Кто такие «стабильные мамы» и что хорошего в их подходе

В социальных сетях и статьях иногда появляются «мемы» про мам: мамы-вертолеты нависают над детьми, мамы-газонокосилки сносят все преграды перед ними, у мармеладных мам всегда есть что-нибудь вкусненькое для ребенка. Не так давно появились «стабильные мамы»: они держат ситуацию под контролем, понимают ребенка, а ребенок их уважает. Разберемся в чем секрет и есть ли подвох.

Почему мамы «стабильные»

Это понятие ввела Бекки Кеннеди — американский психолог, коуч по воспитанию. Казалось бы, ничего нового, только хорошо проверенные идеалы: такая мама поддерживает глубокую эмоциональную связь с ребенком, устанавливает и соблюдает нормы и границы, воспитывает детей без насилия.

Но разве это не то, к чему стремятся почти все родители? Верно, стремятся. Но выдержки для этого часто не хватает. Часто родители передавливают в одном и боятся травмировать своими запретами в другом. А стабильным мамам удается держать баланс. И вот за счет чего.

Эмоции — это не страшно

Стабильные мамы сами не идут на поводу у эмоций и учат этому детей. Они признают чувства, но не ставят их выше порядка и человеческих принципов.

Эмоции и сильные чувства — это нормально, мы все их испытываем, это часть нашего мира. Важно помочь ребенку хорошо жить со своими эмоциями: не поддаваться им, тренировать терпение, отвечать за себя. Но не сразу, а понемногу. Стабильные мамы поддерживают ребенка в его взрослении и не ждут чудес.

Для этого мамы устанавливают правила и следят за их соблюдением, но понимают, что ребенку пока это трудно. Например, если ребенок играет в запуск космического корабля в гостиной, не нужно кричать, умолять, уговаривать и ждать, пока он разобьет телевизор. Они просто останавливают его или уводят в детскую и объясняют: «Я тебя очень люблю и вижу, как хочется прыгать со стола на диван, но так нельзя».

В ответ ребенок может злиться и плакать, но стабильная мама понимает: эмоции — это нормально, а ребенок не может оценить мамин вклад. Например, он же не благодарит маму, когда она дает ему невкусное лекарство во время болезни. Если у ребенка отняли то, чего он хотел, для него нормально сердиться и плакать. А для взрослого нормально соблюдать правила.

Наказания не нужны

Наказаниями родители часто пытаются подменить установление границ. Исследования говорят, что наказания не помогают менять детское поведение. К тому же плохое поведение просто подсвечивает слабые места ребенка и показывает, каких навыков ему не хватает, в чем ему надо помочь.

Поэтому стабильные мамы не лишают ребенка игры за компьютером, прогулок или конфет, чтобы он почувствовал боль. Они продолжают следить за правилами и помогают детям развивать новые навыки.

Не стоит прятать от детей сложности жизни

Жизнь — не сказка, взрослые уже знают это, и многие успели смириться. А дети еще нет. И если мы пытаемся создавать для них стерильное радостное пространство, то рано или поздно они все равно столкнутся с реальностью и почувствуют боль. Часто родители стараются делать детскую жизнь только радужной, исполнять все их просьбы и ничего не требовать взамен, чтобы самим не сталкиваться со сложными чувствами. Но так мы дезориентируем детей.

Стабильные мамы не призывают нагружать детей трудностями. Важно просто быть с ними, когда трудные моменты случаются, и помогать справиться с этим. Быть реалистичными, открытыми, теплыми. В жизни много соблазнов, с которыми приходится справляться взрослым людям, и учиться этому лучше еще в детстве. Это гораздо легче освоить с уверенным и поддерживающим родителем.

Стабильное родительство помогает нам самим

Взрослые люди всю жизнь продолжают воспитывать себя: исцелять свои детские боли и решать трудности, которые возникли из-за нехватки опоры и поддержки в детстве.

Быть стабильным для самого себя — значит любить себя, знать, что для нас хорошо, а что не очень, поддерживать здоровую обстановку, помогать себе расти, защищать себя и при этом сохранять связи с важными для нас людьми.

Быть стабильным для ребенка — значит почти то же самое. Надежный родитель дает ощущение безопасности и уюта, на него можно положиться. Он опирается на себя и способен выдержать детскую бурю. Рядом с таким взрослым можно по-настоящему быть ребенком: совершать ошибки, быть слабым и при этом расти — из мягкости и доверия, не запираясь в панцирь. И это чудесное детство и родительство — наполненные, богатые на любовь и открытия.