Как сохранить 90% выращенного урожая?

Морковь

Морковь очень просто сохранять прямо на грядке, то есть, не выкапывая её осенью, а просто срезая ботву. Но ведь и осенью, и зимой морковь нам тоже нужна. Поэтому часть морковного урожая мы будем сохранять иначе.

Выкопав морковь, сразу обрезаем ботву, оставляя черешки длиной не более двух сантиметров, иначе морковь через листья будет терять влагу и станет вялой и безвкусной. От почвы надо её очищать осторожно. В противном случае она получит механические повреждения и будет плохо хранятся. Нельзя мыть – это ускорит развитие болезней. Хорошо просушив, заложим морковь в невысокие ящики, выстланные полиэтиленом. Сверху зальём глиняной болтушкой сметанообразной консистенции.

Готовится она так: полведра глины заливают до верха водой. Часть воды глина впитает. На следующий день снова залить водой, но так, чтобы вода была чуть выше уровня глины на 2-3 сантиметра. Перемешиваем и оставляем на три дня. Теперь уже можно залить морковь. Спустя непродолжительное время ящики перемещаем в погреб. До следующего урожая мы гарантированно будем с морковью. Но так долго сохранять морковь нам не нужно. На даче ведь еще нас ждёт запас моркови на грядках. Поэтому нужно рассчитать, сколько моркови в глиняной рубашке спускать в погреб.

Можно также её сохранять и в подвале, в ящике со слегка влажными опилками. Опилки должны оставаться рассыпчатыми, не слипаться. Можно хранить морковь, пересыпав песком или уложив с прослойками из шелухи репчатого лука. А можно сохранять ее, как картофель, в яме, утеплив слоем соломы или торфа 20-30 см и сверху присыпав землёй.

В марте убедимся, что она по-прежнему свежа и сочна. Можно держать морковь 2-3 месяца даже в условиях городской квартиры. Ящики с корнеплодами, закрыв пленкой, устанавливают на утеплённой лоджии. При наступлении холодов укрывают дополнительно, не допуская подмораживания. При снижении температуры ящики вносят в квартиру, располагая рядом с балконной дверью. Замечено, что лучше сохраняются корнеплоды округлой, а не удлинённой формы, так что будьте внимательны при выборе сорта.

Сохраняем капусту

Готовим яму глубиной в один метр. На дно небольшой слой песка. После первых заморозков капусту укладываем в яму корнями вверх, чтобы кочаны не касались друг друга. Засыпаем рыхлой землёй до самых корней. Подобным образом укладываем и все другие ряды. Дожидаемся настоящего мороза и яму сверху обкладываем соломой, а лучше навозом. Весной, до таяния снега, быстро убираем капусту, иначе, если талая вода проникнет к ней, она начнёт загнивать.

Можно заснеговать капусту и сохранять её до мая, но способ годится только для северных районов с устойчиво холодной зимой. Укладываем капусту в штабеля в несколько рядов каждый, засыпая полностью снегом. Закончив укладку, забрасываем штабель и небольшое пространство вокруг снегом высотой в один метр.

При всех способах хранения свежей капусты рекомендуется оставлять по возможности наиболее длинные кочерыжки и 2-3 околокочанных листа. Можно хранить в погребе, подвале, в утепленном ящике на балконе.

Существует еще один интересный способ. Кочаны плотно заворачивают в газетную бумагу и раскладывают на небольшом расстоянии один от другого в сухом прохладном месте. Если со временем бумага на некоторых кочанах станет влажной или потемнеет, ее надо снять, кочаны очистить от верхнего слоя листьев и завернуть в свежую бумагу.

Можно укладывать капусту на полки кочерыжками вверх или, связав по два кочана, вешать на перекладины.

Цветную капусту и брокколи также можно подвесить за кочерыжки на крюки. Лучше хранятся кочаны средних размеров, крупные рано растрескиваются, а при зачистке мелких – больше отходов. На каждом кочане следует оставлять 3-4 плотно прилегающих зеленых листка. Они предохраняют кочан от механических повреждений и заболеваний.

Предварительное опудривание кочанов измельченным мелом предохраняет капусту от гнили.

