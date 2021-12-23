Пять способов изменить жизнь семьи к лучшему прямо сегодня

Из чего складывается жизнь семьи? Из действий, больших и маленьких, иногда совсем незаметных, которые создают наш образ жизни, привычки и даже наше будущее. Перечислим несколько несложных действий, которые помогут изменить жизнь к лучшему.

Привычки и скрытое управление

Привычки управляют нашей жизнью — это не секрет. Тем более не секрет, что плохие привычки медленно и непрерывно портят жизнь, а хорошие помогают ее улучшать и выбираться из неожиданных «ямок».

Если вы возьмете лист бумаги и карандаш, наверняка сможете быстро составить список вредных привычек в вашей семье, от которых хорошо бы избавиться. Это может быть все что угодно: ворчание по любому поводу, поиск виноватых вместо конструктива, раздувание ссоры. Чтобы «выйти из колеи» и отказаться от вредной привычки, нужно время — и это настоящая работа над собой.

И чаще всего такую работу начинает кто-то один — кому «больше всех надо». Например, жена перестает ворчать и целует мужа перед его уходом на работу и при возвращении. Она удовлетворяет свою потребность в тактильных ощущениях, дети видят, как общаются люди в нормальной семье, муж скоро привыкает и начинает целовать в ответ…

Жизнь меняется! Кто-то скажет, что это манипуляция, но, как говорил один психолог другому: “Манипуляция — это что-то из жизни плохих людей, а мы же с вами хорошие люди, поэтому давайте называть это скрытым управлением». И, начав с себя, можно и правда сделать много хорошего для всех.

1. Говорить или просить прямо

Часто ссоры и взаимное недовольство возникают только из-за того, что в семье не принято говорить о своих желаниях, просить и договариваться. Мы привыкаем терпеть и «бурчать». Но ведь вместо этого можно сначала разобраться, чего мы хотим, а затем просто сказать об этом вслух. «Я не хочу готовить ужин, давайте закажем пиццу!» Или: «Я хочу вот здесь повесить полочку, чтобы ставить на нее красивые штучки».

Это особенно важно в общении с мужем и папой, ведь психика большинства мужчин запрограммирована на рациональные действия и результат, а не эмоции. Им проще услышать простую просьбу и среагировать на нее делом. Но самое волшебное — когда, глядя на родителей, озвучивать свои желания начинают дети. Вместо маленьких скандалистов мы получаем людей, которые учатся договариваться с родителями и друг с другом. И это очень полезный в жизни навык.

2. Каждый день вести разговоры

Иногда люди в семье годами общаются только по поводу бытовых задач или детей: «Купи корм коту. Надо починить посудомойку. У Алеши порвались кроссовки». А в остальное время — молчат, потому что как-то разговор не клеится. Но ведь общение — это еще и обмен эмоциями. Так мы открываемся друг другу, сохраняем контакт, тепло и доверие. Разговоры нужны и со взрослыми, и с детьми — чтобы никто не копил обиды и не замыкался. И, конечно, беседы по душам отличаются от «дежурных расспросов».

Каждый день можно находить тему для разговора: расспросить мужа о коллегах, рассказать смешные истории про подруг, обсудить, кто лучше — собаки или кошки. Так люди начинают открываться и становиться ближе друг другу. За незначительной болтовней могут прийти важные темы: о мечтах, о страхах, планах на будущее. И дети в такой семье чувствуют себя увереннее, ведь если с родными можно поговорить, значит любая сложность решаема.

Если покажется, что беседовать не о чем, всегда можно обсудить фильм или мультик, узнать, как дела на работе, спросить о самочувствии. Даже форма и размер котлет — отличная тема для разговора за ужином. Может, папа любит большие и круглые, потому что сочно, а сын — маленькие и длинные, потому что больше вкусной корочки.

3. Строить планы на будущее

Совместные планы объединяют, а еще помогают наладить и прояснить отношения. Если мы не обсуждаем будущее, то жена может мечтать о даче, муж — о поездке на Белое море, а ребенок — о собаке. И все эти мечты не пересекутся. Но если мечтать вместе, можно увидеть, где планы сходятся и как их можно воплотить: сколько отложить денег, чему научиться, что и где искать.

Платы могут быть краткосрочными — на несколько месяцев: например, сделать ремонт в детской, съездить на море. Среднесрочные планы — на 3-5 лет: скажем, сдать на права и купить машину, обучиться новой профессии. Долгосрочные планы — лет на 7-10: переехать в другой город или страну, купить квартиру. Планы отличаются от фантазий тем, что их стараются реализовать, поэтому лучше записывать их в тетрадь или в файл и отмечать шаги, которые вы уже сделали или сделаете скоро.

4. Вместе смотреть кино, слушать или читать книги

Когда мама читает детям сказки, у них создается теплое волшебное пространство, в котором мама и дети общаются, обмениваются впечатлениями и узнают друг о друге много нового. Но потом детишки подрастают, и это занятие сходит на нет. А ведь можно продолжать: обсуждать прочитанные книги, смотреть вместе фильмы и мультики.

Фильм или книга дают общую тему для разговора, общие воспоминания и поводы посмотреть новое кино или посоветовать друг другу разные любимые книжки. В конце концов, можно обсуждать даже компьютерные игры: персонажей, локации, виды оружия. Если обмен мнениями на такие темы станет семейной традицией — вы не потеряете общий язык ни с супругом, ни с детьми.

5. Откладывать деньги в копилку

Накопления — это важно. Даже если семья платит ипотеку или отдает кредит, все равно часто можно выкроить хотя бы 1000 рублей, чтобы отложить на будущее. Пройдет время, и это поможет оплатить учебу, поехать на отдых. А если внезапно и незапланированно у кого-то разболятся зубы — вы будете готовы к расходам.

Другой вариант «копилки» — страхование жизни, здоровья, дома, машины. Это позволяет чувствовать себя увереннее и спокойней.

Простые полезные привычки в самом деле могут изменить жизнь семьи. Главное — не переоценивать себя и не пытаться сделать все и сразу, это только создаст лишний стресс. Сосредоточьтесь на одной привычке, укрепите ее — и только потом беритесь за следующую. И пусть все получится!