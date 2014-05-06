Инсектициды. «Химия» против вредителей на дачном участке

Вопрос использования «химии» на дачном участке неоднозначен. Есть как противники, так и сторонники использования химических препаратов. Противники «химии» ратуют за экологичность выращиваемых овощей и фруктов, сторонники «химии» стремятся получить гарантированный результат с наименьшими трудозатратами.

Конечно, самый экологичный и безопасный метод выращивания овощей - вообще не использовать «химию» на даче, а обходиться, например, настоями трав, золой, табачной пылью – т.е. средствами натурального растительного происхождения. Однако в этом случае нужно учитывать два фактора: 1. Обработка растительными средствами требует постоянства, т.к. обычно такие средства работают по принципу отпугивания насекомых-вредителей за счет содержания эфирных масел, фитонцидов и других химических соединений, которые содержатся в растениях (например, в чесноке, полыни, табачной пыли и пр.), и которые довольно быстро выветриваются/смываются. Обычно хватает на пару дней, потом нужно повторять обработку. 2. Осадки (дождь, роса) моментально смывают такие растворы с растений, что сводит результат к нулю, если вы не успеваете с быстрой повторной обработкой.

Если вы имеете возможность постоянно находиться на даче, держать под контролем состояние растений, а также готовы к моментальному реагированию на возникающие проблемы, то «жизнь без химии» для вас вполне осуществима.

Если же вы приезжаете на дачу, как и большинство работающих дачников, 1-2 раза в неделю, то, скорее всего, одними натуральными средствами вам не обойтись. За недельное отсутствие на растения могут напасть, например, гусеницы, и практически полностью уничтожить посадки капусты, оставив хозяевам изъеденные листья с пригоршнями шевелящихся зеленых тварей. Поэтому время от времени все же приходится прибегать к «химии», гарантирующей устойчивый результат, но лучше делать это осознанно, в разумных пределах, выбирая наиболее подходящие и щадящие средства.

Сейчас в садоводческих магазинах имеется огромный выбор всевозможных химических средств для разных сфер применения на дачном участке. Для людей, не связанных с химической отраслью, и вообще далеких от химии, бывает очень непросто разобраться с различиями препаратов, нюансами их использования, а самое главное – понять, какой именно препарат больше всего подходит для вашей конкретной проблемы, и является самым безопасным.

В данной статье мы будем рассматривать только одну группу химических препаратов – инсектициды.

«Инсектициды – группа химических препаратов, входящих в группу пестицидов, и предназначенная для уничтожения насекомых — вредителей».

Виды инсектицидов

Класс опасности

Класс опасности веществ определяется по ГОСТ и зависит от степени воздействия вредного вещества на организм человека.

Класс опасности Степень опасности 1 Чрезвычайно опасны 2 Высоко опасны 3 Умеренно опасны 4 Малоопасные вещества

По способу проникновения в тело вредителя:

1. Контактные инсектициды уничтожают только тех вредителей, на которые попали капли вещества при опрыскивании. Если насекомое "удачно спряталось", оно избежит гибели и благополучно обзаведется потомством. Препараты этого типа способны защитить только те части растений, непосредственно на которые они нанесены. Смываются дождем и потому очень зависимы от погодных и климатических условий. Преимущество контактных препаратов - они действуют быстро, растение сразу чувствует облегчение.

2. Системные инсектициды проникают в клетки растения и разносятся по нему - от кончика корня до макушки. Поражение вредителя наступает при питании отравленными частями растения. Такие препараты очень быстро поглощается растениями и поэтому практически не зависят от погодных условий. Дают защиту на 2-3 недели, но действуют медленнее, чем контактные препараты.

3. Кишечные инсектициды попадают в систему пищеварения насекомого через органы питания, яд быстро усваивается организмом и паразит погибает. Большинство современных препаратов могут использовать одновременно несколько путей попадания в организм вредителя.

По характеру воздействия:

1. Инсектициды сплошного действия — способны бороться одновременно с несколькими различными видами вредителей.

2. Инсектициды избирательного действия — направлены против определенных видов вредителей.

По действующему веществу и принципу действия:

Главной основой инсектицидов является действующее вещество, которое указывается на упаковке мелким шрифтом. Различные препараты, приготовленные на основе одного и того же действующего вещества, оказывают одинаковое воздействие на вредителей. При этом торговые наименования препаратов у разных фирм-изготовителей различные. При подборе средства лучше обращать внимание именно на действующее вещество, т.к. фирмы-изготовители меняются, соответственно и меняются торговые названия препаратов.

