Депрессия: уйди, старушка, я в печали…

Депрессия

Депрессию по праву можно назвать ОРЗ среди психических расстройств - большинство людей так или иначе сталкиваются с депрессией, напрямую или опосредованно. Жертвами депрессии могут стать ваши друзья или члены семьи. Несмотря на распространенность этого расстройства, многие не знают в точности, что же такое депрессия, каковы ее причины, и чем депрессия отличается от хандры и плохого настроения.

Путаница окружает и классификацию типов депрессии, которых существует великое множество (например, однополярная депрессия, биологическая депрессия, маниакальная депрессия, сезонное аффективное расстройство, дистимия и др.). Для описания депрессивных ощущений, которые в той или иной степени знакомы всем нам, используется такое количество терминов, что пора уже внести хотя бы приблизительную ясность в эту путаницу.

Депрессия характеризуется рядом довольно распространенных симптомов, в числе которых постоянная грусть, тревожность, ощущение потерянности, а также чувство безысходности и пессимизм. При депрессии также возникает чувство вины, никчемности и беспомощности. В депрессии люди теряют интерес к жизни, у них не вызывают воодушевления даже любимые прежде занятия и хобби; например, дружеские вечеринки или даже секс. Бессонница, подъем рано утром и чрезмерная сонливость - распространенные симптомы депрессии.

Женская депрессия

Женщины подвержены депрессии намного сильнее мужчин. По данным статистики, среди жертв депрессии женщин втрое больше, чем мужчин. Однако это в коем случае не говорит о слабости женской психики.

Последние исследования показывают, что женский организм отличается от мужского намного сильнее, чем принято считать. Эти биологические отличия (например, различные уровни содержания гормонов эстрогена, серотонина, кортизола и мелатонина) могут в будущем помочь найти ответ на вопрос, почему женщины намного более подвержены депрессии и сезонному аффективному расстройству, чем мужчины.

Стресс играет в депрессии немаловажную роль, и, возможно, дело в том, что женщины и мужчины по-разному реагируют на стресс. Стресс у женщин вызывает «эмоциональные недуги», например, депрессию, приступы тревожности и расстройства пищевого поведения вроде анорексии и булимии, а мужчины дают выход эмоциям и, чтобы заглушить неприятные чувства, налегают на наркотики и алкоголь.

Дисбаланс гормональных уровней у женщин в период менструации, после родов и в период менопаузы также способствует развитию исключительно женских типов депрессии, например, предменструального синдрома (ПМС), предменструального дисфорического расстойства (ПДР), послеродовой депрессии и климактерической депрессии. Однако не стоит отчаиваться - сейчас ведутся многочисленные исследования, которые помогут определить биологические факторы женской депрессии и найти способы ее лечения и предотвращения. Депрессия может подстерегать женщину в любом возрасте. Подобно мужской депрессии, причина женского расстройства - целый комплекс изменений химических реакций мозга, стресс, травма и генетическая предрасположенность.

Основные типы женской депрессии

Основные типы лечения депрессии одинаковы для женщин и для мужчин. Женщины-жертвы сексуального насилия (изнасилования или инцеста) могут отказаться от сеансов терапии и квалифицированной помощи специалиста в этой области.

Кроме того, особенности организма женщины могут вызывать депрессию, от которой застрахованы мужчины в силу своего пола. Например, эстроген, женский половой гормон, влияет на более чем 300 функций женского организма, в том числе на регулирование менструального цикла, защиту сердца и сохранение прочности костей. Нестабильный гормональный фон в период менструации, беременности и климакса может повлиять на настроение, а в некоторых случаях, даже спровоцировать депрессию.

К сожалению, часто депрессию женщин, и особенно молодых девушек, окружающие не воспринимают всерьез, относясь к ней как «женским капризам» или проявлениям скверного характера. К врачу обращаются очень немногие. Пришло время развенчать стереотипы, которые удерживают женщин от визита к врачу:

- Предменструальный синдром поддается лечению и предотвращению - нет никакой необходимости страдать напрасно, к тому же, так часто.

- Более половины женщин, страдающих от послеродовой депрессии, рискуют снова с ней столкнуться после рождения следующего ребенка. Поэтому так важно диагностировать депрессию на раннем этапе и вовремя взяться за лечение.

- Процент самоубийств у женщин достигает пика в период менопаузы; это десятки тысяч трагически оборвавшихся жизней, если учесть, что сегодня женщины после менопаузы проживают еще целую треть жизни.

Почему мы устаём на работе и как с этим справиться?

«Все работы хороши, выбирай на вкус». Кто не помнит данную фразу из детского стихотворения? Фраза правильная - сейчас каждый может выбрать для себя тот вид деятельности, который его (или её) больше всего устраивает исходя из склонностей, интересов, физических и психологических возможностей. Каждая работа имеет свою индивидуальную специфику, которая присуща лишь для данного вида деятельности.

Работа - это то, что даёт возможность человеку зарабатывать на жизнь, самоутверждаться в обществе и не чувствовать себя оторванным от сложного и многопланового общественного организма. Усталость отрицательно влияет на производительность труда и делает нас апатичными и мало заинтересованными в результатах работы. Почему же мы устаём на работе, и как мы с этим можно справиться?

