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Про странных покупателей с Авито.

Неромантик
мама

Znayka: А я вот сто раз сталкивалась, что иногородние продавцы указывают Площадь 1905 года)))

Да бесит такое очень сильно, согласна. Я искала стульчик детский, мне надо было прям щас найти и купить, без доставки. Обломалась.. ладно если в самом объявлении написано, что город другой. Столько времени убила зазря

Аноним 833

Смешно)), на самой площади 1905 года жилья то немного, а если и есть, то старинное. В основном офисы, банки, учреждения. А если дальше, то это уже не площадь.

Никому ни скажу
мама
Екатеринбург

всегда выставляю адрес (и номер дома) ну и в приписке указываю, что могу привезти на адрес где работаю, может кому и так удобно! зато все эти лишние вопросы в переписке автоматом отпадают! я сама как покупатель иной раз участвую, правда бесят такие обьявы "найди если сможешь"

Аноним 943

Продаю школьную форму, 9 вещей в идеальном состоянии за 600р минус комиссия авито.
Сообщение: а можно фото каждой вещи с разных ракурсов?

Znayka
мама
Екатеринбург

Аноним 943: можно фото каждой вещи с разных ракурсов?

Поэтому я лучше отдам даром соседям, подругам и тд (благо, у меня они нормальные и вещи нормальные, все берут с удовольствием), чем наемся г.... с общением с неадекватами, фотографированием за 500 рублей.

Аноним 632

Аноним 58, на космонавтов можно жить посередине!
Я живу посередине длинной улицы.легко могу прогуляться в ту или другую сторону!

Аноним 632

Sorry_бабушка, ой.я адрес нашего ближайшего ТЦ наизусть знаю
Сразу спрашиваю адрес.в основном где то рядом живут)

Аноним 632

Аноним 943, у меня ещё дешевле , бывает ,просят фото добавить или отправить)

Gloxiniya
мама

Sorry_бабушка: как меня пытались уломать

жесть

Gloxiniya
мама

продала дорогую вещь на авито. заранее сделала 100 снимков + видео со всех сторон.
через месяц пишут, что нашли косяк, "что делать будем? хочу вернуть"...

Аноним 58

Gloxiniya: через месяц

Ключевое ))))

Аноним 943

Gloxiniya: что делать будем?

Выставляйте на авито

Аноним 632

Аноним 58, нее)) ключевое- вернуть!))

Аноним 833

Gloxiniya: что делать будем? хочу вернуть

"Ничего делать не будем, я не маркетплейс..."

Аноним 58

Аноним 416: через месяц

А у авито есть срок давности ?
Сколько времени после покупки можно отзыв оставлять

Gloxiniya
мама

Аноним 58: Сколько времени после покупки можно отзыв оставлять

вот интересно, да. оставит отзыв или нет?

Аноним 813

Сейчас авито пишет, что отзыв можно оставить в течении 2х недель.

Аноним 833

Сейчас и отзыв на покупателя будет опубликован только через 14 дней после написания, зачем? почему не сразу?

Camia

Аноним 813,

Отзыв на покупателя можно оставить в течении 2 дней, на продавца нет сроков

Camia

Аноним 833,

Якобы модерация, по факту сразу публикуют

Аноним 395

По отзывам вообще фигня сейчас
Нужно и продавцу и покупателю друг о друге оставить отзыв ...

Аноним 470

У кого -нибудь застряли посылки Сдэк?
У меня да 😭 покупатель пока ждёт, но блииин, сколько еще стоять будет

Аноним 970

Аноним 470,
Вроде пишут, что на выдачу уже работают

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