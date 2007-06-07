Плюсы и минусы тепличного воспитания

http://www.materinstvo.ru/

Все мы изо всех сил стремимся стимулировать развитие своих детей. Но насколько правильны те цели, которые мы ставим, и те методы, которые избираем? Не рискуем ли мы вырастить тепличное растение, обладающее многими ценными качествами, но плохо приспособленное к реальной жизни?

Когда мы говорим о тепличном воспитании, то смысл этого образного выражения, кажется, понятен всем. Тепличным растением называют ребенка, который окружен чрезмерным вниманием и заботой, огражден от неудобств и неприятных столкновений с действительностью. Плоды такого воспитания плачевны: рано или поздно человеку приходится сталкиваться с несовершенством мира, а он к этому не готов.

В Англии в последние годы много говорят о тепличных детях (hothouse children). Однако буквальный перевод в данном случае может ввести в заблуждение. Дело в том, что англичане акцентируют иной — положительный — аспект так называемого тепличного воспитания. Действительно, цветок, которому созданы благоприятные условия, растет быстрее, ярче. Так и ребенок, чье развитие стимулируют и поощряют, добивается большего прогресса.

Несколько лет назад в свет вышла книга английского психолога Майкла Хоу «Правда и вымысел о тепличных детях». В ней автор пытается сопоставить различные подходы к воспитанию и раннему обучению детей. А так как каждый из нас заинтересован в том, чтобы дети добились успеха в жизни, максимально проявили свои способности и таланты, то следует прислушаться к мнению английского психолога по данному вопросу. Так что же правильно, полезно, а что неверно в тепличном воспитании?

В британской психологии и педагогике долгое время господствовало убеждение, что способности, определяющие достижения человека на его жизненном пути, являются врожденными и практически неизменными. Измерить их можно довольно точно с помощью психологических тестов.

По настоянию «отца английской педагогической психологии» сэра Сирила Бёрта в школах была введена система тестирования, позволявшая уже в младшем школьном возрасте отсортировывать «интеллектуальную элиту». Правда, придирчивый анализ работ самого Берта позволил выявить ряд злоупотреблений и откровенных подтасовок, что сильно поколебало его позиции. Да и педагогическая практика, основанная на раннем отборе, приводила не столько к дифференциации, сколько к дискриминации. В результате система «сортировки» детей по способностям была в Англии постепенно ликвидирована. (Увы, чужие ошибки не всегда служат уроком. Сегодня в наших школах активно внедряется деление детей на одаренных и второсортных. Поощрение одаренности — благородное дело, но это лишь одна сторона медали. Не рискуем ли мы уже в который раз набить шишки, повторяя чужие заблуждения?)

Не так давно английское телевидение показало серию передач, посвященную детям, которые с самого раннего возраста демонстрировали необычайно яркие способности: рано начали говорить, причем делали это образно и выразительно, рано освоили грамоту, быстро приобрели широкую эрудицию. Некоторые из них уже в дошкольном возрасте демонстрировали необычайные достижения в области математики, играли на музыкальных инструментах, говорили на иностранных языках. Впрочем, создатели передач сосредоточили внимание не на исключительной одаренности этих детей, а на тех усилиях, которые были положены родителями для их развития. Демонстрация впечатляющих примеров породила оживленную дискуссию о том, какую роль могут сыграть родители в ускорении развития ребенка.

М. Хоу приводит пример почти трехсотлетней давности. В начале ХVIII в. в Венеции существовал детский приют, в котором преподавал музыку известный композитор Антонио Вивальди. Естественно, дети, волею судьбы оказавшиеся в приюте, не могли похвастаться происхождением от знатных и одаренных предков, так что их врожденная предрасположенность к музицированию была весьма сомнительна. Тем не менее, по оценкам современников, уровень концертов, проводившихся в приюте, был непревзойденным. В целом примерно треть воспитанников впоследствии получили признание как певцы и музыканты. Это свидетельствует о том, что благоприятная стимулирующая атмосфера и создание благоприятных условий для культивирования тех или иных способностей могут привести к поразительным результатам даже вне связи с врожденной предрасположенностью. (Существование врожденной одаренности в таком случае вообще можно поставить под сомнение.)

