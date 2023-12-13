7 товаров для здоровых начинаний в Fix price

В каталоге магазина Фикс прайс можно найти много полезных товаров по низким ценам для спорта и здорового образа жизни. Три недели до Нового года 2024 - самое время начать делать гимнастику и считать калории, чтобы помочь парочке запасных килограммов раствориться в предновогодней суете!

Топ женский, Lady Collection

Топ с чашечками фиксирует грудь во время тренировок, а классическая спинка-борцовка обеспечивает удобную посадку. Размеры: 42, 44, 46, 48. Состав: 96% полиамид, 4% эластан. Китай.

Топ с чашечками, с увеличенной длиной лифа. Эластичный материал, стильный дизайн. Размер: 42, 44, 46, 48. Состав: 55% полиамид, 37% полиэстер, 8% эластан. Китай.

Цена: 299 рублей.

Цена: 349 рублей.

Отзывы об этой марке в целом положительные, девушки отмечают хорошую поддержку груди и хорошее качество пошива.

Шорты женские, Insolito

Шорты из натурального хлопка 100% очень достойного качества. Производство Узбекистан. Подойдут не только для занятий спортом. Разноцветные. Размеры: 42-48.

Цена: 299 рублей.

Шорты из плотного хлопка, сшиты добротно, слегка растягиваются, но хорошо держат форму, средняя посадка, в них удобно двигаться, приседать.

Футболка мужская, Inci Secret

Футболка выполнена из 100% хлопка. Стильные и оригинальные дизайны! Размеры: 46, 48, 50, 52, 54. Товар представлен в ассортименте. Страна производства Кыргызстан.

Цена: 349 рублей.

Покупатели считают, что товары этого производителя представлены в сети Фикс прайс по самой низкой цене.

Уже несколько лет в магазинах сети Фикс Прайс стали продавать трикотаж из Кыргызстана. Я покупаю его с удовольствием, потому как цена не большая, а качество неплохое.

Валик спортивный

Упражнения с массажным спортивным валиком являются разновидностью миофасциального расслабления – техники глубокого щадящего массажа, направленного на снятие напряжения в мышцах.

Вы прокатываете валик по основным группам мышц и с помощью давления от веса вашего тела валик стимулирует кровообращение, укрепляет связки, улучшает подвижность суставов. Покрытие с массажным эффектом. Размер: 10х10х30 см. Состав: ЭВА, ПП.

Цена: 299 рублей.

Гантель, 1 кг

Имеет обтекаемую форму и покрыта приятным на ощупь материалом. Компактный аксессуар легко взять с собой.

Цена: 249 рублей.

Щётка для массажа

Щётка для массажа эффективно тонизирует кожу и нормализует кровоток. Состав: дерево, ПС, натуральная щетина, полиэстер, хлопок.

Цена: 199 рублей.

На сайте Fix-price указано, что можно использовать в душе. Однако такие щетки применяют только для сухого массажа. При правильном использовании покупатели отмечают хороший эффект от применения. Средний балл на сайтах с отзывами 4,5.

Фитнес-коктейль, Fitness Кондитерская, 140 г (7 порций)

Дополнительный источник белка для оптимизации питания. Позволяет снизить калорийность дневного рациона, а за счёт протеина надолго утоляет голод. Не содержит сахара!

Цена: 149 рублей.

Человек, который не употребляет мяса: в периоды физических нагрузок этот коктейль служит мне добрую службу. Не только убирает излишний аппетит, но и даёт явный прилив сил и бодрости. Видимо благодаря присутствию клетчатки и достаточного количества белка. Буквально приводит меня в чувство после любой физической нагрузки.

Однако, кому-то совсем не нравится вкус. Средний балл на сайтах с отзывами - около 4.

Желаем успеха во всех ваших начинаниях!