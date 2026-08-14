Выбираем самый вкусный мёд

Сегодня, 14 августа, все православные отмечают Медовый Спас, самый первый из трёх Спасов, открывающих Успенский пост. На Медовый Спас в церкви освящают мёд нового сбора. И именно про мёд мы сегодня поговорим.

Оказывается, что определить подлинность продукта могут только специалисты, рассматривая мёд под микроскопом. Именно так можно убедиться в наличии пыльцевых зёрен в составе мёда, разглядеть их геометрию и рассказать, с какого растения мёд собран.

Если же пчелу кормить сахаром, то мёд тоже получится, но в нём не будет ни полезных микроэлементов, ни витаминов.

Как же выбрать вкусный и, главное, полезный мёд? Как отличить мёд от сахарного сиропа?

Как говорят специалисты, единственный способ купить настоящий мёд – покупать его у пчеловода, которому ты доверяешь.

Что же делать тем, у кого знакомых пчеловодов нет?

Оказывается, есть несколько рабочих способов проверить мёд, которые можно использовать при покупке этого продукта на рынке или в торговых сетях.

Проверка на подлинность мёда

1. Размешать чайную ложку мёда в чуть тёплой воде. Если раствор будет мутный, то мёд настоящий, если раствор останется прозрачным - это сахарный сироп.

2. Если наливать мёд ложкой в любую ёмкость тонкой струйкой, то последние капли (струя) настоящего мёда поднимаются вверх, как бы втягиваясь обратно в ложку.

Проверка на зрелось мёда

Зрелость мёда определяется количеством влаги. Содержание воды не должно превышать 20%. Пасечники для этого используют специальный прибор - рефрактометр.

Также для определения количества влаги можно сделать простой тест, капнув мёд на бумажную салфетку. Если под каплей будет растекаться лужа, то мёд не зрелый, его поспешили собрать, чтобы быстрее отправить в продажу.

Если весной мёд прошлого года всё еще жидкий, это повод усомниться в его подлинности.

Нужно также помнить, что хороший мёд не имеет кислого запаха, а его расслоение не говорит о том, что он не натуральный.

И, самое главное, если вы купили настоящий мёд, который обладает всеми полезными свойствами, никогда не кладите его в чай, есть его нужно вприкуску.