Красные акценты в образе

Дорогие девочки, всем привет!

Продолжаем готовиться к весне - наряжаться без повода и, конечно же, по поводу. Потому что когда, если не сейчас?

Самое первое, что замечает человек в образе - это цвет. Особенно яркий. Он приковывает внимание в первые секунды и буквально говорит: «Смотри на меня, я здесь!» Именно поэтому цвет - мощнейший инструмент. С его помощью можно завладеть вниманием и даже управлять им. И, конечно же, мы этим приемом активно пользуемся.

Но есть один важный момент: там, где расположен яркий цвет, мы автоматически выводим эту зону на первый план. Мы ее подчеркиваем. Поэтому если вы чувствуете, что какую-то область хотелось бы мягко скорректировать, просто не размещайте там яркий акцент. Все очень просто.

Сегодня поговорим про яркие красные акценты. Почему именно красные? Почему не желтые, зеленые или синие, которые тоже прекрасны? Потому что красный - это энергия, огонь, страсть, напор. А энергии нам всем в повседневной жизни ой как не хватает.

Красный умеет «доиграть» даже самый простой образ. Это любимый прием дизайнеров и стилистов уже не одно десятилетие. Один небольшой красный штрих - и образ становится интереснее, глубже, сложнее.

Красный - флагманский цвет стиля драмы. Он особенно эффектно работает с черным, серым, белым и вообще со сдержанными сочетаниями. На фоне ахроматов он буквально светится.

Самый легкий способ ввести красную деталь - сумка и обувь. И да, давно уже не моветон, если их цвет совпадает. Это стилистический прием дублирования - один из самых безопасных, но при этом очень эффектных. Он добавляет динамику и завершенность. Если сумка и обувь будут в разных оттенках красного - тоже прекрасно. Более того, они могут поддерживать другой красный элемент в образе: джемпер, кардиган, принт.

Только красная обувь

Когда обувь - единственное яркое пятно в образе, все внимание автоматически устремляется к ногам. Особенно красиво это работает в нейтральных комплектах: серый костюм, белая рубашка, черные брюки - и бац! - красные лодочки или кроссовки.

Только красные перчатки

Очень полюбившийся элемент гардероба. Только перчатки - и больше никакого красного. Без дублирования. Образ сразу становится необычным, немного французским, с характером. Перчатки могут быть как кожаными, так и вязаными, короткими и длинными.

Минимальные вкрапления

Красный воротничок, выглядывающий из-под свитера. Низ рубашки в многослойном образе. Тонкая полоска. Это уже игра и творчество. Такой красный не кричит, а интригует.

Украшения

Серьги, бусы, браслеты, броши, ободки - идеальные компаньоны красного. Особенно если хочется добавить цвет, но не выходить из зоны комфорта. Маленький штрих - большой эффект.

Аксессуары, которые добавляют «перчика»

Головные уборы - шапки-бини зимой и бейсболки в межсезонье - идеально освежают серые будни. Шарф - это вообще двойное удовольствие: и тепло, и красиво. Красный шарф на фоне черного пальто - классика, которая всегда работает.

Легинсы, колготки, носки продолжают красную историю в образе и усиливают акцент на ногах. Если они совпадают по цвету с обувью - создается нижний монохром, который визуально удлиняет ноги. Запоминаем этот прием!)

Принты с красным

Принт с красным цветом тоже отлично добавляет жизни образу. Все зависит от масштаба: где-то красный может быть пульсирующим и активным; где-то - изящным, едва заметным.

Это может быть надпись, полоска, клетка или абстракция. Даже маленькая красная деталь в принте способна оживить весь комплект.

Красный свитер - стильный трюк

Повязать на талию или накинуть на плечи красный свитер - прием не новый, но все еще актуальный. Особенно красиво смотрится в простых ахроматических образах: с серым, белым, черным. На талии - подчеркивает силуэт и расставляет акценты. На плечах - может заменить шарф и при необходимости согреть.

Красные джинсы и брюки

В этом сезоне к нам активно вернулись красные джинсы и брюки - объемные, слегка приспущенные на талии. Чтобы они сели модно, лучше брать на размер больше. Модницы уже устроили на них настоящий ажиотаж.

Ну и не забудем про кардиган и джемпер в красном цвете. Они отлично сочетаются с джинсами, брюками-палаццо и делают casual-образ чуть веселее и наряднее.

Красный - это не про «слишком ярко». Это про смелость быть заметной. Про энергию. Про внутренний огонь, который иногда нужно просто подчеркнуть.

Не обязательно сразу надевать алое платье. Начните с малого - с помады, шарфа, носков или сумки. Почувствуйте, как меняется настроение. Как появляется осанка. Как взгляд становится увереннее.

Пусть этой весной в вашем гардеробе будет чуть больше огня - ровно столько, сколько нужно именно вам. И помните: мы не прячемся. Мы сияем!