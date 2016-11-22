Многолетние декоративные культуры. Часть 3

Многолетние декоративные культуры. Часть 1

Многолетние декоративные культуры. Часть 2

Продолжаем рассматривать особенности выращивания некоторых многолетних корневищных растений.

Астильба

Астильба - многолетнее пышное растение, высота которого, в зависимости от вида и сорта, колеблется от 20 см до 120 см. Имеет прямостоячий стебель, плотное ветвистое корневище. Перистые соцветия в виде метелок, состоящие из мелких цветков изящной формы, разнообразного окраса – от белого до темно-рубинового и фиолетового. Крупные ажурные листья, меняющие окрас в зависимости от сезона: весной они пурпурные или бронзовые, летом темно-зеленые.

Место выращивания

Место для посадки выбираем в полутени, так как астильба плохо переносит открытое солнце. Астильбе не нужно много света для хорошего роста. Лучше всего она чувствует себя в разреженной тени, где солнце показывается не более трех часов. В этом случае цветение будет продолжительным и обильным. Однако растение, высаженное в полную тень, перестанет расти.

Не рекомендуется выращивать астильбу вблизи деревьев, корневая система которых ослабляет растение, и забирает большую часть влаги и питательных веществ.

Хорошо подходят участки с высоким залеганием грунтовых вод – астильба любит воду, это значительно упрощает уход.

Долгосрочную засуху растение может не перенести.

Уход

Две основные особенности в уходе за астильбой – это поддержание высокой влажности почвы, а также летнее и зимнее мульчирование.

- Влага

Астильба - это влаголюбивое растение, и чрезмерное пересушивание почвенного слоя отрицательно сказывается на ее росте и развитии, поэтому в особо жаркую и сухую летнюю погоду требуется частый полив, ежедневно утром и вечером.

Особенно важны регулярные и обильные оросительные мероприятия на стадии активного формирования соцветий. Даже если грунт был пересохшим недолго, декоративные свойства могут пострадать. Листья вянут, соцветия мельчают, и растение приобретает неряшливый вид.

- Мульчирование

Мульчирование – это укрытие поверхности земли различными материалами. Мульчировать можно с помощью коры, соломы, мелкой гальки, опилок, торфа, скошенной травы, и других материалов.

Мульчирование необходимо астильбе как летом, так и зимой. Летнее мульчирование помогает уменьшить перегрев, сохранить влагу и рыхлость почвы. Кроме того, с каждым сезоном в процессе роста и развития корневище астильбы постепенно обнажается, корни выходят наружу из земли. Необходимо периодически засыпать его рыхлой землей. Это поможет избежать повреждения и пересыхания корней, и как следствие - ослабления роста и цветения растения.

Для астильбы губительны и малоснежная зима, и весенние перепады температуры с внезапными заморозками. Зимнее мульчирование создает комфортные условия как для зимовки, так и для весеннего периода. Перед зимовкой рекомендуется прикрыть растение лапником, а почву между отдельными кустами желательно замульчировать сосновыми иголками или торфом.

Пересадка

Астильба достаточно хорошо переносит пересадку в течение всего лета. Нужно лишь выбрать прохладный и дождливый день, и затем хорошо поливать, пока растение не приживется.

Аспарагус (спаржа декоративная)

Аспарагус – это прямостоячее растение до 2 м высотой. Его разветвлённые зелёные полуодревесневшие стебли покрыты огромным количеством иголочек. Эти иголочки — не листья, а укороченные веточки, выполняющие функции листьев.

Сейчас не в каждом саду можно встретить это удивительное растение, хотя знакомо оно всем садоводам. Аспарагус хорошо знаком нам по цветочным букетам из советских времён, когда каждый торжественный букет украшали нежной пушистой веточкой аспарагуса.

С годами аспарагус разрастается в мощный эффектный многостебельный куст. Он хорошо смотрится летом, и создает отличный фон для любых однолетников и многолетников. Особенно эффектно он смотрится осенью, с бусами красных ягод и иголочками жёлтого цвета.

Уход

Уход за аспаргусом совершенно несложный, не имеет никаких особенностей – достаточно лишь эпизодического полива и нечастых подкормок. Взрослый куст – это мощное растение, которое не смогут победить даже самые злостные сорняки.

Размножение

Размножают спаржу как семенами, так и делением старых кустов на несколько частей. Выращивание из семян требует много времени, т.к. семена спаржи прорастают долго, до 6 недель. Более предпочтителен способ размножения с помощью деления куста.

Василек горный

Это многолетнее травянистое легкоузнаваемое растение. Высота около 40 см. От обычного однолетнего василька отличается кустовидной формой растения, утолщенными стеблями, крупной зеленовато-сизой листвой, и более крупным размером цветочных корзинок. Это неприхотливое растение, образующее пышные полураскидистые куртины. Цветет с начала июня, цветки – крупные корзинки глубокого синего цвета.

В цветнике занимает место около 50 смх50 см, с учетом раскидистых стеблей. Дает умеренный самосев.

Особенности: имеет декоративность только в первой половине лета (июнь). Голубые цветки ярко смотрятся ярко на фоне относительно скромной растительности начала лета. Однако после цветения куст разваливается, поэтому рекомендуется срезать его стебли почти до основания, что стимулирует новую волну цветения. Подходит для выращивания как растение второго плана, с учетом временной потери декоративности во второй половине лета, после срезки стеблей.

