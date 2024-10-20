Про странных покупателей с Авито.

Аноним 158: На время отъезда отключать доставку.
Вы серьезно думаете, что все должны так делать? серьезно??? Когда неожиданно придется уехать, вы считаете людям до редактирования объявлений? У вас походу три объявления на Авито. А у кого по 100 объяв. И как вы себе это представляете. Там нет функции отключить у всех объявлений. надо сидеть и каждое вручную отключать.
Вы все еще серьезно думаете что продавцы должны это делать? а не проще покупателям предварительно написать продавцу? заодно и нюансы обговорить.
Это элементарная учтивость и вежливость. Ничего плохого в этом не вижу. Да и не сложно пару слов черкануть.
Аноним 332: а не проще покупателям предварительно написать продавцу? заодно и нюансы обговорить.
Был такой случай. Покупатель оформила заказ на салатницы. молча, конечно. А я накануне, выставила их в прихожку для покупательницы, которая не пришла, продинамила в итоге. И я их нечаянно мимо проходя разбила((( По сути отправлять стало нечего. отменила заказ. на что, та покупательница сразу начала писать))) спрашивать : по какой причине отменили заказ?
Аноним 784: , а молча сразу оформляют доставку , не спросив. Хотя видит, что в объявлении 10 разных товаров.
Так это специально делается. Продавцов воспитывают. Чтобы не пихали разные товары в одно объявление. А потом негативный отзыв и снижение рейтинга у продавца
Аноним 158: Пропишите крупно, что согласовывать надо,
Вот это специально для вас.
Подтверждение лишнее , что текст не читают . Еще могу целую коллекцию вам такую выложить)))
Аноним 412: Чтобы не пихали разные товары в одно объявление.
Вы такая странная. Вообще-то правилами Авито не запрещено разные товары ,, как вы выражаетесь пихать в одно объявление. Мало того, Авито сами поощряют и вынуждают пихать в одно объявление. Мне так приходило замечание от Службы поддержки, что, мол объедините в одно объявление. И взяли мне второе отклонили. Хотя товары разные
Аноним 412: . Чтобы не пихали разные товары в одно объявление
если например, одежда в одном объявлении. Вы что на каждую шмотку будете разные объявления создавать?? у вас все в порядке с головушкой?) А ничего что лимит по 5 объявлений в категории? вы я посмотрю умная такая
Аноним 412: Продавцов воспитывают
походу воспитателем себя возомнили?
фигею как у некоторых странных покупательниц самомнение зашкаливает
Аноним 412: А потом негативный отзыв и снижение рейтинга у продавца
А тут поподробнее пжл. За что отзыв негативный? за то, что ваш заказ отменят? потому как это вы не пожелали спросить у продавца будет вам отправлять или нет? ну слава богу, в авито адекватная поддержка , такой отзыв отклоняют, так что огорчу вас, не надейтесь и не обольщайтесь, не прокатит. Но - мечтайте
Напомню, включенная доставка, не обязывает продавца бросать все свои форс-мажорные дела и бежать с температурой под 40, например, отправлять вам заказ.
Да и перед вами мог кто-то устно забронировать товар. И продавец мог не успеть снять объявление
Да великое множество причин может быть
Аноним 412: Продавцов воспитывают. Чтобы не пихали разные товары в одно объявление. А потом негативный отзыв и снижение рейтинга у продавца
И да, отклоняла заказы таких горе-воспитателей))) и ни разу рейтинг не снижался. и отзывы тоже воспитатели не оставляли. Из чего следует вывод, что они не воспитатели вовсе, а просто либо социофобы, которые смерть как боятся доусеру общаться, либо просто наобум заказывают .
Аноним 943: Если у вас авито доставка подключена, что ещё надо согласовывать?
Тоже не понимаю. Как то прежде чем заказать написала продавцу, мне с наездом ответили, что всё подробно написано в объявлении, мол, внимательно читайте, доставка подключена не просто так, заказывайте, без проблем отправлю. Продавцов не поймёшь, с одними согласуй, других не тревожь там всё написано.
Аноним 332: смерть как боятся доусеру общаться,
Дак вы неадекватный продавец, похоже. Тема не про вас здесь, здесь про неадекватных покупателей)
Аноним 332: ?? у вас все в порядке с головушкой?) А ничего что лимит по 5 объявлений в категории? вы я посмотрю умная такая
Вы бы за словами последили
Аноним 332: Там нет функции отключить у всех объявлений
Вообще то есть функция в меню такая, посмотрите внимательнее
Аноним 227: И я их нечаянно мимо проходя разбила((( По сути отправлять стало нечего. отменила заказ. на что, та покупательница сразу начала писать))) спрашивать : по какой причине отменили заказ?
