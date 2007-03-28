Темперамент ребенка

http://www.kid.ru/

Все дети разные, но все они - самые любимые. Как справиться с шилопопым ребенком или расшевелить слишком медлительного? Читайте советы профессионалов!

Сверхактивный ребенок (живчик)

Это непослушный и непоседливый ребенок. Две главные проблемы таких детей — двигательная активность и невнимательность. Появляются эти проблемы чуть ли не с третьего месяца жизни.

В разумных пределах эти качества присущи многим детям до 3 лет и являются залогом хорошего физического развития и гибкости мышления. Конечно, пределы нормальности определить трудно. Нужно оценивать поведение объективно, так как эти качества, доведенные до крайности, становятся серьезной проблемой. В младенчестве “живчики” изводят родителей тем, что никак не укладываются спать, тем более что у многих сверхактивность приходится именно на вечер и ночь. В дошкольном возрасте — травмами и несчастьями, которые бесконечно чередуются. В школе у них постоянные конфликты, они чаще вступают в драки, теряют деньги и вещи, в общем, совершают совершенно необъяснимые поступки. Замечено, среди них много шумных, но даже если эти дети молчаливы, то беды ждать приходится каждую минуту. Шумные в избытке чувств вопят, жестикулируют, суетливо сучат руками в грудничковом возрасте. Хотя такой ребенок быстрее знакомится с миром, знания эти неглубокие, случайные. Это усложняет воспитание.

Серьезной проблемой также является импульсивность этих малышей. Они могут действовать немотивированно, нелогично. Нельзя считать, что это ненормально. Именно так у этих малышей работает нервная система. Несомненно, “живчики” нуждаются в помощи. Природа такого темперамента в гипердинамичности. Но на это накладываются чаще всего ошибки воспитания, которые приводят к ненормальному поведению. Избалованность, неуправляемость, непослушность — это мешает малышу правильно развиваться. Причем здесь вся ответственность ложится на вас, родители.

Есть два пути воспитания такого ребенка:

1) вместе с ребенком по пути познания должен идти близкий взрослый человек, готовый объяснять неправильность поведения малыша и сделать так, чтобы ребенок исправился (попросил прощения, собрал игрушки и т. д.);

2) ограничить двигательную активность ребенка: если он разбросает игрушки, оставить его рядом с ними до тех пор, пока не уберет. Главное — не отвлекать малыша от конфликта.

Заторможенный ребенок (“тюфячок”)

Это тихие дети, медлительные в движениях и в своих реакциях на события, которые их окружают. Они рождаются такими, и это не является болезнью. Такой ребенок может родиться в любой семье. В первые месяцы он может отставать в развитии. Если этим детям не помогать, то жесткий темп жизни может негативно отразиться на их характере. Поэтому надо постараться сделать для них все возможное. И опять, в первую очередь, этим должны заняться родители.

Чаще всего “тюфячок” — послушный ребенок. Если ему предложат какое-либо дело, малыш будет долго им заниматься в силу своей натуры, но все равно почувствует, может быть чуть позже, утомление от однообразной работы. И здесь надо уловить момент и сменить занятие, заинтересовать ребенка чем-либо другим. И так постепенно необходимо расширять круг общения с предметами, а потом и со сверстниками, с незнакомыми ему людьми. Если этим не заниматься с самого раннего возраста, то вырастет вялый, туповатый, склонный к полноте, равнодушный подросток. Так считают психологи и советуют организовать жизнь ребенка, начиная с первого года, так, чтобы он участвовал в каких-то событиях. Причем не играет роли, большие, важные это события или нет.

Также можно проявлять перед ребенком контрастные чувства и не обязательно, чтобы они были направлены на него. Постарайтесь пробуждать в малыше радостное ощущение от сделанной работы, от общения. Это будет стимулятором для эмоционального развития ребенка. Необходимо создать возможность контакта со сверстниками, но надо избегать насмешек и конфликтов, которые могли бы ранить малыша.

Надо также стараться приучать ребенка в детском саду и школе к активности.

У “тюфячка” не возникнет самостоятельной активности, тем более необходимо поощрять даже зачатки ее самыми различными способами — от похвалы до игрушки, все пойдет в дело.

Конечно, эти характеристики крайнего толка, и у детей чаще всего есть что-то и от “тюфячка”, и от “живчика”. Но какой-то тип обязательно преобладает, поэтому мы советуем разобраться, каков ваш малыш, ибо знание, как известно, — сила.

В 8—10 месяцев ребенок начинает ползать, и это благоприятное время для развития у малыша творческих способностей.