Уход

Не требует особого ухода, лишь своевременного полива и нечастых подкормок. Зимостойкость высокая даже без мульчирования. Не страдает от весенних заморозков.

Размножение

Размножается с помощью самосева, или делением куста.

Дицентра («Разбитое сердце»)

Свое романтическое название «Разбитое сердце» дицентра получила из-за формы цветков, похожих на сердечки, расколотые пополам. Это изящное растение высотой от 30 см до 1 м, в зависимости от вида. Листва очень декоративная, нежная, листья перисто-рассеченные, зеленые с сизым оттенком, на черешках. Цветки розовые, красноватые или белые, поникающие, сердцевидные, до 2 см в диаметре, собраны в дугообразные поникающие кисти, возвышающиеся над кустом. Разные виды дицентры распускаются в разное время.

Место выращивания

Дицентра нетребовательна к месту выращивания. На солнечном месте сам кустик будет невысоким, но зацветает быстрее. В полутени куст разрастается сильнее, но цветение наступает позже. Оптимальное место посадки – полутень. Важная особенность – растение не переносит участки с застоем воды, где его корни загнивают. Поэтому место посадки должно быть хоть и увлажненным, но при этом хорошо дренированным – в посадочную ямку нужно добавить торф или песок.

Уход

В уходе неприхотлива, нужно лишь своевременно удалять отцветшие и засохшие стебли, а также поддерживать средний уровень влажности, не допуская ни переувлажнения, ни засухи.

Зимостойкость хорошая, зимует без укрытия, но подвержена весенним заморозкам.

Размножение

Предпочтительнее размножать дицентру с помощью деления куста. Ее корневища очень хрупкие, и нуждаются в осторожном обращении при выкапывании и делении. Дицентра неприхотлива и прекрасно приживается на новом месте.

Выращивание из семян трудоемкое, семена туговсхожие, поэтому этот метод почти не используется садоводами. Кроме того, дицентра почти не завязывает семян.

Скорость разрастания куста скромная, и в целом дицентра ведет себя дружелюбно по отношению к соседним растениям, не подавляет их.

Лилейник

Это травянистые корневищные многолетники. Крупные, воронковидные цветки различной окраски собраны в метельчатое соцветие на крепком цветоносе. Корневая система лилейника - мясистые, мочковатые корни с характерными вздутиями, которые являются хранилищами питательных веществ. Высота лилейника определяется по длине цветоноса и колеблется от 30 до 90 см, в зависимости от вида.

Время цветения лилейников различное:

раннецветущие – цветут с конца июня по середину июля;

среднецветущие – цветут со второй половины июля по середину августа (самое распространенное время цветения);

позднецветущие – зацветают со второй половины августа и до конца сентября;

ремонтантные – могут цвести повторно в течение одного сезона. Такие лилейники имеют обозначение «RE», но в наших условиях чаще всего не успевают зацвести повторно из-за короткого лета.

Посадка

- Требует солнечного места.

- Почва должна быть плодородная. Яму для посадки должна быть большая, с учетом будущего разрастания куста.

- Не заглублять корневую шейку (место, где сходятся корни и стебель). Опускать ее в грунт не более чем на 2 см, и это расстояние присыпать до уровня грунта сухим перегноем или торфом.

Уход

Мощная корневая система позволяет лилейнику доставать влагу с глубины и не бояться поверхностного иссушения почвы. Лучшие условия для выращивания - когда верхний слой почвы на уровне развития розетки листьев будет сухим, а на глубине 20-30 см, где располагаются всасывающие корни — влажным. Полив нужен нечастый, но обильный, позволяющий влаге проникать на глубину 20-30 см.

Почему не цветет лилейник?

- Лилейник закладывает цветочные почки примерно с августа. Если он куплен весной, то в год посадки он зацветает из цветочной почки, сформированной в прошлом году в питомнике. Первое лето после посадки растение адаптируется, приживается, и цветочную почку на следующий сезон не закладывает. В следующее лето цветочная почка закладывается при хороших условиях и обилии тепла и солнца. При плохих погодных условиях почка может снова не заложиться. Поэтому часто бывает ситуация, когда купленный лилейник цветет только в год посадки, а следующее цветение наступает только через 2-3 года.

- При посадке нужно помнить, что лилейники не любят, если корневая шейка заглублена более чем на 2 см. Одна из причин того, что лилейник не цветет, является слишком заглубленная посадка.

- Если ваш лилейник не цветет несколько лет, попробуйте приподнять его: дождаться дождливой пасмурной погоды, и приподнять его вместе с комом земли. Он хорошо переносит пересадку.

- Лилейник не любит частого застоя воды. Если на участке вода застаивается надолго, то лилейники также могут перестать цвести.

- Самые красивые – это обычно не листопадные, а вечнозеленые или полувечнозеленые лилейники. А они в наших условиях не всегда успевают заложить цветочные почки (особенно поздние сорта), поэтому и образуют цветоносы не каждое лето или совсем не цветут.

Лучший способ размножения лилейника – весеннее деление куста.

Благодарим за фото наших пользователей: TSD, Levenka, Pearla, nathka, КуМа.