Про странных покупателей с Авито.

Смешно)), на самой площади 1905 года жилья то немного, а если и есть, то старинное. В основном офисы, банки, учреждения. А если дальше, то это уже не площадь.
всегда выставляю адрес (и номер дома) ну и в приписке указываю, что могу привезти на адрес где работаю, может кому и так удобно! зато все эти лишние вопросы в переписке автоматом отпадают! я сама как покупатель иной раз участвую, правда бесят такие обьявы "найди если сможешь"
Продаю школьную форму, 9 вещей в идеальном состоянии за 600р минус комиссия авито.
Сообщение: а можно фото каждой вещи с разных ракурсов?
Аноним 943: можно фото каждой вещи с разных ракурсов?
Поэтому я лучше отдам даром соседям, подругам и тд (благо, у меня они нормальные и вещи нормальные, все берут с удовольствием), чем наемся г.... с общением с неадекватами, фотографированием за 500 рублей.
Аноним 58, на космонавтов можно жить посередине!
Я живу посередине длинной улицы.легко могу прогуляться в ту или другую сторону!
Sorry_бабушка, ой.я адрес нашего ближайшего ТЦ наизусть знаю
Сразу спрашиваю адрес.в основном где то рядом живут)
Sorry_бабушка: как меня пытались уломать
жесть
продала дорогую вещь на авито. заранее сделала 100 снимков + видео со всех сторон.
через месяц пишут, что нашли косяк, "что делать будем? хочу вернуть"...
Аноним 416: через месяц
А у авито есть срок давности ?
Сколько времени после покупки можно отзыв оставлять
Аноним 58: Сколько времени после покупки можно отзыв оставлять
вот интересно, да. оставит отзыв или нет?
Сейчас и отзыв на покупателя будет опубликован только через 14 дней после написания, зачем? почему не сразу?
Аноним 813,
Отзыв на покупателя можно оставить в течении 2 дней, на продавца нет сроков
Аноним 833,
Якобы модерация, по факту сразу публикуют
По отзывам вообще фигня сейчас
Нужно и продавцу и покупателю друг о друге оставить отзыв ...
У кого -нибудь застряли посылки Сдэк?
У меня да 😭 покупатель пока ждёт, но блииин, сколько еще стоять будет
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Да бесит такое очень сильно, согласна. Я искала стульчик детский, мне надо было прям щас найти и купить, без доставки. Обломалась.. ладно если в самом объявлении написано, что город другой. Столько времени убила зазря