После развода. Жизнь по новым правилам

Как ни печально, разводом заканчивается каждая третья любовная история, давшая начало новой семье. Хорошо, если к финишу дуэт пришел в прежнем составе. А если «команда» увеличилась, то растет и число трудностей при ее распаде. Обычно после грустной процедуры развода ребенок остается с мамой, и начинается игра по новым правилам...

Правило №1

Вы остались вдвоем с ребенком (двумя, тремя) – в первую очередь, расширьте круг общения. Но пусть среди «доверенных лиц» будет как можно больше семейных пар, а не одиноких несчастных подруг. Ребенок должен видеть другие модели поведения и жизненные сценарии. Даже если он немного позавидует детям, у которых «полный комплект» из мамы и папы, то скорее позволит вам построить отношения с новым избранником.

Правило №2

Помните фразу из шлягера 90-х: «Это мой, видно, грех – папы есть не у всех»? А теперь забудьте ее раз и навсегда! Многие мамы считают развод и то, что малыш остался без папы, своей виной. И в качестве компенсации балуют ребенка сверх меры, ни в чем ему не отказывая, а тот быстро входит во вкус вседозволенности. Старайтесь не переступать границы разумного в «любви за двоих».

Правило №3

Случается, после развода дети превращаются в этаких маленьких родителей своих мам. Они ведут домашнее хозяйство, нянчат младших или служат «жилеткой» для слез растерявшейся родительницы. Это совершенно неподходящая роль для детей любого возраста! Дети должны играть в детские игры, «забавы» взрослых – недоступная территория.

Правило №4

Наверняка время от времени вы будете оставлять наследника у родителей – своих или бывшего мужа. Уведомьте бабушек-дедушек о железном правиле - как бы их ни обуревало любопытство, они не имеют права задавать ребенку вопросы, вроде: «Часто ли приходит папа? Они с мамой ссорятся? Мама встречается с другими дядями?» Такие «допросы» способны нанести сокрушительный удар по неокрепшей детской психике, которая не выносит критики и уничижительных высказываний о родителях.

Правило №5

Не пытайтесь унизить и очернить экс-супруга, рассказывая ребенку о папиных «фортелях», в надежде на сострадание и переход на вашу сторону. Во-первых, малыш – это плоть и кровь впавшего в немилость папы и, костеря «прототип» на все лады, вы невольно сообщаете его «копии», что он вам тоже неприятен. Во-вторых, о какой «оппозиции» может идти речь? Да, этот мужчина больше не ваш муж. Но от этого он не перестал быть отцом ребенка. Так не берите на себя разрушительную миссию, сознательно лишая «солнышко-зайку-медвежонка» папы.

Правило №6

Вы больше не связаны брачными узами и имеете право на сексуальную свободу. Правда, есть смысл ее ограничить, так как длительные уходы мамы по выходным или нескончаемая череда «дядей Петь, Миш, Коль» способны нанести сокрушительный удар по психике ребенка и навсегда лишить вас в его глазах ореола святости. Знакомьте малыша с избранником лишь тогда, когда серьезность новых отношений не вызывает сомнений.

Правило №7

Не стоит впадать и в другую крайность: «Раз личная жизнь не сложилась, буду жить только ради ребенка!» Такая самоотверженность не нужна уже потому, что вряд ли будет оценена – как ни обидно это признавать.

Правило №8

Не пытайтесь стать отцом для своей кровинушки, вы всегда будете матерью, и другой роли не надо.

Правило №9

Обязательно говорите ребенку, что папа очень любил или по-прежнему любит его. Не бойтесь, это не создаст иллюзий, просто сын (или дочка) не будет чувствовать себя одиноким и брошенным.

Правило №10

Протестуйте - пусть шутливо, но принципиально - когда вас пытаются «обозвать» неполной семьей. Если семья полна любви и взаимопонимания, она априори не может быть неполной.

Если вам повезло, и отец ребенка оказался разумным человеком, то есть после развода его участие в жизни малыша не ограничивается только лишь алиментами, помните несколько «золотых НЕ»:

1. НЕ просите ребенка в подробностях рассказывать вам о встречах с отцом.

2. НЕ обвиняйте его в предательстве по отношению к вам, если он ушел на свидание с папой, когда вы лежали с простудой, если он принял отцовские подарки, хвалит его квартиру или новую жену.

3. НЕ просите ребенка обмануть отца, сказав, что он САМ не хочет или не может с ним встретиться.

4. НЕ заставляйте шпионить за папой или передавать от вас обвинительные фразы или письма.

5. НЕ язвите и не радуйтесь, если желание видеться у отца и ребенка не совпадает.

6. НЕ пытайтесь компенсировать малышу издержки за прогул «папиного воскресенья» по-царски щедрыми подарками независимо от того, по чьей милости досуг был проведен без отцовского участия.

И последнее: «воскресный папа» нужен лишь тогда, когда вы уверены в искренней привязанности бывшего мужа к ребенку. Если чувствуете, что им движет лишь жажда мести, не играйте в его игры, категорично отказывайте в свиданиях.

Источник: Журнал современной женщины myJane