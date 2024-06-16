Про странных покупателей с Авито.

Будущее!: Да ну, вещь довольно специфичная
Будущее!: Пишу ей про второй адаптер
На Али экспресс можно поискать такие штуки.
Я там рожок для рожковой кофеварки находила
Аноним 547: Попробуйте напрямую оплатить продавцу и заказать через доставку сами.
Да реально в сдэке напрямую будет дешевле. Из Челябинска до Екатеринбурга - 850 р авито выставляет 😱 вещь - толстовка, ничего особенного и тяжелого. Но не все продавцы соглашаются без Авито отправлять.
Будущее!,
Позвоните ей в 6 утра 😄 шучу, конечно, просто вспомнила как здесь был подобный случай
А позвонить ей не пробовали через авито? Не берет?
Аноним 943,
Аноним 943: На Али экспресс можно поискать такие штуки.
Я там рожок для рожковой кофеварки находила
Спасибо, вот смотрю, пока не вижу там тоже.
Аноним 970: А какая кофемашина
Hibrew
Пока на озоне тоже не вижу
Для других есть, а для этой модели нет (h1a)
Рассказала здесь, чтобы остальные не были такими невнимательными) и не полагались на добросовестность продавца и проверяли комплектность при покупке
Математика от Авито)) Один заказ переделан с покупателем, второй просмотрела , сегодня закрыла и увидела, что комиссию так и сняли 10% вместо 5. Мелочь, а обидно. Пыталась в поддержку написать, не пробить бот. Бросила.
И после отмен заказа Авито снижает что-там в профиле и пишет "отправляйте все заказы". Вот уроды.
P.S. Авито в своем духе. Сначала ответ: в заказе была скидка. Пишу- не было никакой скидки. Потом ответ: претензия о размере компенсации может быть только при повреждении заказа или нарушении сроков.
Да уж. Нет управы на монополистов. Ладно копейки просмотрела, но обидненько)))
А что за фигня с отзывами на покупателя? Его Можно написать в течении двух недель с момента завершения заказа, а отзыв на продавца публикуется как раз после истечения этого срока.
Что имеем: я пишу хороший отзыв на покупателя, ведь посылку он забрал, а через две недели мне прилетает от него, например, плохой отзыв, что я тварь такая прислала не то, что хотел покуп, а он не посмотрел и забрал. И я с плохим отзывом + не могу уже изменить/переписать на него свой отзыв (удалить вроде могу, но не точно)
Почему на авито так всё криво работает?
Аноним 833: после отмен заказа Авито снижает что-там в профиле и пишет "отправляйте все заказы". Вот уроды.
Это опять нововведение? Очередное...
У вас ещё 5 процентов, у меня снова 7.
буквально на пару недель снижали с 11 до 5.
Аноним 166: У вас ещё 5 процентов, у меня снова 7
у меня уже 7 с 14 июня, а заказ от 13-го.
Да, за отмены покупателем тоже снижается, Авито не важно, что тот передумал до отправки или захотел переделать заказ. Я сама вообще не отменяю.
Аноним 470: У меня у одной 7% с 7 июня?
Нет) у меня на одном профиле с 7 июня, на другом - с 14-го
Аноним 470,
У меня с 14го
Крупные товары - да. Яндекс доставка 319 р. - 21 кг посылка. Сдек эта же посылка 1050 р попросил
Товары за шоколадку вообще не выставляю. Либо бесплатно , либо цена 50- 100 р. Если просят отправить и мне по пути, отправляю
Аноним 938, товар крупный и очень тяжёлый.как эт все отправить,мне самой всем заниматься.потом там не возьмут что дальше как по деньгам?
Тяжелые не отправяю, дешевые да. Если отправка не почтой, то обычно даже очередей нет. Но и на почту можно записаться и в очереди не стоять.
Поделюсь
Есть у меня одно объявление. В нем 4 вещи мелких на одном фотографии рядком расположены. Дальше так же фотографии с этими же вещами только с другого боку. Цена вопроса: 300, 300 и 500 рублей. В описании так и пишу:
Фотография 1
Вещь 1 (зелёный с красными бантиками) - цена 300.
Вещь 2 (описание) - цена 300.
И т.д.
Это условно, для примера.
Эти вещи все именно так и продают.
И вот постоянно прилетают: а сколько стоит такая то (зелёная с красными бантиками) вещь? Хотя откуда они знают что она так называется - правильно, из описания берут.
Хотела скриншот сделать и стрелочкой красной выделить. Потом смотрю профиль, вроде человек продает похожие товары (это коллекционирование , сразу скажу). Начинаю думать, возможно человек так спрашивает про конечную цену со сбором Авито (про который сейчас писать нельзя напрямую). У меня цена уже с Авито-сбором, т.е не 300, а именно 321. Пишу "не вопрос, сегодня упакую и завтра отправлю вам, доставку подключила"
А она мне в ответ "я просто спросить хотела"
Вот КАК???? Что это вообще????
Аноним 166,
Так просто цену напишите или скрин со стрелкой. Или "смотрите описание". Может правда с этими скрытыми какими-то сборами уточняют цену. Зачем сразу "не вопрос, сейчас отправлю"))
Аноним 970: Может правда с этими скрытыми какими-то сборами уточняют цену
Ну а как мне обозначить эти 7 %? У меня правда там всего-то +5%, но мне не принципиально 316 или 321.
Есть за 500 вещь, там бы конечно поменяла. А ведь кто-то самовывозом заберёт. Здесь просто понятно из профиля, что другой город.
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Аноним 537,
Если она онлайн, то точно не заблочили