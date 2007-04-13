Про старших и младших

Мама, родившая второго ребенка, безотчетно «записывает» старшего во Взрослые. И начинает, сама того не осознавая, ждать от него Понимания и Помощи. А старший вместо этого начинает конкурировать с маленьким, кто больше нуждается в маме и ее внимании, чем разбивает все мамины надежды хоть немного «облегчить» себе жизнь. Мама может не избежать и еще одной психологической «ловушки» – противопоставить «хорошего» маленького «плохому» старшему.

Свойство человеческой психики делить мир на черное—белое. Однако «плохое —хорошее» играет в данном случае против самих родителей. В итоге начинаются сомнения: любит ли она своего старшего так же, как младшего, да любит ли старшего вообще... Перестаньте подозревать себя и старшего ребенка в чем-то плохом, откажитесь от противопоставлений, сравнений. Сосредоточьтесь на правильном распределении времени между двумя отпрысками, каждому из которых нужны внимание и забота.

Старший... Единственный и неповторимый

Его любят на несколько лет дольше. Один на один, трепетно и нежно. Именно рождение первенца делает взрослых мамами и папами. Сила первой любви к «наследнику» на время затмевает другие чувства и мысли, весь мир. Почему-то, когда ребенок был единственным, не так заметны промахи в его воспитании. Как внимательно прислушивались к советам других, как бережно копили личный опыт для «следующего раза»! Воспитание старшего – это всегда плод ошибок трудных, трудный выбор, практический опыт... и отчасти «первый блин».

Ваш первенец кажется невероятно «огромным» по сравнению с новорожденным. «Ну и слоненок!» – думаете вы. «Почти совсем взрослый», так серьезно размышляет, помогает вместо папы... Впрочем, даже самый «большой» человек любит послушать рассказы про то, как когда-то он был крохой – посмотреть фотографии, видеосюжеты, заглянуть в прошлое. Не отказывайте себе в этом удовольствии. Возможно, завтра вместе перелистаете свой детский альбом, сделаете коллаж из маленьких мамы, папы и детворы – поди отгадай, где кто! «Детство первого ребенка заканчивается тогда, когда рождается следующий», – поговаривают в народе. Быть может, оно просто переходит на качественно иной уровень?

С рождением малыша старший некоторое время болезненно остро реагирует на «вторжение» на свою территорию. Его самая известная роль – страдальца: то и дело переспрашивает, кого больше любят, просит его поцеловать столько же раз, сколько и плачущего младенца, внимательно подсчитывая и «взвешивая» порции ласки. Следит за соблюдением прав и равенства в семье. Не заставляйте его помогать малышу – время их дружбы придет само. Не рассчитывайте на сильную помощь старших детей в воспитании младших – ведь это ваш ребенок, а не их... Уход за карапузом должен нравиться, стать поводом для гордости. И тот и другой ребенок для вас остаются прежде всего детьми – не большим и не маленьким. Не говорите вслух, что ваша дочь «УЖЕ большая, может все сама». На самом деле она «ЕЩЕ маленькая!!!» – именно так вы говорили бы друзьям, если старший оставался, как прежде единственным. Вы по-прежнему нуждаетесь друг в друге. При этом и тот и другой – ваши любимые дети, пусть и с РАЗНЫМИ качествами, характерами.

Нередко проблемы выдумываются на пустом месте: любим мы малыша больше, чем любили когда-то первенца или нет? Забудьте про сравнения! Живите здесь и сейчас. Детей нельзя любить одинаково – это разные люди, ведь тщетно сравнивать луну и солнце, день и ночь.

Возможно, старший захочет побыть немного на месте младшего, таким же беспомощным: попросит у вас молока, покататься в коляске... После же признает, что эта роль ему не выгодна – столько еще расти и расти до возраста его возможностей. Конечно, первое время много суеты, неорганизованности, однако со временем выработается оптимальный режим, индивидуальный lifestyle. Большой ребенок имеет ряд преимуществ: мороженое, самостоятельный просмотр мультфильмов, свою компанию, в то время как малыш только и знает, что висит на маме да агукает папе. Старший доставляет ДРУГОЕ удовольствие – постарайтесь переключиться именно на его волну: сходить с ним на спектакль, погулять, поговорить по душам, почитать... А уж «личное время» один на один с мамой, как бывало «прежде», ценится отныне вдвойне. Время бежит быстро, и вчерашние «соперники» будут дружно выставлять вас за дверь, чтобы вы не мешали их играм.