1. Командор, Конфидор Экстра, Биотлин, Колорадо, Зубр, Искра золотая, Муссон, Танрек изготавливаются на основе имидаклоприда – системного инсектицида. Препарат легко поглощается растениями, хорошо действует системно через корни. Особую популярность имидаклоприд приобрел из-за эффективности против колорадского жука. Используется также для борьбы с комплексом вредителей : тля, белокрылка, трипсы , в т.ч. паутинный клещ и почвообитающие вредители( проволочник, капустные мухи и пр.)



Эффект воздействия наблюдается через 3-5 дней после обработки. Действующее вещество проявляет высокую остаточную активность. Срок защитного действия – 14-28 дней. Механизм действия исключает возникновение резистентности.

Имидаклоприд – сильнотоксичное вещество, период его разложения в почве от полугода до двух лет. Для дачников и огородников разрешен на ограниченном количестве культур.

К этой же группе относится и препарат Актара. Действующее вещество у него с другим названием, но той же химической группы. Это препарат системного действия, действует и изнутри - при поливе, и через ткани растения – при опрыскивании. Особенно хорошо работает против щитовок, тлей, клещей. Не имеет запаха. Рекомендуется для обработки роз и декоративных кустарников.

Я лично отношу Актару к разряду «тяжелой артиллерии», поэтому использую ее исключительно на цветочных и декоративных культурах в закрытом грунте, например, если горшечные культуры дома или на лоджии подверглись нападению вредителей.

2. Искра М, Антиклещ, Фенаксин-Плюс, Фуфанон–нова (концентрат эмульсии малатиона), Инта-ЦМ, Карбофос (порошок малатиона) производятся на основе малатиона – несистемного инсектицида и акарицида широкого спектра действия. Применяется для борьбы с вредными насекомыми и клещами на плодовых культурах, высокоэффективен против большого количества вредителей овощных культур: тли, гусениц, красных клещей, трипсов и белокрылки, путинный клещ. При применении в открытом грунте малатион обладает лишь незначительным периодом действия, к тому же он неустойчив к воздействию ветра и воды. Его систематическое использование способно влиять на размножение вредителей, хотя его несколько резкий запах может удержать вас от слишком часто­го применения. Малатион – среднетоксичное вещество для человека и животных, с периодом распада в почве 1 день. Поэтому он разрешен и рекомендован для использования в личных подсобных хозяйствах практически на всех культурах. Период выведения из растений – 7 дней.

К этой же группе относится и Актеллик – препарат широкого спектра действия. Актеллик, в отличие от ряда менее вредных препаратов, сильно испаряется, у него высокое давление паров, так что в закрытых помещениях его использовать не рекомендуется. Кроме этого, препарат имеет довольно резкий запах. Класс опасности для человека – 2.

3. Инта-Вир, Искра, Искра Двойной эффект (таблетка; дополнительно содержит калий, для повышения иммунитета пострадавшего растения), Кинмикс, Цунами, Сэмпай, Молния КЭ, Децис (порошок; при правильном использовании можно применять за 1 день до сбора урожая)– у этих препаратов действующие вещества разные (циперметрины, лямбда-цигалотрин, перметрин) , но все относятся к одной химической группе – пиретроидам. Это новое поколение инсектицидов. Эти соединения впервые были выделены из дамасской ромашки - пиретрума (Piretrum), получив от нее название. Они были также найдены в пижме и в хризантемах. Пиретроиды применяются для борьбы с насекомыми давно. Именно они используются в пластинах и тлеющих спиралях от комаров, в шампунях от блох для кошек и собак. Это несистемные вещества для борьбы со многими жующими и сосущими насекомыми. Они очень эффективны при борьбе с тлей, белокрылкой, грибным комариком и против трипсов. Разрешены для применения дачниками и огородниками на многих овощных, плодовых, ягодных и декоративных культурах. Группа этих инсектицидов обладает наименьшей токсичностью для человека и теплокровных. Обладают хорошей остаточной активностью при минимальном отрицательном воздействии на объекты окружающей среды, легко разлагаются в почве (под действием почвенных микроорагнизмов разлагаются в течение 2-4 недель) и почти не проникают в растения.

4. Комплексные препараты с несколькими действующими веществами:

Инта ЦМ (циперметрин + малатион) - таблетированная форма

Алатар (циперметрин + малатион ) - эмульсия

Нокдаун (циперметрин + креолин) - эмульсия

Эта группа препаратов высокотоксична, поэтому используется в случае сильнозараженных участков.

