Hано или поздно перед родителями встает вопрос: оставлять ли ребенка дома одного? Мама забыла купить к обеду хлеб или нужно срочно заплатить за телефон. Ну, подумаешь, посидит немного ребенок дома один. Наши бабушки своих детей оставляли дома на целый день — и ничего. Многие, наверняка, до сих пор не сомневаются, что и годовалого малыша можно оставить дома одного. А его рев в течение часа будет беспокоить разве что сердобольных соседей.

Пожалуй, психологи нас разочаруют, ответив, что детей возрастом до семи лет одних дома оставлять нельзя. А в некоторых странах существует закон, который запрещает оставлять одних дома детей возрастом до 12 лет. В противном случае беспечным родителям грозят серьезные неприятности. Согласитесь, что нам еще пока повезло.

Конечно, соседская девочка, которая остается одна дома с пяти лет, просто умница. Но все дети разные. И возраст — лишь одно из условий. В первую очередь, нужно решить, может ли ваш ребенок остаться без присмотра. Это зависит от его характера. Одни дети самостоятельные с раннего возраста, и даже просят своих родителей оставить их дома. Так они чувствуют себя взрослыми. Другие и в школьном возрасте легкомысленны, держатся за мамину юбку.

Если малыш боится, а тем более плачет, ни в коем случае нельзя насильно оставлять его дома одного. Иначе понадобится очень много времени, чтобы избавить его от страхов, и еще очень долго он не сможет оставаться в одиночестве даже в соседней комнате.

Малыш должен дать свое согласие остаться дома один. В первый раз вы можете отсутствовать не более чем 10-15 минут. Этого достаточно, чтобы выскочить в магазин за хлебом. Также помните, что время нахождения малыша дома одного нужно увеличивать постепенно. Психологи не рекомендуют оставлять семилетних детей более чем на один час. Потом ребенок может просто соскучиться и найти себе развлечение, которое родителей не обрадует.

Малыш должен обязательно знать, куда, зачем вы пошли и когда вернетесь. В этом возрасте дети уже умеют пользоваться часами, поэтому покажите, где будут стрелки, когда вы придете. И обязательно будьте пунктуальными — не задерживайтесь даже на несколько минут. Ведь малыш может начать нервничать или подумает, что раз родители недисциплинированны, значит, и ему так можно.

Разумеется, мало закрыть ребенка и сказать, чтобы он сидел смирно и не подходил к дверям. Малыш должен обязательно знать, что делать в “экстремальной” ситуации. Оставьте номер телефона, куда он может позвонить “в случае чего”, и объясните, что он должен сказать. Лучше всего, если это будут карточки, на которых крупно написаны номера телефонов.

Ваши инструкции не должны перегружать ребенка — не ходи туда, а то тебя ударит ток и..; не выходи на балкон, а то один мальчик вот так вышел... Ребенок, наверняка, все это уже слышал. Примите все необходимые меры предосторожности (отключите газ, закройте балкон, обезопасьте розетки), а свои наказы сформулируйте очень кратко.

Лучше всего на это время дать ребенку задание, которым он увлечется и выполнит с удовольствием. “Когда я приду, ты мне покажешь свой рисунок, и мы обязательно повесим его на стену”.

Когда вернетесь, поинтересуйтесь, чем малыш все это время занимался. И если он все-таки нашалил, не судите его строго, но обязательно объясните, почему так делать нельзя.

Некоторые мамы очень любят проверять, как ребенок исполняет их наказы. И прибегают к “запретному” методу: подходят к дверям и начинают звонить, не отзываются, когда малыш испуганно спрашивает: “Кто там?” Может, один раз и ничего. Но ребенок привыкнет и в самый неподходящий момент решит, что это опять вы его разыгрываете.

Психологи не рекомендуют оставлять старшего ребенка с младшим, если тот совсем маленький. Да и с другом-соседом тоже не всегда полезно. Вы же не знаете, как себя тот поведет, когда почувствует, что он один и в чужой квартире, где его собственная мама ничем ему не “грозит”.

Советует психолог

-- Не оставляйте ребенка одного дома до семи лет.

-- Первое ваше отсутствие не должно длиться более 10-15 минут.

-- Нельзя оставлять малыша одного без его согласия.

-- Если ребенок слишком пугливый, то не стоит торопиться приучать его к самостоятельности таким образом. Пусть немного подрастет.

-- Оцените, какой у вашего малыша характер. Может, ребенок пока еще слишком легкомысленный или шаловливый. В таком случае стоит подождать.

-- Обязательно возвращайтесь вовремя! Малыш должен быть уверен в вас, тогда он тоже станет более дисциплинированным.