Основных факторов усталости на работе может быть несколько. Одна из главных причин хронической усталости на рабочем месте - чрезмерное умственное напряжение, которое часто испытывают сотрудники. В наш век глобального распространения информации нам приходится ежедневно и ежечасно перерабатывать колоссальное количество всевозможных данных, пропуская их через себя, словно через сито или губку. Скорость жизни год от года увеличивается, что часто приводит к возникновению хронической усталости, которая со временем может превратиться в настоящий стресс.

Ещё одним важным фактором усталости может стать долговременная работа за компьютером, особенно если компьютер снабжён устаревшим монитором. К счастью, в наше время эта проблема разрешима - для того чтобы работа с компьютером была максимально безопасной, необходимы цветные или чёрно-белые жидкокристаллические мониторы или ЖК проекторы, либо современные мониторы 15 дюймов.

Ненормированная работа и частые сверхурочные также оказывают отрицательное влияние на организм человека, что в свою очередь приводит к хронической усталости. Не в последнюю очередь это вызвано нашим неумением должным образом планировать свои дела и находить разумный баланс между работой и отдыхом. Усталость организма может также вызвать неправильное и нерегулярное питание, которое, ко всему прочему, чрезвычайно вредно для здоровья. Сидячая работа в неправильной позе способствует напряжению определённых групп мышц, что тоже влияет на наше состояние и самочувствие, приводя к усталости. Какие же меры необходимо предпринять для того, чтобы уставать на рабочем месте меньше? Как справиться с хронической усталостью?

Для того чтобы справиться с усталостью, необходимо все вышеперечисленные факторы свести к минимуму. Кроме того, в наше время на помощь человеку приходит тайм-менеджмент, то есть искусство управления временем. Его главные принципы существенно облегчают жизнь современным людям и упорядочивают их жизнь. Основные постулаты тайм-менеджмента советуют следующее: старайтесь по возможности планировать свои дела, расставив приоритеты; старайтесь максимально эффективно работать с информацией, иначе вы в ней просто утоните - отбрасывайте незначительную информацию и уделяйте больше времени действительно значимым данным; не бойтесь принимать решения и смело смотреть в глаза своим проблемам; не пытайтесь переубеждать людей и научитесь говорить «нет»; научитесь правильно чередовать работу и отдых; разработайте наиболее эффективную организацию своего времени, которая идеально будет подходить именно для вас.

Если вы будете придерживаться данных рекомендаций, то вскоре забудете, что такое хроническая усталость и недостаток времени, и сможете, наконец, вздохнуть полной грудью, чего мы вам искренне желаем!

Профессиональный стресс и карьера деловой женщины

Не секрет, что наша жизнь состоит из мелочей. Мелочи могут быть приятными и не очень, а со временем они складываются в то, что мы называем жизненными обстоятельствами. Современный темп жизни диктует нам определённый стиль поведения. Зачастую отдых, работа, личная жизнь и воспитание детей настолько взаимосвязаны, что порой трудно выделить достаточное количество времени для чего-то одного и углубиться, к примеру, лишь в работу или посвящать время только отдыху или воспитанию детей.

Современным деловым женщинам, чрезвычайно трудно эффективно сочетать в себе роль трудоголика, хорошей матери и жены, а также множество других ролей, которые требует от неё время от времени жизнь. Современные стандарты и жизненные стереотипы диктуют свои правила игры, и женщины изо всех сил пытаются разрываться и сочетать в себе множество подобных ролей. Что же происходит в итоге? Человек, и к деловой женщине это относится в наибольшей степени, просто надрывается - приходит профессиональный стресс со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Способы борьбы с профессиональным стрессом

Как же современная деловая женщина может наиболее эффективно бороться с каждодневными и неизбежными стрессами?

Есть несколько простых на первый взгляд способов борьбы со стрессами, которые как раз в наибольшей степени подходят деловым женщинам. Стресс-менеджмент позволяет довольно успешно справляться со стрессами, и в частности для женщин он предполагает следующие методы борьбы с этим недугом современности.

Деловые люди, и женщины в том числе, имеют привычку всё планировать, и это весьма неплохое и полезное качество, однако оно таит в себе невидимую на первый взгляд опасность. Излишнее планирование жизни не позволяет женщине расслабиться и почувствовать все прелести жизни, что часто и приводит к стрессам. Попробуйте хоть иногда отойти от привычного делового графика и сделать какую-нибудь милую глупость - вы сразу почувствуете себя «в своей тарелке» и отдохнёте душой. Кроме того, не позволяйте ситуации овладеть вами - стремитесь к тому, чтобы вы владели ситуацией.