Я в похожей ситуации объяснила, что товар, к сожалению, сломался, отправить не смогу.
Я ботинки продавала, написал покупатель попросил скидку, я ок двести рублей скинула, он в назначенное время не явился, я ему пишу спрашиваю придете ли, он нет не могу , давайте, говорит я деньги скину ,ну говорю давайте, деньги пришли, при чем полная сумма, хотя я же скинула, ну ладно думаю, я объявление сняла, он пообещал забрать ботинки , но не забирает , я ему пишу , звоню нет ответа 🤷♀️ вот что это?!вторая неделя пошла !Большевик блин 🤦♀️ps это его имя тоже странное 🤪
Аноним 943: В день отправки ещё раз написала, остальные будете брать? Прочитано, но ответа нет :(
В итоге чем закончилось? (Я бы отменила заказанное , раз не ответил).
vasilio4ek: Игорь Поночевный.
Оооо, у меня в точности как в романе было У меня мужчинка роутер покупал. Продавала за 350, в итоге уже не помню за сколько отдала за 100 или за 50 даже... Торговался 3 дня. Надо было его в бан отправить.
Аноним 227: спрашивать : по какой причине отменили заказ
Ну нормально считаю спросить, мало ли .. Написали бы, что когда упаковывали форс мажор вышел - разбила и все. Может ей для фотосессии в ретро стиле нужно, и она и битые готова была купить
Аноним 332: а не проще покупателям предварительно написать продавцу? заодно и нюансы обговорить.
Это элементарная учтивость и вежливость.
Когда нужно много товаров заказать, то находишь как на Аллиэкспрессе и тратить время на переписку не очень хочется. Тем более если у продавца все подробно расписано: какими отправит, а какими нет и далее райдер на 100 пунктов.
Вот человек, который реально всё это во всех объявлениях читает. Решит к примеру посмотреть сколько будет стоить доставка в его город, а там - скидка на почту России, а у покупателя указано, что он отправляет почтой. Осталось нажать одну кнопку и все. Да, прекрасно понимаю что товар возможно продавец давно продал, а объявление не снял. В общем мня только бесят те которые оформляют и даже после оформления ничего не пишут. Т.е. вообще молча.
Аноним 307,
У вас сокращения. Они сложно улавливаются глазом. Вот смотришь на объявление и не видишь слова.
ещё многие неправильно сокращают, в одной из тем ,на юмаме, на днях,
"писательница" сократила слова 2-комнатная, 3-комнатная как километры - км.
Аноним 166: В итоге чем закончилось? (Я бы отменила заказанное , раз не ответил).
Отправила то, что заказали авито доставкой, одну вещь.
Две другие так и висят
Аноним 166: У вас сокращения. Они сложно улавливаются глазом.
то тесть все равно в итоге продавец виноват, что покупатель текст не читает?)))))))))))) Ой, умора.
Не перестаю удивляться тут , как только не выкрутят, но лишь бы покупателей оправдать.
Может просто покупатель невнимательный? не?)) или поленился вообще текст прочитать?
Потому как много раз было, что в тексте даже КАПСОМ выделяю. ставлю в первой строке. Но нет, все равно не читают.
Аноним 166: Когда нужно много товаров заказать, то находишь как на Аллиэкспрессе и тратить время на переписку не очень хочется
в общем ладно, все понятно. у каждого своя правда)))
Аноним 307: Не перестаю удивляться тут , как только не выкрутят, но лишь бы покупателей оправдать.
С какой целью-то? По большей части, я продавец на Авито, примерно процентов на 90. И только на 10 - я покупатель. То есть я в этой теме тоже пролавец.
Ваши посты мне тоже показались трудно читаемыми. Прям надо продраться сквозь дебри, чтоб смысл понять. Вам на это указали, а вы сразу на дыбы.
Лучше бы приняли на вооружение и поработали с текстами объявлений.
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Вот и у меня так же. Почти каждый раз. Только даже не пишут , а молча сразу оформляют доставку , не спросив. Хотя видит, что в объявлении 10 разных товаров. И логично же , что все они разные и не могут одинаково стоить.
Ощущение, что просто многие прикидываются дурачками, что типа не читали текст (где все прописано) А просто тупо внаглую оформляют доставку- на авось прокатит". и продавец не захочет отменять/терять покупателя/ терять рейтинг- да и пойдет да и отправит ему