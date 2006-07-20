Дочки-матери поневоле. Ошибки типичной свекрови

Отношения свекрови и невестки давно уже стали притчей во языцех. Многие считают, что они просто и не могут быть хорошими, другие с неугасающим энтузиазмом винят во всем противоположную сторону. Душевного спокойствия ни та, ни другая точка зрения не добавляет. Чтобы его все-таки достичь, мы предлагаем вам проанализировать наиболее типичные ошибки и понять, что их делает и невестка, и свекровь.

Ошибки типичной свекрови

Ошибка 1. Она ему не пара

Маме не нравится избранница сына. Ее вывод однозначный - эта особа "нам" не подходит, поэтому свадьбе не бывать. Но, видя, как сын мучается и страдает, мама все же сдается. Изо дня в день она старается втолковать сыну то, в чем сама давно уверена. А именно, что его жена ему не пара. Собирает все слухи, сплетни о невестке. При случае, не спускает с нее глаз и, что бы та ни сказала, ни сделала, трактует по-своему. А свои выводы докладывает сыну. Человек, уверенный в собственных чувствах к жене и в ее любви, пропускает все его мимо ушей. Но если у него есть сомнения, то мамины разговоры попадают на благодатную почву и брак действительно распадается.

Комментарий психолога

Гораздо разумнее, если мать заранее настраивает себя на хорошие взаимоотношения с невесткой. Так ли они сложатся дальше или иначе, зависит уже от них обеих. Если свекровь и невестка уважают друг друга, то любых недоразумений можно избежать. Чтобы этого достичь, невестке не помешает постоянно себе напоминать: "Ради блага нашей семьи я должна относиться к матери моего мужа с уважением". А свекрови в свою очередь: "Ради счастья и спокойствия моего сына я должна относиться к его жене с уважением".

Ошибка 2. Я заменю мать своим внукам

Свекровь невзлюбила невестку, так как изначально была против брака и не хотела отпускать от себя единственного сына. Но когда появились дети, наступило временное "перемирие". Бабушка к ним очень привязалась и сама вызвалась присматривать за малышами. Они живут то у бабушки, то у родителей.

Комментарий психолога

Свекровь из разряда бабушек переместилась в родительскую подсистему и в отношении внуков пытается выполнять функции матери. Настойчиво навязывает свои правила, действуя "во благо ребенку". Свекрови нужно осознать, что никакая бабушка маму не заменит, это неестественно и не нужно.

Чувствуя полную зависимость бабушки от его капризов, малыш перестает ценить в ней личность. Если у нее появятся свои, отдельные от него интересы, это пойдет на пользу всем - и свекрови, и невестке, и внукам.

Ошибка 3. Она отняла у меня сына

Особенно остро ревность к невестке проявляется у свекрови, которой самой не довелось испытать счастья в семейной жизни. Поэтому всю свою любовь и нежность она отдала сыну. Такая свекровь убеждена, что невестка не может самостоятельно обеспечить ее сыну комфортное существование. Ведь только маме доподлинно известно, как он должен питаться, одеваться, отдыхать. Ее советы настолько категоричны, что больше похожи на приказы. Просьбы жены вмешаться и потребовать, чтобы свекровь изменила свое поведение, супруг может и не выполнить. Ведь его связь с матерью тоже очень крепка. В его глазах мама всегда права, пусть в ущерб интересам его собственной жены.

Комментарий психолога

Чтобы брак был крепким, муж при любых обстоятельствах должен защищать свою жену, за которую он несет ответственность. Если он сможет установить необходимую дистанцию между собой и мамой, то семья сохранится.

Ошибка 4. Сын стал плохим после женитьбы

Многие свекрови всю жизнь воспринимают своего ребенка как часть себя и совершенно не чувствуют разделяющей их границы. Им нужна постоянная подпитка от сына в виде внимания и заботы, доказательства того, что в его душе мама занимает первое место.

Они находят разные формы шантажа, чтобы не выпускать сына иэ сферы своего влияния. Например, намеренно преувеличивают свои проблемы со здоровьем. Сын должен по первому зову мчаться к маме, потому что ей якобы стало хуже. Или, жалуясь на плохой аппетит, заставляют сына каждый день привозить новые деликатесы. Невестка не понимает таких проявлений любви и едва терпит свекровь за ее "фокусы". Вместо того чтобы вечером побыть с семьей, заняться детьми, муж мчится к маме выполнять ее капризы.

Комментарий психолога

Сын не должен всю оставшуюся жизнь расплачиваться с матерью за то, что она его вырастила, воспитала, выучила. Она выполнила свой долг по отношению к ребенку. А он обязан выполнять свой по отношению к своим детям. Безусловно, родители стареют и нуждаются в опеке. Но как и насколько осуществлять эту опеку, имеют право определять их взрослые дети.

Ошибка 5. Она заменит мне дочь

Нередко с появлением в семье невестки мать мужа говорит, что всегда хотела иметь дочку и вот теперь ею станет невестка. Воодушевленная ее добротой молодая женщина начинает строить отношения со свекровью по аналогии со своей матерью. Они много разговаривают. Доброжелательные беседы гасят любые разногласия. Но вот "дочка" решила посудачить со свекровью, как с мамой, о муже, а заодно и пожаловаться, что во многом не так уж он хорош, как хотелось бы. Свекровь сначала как бы вступает в эту игру, но постепенно озлобляется. Невестка посмела замахнуться на самое святое, поставив под сомнение тот факт, что она почти идеально воспитала сына. И в один прекрасный момент мирное сосуществование сменяется военными действиями, цель которых - доказать всем, а в первую очередь сыну, какая скверная у него жена.

Комментарий психолога

Ни с кем, тем более со свекровью, нельзя обсуждать отношения между вами и вашим мужем. Это не поможет решить проблемы, в лучшем случае вы выслушаете очередной бесполезный совет. Но та энергетика, которая защищает супружескую пару и исстари называется "таинством брака", в результате таких разговоров постепенно разрушается. Вместе с нею уходит любовь. Все недоразумения в семье надо разрешать самим, без помощи посторонних. В крайнем случае стоит обратиться к специалисту.

Ошибка 6. Благословение на брак

Очень оскорбительна для женщины ситуация, когда ее взрослый сын не представил вовремя свою будущую жену, не пытался найти ее одобрение. В такой неприятности новоиспеченная свекровь чаще обвиняет невестку. Еще один психологический момент: Нет времени приглядеться к будущей невестке, привыкнуть к мысли, что сын женится. Новая "дочь" обрастает в глазах свекрови недостатками, как снежный ком.

Комментарий психолога

Если у вас подрастает сын, подстрахуйтесь: объясните ему, что хотели бы заранее познакомиться с его избранницей. Недаром в России этому придавалось такое большое значение. Родители свидетельствовали перед домашней святыней, самой дорогой для них иконой, что одобряют выбор сына или дочери. Это накладывало на всех участников обряда обязательства друг перед другом. Поэтому не будьте к будущей невестке слишком строги, в конце концов - это жизнь вашего сына, и он имеет право на собственные вкусы и личный выбор.