Не упускайте возможность похвалить старшего, подчеркнуть его значимость в доме, семье, саду или школе. Повторяйте, что он «самый лучший, замечательный старший брат для своей сестры»... Подчеркивая одного перед другим, вы лишний раз напоминаете, насколько они «немыслимы» друг без друга. То, насколько они хорошие, зависит от них самих! Порой кажется, что времени катастрофически не хватает. Старайтесь совмещать занятия: например, чтение одному и кормление другого. При этом следите, чтобы старший не скучал, не слишком «возвращался в детство». Ваше «зеркало» (в поведении старшего) не замедлит отразить то, насколько правильную политику вы проводите в своей большой семье. Возможные обиды переместятся на более слабых (друзей, куклу), а любовь сторицей вернется к вам же!

Если в какой-то момент вам покажется, что что-то в этой жизни не успеваете, то постарайтесь сконцентрироваться на том, что уже есть. Позвольте положительным эмоциям распространиться на все, что вас окружает. Если «влюблены» в крошку, не скрывайте этого – черпайте в этом чувстве силу для всего хорошего, для больших свершений, для большой любви к другим близким. Если гордитесь достижениями старшего, то вновь и вновь рассказывайте младшему, «тяните» его вслед за ним. Дружная семья зависит от мудрости и эмоциональной уравновешенности самих родителей. И помните, что «времени у человека обычно хватает на все, что он хочет успеть сделать».

Младший... – море любви и подражания

Конечно, он не сможет навсегда остаться крохой, но всегда будет меньше, чем старший брат или сестра... Он вновь и вновь позволит родителям пережить счастливые моменты, оглянуться назад. Ах, какой соблазн лишний раз потрогать эти маленькие пухлые ладошки, поцеловать, потискать... – любыми средствами оттянуть тот заветный миг, годовщину, после которой станет отчетливо понятно окончательно: и он вырос! С младшими не торопятся – ни к достижениям, ни к результатам – те приходят сами. Жизнь и так бежит слишком быстро.

У последующих детей большее количество почитателей, больше направленной любви с разных точек. В то же время старший – почти полубог: можно не послушаться родителей, но не принять к сведению мнение своего брата или сестры гораздо сложнее! Доверие к «сородичу» гораздо выше, ведь еще не так давно он сам «вышел из пеленок», не то, что пресловутые «предки»...

У него можно с большим энтузиазмом учиться и еще раз учиться, причем не сквозь дебри скучной теории, а на практике, путем подражания. Вы заметили, основы методик раннего развития родились из наблюдения за младшими детьми?! Карапуз начинает сам упорно повторять мудреные слова «просто так», вслед за братом, учиться, что, казалось бы, еще рано. Вы и сами бы так думали, если это был ваш первый ребенок. И все это для того, чтобы вновь и вновь завоевать доверие, уважение и любовь старшего товарища. И так во всем!

Как же повезло малышу! У него всегда есть постоянный напарник, лучший друг. Им никогда не скучно вместе. Соревнуются, борются, вместе берут новую высоту. Родители заняты, устали, но старшим вполне по силам научить малышей одеваться, рисовать, читать, писать и найти решение в домашней задачке. Вот почему в народе говорят: «Второй, как сорная трава»: ими чуть меньше занимаются по времени, но более сосредоточенно.

Впрочем, «акселерация» младшего имеет свои пределы. Нередко младший не так «прост», как кажется, приходится ведь обходить целых «три» (а то и больше) авторитета. То, что он не добивается напрямую, получает в обход. Отсюда легенды о том, что младший более хитрый, пронырливый, шкодный... и даже серьезные научные исследования о том, что многие бунтари, перевернувшие представления в мире, были-таки младшими в семье.

Глядя на непосредственные отношения между детьми, можно только удивляться и... учиться и еще раз учиться их доброте, отзывчивости, искренности, тому, что в нашем взрослом мире остается лишь крупицы.

Родители постепенно привыкнут, что вторые дети – совершенно другие по характеру, темпераменту, развитию.

Помните анекдот, когда на вопрос сына «почему я второй ребенок у вас», папа отвечает: «если б ты был первым, второго у нас бы не было»?! Впрочем, и родители у «младших» детей более спокойные и умелые, прошедшие «боевое крещение». Их реакция на те или иные события, проступки детей более адекватна, предсказуема и оптимальна.

Кстати, наличие двух разновозрастных детей учит родителей самообладанию, выдержке и постоянной работе над собой. Умение быстро прийти к оптимальному решению, принимая во внимание мнение других людей, даже маленьких и эмоциональных, дорогого стоит. Способность управлять коллективом ценится высоко не только дома, но и на работе. А ведь впереди у вас весь мир, карьера и столько еще не покоренных вершин!

Впрочем, младшим выгодно быть не всегда. Так позвольте своим детям меняться ролями – устройте дни «наоборот», когда старший пародирует младшего, а младший играет роль первенца.

Кстати, может, со временем в эту игру включатся и родители: дети и взрослые наоборот?

По материалам сайта "Дети-погодки"