Гороскоп на 2026 год по знакам зодиака

Накануне новогодней ночи каждому из нас не терпится узнать, каким будет для нас следующий год, какие изменения в нашу жизнь принесет, где создаст проблемы, а где принесет удачу.

Астрологи уже изучили карту следующего года и выдали предсказания для каждого знака зодиака. U-mama изучила множество гороскопов и собрала для вас самое главное (и часто упоминаемое) из гороскопов известных астрологов. Обратите внимание, что прогнозы применимы к типичным представителям знаков. Для личного прогноза нужно учитывать асцендент человека и смотреть его натальную карту.

Воспринимайте наш прогноз скорее как добрый совет и новогоднее пожелание!

Уходящий год завершил большой цикл, посвященный решению внутренних проблем и преодолению личностных кризисов. Тех, кто справился с этим, в следующем году ждет обновление и прорывы.

В 2026 году сразу несколько «медленных» планет, опаляющих социальные процессы в обществе, меняют знак. В январе в Овна переходит Нептун, а в феврале к нему присоединяется Сатурн. Месяц будет эмоциональным, не советуем принимать необдуманные решения.

С марта по май можно столкнуться с прошлым и понять, чему вы уже научились в жизни, и отказаться от того, что тяготит. Начните строить фундамент для движения вперед.

Лето – время роста в прямом и переносном смысле. Юпитер в июне перейдет в знак Льва и усилит удачу во всех начинаниях.

С августа по ноябрь ждите признания и побед. Можно определить личные границы и делать именно то, что хочется вам. Октябрь проверит созданное в течение года на прочность и подскажет тонкие места.

Декабрь позволит оценить урожай, плоды которого будут собраны уже в 2027 году.

ОВНУ астрологи советуют сохранять в 2026 году спокойствие, так как ему предстоит пройти через сложные и болезненные испытания, итогом которых станет личностный рост, самосовершенствование и ,своего рода, взросление. Причем все, что этому мешает, из жизни Овнов исчезнет.

В первой половине года звезды будут благоволить вопросам улучшения жилищных условий. В конце весны Овны могут решить знаться своим делом, открыть свой бизнес. Звезды вас в этом поддержат. Всем деловым начинаниям гарантирован успех. Особенно если они будут связаны с новыми технологиями, сферой IT или разного рода инновациями.

С середины лета и до конца года актуальными станут вопросы, связанные с детьми и прибавлением семьи. Дети будут вас радовать, отношения с ними будут гармоничными. Астрологи говорят, что, если вы планировали беременность, то вторая половина 2026 года – самое удачное время для этого.

В центре внимания ТЕЛЬЦОВ в 2026 году должны быть темы здоровья и финансов. В конце зимы могут обостриться хронические заболевания. К первым же симптомам стоит отнестись серьезно и пройти необходимые обследования. Болезни, начавшиеся в 2026 году, могут остаться с вами надолго.

С апреля на первое место выйдут денежные вопросы. Тельцам придется искать новые источники доходов, так как прежние потеряют свою актуальность. Но большинство представителей этого знака блестяще справятся с этой задачей и их финансовое положение улучшится.

Первая половина года станет временем коротких поездок, а во второй половине придется уделить внимание недвижимости, которая, возможно, приобретет для вас инвестиционное значение. Звезды советуют не забывать и о личных отношениях. Без ваших усилий они могут сойти на нет.

БЛИЗНЕЦЫ в 2026 году вступят в непростой семилетний период внезапных и быстрых изменений практически во всех сферах жизни. Предвидеть их или руководить ими не получится, придется реагировать и подстраиваться под них. А еще лучше – пользоваться ими в своих интересах. Возможно, сначала не все будет получаться, но гибкость Близнецов научит их как «оседлать волну» и добиться того, чтобы изменения пошли на пользу.

Уже в первой половине 2026 года вы увидите новые для себя возможности, а вот получить от них выгоду удастся не сразу. Звезды советуют учиться и приобретать новые навыки на протяжении всего следующего года.

Значительные изменения произойдут и в вашем окружении. Из него уйдут старые люди, но придут новые, которые и станут вашей опорой на ближайшие непростые 7 лет.

РАКИ в следующем году будут в числе везунчиков. Их ожидает особый прилив сил и энергии, вдохновение и просто везение. Звезды говорят о хороших карьерных перспективах и финансовом росте, но добиваться этого придется самостоятельно, сложа руки, результат не получить. В минувшем году Раки создали для этого хорошую почву, зарекомендовав себя в профессиональной среде и «нащупав» перспективы. Остается не упустить своего.

Астрологи предвидят небольшие препятствия на вашем пути. Они убеждены, что это скорее ваши страхи и попытки выждать там, где нужно действовать, поэтому наберитесь решимости и не останавливайтесь!

ЛЬВЫ в 2026 году будут в центре событий. Им предстоит много поездок и общения с людьми. Возможно, придется выстраивать отношения в новом трудовом коллективе и это будет не просто. Следующий год станет для них годом планирования и постановки далеко идущих целей. Звезды советуют в этом вопросе заранее планировать каждый шаг, четко распределять ресурсы и искать новые возможности, которых в следующем году у Львов будет достаточно.

Во второй половине года следует позаботиться о своем здоровье. Возможны проблемы как на телесном уровне, так и на ментальном. Они могут быть связны с переутомлением и депрессией.

