7 товаров для здоровых начинаний в Fix price
В каталоге магазина Фикс прайс можно найти много полезных товаров по низким ценам для спорта и здорового образа жизни. Три недели до Нового года 2024 - самое время начать делать гимнастику и считать калории, чтобы помочь парочке запасных килограммов раствориться в предновогодней суете!
Топ женский, Lady Collection
Топ с чашечками фиксирует грудь во время тренировок, а классическая спинка-борцовка обеспечивает удобную посадку. Размеры: 42, 44, 46, 48. Состав: 96% полиамид, 4% эластан. Китай.
Топ с чашечками, с увеличенной длиной лифа. Эластичный материал, стильный дизайн. Размер: 42, 44, 46, 48. Состав: 55% полиамид, 37% полиэстер, 8% эластан. Китай.
Цена: 299 рублей.
Цена: 349 рублей.
Отзывы об этой марке в целом положительные, девушки отмечают хорошую поддержку груди и хорошее качество пошива.
Шорты женские, Insolito
Шорты из натурального хлопка 100% очень достойного качества. Производство Узбекистан. Подойдут не только для занятий спортом. Разноцветные. Размеры: 42-48.
Цена: 299 рублей.
Шорты из плотного хлопка, сшиты добротно, слегка растягиваются, но хорошо держат форму, средняя посадка, в них удобно двигаться, приседать.
Футболка мужская, Inci Secret
Футболка выполнена из 100% хлопка. Стильные и оригинальные дизайны! Размеры: 46, 48, 50, 52, 54. Товар представлен в ассортименте. Страна производства Кыргызстан.
Цена: 349 рублей.
Покупатели считают, что товары этого производителя представлены в сети Фикс прайс по самой низкой цене.
Уже несколько лет в магазинах сети Фикс Прайс стали продавать трикотаж из Кыргызстана. Я покупаю его с удовольствием, потому как цена не большая, а качество неплохое.
Валик спортивный
Упражнения с массажным спортивным валиком являются разновидностью миофасциального расслабления – техники глубокого щадящего массажа, направленного на снятие напряжения в мышцах.
Вы прокатываете валик по основным группам мышц и с помощью давления от веса вашего тела валик стимулирует кровообращение, укрепляет связки, улучшает подвижность суставов. Покрытие с массажным эффектом. Размер: 10х10х30 см. Состав: ЭВА, ПП.
Цена: 299 рублей.
Гантель, 1 кг
Имеет обтекаемую форму и покрыта приятным на ощупь материалом. Компактный аксессуар легко взять с собой.
Цена: 249 рублей.
Щётка для массажа
Щётка для массажа эффективно тонизирует кожу и нормализует кровоток. Состав: дерево, ПС, натуральная щетина, полиэстер, хлопок.
Цена: 199 рублей.
На сайте Fix-price указано, что можно использовать в душе. Однако такие щетки применяют только для сухого массажа. При правильном использовании покупатели отмечают хороший эффект от применения. Средний балл на сайтах с отзывами 4,5.
Фитнес-коктейль, Fitness Кондитерская, 140 г (7 порций)
Дополнительный источник белка для оптимизации питания. Позволяет снизить калорийность дневного рациона, а за счёт протеина надолго утоляет голод. Не содержит сахара!
Цена: 149 рублей.
Человек, который не употребляет мяса: в периоды физических нагрузок этот коктейль служит мне добрую службу. Не только убирает излишний аппетит, но и даёт явный прилив сил и бодрости. Видимо благодаря присутствию клетчатки и достаточного количества белка. Буквально приводит меня в чувство после любой физической нагрузки.
Однако, кому-то совсем не нравится вкус. Средний балл на сайтах с отзывами - около 4.
Желаем успеха во всех ваших начинаниях!