Профессиональный стресс и умение расслабляться

Контроль над событиями вселит в вас чувство уверенности в себе и в своих силах. Не пытайтесь сделать все дела сразу - учитесь расставлять необходимые приоритеты. Не распыляйтесь по мелочам, иначе эти мелочи просто овладеют вами и не дадут спокойно жить. Делайте дела по мере их важности и необходимости - не беритесь за всё сразу. Мыслите глобально, а действуйте локально - смотрите на ситуацию в её целостности и держите её под контролем как единое целое. Не позволяйте себе волноваться по пустякам. Мелочами же пусть займутся ваши подчинённые. Доверяйте им, и всё будет в порядке (нужны ли вам подчинённые, если им нельзя доверять?). Попытайтесь создать в своей фирме атмосферу доверительности и доброжелательности - вам, как женщине, это сделать легче, чем мужчине. Чаще улыбайтесь и больше думайте о позитивных моментах.

Пусть позитив станет вашей жизненной философией. Всегда находите время на то, чтобы заняться шоппингом, сходить в салон, заняться спортом и сделать другие дела, которые вас радуют - следите за собой и повышайте свою внутреннюю самооценку. Старайтесь также относиться к проблемным ситуациям с чувством юмора. Не давайте невыполнимых обещаний - лучше вы пообещаете сделать меньше, а в реальности сделаете больше, чем наоборот. Будьте мудрой и гибкой. Чаще смотрите на себя в течение дня в зеркало и улыбайтесь себе - ведь ваша улыбка очаровательна, не так ли? Будьте оптимисткой - это помогает жить. В общем, делайте больше приятного себе, любимой, и пусть весь мир подождёт!

Лечение депрессии

Депрессия, которая поддается медикаментозному лечению, - совсем не обычная хандра или меланхолия. Это психическое состояние, которое длится более двух недель и мешает человеку заниматься своими привычными делами, выполнять домашние обязанности и получать удовольствие от отдыха и любимых хобби.

В депрессии люди часто плачут, причем без видимой причины, заводят разговоры о суициде. Некоторые люди не ограничиваются разговорами, а переходят к действию - половина попыток самоубийства приходится именно на долю жертв депрессии. У некоторых депрессия отягчается психотическими симптомами, например, бредом и галлюцинациями, связанными с депрессией. К примеру, женщина, подверженная депрессивному психозу, может фантазировать о своей смерти и считать себя мертвой, или даже «в аду», где за грехи ее терзают безжалостные демоны.

Лечение тяжелой степени депрессии

К счастью, у всех жертв депрессии проявляются не все эти симптомы, а лишь некоторые из них. Различают легкую и тяжелую степени депрессии.

Для лечения депрессии тяжелой степени широко используются антидепрессанты, однако они могут помочь и в борьбе с некоторыми типами депрессии легкой степени. Антидепрессанты -это не стимулянты, однако тем не менее, они снимают или уменьшают проявления депрессии и помогают больному вернуться к нормальному состоянию и привычному образу жизни.

Антидепрессанты также применяются для лечения психических расстройств, в основу которых положен страх и тревожность, например, некоторых фобий. Антидепрессанты устраняют симптомы паники, в том числе учащенное сердцебиение, чувство парализующего страха, головокружение, боли в груди, тошноту и нарушения дыхания.

Врач прописывает определенный антидепрессант, руководствуясь индивидуальными симптомами отдельного пациента. Результаты приема антидепрессантов проявляются не сразу. В большинстве случаев изменений к лучшему следует ожидать через одну - три недели.

Некоторые симптомы депрессии исчезают уже на раннем этапе; другие - значительно позже. Например, до улучшения настроения происходят изменения в организме, в частности, восстанавливается энергетический уровень, приходит в норму режим питания и сна. Если через пять - шесть недель приема антидепрессанта не происходит никаких изменений, врач прописывает другое лекарство - ведь у разных людей различная восприимчивость к разным антидепрессантам.

Лечение «сезонной» депрессии

Если некоторые люди сталкиваются с депрессией всего раз в жизни или только после серьезных психических потрясений, то другим приходится вести многолетнюю изнурительную борьбу с депрессией или переживать это состояние довольно часто (например, ежегодно).

У некоторых людей с возрастом учащаются случаи депрессии и увеличивается ее продолжительность. Наиболее эффективное средство лечения таких пациентов - постоянный прием антидепрессантов. Они помогают уменьшить частоту и тяжесть протекания депрессии. Долговременные побочные эффекты используемых сегодня лекарств неизвестны, поэтому принимать их можно какое угодно длительное время.

Дозировка антидепрессантов определяется типом лекарства, особенностями индивидуальных химических процессов в организме человека, его возрастом и, в некоторых случаях, массой тела. Как правило, вначале назначают небольшую дозу антидепрессанта, а затем ее постепенно увеличивают до получения нужного результата, разумеется, если не появляются побочные эффекты.

Разнообразие антидепрессантов позволяет каждому подобрать подходящее лекарство. Отличаются антидепрессанты побочными эффектами и, в некоторой степени, уровнем эффективности. Трициклические антидепрессанты (названные так из-за своей химической структуры) чаще применяются для лечения основных типов депрессии, чем ингибиторы моноаминоксидаза; однако ингибиторы моноаминоксидаза часто помогают при лечении так называемых «атипических» депрессий, которые проявляются в сонливости, повышенной тревожности, приступах паники и фобиях.