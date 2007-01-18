Подарок для ребенка. Как не разочаровать

Как избежать конфликта и разочарования? Очень просто. Надо лишь заранее выяснить у ребенка, что бы ему хотелось получить на праздник. Правда, сюрприза тогда не получится, но согласитесь, это все-таки лучше, чем испорченное настроение.

И, конечно, не надо забывать, что у вас с ребенком разные представления о ценности подарка. Ведь нередко бывает, что родители выбирают подарки по своему усмотрению не потому, что ребенок просит чересчур дорогую вещь (это было бы еще оправданно), а потому что детские мечты кажутся взрослым блажью: «еще одна кукла... очередная машинка». Но такое отношение посягает на свободу личности ребенка, ведь мечты - это что-то глубоко личное, сокровенное, и, если малыш делится ими со взрослыми, нужно относиться к ним с уважением. Даже если вам кажется, что гораздо разумнее потратить деньги на другое. Иначе вы лишитесь доверия сына или дочери, а им неисполненное желание может запасть в душу, став символом того, что их в семье не понимают, с их желаниями не считаются.

С другой стороны, родителей тоже можно понять. Им хочется, чтобы подарок запомнился, принес пользу, послужил развитию ребенка. Особенно это важно, когда речь идет о крупных презентах, которые мы обычно делаем по самым торжественным случаям. Прежде всего, на день рождения.

А потому, выяснив пожелания сына или дочки, попробуйте мягко направить их в более, на ваш взгляд, продуктивное русло. Допустим, сын упрямо мечтает о машинках, хотя его комната уже мало чем отличается от соответствующего прилавка магазина «Детский мир». Исполните его мечту, но творчески развейте ее: купите набор, в который, помимо машинок, будут входить и какие-то сооружения, например бензозаправка. И маленькие человечки, с которыми вы потом затеете увлекательную игру, приобщив к ней своего сынишку. А можно купить конструктор и смастерить из него автомобиль. Сейчас в продаже есть даже конструкторы, в которые добавлены моторчики и пульты дистанционного управления.

Бывает и так, что ребенок получает подарок, о котором просил, но все равно не рад? Как ни парадоксально, это, скорее всего, свидетельствует о том, что малышу... не хватает внимания взрослых. И он пытается его привлечь капризами и демонстративностью. Так что тут дело вообще не в подарках, а в семейных взаимоотношениях.

В этом возрасте, делая ребенку подарок, вы, в основном, удовлетворяете свое родительское тщеславие. Внимание такой крохи очень неустойчиво, и даже самая яркая игрушка не способна заинтересовать надолго. Это возраст активного освоения мира - прежде всего собственного дома. Так что обыкновенная кастрюля часто оказывается для малыша привлекательней любых игрушек. Особенно если в нее насыпаны ложки и ими можно погромыхать в свое удовольствие.

Ребенок от 2-4 лет уже вовсю интересуется игрушками, но часто ломает их, обуреваемый желанием посмотреть, «что там внутри». Поэтому, даря ему пластмассовые машинки с открывающимися дверцами, вращающейся бетономешалкой или подъемным краном, родители рискуют буквально через несколько минут увидеть «рожки да ножки», оставшиеся от дорогой игрушки.

А потому для мальчиков этого возраста лучше выбрать большой грузовик с минимумом отвинчивающихся или отламывающихся деталей. Почему именно грузовик? Из-за его функциональности. В него можно загружать самые разные предметы, а это уже начатки ролевой игры, которая совершенно необходима для гармоничного развития ребенка.

Тихим, спокойным детям понравится пластмассовый конструктор. Нужно только, чтобы детали были крупными, сама конструкция не очень сложной. Такие наборы есть как для мальчиков, так и для девочек. Они отличаются друг от друга по содержанию и по цветовой гамме.

Многие девочки в три-четыре года еще не интересуются куклами. Тем более если в семье есть старший брат. А вот мягкие игрушки обычно приходятся им «по вкусу». Впрочем, плюшевые симпатяги нравятся и мальчикам, особенно тихим и застенчивым. По наблюдениям психологов, наибольшей популярностью у детей этого возраста пользуются игрушки среднего размера, в которых есть трогательная наивность. Такая игрушка часто выполняет двойную функцию. С одной стороны, это «маленький сынок», которого так приятно качать и баюкать, а с другой - защита и утешение в печальную минуту.

Что касается шумных, подвижных детей, то им лучше подобрать игрушку, способствующую двигательной активности.

Или, если позволят средства и жилплощадь, спортивный уголок.

Дети взрослеют, их интересы становятся более определенными и разнообразными. Постарайтесь подобрать подарок так, чтобы он способствовал развитию природных склонностей ребенка. Для любителей мастерить - огромный выбор наборов типа «Сделай сам».

