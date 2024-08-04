Про странных покупателей с Авито.

2408: Вот к примеру, уже 5-й день пошел, покупатель не забирает.
Напишите ему сообщение, что можно получить
2408,
Тоже сегодня последний день, чтобы забрать посылку. Написала пару дней назад, не читает, не отвечает. Зато торопил меня, чтобы быстрее отправила. Продаю учебник.
Вот что это с покупателем?
АнониМММ: Тоже сегодня последний день, чтобы забрать посылку. Написала пару дней назад, не читает, не отвечает. Зато торопил меня,
так вот.. я отправила в день заказа.
Тоже такое поведение удивляет
Отправляла авито-доставкой товар. Покупательница недовольно поторапливала, но у нас на почте изменили, оказывается, режим работы, и я не успевала ни до работы забежать, ни после. Я ей написала, что так и так, но обязательно отправлю.
В выходной свой с утра пошла и отправила в срок. Причем изначально я не хотела отправлять, покупательница уговорила.
Товар новый, с бирками и этикетками. Мне надо было побыстрее сбыть, я еще немного в цене уступила.
В итоге покупательница не пришла забирать товар. Я ее в последний день спросила, будет ли выкупать, она проигнорила. Прочитала и промолчала. Не забрала.
Хочу предупредить других, чтобы остерегались отправлять ей.
Накатала я ей отзыв, как покупателю. У меня он числится опубликованным, но у нее в профиле его нет. Почему так, кто знает?
Аноним 353: купательница не пришла забирать товар. Я ее в последний день спросила, будет ли выкупать, она проигнорил
Опубликуют через 14 дней.
Аноним 248: Опубликуют через 14 дней
Уже прошло 14 дней, и статус отзыва сменился на опубликованный. Но я дотошная женщина, зашла к ней в профиль проверить, все ли так, и не вижу этого отзыва.
Аноним 353: Прочитала и промолчала. Не забрала.
Если не отказалась, то с нее должны сумму доставки удержать, может это вас утешит
Аноним 249: , может это вас утешит
Не, я хочу, чтобы другие так, как я не попали. Я три раза на почту ходила, в первый раз после работы, было уже закрыто по новому графику, второй раз - отправить, в третий раз - забрать.
Я, прежде чем связываться с покупателем или продавцом, всегда смотрю отзывы, если даже и бывают плохие, но истеричные, хамские, но ответ спокойный, адекватный, то не обращаю внимания.
Вот у нее всего один был отзыв, хороший. Я рискнула, и потратила время на побегушки, упаковку.
Недавно девушка из другого города у меня заказала довольно дорогую новую вещь. Тк снимает авито процент, я не хотела отправлять, продала бы итак быстро. Но ей очень надо было. Поэтому мы договорились: она мне почти всю сумму на карту по номеру скидывает, а остаток проводим, как цену. В итоге авито с меня взял процентами копейки, и девушке недорого доставка обошлась.
Конечно, предварительно и она, и я посмотрели профили друг друга.
Аноним 353: не вижу этого отзыва
Отзыв на покупателя в самом низу. И на рейтинг не влияет.
Аноним 249: с нее должны сумму доставки удержать
С какой стати? Стоимость доставки полностью возвращается недопокупателю. Исключение - если доставка была оплачена баллами. Они да, сгорают.
Аноним 248: Отзыв на покупателя в самом низу. И на рейтинг не влияет.
Нет там, ни вверху, ни внизу) Один хороший отзыв от покупателя и все.
девочки , посмотрите профиль. вышел как самый близкий к моему дому, написала ему - пишет по городу быстро приезжаюю и все такое. А у него оказывается в куче городов объявления одинаковые ... Отзывы , главное хорошие все
https://www.avito.ru/user/6da2177ca8f2547e987d378a3197e290/profile/all/predlozheniya_uslug?id=4091651446&iid=4091651446&src=messenger&page_from=from_item_messenger&sellerId=6da2177ca8f2547e987d378a3197e290
Аноним 785: А где смотреть отзывы на меня как на покупателя?
Там же, где все отзывы, только надо в самый низ прокрутить.
Аноним 785: Значит никто не написал. Хотя я вопросами не докучаю и заказ быстро получаю
У меня тоже мало, недавно появились, я случайно обнаружила.
Девушка-продавец попросила отзыв (доставкой заказывала) я написала, но его оставили настояться на 14 дней) или ,написали, опубликуем, когда продавец оставит на вас отзыв. Ну, я девушке так и передала. Она мне отзыв быстро накатала, и мой сразу тоже опубликовался. Я начала его смотреть, интересно же, как отзыв продавца на покупателя выглядит, а там еще парочка отзывов, еще с весны оставлены. Это мы пару раз домики посуточно снимали с семьей, хозяева домиков нас хвалили
Аноним 911,
Разводилы, как в объявах на подъездах
Аноним 911,
Деньги дерут не те, что изначально заявляют, берут технику на всякие диагностики, и потом опять.таки просят суммы заоблачные
Позвоните в днс, у них есть услуги по компам
Если покупатель не забирает товар ставите одну звезду? Вроде как имеет право передумать
У меня сейчас ситуация - не забрали посылку, едет обратно. Не знаю какой отзыв оставлять и надо ли
Аноним 331,
Если вообще не пришли, я бы оставила, мол, заказали, а забирать не пришли.
Оставляла продавцу 1 звезду за отмененный без причины заказ с доставкой.
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ФИО и город.
Как и когда отправляешь в квитанции ФИО и адрес получателя.