Поскольку для ребенка очень важно исследовать весь окружающий его мир, в этот момент стоит отказаться от манежа. Конечно, бывают такие обстоятельства, когда манеж необходим (например, если вы на некоторое время отлучились). Но не злоупотребляйте им. Тем более, что, по мнению педиатров, малыш на полу научится падать, а это одно из самых важных умений. И помните: обычное падение на пол для ребенка безопасно. У маленького человека организм приспособлен к тому, чтобы падать. Следить следует только за тем, чтобы малыш не упал с большой высоты.

С 10—11 месяцев ребенка необходимо знакомить с опасностями. Но делать это надо с умом, не травмируя малыша. Слово “нельзя” будет ему понятно гораздо позже, а вот серьезный ответ на желание протянуть руку и достать горячий чайник: “Осторожно, будет горячо! Будет больно!” — важен и необходим. И даже если ребенок все-таки дотронется до горячего чайника, лечить маленький ожог будет не слишком тяжело, зато он с вашей помощью научится быть осторожным.

К этому же возрасту ребенок уже способен испытывать радость, сочувствие, проявлять желание “помогать”, подражать старшим. Это стремление надо поддерживать, разрешать ему делать что-то несложное, не играть: сложить листики бумаги, протереть стол. И пускай сначала ничего не получится, но это поможет развиться эмоционально, ребенок будет открыт миру

“Искорка” (от 1 до 2 лет)

Так можно назвать ребенка 1—2 лет. В это время в нем зарождаются первые навыки мыслящего существа. Он начинает думать, соотносить одно с другим, радоваться и печалиться, сострадать и любить. Поэтому главное в этот период — не гасить интерес. Случайно, нечаянно не задеть эту открытость миру, от нее многое сейчас зависит.

Любопытство, любознательность, стремление действовать с большим количеством игрушек и предметов, желание узнать и обдумать — все должно быть замечено взрослыми, должно ими поощряться. Надо организовать жизнь малыша так, чтобы его интерес к миру не угасал.

Игрушки совершенно необходимы, но вовсе не обязательно, чтобы их было много. Главное — разнообразие. При помощи кукол, набора посуды, мебели и т. д. ребенок может изображать действия взрослых, при помощи мячей, обруча, машин, тележек и пр. — устраивать подвижные игры.

Игрушки для сборки и разборки (матрешки, пирамидки), материалы для строительства (конструктор, кубики, мозаика), а также лопатки, ведерки помогут научиться выполнять целый ряд полезных в будущем действий.

“Простые игрушки — самые лучшие”, — считает доктор Б. Спок. Обычно дети чаще занимаются простыми игрушками, и не стоит сокрушаться, что у вас недостаточно средств на дорогие. Например, поезд из кубиков интереснее малышу, чем “железная дорога”, да и если он его сломает — не так страшно. Тем более, что и в воде они не тонут, поэтому могут стать кораблем. К полутора годам ребенок с удовольствием вкладывает один предмет в другой. Поэтому любимая игрушка — это коробка на колесиках. Также интересны обыкновенные мягкие игрушки — мишки, зайчики и т. п.: их можно кормить, укладывать спать и т. д.

Для того чтобы познание с помощью игрушек было глубоким и разносторонним, нельзя, чтобы большое их количество попадало на глаза ребенка, так как они быстро приедаются малышу. Игрушки надо менять.

Совет № 1, основной. Несколько раз в день включайтесь в игру с ребенком, так как в одиночестве он явно скучает, и игрушки теряют свое назначение. Своевременная же подсказка, даже простое внимание к игре побуждают ребенка к новым действиям. Это помогает его более успешному умственному развитию.

Уже на втором году жизни малышу нужны книжки с картинками. Поначалу вы будете рассматривать их вместе, чтобы он научился хорошо с ними обращаться. Повесьте картинки над кроватью ребенка, чтобы, просыпаясь, он увидел красочные рисунки.

Также можно привлекать малыша к несложной работе по дому, например, к протиранию и укладыванию вымытых ложек. И пусть даже он это делает неумело и реальная помощь от его действий не слишком велика, все равно нужно постараться включить малыша в домашнюю работу. Нельзя отгонять ребенка, даже если он действительно мешает. Выражения: “Ты больше вымажешь, чем вымоешь” или “Ты вся испачкаешься, уйди”, — гасят его интерес и любознательность.

Лучше найти приемлемые действия для малыша: “Принеси тряпочку, мы пол вымоем”. Учите и поощряйте своего ребенка. Постарайтесь отвечать на большинство его вопросов, причем так, чтобы ему было понятно.

