно адаптироваться к режиму после отдыха, где он ел-пил-спал когда захочет и получал море удовольствия вместо обязательств. Совет родителям прост: запаситесь недюжинным терпением. Успокойтесь. Пусть ребенок привыкнет к переменам – это обязательно произойдет.

Возможно, вам придется преодолеть давно забытые трудности: ребенок начнет проверять границы дозволенного, драться с былыми друзьями, капризничать с воспитателем, если он – школьник, то он будет опаздывать на уроки и стремиться поскорее забросить домашнее задание в тартарары, лишь бы побольше погулять, продлить себе ощущение отдыха… Это нормально. Дети – такие же люди, как и взрослые, только маленькие. Не нужно ругать ребенка, стращать его различными карами. Для начала расслабьтесь сами. Вспомните Соломона: и это пройдет. А раз это пройдет – стоит ли тратить нервные клетки? Отвлекайте ребенка чем-либо позитивным, сразу после отпуска устраивайте ему плотно забитые выходные. Совместные походы в кино, в театры на детские представления, в парки отдыха - или ловите ускользающую летнюю погоду за городом. Возможно, вернувшись из отпуска, вы сами погрузились в уныние – чего же вы ждете от ребенка? Он точно копирует ваше состояние: надо скучать, надо игнорировать насущные дела…

Ребенок даже может заболеть сразу после отпуска, и это тоже «болезнь от нервов». Ему захочется – как и взрослым в подобной ситуации – продлить себе каникулы. Опять же, сохраняйте спокойствие и не залечивайте ребенка понапрасну, чтобы он скорее пришел в норму. Если у него не сменятся установки в голове, кучки лекарств будут зряшной тратой денег.

А тем, у кого отпуск еще впереди, поможет статья про диеты и предотпускной синдром – да-да, и такой тоже придуман находчивыми людьми:

Иллюстрации к статье: советские агитплакаты.