Недавно ко мне на прием пришла женщина, у которой назревал разрыв с мужем. Семейная жизнь их не ладилась, развод был единственным выходом из положения, но тем не менее женщина панически боялась остаться одной. Почему? Мы долго беседовали с ней на эту тему. Зависела ли она от мужа материально? Нет, женщина сделала удачную карьеру, хорошо зарабатывала, тогда как у мужа не было постоянной работы и он перебивался случайными заработками, при этом свою небогатую добычу пропивал. Он не занимался воспитанием детей, не умел чинить электроприборы и не любил забивать гвозди словом, "опорой в жизни" его никак нельзя было назвать. Тем не менее был панический страх, что муж уйдет и оставит ее одну. После долгого разговора мне, наконец, удалось выяснить причину. Когда этой женщине было шесть лет, ее мама уходила на работу в ночную смену, и девочка оставалась одна ночью. Она очень боялась. Сворачивалась в кровати клубочком, цеплялась за уголочек одеяла, словно это был чей-то хвостик, и, глядя в стенку, лежала всю ночь в обнимку с этим хвостиком и ждала маму. Детский страх оставаться одной ночью она перенесла во взрослую жизнь.

Случай этот довольно типичный. Очень часто у взрослых возникают проблемы именно потому, что в детстве их оставляли одних. Неужели, действительно, этого нельзя делать? Здесь все зависит от возраста вашего ребенка.

До года ребенка желательно не оставлять одного даже в комнате. Грудной младенец не понимает, что мама ушла на кухню его мир ограничивается пространством комнаты, и он думает, что за дверью мир заканчивается. Если мама вышла из комнаты, значит, она ушла навсегда, поэтому тут же раздается истошный крик. Постарайтесь в этот период совсем не покидать ребенка, если вы чистите картошку или моете пол, пусть ребенок всегда будет поблизости. Только когда он спит, вы можете отлучиться, но ненадолго: вдруг он проснется, а вас нет рядом? Поверьте, это настоящая трагедия для малыша.

После года ребенка можно отделить на ночь пусть он спит один в детской, если, конечно, позволяют ваши жилищные условия. Но это должна быть именно детская, а не комната бабушки-дедушки или гостиная. Детская, с его игрушками, с его вещами, с его мебелью. В этом возрасте ему необходима уютная мягкая игрушка медвежонок, песик или белочка, которая заменит ему маму в те минуты, когда ее нет рядом. Эта игрушка совершенно живое существо для вашего малыша. Вы можете сказать игрушке: "Зайка, я сейчас пойду готовить обед, а ты смотри, чтобы Сашенька себя хорошо вел". А Сашеньке вы скажете: "Не обижай Зайку. я приду и спрошу у него, как ты себя вел". С такой игрушкой дети легко отпустят вас на кухню готовить обед или поболтать по телефону с подружкой. С ней они легко будут засыпать, не боясь оставаться ночью в комнате.

Но если вам надо уйти из квартиры, то оставлять ребенка на попечение игрушки недостаточно - необходим взрослый. И не случайный взрослый, а близкий, хорошо знакомый, которому ребенок доверяет так же, как и вам. Это может быть бабушка, давнишняя соседка, хорошо знакомая няня, но не та, которую вы вчера пригласили по объявлению в газете.

Оставляя ребенка одного, очень важно понимать, как вы возвращаетесь, как вы встречаетесь с ребенком. Нередко мама, приходя с работы, бросает сумки, спешит готовить обед, а от ребенка попросту отмахивается отойди, не мешай. Вот буду вечером тебя укладывать спать, тогда и почитаю сказку. А сейчас мне некогда. Это очень опасная ошибка, которую допускают многие взрослые, а потом недоумевают: почему их взрослые дети отторгают постаревших родителей? Почему не заботятся о стариках? Да потому, что старики в молодости подложили бомбу замедленного действия. Нет ничего важнее ребенка никакие обеды, никакие телефонные звонки. И как бы ни была занята мама, первым делом, придя домой с работы, она должна поцеловать своего ребенка, потрепать его по волосикам, спросить, как он провел этот день без нее. На это у вас уйдет не больше 10-15 минут. Потом занимайтесь борщами, стиркой, уборкой. Но только потом.

В 3 года происходит психологическое рождение ребенка, и именно в этот период закладывается фундамент ваших с ним отношений на всю оставшуюся жизнь. Именно в этот период вы должны быть предельно внимательны к своему чаду.

В 5 лет ребенок выходит на новый виток в своем развитии формируется воображение, появляются страхи. В это время его тоже очень опасно оставлять одного: он боится один засыпать, ему мерещатся буки и бяки, и эти страхи необходимо уважать. Здесь снова на помощь придет любимая игрушка, но и ваше присутствие необходимо. Желательно, чтобы именно мама, а не бабушка, была рядом в кризисные минуты в жизни малыша, если она хочет сохранить хорошие отношения с ним на всю жизнь. Бабушка это уже другой человек. Если мама все время занята, покидает ребенка в ответственные моменты, у него создается впечатление своей ненужности. И это впечатление остается на всю жизнь. Поверьте, внимание к ребенку вовсе не требует физически много времени. Главное, чтобы оно было постоянным и своевременным. Очень важен момент засыпания - будьте в этот момент с ним.