После первых недель хранения иногда обнаруживается, что почернели верхние листья. Это серьёзное предупреждение. Надо зачистить кочан до здоровой части, иначе погибнет весь. Если же верхние листья просто подсохли, ничего страшного. Такой кочан сохранится без проблем.

Свекла

С хранением свеклы, как правило, проблем не возникает. Круговым движением надо открутить листья, просушить свеклу и, только когда ранки на открученной ботве зарубцуются, заложить на хранение. Закладывая, надо стараться не повредить кожицу, иначе срок хранения значительно уменьшится.

Свеклу можно хранить в яме, как и картофель. Разделив досками или старыми мешками каждую культуру, туда же кладут морковь, редьку, репу и тыкву, сверху укладывают толстый слой сухой ботвы или соломы и не менее полуметра грунта. В образовавшийся холмик втыкают палку, чтобы не потерять, и... забывают до весны.

Перед началом бурного таяния снега яму вскрывают и её содержимое переносят в погреб, который к тому времени заметно пустеет. Все корнеплоды имеют такой вид и вкус, как будто их только что выкопали из земли. Так поступают селяне Мордовии, и они всегда с гарантированно сохраненным урожаем. Но это, скорее всего, годится только для северных окраин страны.

Кроме того, свеклу можно хранить в подвале, утеплённом ящике на балконе. Свекла неплохо хранится в мешках со мхом-сфагнумом, который легко отыскать во многих лесах, у болот.

Тыква

Тыква среди бахчевых культур по лёжкости занимает первое место. Она сохраняет отменный вкус вплоть до лета. Если не усердствовать излишне с поливом и не перекармливать азотом, да ещё убрать в сухие, солнечные дни, проблем с нею не будет. Её просушивают на ветру и хранят в сухих, проветриваемых помещениях при температуре до +10° С.

Укладывают свободно плодоножками вверх на сухую хвою, солому, стружки, опилки. А чтобы предупредить пролежни, тыкву затаривают в сетки и подвешивают к жердям. Можно просто хранить под кроватью хвостиком кверху. Помещение обязательно должно быть сухим. При высокой влажности на тыкве и кабачках поселяются грибки, и овощи гниют.

Не будут храниться долго и те овощи, которые подмерзли.

Хранение помидоров

В условиях средней полосы с наступлением холодной осенней и дождливой погоды на кустах томата остается много невызревших плодов. Для хранения они должны дозреть.

Перед закладкой на дозревание, чтобы предохранить плоды от почернения, их нужно обязательно прогреть. В ведро горячей воды с температурой 60° опускают примерно по 1 кг помидоров на 2 минуты, затем протирают их мягкой тряпочкой, подсушивают на солнце и лишь потом укладывают на дозревание. Чтобы ускорить этот процесс, его проводят в помещении при температуре 20-25°. Плоды укладывают в небольшие ящики в 2-3 слоя, не более, с несколькими красными помидорами. Выделяя этилен, они ускоряют процесс созревания зеленых помидоров.

Зелеными плоды сохраняются в течение 2,5 месяцев и более. Можно каждый плод завернуть в бумагу. Хранят томаты в течение длительного времени в ящиках, укладывая плодоножками кверху в два-три слоя и пересыпая сухим торфом, мелкой стружкой или опилками. Ящики помещают в прохладное сухое место. Там они медленно дозревают и к декабрю будут готовы для употребления. Покрасневшие плоды регулярно выбирают.

Сохранить помидоры свежими можно и так. В чистую, прогретую на солнце трехлитровую банку кладут вымытые и просохшие помидоры бланжевой спелости, вливают в банку 2 столовые ложки спирта и поджигают. Банку встряхивают несколько раз и быстро закрывают стерилизованной крышкой.

Свежими на протяжении месяца сохранить в холодильнике помидоры и огурцы можно и так. На дно чистой банки кладут тертый хрен (200 г на 3-литровую банку), поверх него кружочек картона с дырочками. На этот кружочек плотно укладывают огурцы или помидоры, банку закрывают крышкой и ставят в холодильник.

Говорят, что так можно сохранять и кисти винограда!