Таким образом, заключает Хоу, почти любой ребенок, если создать ему благоприятные, тепличные (в позитивном смысле) условия, способен на очень высокие результаты. Но здесь необходимо помнить о том, что возможности ребенка велики, но не безграничны, а чрезмерная интенсификация обучающих занятий в раннем возрасте чревата психологическими срывами.

Родительские амбиции порой заставляют подстегивать развитие ребенка. Ну разве не приятно похвастаться, что четырехлетний малыш умеет читать? Но вот только зачем ему это умение в столь раннем возрасте? Малышу в силу объективных закономерностей психического развития на этом этапе необходимо главным образом эмоциональное общение со сверстниками и особенно — с родителями. «Братьев Карамазовых» он все равно читать не станет, а сказку про Карлсона даже полезнее услышать из уст мамы, чем в этом возрасте прочитать самому. Кстати, блистательный Уинстон Черчилль до четырехлетнего возраста вообще не говорил, однако в итоге стал Черчиллем.

Кроме того, сосредоточение усилий на каких-то определенных занятиях (например, музыкой или иностранными языками) порой приводит к односторонности развития. Правда, если родители мечтают видеть своего ребенка музыкантом-виртуозом и спокойно относятся к двойкам по математике, то, возможно, они сумеют добиться своей цели. Надо лишь отдавать себе отчет, верно ли избрана цель и допустимо ли ее достижение в ущерб другим сторонам развития. Показательным признаком служит здесь энтузиазм самого ребенка по отношению к избранной сфере. Если налицо отсутствие интереса или, более того, приходится преодолевать сопротивление ребенка, то надежды на успех мало. Поэтому важно, чтобы родители не навязывали ребенку собственные нереализованные устремления, а прислушивались к его индивидуальным склонностям.

Как ни парадоксально, но чрезвычайно высокое развитие способностей не всегда желательно. Ребенок, заметно выделившийся из массы сверстников, рискует столкнуться с серьезными проблемами в общении с ними, что приводит к формированию нежелательных психологических черт.

В этой связи уместно вспомнить об идеях, высказанных много лет назад нашим соотечественником А.В. Запорожцем. Им была сформулирована концепция амплификации (буквально — обогащения) детского развития. Предостерегая против подстегивания развития (так называемой искусственной акселерации), он призывал не торопиться загонять детей за парты, а максимально использовать в раннем возрасте развивающие возможности специфически детских видов деятельности, прежде всего — игры. Как показали неутешительные результаты перехода к массовому обучению шестилеток, концепция амплификации гораздо более соответствует природе детства и не отрицает интенсивного развития.

Важно помнить, что главным развивающим фактором для ребенка оказываются не столько целенаправленные обучающие усилия, сколько интеллектуальная атмосфера семьи. Наивно ожидать, что сын вырастет ценителем Гомера и Вергилия, если его мама уже много лет не брала в руки никаких книг, кроме любовных романов. Большинство родителей помнят со школьной скамьи от силы десяток английских или немецких слов, однако упорствуют в том, чтобы их дети читали в оригинале Шекспира или Гете. Смешно смотреть, как папа, складывающий в ходе своих деловых операций двузначные числа на калькуляторе, настаивает, чтобы его дочь приняли в гимназический класс с математическим уклоном.

Наверное, прогресс человечества в том и состоит, что дети превосходят родителей. Но они не в состоянии превзойти их многократно. Это связано не столько со спорными механизмами генетической предрасположенности, сколько с обстановкой взросления. В иерархии человеческих способностей и достижений ребенок может и должен встать на ступеньку выше папы и мамы, но не стоит ждать, что он, как по волшебству, вознесется ввысь, перепрыгнув сотни ступенек. Поэтому, задавая планку развития своим детям, надо отдавать себе отчет, на каком культурном и интеллектуальном уровне находится семья.

Забота о развитии детей — это наш родительский долг. Им недопустимо пренебрегать. Но и исполнять его надо трезво, без иллюзорных амбиций.