Когда мама отлучается из дома уходит на работу, оставляет ребенка одного на даче, важно потом проследить, как он встречает ее. Если он не бежит навстречу, а продолжает как ни в чем не бывало играть в песочнице - это плохой симптом. Значит, малыш обиделся, хотя не подает виду. Если он закатил истерику -его обида очевидна. Но если он мирно играет, пусть мама не успокаивается: ей надо срочно что-то менять, перестраивать отношения с ребенком.

Бывает частенько, что мама чувствует свою вину и начинает перед ребенком заискивать:

Ты, правда, не обиделся? Ты не обижаешься на мамочку? я ведь не виновата, что меня не было, я работаю.

Малыш никогда не скажет, что он обиделся на мамочку, так устроена психика человека, но обида еще сильней застрянет в его сердечке. И пусть мама не удивляется, если когда-нибудь, позже, ни с того, ни с сего, ребенок обзовет маму каким-то оскорбительным словом.

А мама на самом деле виновата, что она работает, но это совсем не значит, что она должна бросить работу или испытывать комплекс вины. Она должна извиниться перед малышом за свое (пусть даже самое справедливое) отсутствие и каким-то образом компенсировать его. То есть не отделываться от него конфетами и игрушками, а опять-таки уделить ему время и внимание: поиграть вместе, почитать, сходить с ним в цирк или в гости к друзьям. Тогда у ребенка со временем закрепится уверенность, что вы действительно не бросаете его, и в самом деле не виноваты, что уходите на работу. Детям нравятся работающие мамы, они ими гордятся. Но при этом всегда надо помнить: необходимо уделять ребенку своевременное внимание.

В 6-7 лет вы уже можете оставить ребенка одного. Совершенно одного, без бабушки. Это даже необходимо делать, чтобы воспитать в нем чувство ответственности и самостоятельность, но делать это надо очень осторожно. Начинайте постепенно, сначала вы можете оставить ребенка на короткий промежуток времени. Его длительность зависит от особенностей ребенка. Для кого-то пять минут много, а кто-то спокойно высидит полчаса. Но прежде чем вы его оставите, вам надо ребенка к этому подготовить. За несколько дней вы должны сказать: "я в пятницу на полчаса отлучусь в магазин. Ты не возражаешь? Ты сможешь побыть один? Или лучше позвать бабушку?" И только в том случае, если ребенок согласится, вы можете начинать эксперимент. Он непременно согласится, если у вас нормальные добрые отношения. В 6 лет у ребенка появляется потребность к самостоятельности, и ваш уход эту потребность удовлетворяет. Но только если у вас действительно нормальные отношения. Если ребенок вам не доверяет, он ни за что вас не отпустит. В таких случаях надо обращаться за консультацией к психологу.

Итак, вы начинаете постепенно, каждый раз с подготовкой, оставлять ребенка дома одного, постепенно увеличивая интервалы. Американцы не оставляют своих детей дома до 12 лет, у них это запрещено законом, но там совсем другая жизнь. Однако и мы не должны оставлять ребенка надолго одного ваши "каникулы" не могут длиться дольше трех часов. Всегда оставляйте телефон, где вы находитесь, и телефоны других родственников, кому ребенок может позвонить. Потому что, даже если он и самостоятельный, он все равно скучает.

Для родителей очень важно соблюдать точность обещаний. Если вы сказали: приду в шесть, необходимо приходить точно в шесть и ни минутой позже. Во-первых, вы таким образом добьетесь, что впоследствии и ваши сын или дочь будут соблюдать обещания приходить с прогулки вовремя. Они привыкнут, что опоздание - противоестественно. Во-вторых, в 10-11 лет у ребенка появляется опасение за своих близких. Он уже знает, что мир коварен, что вокруг катастрофы, аварии, опасности. Он беспокоится, что вы можете подвергнуться опасности, поэтому волнуется за вас. Не давайте ему поводов для опасений. Если не можете гарантировать точность прихода, назовите ему другое, более позднее время, пусть лучше вы вернетесь раньше, чем заставите его нервничать. Даже телефонные звонки к ребенку тут не помогут - ведь вы обещали, он непременно потребует, чтобы вы как можно скорей возвращались домой. Он действительно волнуется!

ОСТАВЛЯЯ РЕБЕНКА ОДНОГО, МАМЕ НАДО ЕМУ ПОЛНОСТЬЮ ДОВЕРЯТЬ, А НЕ ДЕРГАТЬСЯ КАЖДУЮ МИНУТУ, ПРОВЕРЯЯ: ТЫ ВЫКЛЮЧИЛ ГАЗ? ТЫ СДЕЛАЛ УРОКИ? ТЫ НЕ ЗАПЕР КОШКУ В ШКАФУ? ТЫ НЕ УСТРОИЛ КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ ИЛИ МАЛЕНЬКИЙ ПОЖАРЧИК? ЛИБО МЫ ДОВЕРЯЕМ НАШИМ ДЕТЯМ, ЛИБО... У НАС КАКИЕ-ТО СВОИ, ЧИСТО ВЗРОСЛЫЕ ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ МЫ РЕШАЕМ ЗА СЧЕТ НАШИХ ДЕТЕЙ, А ЭТО УЖЕ СОВСЕМ ДРУГАЯ ТЕМА.