Особо стоит отметить препарат Престиж (аналог - Престижитатор) - это комплексный препарат, инсектицид + фунгицид, для обработки (опрыскивания) посадочного материала (клубней) от проволочника, колорадского жука и парши-фитофтороза картофеля. Действующее вещество в нем – имидаклоприд, такое же, как в Командоре, Биотлине. Для полного выведения химических веществ нужно около 60 дней. Не советуют использовать Престиж для обработки ранних сортов, а только для средних или поздних, чтобы попавшие в клубни химические вещества успели нейтрализоваться. Механизм защитного действия такой: сразу после посадки обработанных клубней почвенная влага частично высвобождает действующее вещество, которое диффундирует в почву, формируя защитный ареал вокруг клубня. Растущее растение поглощает активное вещество как из материнского клубня, так и из почвы с помощью корней. Благодаря ярко выраженным системным свойствам, имидаклоприд равномерно распределяется по вегетирующим органам растения, обеспечивая их надёжную защиту от сосущих и грызущих вредителей во время вегетации (информация с сайта).

5. Муравьед, Муравьин, Муратокс, Мурацид, Мухоед, Гром, Гром-2, Землин, Медветокс, Почин, Провотокс – все производятся на основе действующего вещества диазинона, только в разных концентрациях. Это несистемные препараты широкого спектра действия. Эффективно действуют на почвообитающих вредителей, таких как проволочник, капустная и луковая муха, долгоносики, подгрызающая совка, тля, блошка. Имеют ряд существенных недостатков: сильно токсичны для человека и животных (класс опасности 3), при регулярном применении у вредителей формируется резистентность к действию препаратов этой группы. Период полураспада диазинона в почве 2-3 недели, но после внесения гранулированных форм он обнаруживается и в небольших количествах и через 14 недель. Раньше на основе диазинона изготавливались препараты для бытового использования, но потом он был запрещен для домашнего применения из-за способности накапливаться в организме человека.

6. Акарин, Фитоверм, Искра-Био, Лепидоцид, Битоксибациллин – эта группа биологических препаратов изготавливается на основе различных микроорганизмов и продуктов ферментации почвенных бактерий. Они эффективны при борьбе с белянками, совками, колорадским жуком, паутинным и красным плодовыми клещами, пяденицей и листовертками на смородине и яблоне; с паутинным клещом, персиковой и бахчевой тлями, табачным и западным цветочным трипсами на огурцах, перцах, баклажанах, томатах и розах защищенного грунта; также применяются в теплицах. Особенностью биопрепаратов является то, что они эффективны только в теплой (не менее 20 градусов) и влажной среде. Под воздействием природных факторов, действие препарата прекращается за 5-7 суток. Максимальный эффект достигается на 3-5 сутки после обработки растения. Нельзя недооценивать токсичность биопрепаратов. При высоких концентрациях опасны для человека и животных.

Особые примечания о препарате Фитоверм - гибель вредителей наступает на 2-3 сутки после обработки, а максимальный эффект достигается на 5-7 сутки. Действие препарата на поверхности листа при благоприятных погодных условиях продолжается от 7-20 суток. Даже незначительные осадки или обильная роса значительно снижают эффективность препарата. Личный опыт - Фитоверм действует более эффективно, если использовать его в бОльшей концентрации, чем указано в аннотации, раза в 2-3. И обработки нужно делать 3 раза через 10 дней. Опыт дачников: Фитоверм не всех производителей действует эффективно, хорошие отзывы о Фитоверме производства фирм Август и Башинком.

Примечания:

* Нужно помнить о том, что при продолжительном применении лишь одной группы препаратов у вредителей возникает резистентность к данному виду воздействия, иначе говоря – устойчивость. Во избежание такого привыкания рекомендуется чередовать различные виды препаратов для обработки растений.

* Весной, при планировании расположения грядок и цветников, нужно учитывать, будут ли данные растения обрабатываться инсектицидами. Например, если вы сажаете картофель, и планируете опрыскивать его инсектицидами от колорадских жуков, то лучше не располагать вблизи картофельного участка грядки с зеленью, или ягодные плантации. Такие же соображения актуальны и при планировании декоративных зон – миксбордеров, цветников. Например, бутоны лилий часто подвергаются нападениям разных вредителей. В течение сезона нужно несколько раз опрыскивать их любыми инсектицидами, а значит, лучше не размещать вблизи лилий ягодные кусты или плантации. Эти меры предосторожности позволят избежать случайного и ненужного попадания распыляемых инсектицидов на ягоды, зелень и другие растения.

При подготовке материалов статьи использовалась справочная информация сайта

Благодарим за помощь в подготовке статьи консультантов: Ирина Владимировна Суслова, химик и Кузнецова Марина Юрьевна, биолог