Совет № 2. Даже если вы устали, раздражены, а малыш требует ответа, постарайтесь успокоиться и ответить либо переключите внимание ребенка на что-то другое.

Помните, что ваши ответы развивают пытливость ума, стремление узнать, разобраться, понять. Когда вы отвечаете ему, то даете понять, что объяснить что-либо — это важно и для вас. Задатки будущих разговоров по душам — вот что сейчас представляют собой ответы на детские вопросы.

На втором и третьем году довольно быстро развиваются действия восприятия и мыслительные действия. Если в грудиичковом периоде психическая жизнь малыша носила слитный, нерасчлененный характер, то теперь достаточно отчетливо видно: ваш ребенок зрительно обследует предмет, его свойства, решает мыслительную задачу, например, как взять любимую игрушку с полки.

Но пока нельзя выделить отдельные психические процессы: память, внимание, воображение. Они еще носят непроизвольный характер.

В начале второго года жизни ребенок хорошо узнает знакомых и родных людей. Даже если он видел их всего лишь несколько дней, их образ сохраняется в памяти. Также малыш способен вспомнить, что было неделю назад. Он начинает ориентироваться в пространстве, то есть примечает, как и где расположены предметы в доме, сколько в нем комнат и т. д. Выходя на улицу, он сам может найти место, где постоянно играет.

На третьем году он уже может найти место, где живет, если вы находитесь недалеко от дома, также может вспомнить отдаленные события (зимой подробно рассказывает о том, как ездил с папой на рыбалку).

Разговаривая с малышом о том, что происходило в прошлом и произойдет в будущем (“Мы поедем с тобой на автобусе. Помнишь, как автобус едет?”), вы развиваете его образную память и кругозор.

На протяжении второго года жизни ребенок намного дольше занимается игрушками (ЗСМЮ минут), а если в игру вступает взрослый, то еще дольше. Теперь его трудно оторвать от заинтересовавшего его дела. Занять малыша другим делом, которое не интересует его, также очень сложно. Поэтому надо стараться привлечь ребенка к разным играм, чтобы это было ему полезно и развивало разнопланово. Но заставлять, принуждать нельзя, ибо можно надолго отбить у малыша интерес заниматься этим делом.

В это же время у ребенка начинает складываться воображение. Палочка становится лошадкой, стул — машиной. Но это воображение еще нуждается во внешних предметах, без них ребенок ничего вообразить не сможет. Из чего следует вывод, что воображение и восприятие у ребенка на втором году жизни развито, но несовершенно. Нужно малышу помочь!

Совет № 3 — предлагайте ребенку игрушки, которые бы обучали его различать предметы по цвету и форме, а также по размеру. Это пирамидки, кубики, мячики и др. В раннем детстве размер игрушки и цвет еще не могли иметь никакого значения. К одному году малыш различает цвета, но признаками одного или другого предмета они для него не являются. Поэтому ребенок не обращает внимания на кольца разных цветов. Они пока для него все — кольца, которые можно катать, надевать на стерженек.

Для того чтобы научить малыша ориентироваться в цвете предметов, полезно предлагать выбрать из двух разных по цвету предметов тот, который соответствует образцу.

Более сложную задачу представляет следующая игра. Берем два листа различной по цвету бумаги 20 х 20 см. Вырезаем в центре треугольник или круг. Вырезанные фигурки даем ребенку в руки. Он должен соответственно цвету вложить фигурку в отверстие. Взрослый сможет назвать цвета, а от малыша достаточно потребовать, чтобы он сказал словами, такой же это цвет или другой, так как название цветов ребенок еще не освоил. Цвета необходимо подбирать контрастные (зеленый — красный, белый — синий). А потом менее контрастные (желтый — оранжевый, красный — розовый).

Также надо учить малыша различать формы предметов. Круг, овал, квадрат, прямоугольник должны быть не только названы родителями, но и применены в играх. И стараться играть с ребенком в игры, где малыш в одну сторону складывает все предметы, которые представляют какую-нибудь определенную геометрическую фигуру. Ребенок должен научиться распределять предметы по определенному признаку. В данном случае — по форме.

Таким же образом надо учить малыша различать размеры предметов. Также, общаясь с ребенком, взрослые постоянно употребляют слова, которые обозначают свойства предметов. Самые обыденные занятия — еда, одевание, умывание — несут много сведений. Надо научить малыша сравнивать предметы, например: “Смотри, какой большой носок у папы и какой маленький — у тебя”.

Когда идете на прогулку, обращайте внимание на явления природы: снег и дождь, песок и трава, солнце и облака — все это должно быть предметом разговора для вас.