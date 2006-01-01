ну объясните мне что это за торенты!!!

Прямо на сайте все подробно расписано. Если не понимаешь - тебе там не место
Мужык
Если не понимаешь - тебе там не место
клево
Мужык
на сайте все подробно расписано
там нет таких подробностей, только правила поведения, и я так поняла, сайт для тех кто знает что это такое....
Мужык
расписано
расписано не спорю, кино смотрю, но, смешно даже, не заню что дальше-то делать, ну например: если я оперу закрою и ваще инет я смогу фильм смотреть? или он тоже закроется?
Есть Сиды и Пиры. Одни раздают файлы, другие получают. Если конкретно в данный момент в сети не присутствует ни одного раздающего интересующего вас кина или музыки, вы не сможете скачивать. Ну и соответственно, чем больше раздающих, тем быстрее все скачивается. Вторая важная вещь - рейтинг. Вам надо обязательно раздавать тоже то, что у вас есть. Если будете только качать и не раздавать, то рейтинг упадет и вы больше не сможете качать. Остальное в принципе неважно:)
Короче. На каждый ком ставиться прога-клиент. Все коннектятся к одному узлу где хранятся ссылки на файлы у других пользователей. Получается что ты скачиваешь у определенного пользователя. Такая вот распределенная сеть.
bembi
расписано не спорю, кино смотрю, но, смешно даже, не заню что дальше-то делать, ну например: если я оперу закрою и ваще инет я смогу фильм смотреть? или он тоже закроется?
Это как? В потоке зырите что ли? Во извращение то.
Kikki
Есть Сиды и Пиры. Одни раздают файлы, другие получают.
гхм...
пиры вообще-то при скачивании тоже раздают.
bembi
почему при скачивание файлов источников 50, получателей 10, активных передач входящих 86 исходящих2
вам это так важно? ну есть 50 адресов, с которых идет раздача файла, 10 адресов, которые получают файлы, а 86 получается оттого, что пиринговые сети обмениваются адресами участников, и возможно к раздаче подключен кто-то еще.
основное правило торрентов - не забывай раздавать скачанное. если у вас низкий рейтинг - запускайте торрент-клиент после скачивания просто, личеры вас найдут и сами утянут чего им надо )))))
автор,можно тоже вклинюсь?спасибо!!! :rose:
когда идет раздача?- когда просто у меня торрент загружен(активен)-да?
и у меня еще почему-то напротив многих фильмов и книг стоит красный квадратик внутри белый крестик-и надпись в столбце-состояние-invalid download state, try resuming? кто знает что это значит?
видимо я совсем даун!!! слова вроде русские а ничего не понимаю, объясните на пльцах, что хорошо что плохо, что такое зеленая улица и почему при скачивание файлов источников 50, получателей 10, активных передач входящих 86 исходящих2....может я что-то уже нарушаю....вощем по форумам с торентов мне ничего не понятно, по правилам тоже, и что мне нужно делать чтоб не обижать какого-то Сида %)