Внимание ДЕВ в 2026 году будет, по большому счету, поглощено карьерой. В начале года они продолжат создавать основу для профессионального роста и уже к середине года заявят о себе в новом масштабном проекте, возможно сами его и инициировав.

Наверняка именно с ним будет связано изменение социального статуса, который предрекают вам звезды. Будь то новая должность, собственный бизнес, ученая степень или удачный брак. А еще новый проект позволит много и далеко путешествовать, быть в центре внимания и финансово расти.

Подвести может только здоровье. Не пускайте его на самотек. Звезды советуют заниматься профилактикой, вести здоровый образ жизни и устраивать себе периодически чекапы, чтобы найти проблемы до того, как они станут очевидны.

Финансовый рост ожидает представителей знака ВЕСЫ. Деньги придут уже летом, но не упадут с неба. Они будут итогом кропотливого труда, вашей природной дипломатичности и профессионализма. В течение года вам предстоит находить компромиссы в сложных ситуациях, выстраивать отношения со «сложными» людьми и решать непростые задачи. Звезды уверены, что вы справитесь.

Дипломатом придется быть и в личных отношениях. Астрологи советуют вам не пытаться изменить партнера, отказаться от претензий к нему и принять его таким, как он есть. Тогда 2026 год принесет гармонию в ваши отношения, и они выйдут на новый уровень.

Проверкой на прочность станет 2026 год для СКОРПИОНА. Но кризисы станут лишь поводом для роста, уверены астрологи. Прежде всего он проявится в профессиональной сфере. Наберитесь терпения, внимательно решайте любые, даже самые рутинные задачи, ищите применение своим знаниям и получайте новые. В этом секрет успеха. Вы будете много ездить в командировки и деловые поездки в следующем году.

Весной станут актуальны вопросы совместных финансов. Это могут быть как семейные средства, которые предстоит грамотно распределить или вложить, так и финансово-деловое партнерство, когда нужно будет принять решение о выделении дополнительных средств на развитие бизнеса, например. Ваше слово в финансовых вопросах в следующем году будет решающим, поэтому стоит отнестись к ним серьезно.

В течение всего года следите за своим здоровьем. Организм может подавать незначительные сигналы о серьезных проблемах.

СТРЕЛЬЦАМ в следующем году придется действовать по нескольким фронтам. Во-первых, внимания могут потребовать дети, даже взрослые. Некоторым будет необходим просто ваш добрый совет, а некоторых придется поддерживать финансово или помогать им разбираться в конфликтных ситуациях.

Во-вторых, в вашу жизнь в следующем году может прийти очень много новых, разных и порой нестандартных людей. Особого риска звезды здесь не видят, но советуют все же оценивать каждого нового персонажа прежде, чем допускать его в число друзей.

Кроме того, в первой половине года предстоит решать какие-то финансовые вопросы. Особого роста доходов звезды вам не обещают, но они будут стабильными, что в наше время уже немало.

В течение всего года вы будете поглощены своим хобби или каким-то серьезным увлечением, которое в конце периода может начать приносить не только удовольствие, но и деньги.

КОЗЕРОГАМ в 2026 году тоже предстоит выйти из зоны комфорта. Внимания потребуют работа, здоровье и даже ежедневная рутина. Привычный вам образ жизни поменяется, придется настраиваться на новый лад.

Тем, кто работает по найму, возможно, придется в течение года пару раз поменять работу или должность. Тем, у кого свой бизнес, искать новых партнеров, новые виды деятельности или переезжать в новый офис.

Чтобы сохранять душевое спокойствие в этот непростой период, звезды предлагают вам искать помощи у друзей и близких. Они поддержат и морально, и финансово. Можете на них рассчитывать. Обратите внимание на здоровье. Под напором жизненных обстоятельств оно может подвести.

Во второй половине года вам придется заняться своим жильем. Как минимум ему потребуется ремонт. Можно сменить мебель или хотя бы переставить ее. Это позволит завершить год на позитивной ноте и даст силы двигаться дальше.

Жизнь ВОДОЛЕЕВ в 2026 году наполнена любовью. Тем, кто в поисках своей половины, звезды обещают судьбоносную встречу. Тем, кто свою любовь уже нашел, они сулят выход отношений на новый уровень, гармонию и душевную близость.

На новый уровень выйдут и отношения с близкими родственниками и детьми. Если вы давно не общались с родней, напомните о себе, и вы увидите, что нужны друг другу.

Кроме того, удача ждет Водолеев в развитии своего бизнеса, а если его еще нет, то реализовать все задумки нужно именно в следующем году. Особенно удачным для старта будет февраль.

Для РЫБ следующий год будет напряженным, но позитивным. Придет осознание, что в этой жизни можно надеяться только на себя. Но эта мудрость придаст силы для того, чтобы добиваться новых высот и уверенно двигаться вперед.

Деньги в течение всего года к вам будут приходить сложнее, чем обычно, решение повседневных вопросов может превратиться в квест, работы прибавится, появятся неожиданные обязанности, но решение этих задач принесёт удовлетворение и уверенность в себе, прибавятся новые знания и опыт, которые позволят добиться успеха даже там, где его не ждут.

Звезды обещают вам в течение года долгие и далекие поездки, а некоторым Рыбам даже смену места жительства.

С наступающим Новым годом!