Нужно только понимать, что сборку больших, объемных сооружений, типа замка или пиратского корабля, ребята, скорее всего, смогут осилить только с помощью взрослого. Впрочем, это прекрасный повод, чтобы сподвигнуть папу немного заняться ребенком.

Для любителей изящных искусств сейчас масса возможностей попробовать разные техники рисования, поработать с самыми разными материалами. Для почемучек - красочно оформленные детские энциклопедии и игры-викторины. Кстати, подобные игры («Азбука», «Веселый счет» ) хорошо помогают подготовить ребенка к школе.

Воинственные мальчишки придут в восторг от набора оружия «Робин Гуд» или от пластмассовых рыцарских доспехов. Девочки входят во вкус, играя в «дочки-матери», и теперь для большинства из них лучший подарок - это кукла. Ну, и, конечно, беспроигрышный вариант представляют собой мультики. Что же касается одежды и обуви, это для подавляющего большинства детей дошкольного возраста не является подарком.

Мне нравится твой подарок!

Нередко приходится сталкиваться с тем, что, стремясь избежать зависти и ссор, родители покупают детям одинаковые подарки. Но ссоры все равно вспыхивают.

- Представляете? - жаловалась мама двух сыновей, шестилетнего Антона и четырехлетнего Никиты.

- По совету психолога, мы подарили им совершенно одинаковые машинки, даже цвет один и тот же. И все равно Антон ударился в рев: углядел на багажнике микроскопическую царапинку. «Так всегда! Никитке самое лучшее! А мне...» В общем, вместо праздника получился скандал.

Даже из такой миниатюрной сценки понятно, что подарки - лишь повод для конфликта. Причина глубже: в семейной ситуации. Когда дети не могут поделить родительскую любовь, это опосредованно выражается в дележе игрушек и вещей.

Поэтому в подобных случаях следует серьезно проанализировать свои семейные взаимоотношения. Часто бывает, что у детей разный характер, и кто-то из них родителям ближе, понятней, роднее. Малыши прекрасно чувствуют это и начинают отыгрываться на сопернике. Но, даже если отношение к детям вроде бы одинаковое, это не значит, что они непременно будут довольны. У разных людей разная потребность в ласке и внимании. И часто родители не учитывают особенности детских характеров.

Да и от самой этой «уравниловки» веет каким-то холодом, излишним рационализмом. Зачем покупать детям одинаковые подарки? Такой подход заранее программирует конфликты. Желая прямо противоположного, взрослые заранее внушают ребятам, что они не справятся с ситуацией, когда каждый получит что-то свое. А ведь известно: чего мы ждем от ребенка, на то он и настраивается. Своими тревожными ожиданиями мы невольно внушаем ему неуверенность, предвкушение неудачи. А это, в свою очередь, вызывает у маленького человека обиду, досаду, желание сделать назло.

И потом при таком подходе получается, что дети бьются за свое место под «семейным солнцем», а взрослые в упор этого не видят. Хотя даже близнецов сейчас стараются одеть каждого по-своему, подчеркнуть их индивидуальность. Так что в одинаковых подарках дети могут усматривать проявление родительского равнодушия и испытывать справедливое негодование.

Заведите традицию

Можно купить себе или подарить родителям малыша памятный подарок. Например, бутылку дорогого французского коньяка, которую следует хранить в неприкосновенности вплоть до восемнадцатилетия чада. И тогда торжественно откупорить ее за праздничным столом.

Утешительный приз

Нужно ли братьям или сестрам именинника дарить, конечно, не такой большой подарок, но хотя бы что-то, какой-то утешительный приз. И действительно, порой детская ревность достигает такого накала, что даже такая, казалось бы, очевидная вещь, как законный единоличный подарок на день рождения, вызывает у соперника обиды и слезы. Но потакать этому все же не следует. Конечно, пока дети совсем маленькие, «утешительные призы» давать можно. Двух-трехлетний ребенок бывает еще не в состоянии понять, почему брату или сестре дарят в день рождения столько всего интересного, а ему не достается даже крохотной куколки или машинки. Но когда малыши немного подрастут, их стоит учить радоваться за других, связывая это с проявлениями взрослости и самостоятельности, которых дети обычно жаждут к концу дошкольного возраста. Дескать, когда ты был крошкой, тебе обязательно что-нибудь дарили в день рождения братика, чтобы ты не плакал. Но теперь ты большой, тебе уже разрешают на двухколесном велосипеде кататься! Так неужели ты будешь требовать себе подарка, в чужой день рождения, как двухлетний малыш?

Ну, а для того чтобы облегчить ребенку задачу воспитания в себе великодушия, учите его готовить свои отдельные подарки для именинника. Немного потрудившись над поделкой или вытряхнув часть денег из копилки, он уже не будет считать день рождения брата или сестры чужим праздником. Особенно если его подарок будет отмечен взрослыми или самим именинником, как нечто особенно милое, трогательное, интересное, оригинальное.