Водители женщины. Какие они?

Накануне Дня водителя, который празднуют в этом году 26 октября, мы поговорили с инструктором по вождению одной из автошкол Екатеринбурга Эльвирой Дубовик.

– Кого сейчас больше среди курсантов вашей автошколы - мужчин или женщин?

– Если брать обучение на водительские права категории «В», то женщин больше, чем мужчин.

- Женщины чаще выбирают инструктора-женщину?

- Да, если есть такая возможность.

- Кого проще обучить – женщину или мужчину?

- Женщины учат билеты намного быстрее, они более дисциплинированные, начинают «нарешивать» билеты с самого начала обучения. Мужчины считают теорию необязательной составляющей и откладывают её изучение.

Что касается вождения, то никогда не предугадать, кто «поедет лучше».

– Какой маневр при вождении у женщин всегда получается хуже, чем у мужчин? Может, например, женщины не так хорошо паркуются задом?

- Считаю, что такого нет. Но мужчинам лучше удаются быстрые резкие маневры, на дороге они ведут себя смелее. Но только можно ли это поставить «в плюс».

– На ваш взгляд, кто водит автомобиль аккуратнее?

– Наверно, женщины. Но это потому, что женщины боятся рисковать, у мужчин больше уверенности, что они протиснутся в узкую щель, в которую женщины даже не будут пытаться пролезть.

– Как вы считаете, есть ли предвзятое отношение к женщинам-водителям?

– Нет, его не видно на дороге. Но иногда слышно в обсуждениях мужчинами женщин.

- По стилю вождения можно угадать, что за рулём женщина?

- Чаще да. Стиль вождения мужчины и женщины распознается. Хотя бывает, что и мужчина «раскорячится». Но даже я иногда проигрываю себе в своем споре. Вижу красивую быструю езду без нарушений, думаю, ну точно мужик, а там женщина. И я переполняюсь гордостью.

- Так кто же водит лучше?

– Как инструктор с 20-летним стажем, скажу, что водителей делить по половому признаку, да и вообще по другим признакам, нельзя.

В 2015 году я обучала группу глухонемых курсантов, в этой группе ещё были мужчины на колясках и одна девушка без правой руки. Я очень боялась с ними заниматься, но, как оказалось, глухонемые более чувствительны к дорожной ситуации, кроме того, они почти «не глохли». А когда мы приняли участие в соревнованиях на ЭКСПО, где было 2 зачёта, один из которых был скоростное маневрирование между фишками, то глухонемые ребята обыграли профессиональных спортсменов.

- Можете вспомнить курсантов, которые вам особенно запомнились?

- Девушка Юля, у которой не было правой руки. Когда мы начали обучение, я ждала момент, когда она не сможет включить поворотник и на моё замечание ответит: «У меня вообще-то одна рука». Но такой ситуации не возникло ни разу.

Ещё у меня была курсантка в возрасте около 70 лет. И если все пожилые леди приходили «учиться на права», когда «машина от дедушки осталась, стоит в гараже, мне бы до сада и обратно», то эта женщина пришла учиться во имя спасения семьи. Её муж завел любовницу-молодуху 50 лет, которая водила автомобиль, поэтому ей тоже непременно нужно было этому научиться для возвращения мужа в дом. И да, она получила права.

- Что пожелаете водителям?

- Хочется пожелать, чтобы каждый водитель периодически обращался к изучению правил дорожного движения. Они меняются или забываютеся. Поэтому раз в год изучайте правила, чтобы не создавать на дороге аварийных ситуаций.